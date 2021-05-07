С завтрашнего дня Сумщина переходит в "желтую" зону карантина: Все регионы Украины вышли из "красной" зоны
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Сумская область с 8 мая переходит из "красного" уровня эпидопасности в "желтый".
Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.
"Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 8 мая 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.
Таким образом в "красной" зоне карантина нет ни одного региона Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что через неделю из "красной" зоны карантина могут выйти все регионы.
Топ комментарии
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показать весь комментарий07.05.2021 14:18
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уж слишком странный вирус то
хотя - Китай - не предлагать там более лучше пломбир и пломбы и вообще - а почему нам Стебанов так затормозил вакцину? = делает шоб было жить веселей.
БагдадеУкраине все спокойно!
а шо гос- во ?
молчит,
ибо -неприделах
А на ринку вакцин крутяться сотні мільярдів доларів. Он тільки Пфайзер прогнозує за 2021й рік заробити на вакцинах 26 млрд.
Змови? Ні, бізнес.