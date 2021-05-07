Чиновнику Ирпенского горсовета грозит до 10 лет лишения свободы за получение взятки в размере 28 тыс. грн, - полиция

Один из руководителей подразделения градостроительства и архитектуры Ирпенского городского совета Киевской области требовал и получил 28 тысяч гривен неправомерной выгоды за выдачу разрешительных документов на право размещения наружной рекламы на территории города.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Нацполиции, в феврале 2021 года следователи управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора и при оперативном сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины во время получения неправомерной выгоды задержали одного из руководителей отдела градостроительства и архитектуры Ирпенского городского совета Киевской области.

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Правоохранители установили, что фигурант за 28 тысяч гривен обещал представителю коммерческой фирмы подготовить и выдать разрешения на право размещения наружных рекламных носителей на территории города Ирпень.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве, которое осуществлялось по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной должностным лицом, соединенной с вымогательством) Уголовного кодекса Украины, завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

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Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.