С завтрашнего дня Сумщина переходит в "желтую" зону карантина: Все регионы Украины вышли из "красной" зоны

Сумская область с 8 мая переходит из "красного" уровня эпидопасности в "желтый".

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 8 мая 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Таким образом в "красной" зоне карантина нет ни одного региона Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что через неделю из "красной" зоны карантина могут выйти все регионы.

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