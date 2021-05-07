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взятка (5956) Ирпень (359) Киевская область (3537) коррупция (8386) Нацполиция (15728)

Чиновнику Ирпенского горсовета грозит до 10 лет лишения свободы за получение взятки в размере 28 тыс. грн, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Чиновнику Ирпенского горсовета грозит до 10 лет лишения свободы за получение взятки в размере 28 тыс. грн, - полиция

Один из руководителей подразделения градостроительства и архитектуры Ирпенского городского совета Киевской области требовал и получил 28 тысяч гривен неправомерной выгоды за выдачу разрешительных документов на право размещения наружной рекламы на территории города.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Нацполиции, в феврале 2021 года следователи управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора и при оперативном сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины во время получения неправомерной выгоды задержали одного из руководителей отдела градостроительства и архитектуры Ирпенского городского совета Киевской области.

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Правоохранители установили, что фигурант за 28 тысяч гривен обещал представителю коммерческой фирмы подготовить и выдать разрешения на право размещения наружных рекламных носителей на территории города Ирпень.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве, которое осуществлялось по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной должностным лицом, соединенной с вымогательством) Уголовного кодекса Украины, завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

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Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
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Топ комментарии
+2
Сесть на 10 лет за штуку баксов? Вот лошара 🤣🤣🤣 )))
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07.05.2021 13:39
+1
А что там с Ермаком? Или там суммы в сотни раз большие и он друг Зеленского?
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07.05.2021 13:50
+1
если за штуку баксов 10 лет, то за миллион таких сроков нету ибо человек столько не отсидит. вот и не содют, ферштейн ? Чиновнику Ирпенского горсовета грозит до 10 лет лишения свободы за получение взятки в размере 28 тыс. грн, - полиция - Цензор.НЕТ 642
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07.05.2021 13:51
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Сесть на 10 лет за штуку баксов? Вот лошара 🤣🤣🤣 )))
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07.05.2021 13:39 Ответить
Если учесть что депутаты от слуги народа получают минимум по $20 тыс взятки в месяц, то это столько годков им прийдется сидеть!
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07.05.2021 13:41 Ответить
Кассиром работаешь?
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07.05.2021 13:51 Ответить
А что там с Ермаком? Или там суммы в сотни раз большие и он друг Зеленского?
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07.05.2021 13:50 Ответить
если за штуку баксов 10 лет, то за миллион таких сроков нету ибо человек столько не отсидит. вот и не содют, ферштейн ? Чиновнику Ирпенского горсовета грозит до 10 лет лишения свободы за получение взятки в размере 28 тыс. грн, - полиция - Цензор.НЕТ 642
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07.05.2021 13:51 Ответить
Посмотри. Правда там про обстнаовку в РФ, но от Украины ничем не отличается, особенно с приходом зеленского.
https://youtu.be/LaOXAl_va6c?t=28
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07.05.2021 16:02 Ответить
Таких дураков на максимальные сроки сажать надо. Ишь, чего придумал - брать, и не делиться.
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07.05.2021 14:05 Ответить
Господа казнокрады и коррупционеры! Воруйте миллионами в твердой валюте и вам ни фига не будет! Опыт ЗЕленых показывает...
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07.05.2021 14:08 Ответить
Совершенно верно! Мыши сожрали 2800 вагонов зерна и ни одного вагона навоза не нашли.
Антибиотик про воровство
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07.05.2021 16:03 Ответить
Сумма странная,не 30.
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07.05.2021 14:09 Ответить
Штуку баксов сконвертировали. К Конституции подвели. Гривна национальная валюта. Чиновнику Ирпенского горсовета грозит до 10 лет лишения свободы за получение взятки в размере 28 тыс. грн, - полиция - Цензор.НЕТ 2947
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07.05.2021 16:05 Ответить
Эти с Ирпеня взятки не только за рекламу берут, шо они вытворяют если вопрос земельный у пенсионеров , на три четыре сотки - ого-го ! про застройщиков и говорить нечего Чиновнику Ирпенского горсовета грозит до 10 лет лишения свободы за получение взятки в размере 28 тыс. грн, - полиция - Цензор.НЕТ 8254
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04.08.2021 11:07 Ответить
 
 