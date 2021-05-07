РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16417 посетителей онлайн
Новости За рубежом
4 284 58
Беларусь (7522) санкции (10612) Макей (47)

Беларусь подготовила новые ответные санкции против Запада, без ответа никто не останется, - глава МИД Макей

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Беларусь подготовила новые ответные санкции против Запада, без ответа никто не останется, - глава МИД Макей

Беларусь подготовила новые санкции в отношении Запада на случай продолжения его санкционной политики.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей журналистам в пятницу.

"Подобные меры обсуждались и ранее, они подготовлены (...) Они будут адекватными той ситуации, которая складывается. Без ответа никакие шаги оппонентов и европейских, западных стран не останутся. Эти меры сейчас, действительно, отработаны, подождем дальнейшей ситуации, и к каким решениям придут партнеры на Западе", - сказал Макей.

Он напомнил, что президент Александр Лукашенко поручал подготовить ответные меры на случай введения очередных санкций против белорусского народа и довести позицию до западных партнеров. "Мы обсуждаем эти вопросы с европейскими коллегами в тех контактах, которые имеют место, доводим свою позицию", - заверил глава МИД.

Макей заявил, что Минск не исключает введения ответных санкций в отношении европейского бизнеса, работающего в стране. "Будут и симметричные, и ассиметричные санкции, которые подразумевают возможные меры против европейского бизнеса, находящегося в Беларуси. Многие стенают сейчас в интернете, что руководство Беларуси, принимая решение об ответных мерах по этим санкциям, якобы делает себе выстрел в ногу. Никто не будет себе делать никаких выстрелов ни в ногу, ни в голову, ни в сердце. Мы четко просчитываем все варианты и не допустим того, чтобы наши меры повлияли на экономическое развитие страны, благосостояние простых граждан", - сказал он.

В начале мая Лукашенко поручил правительству предоставить информацию о крупных европейских инвестиционных проектах в стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будем вынуждены отвечать: Лукашенко поручил донести до Европы "перспективы" в случае новых санкций

Глава государства заявлял, что в случае ужесточения санкций со стороны ЕС будут проблемы у работающего в Беларуси европейского бизнеса. "Если европейцы хотя проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить - время покажет. Дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси. Посмотрим на их работу", - сказал он.

В конце апреля правительство Беларуси ввело санкции и запретило на полгода ввоз на территорию республики продукции компаний Skoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf "для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа".

Президент Беларуси 30 марта подписал указ "О применении специальных мер", которым предусматривается введение запрета на ввоз в республику и реализацию на ее территории товаров, страной происхождения которых являются государство, применившее санкции в отношении белорусских компаний или физических лиц.

В Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко ЕС и США не признают его легитимным президентом Беларуси. Евросоюз после выборов ввел санкции в отношении ряда белорусских официальных лиц, в декабре были введены экономические санкции против ряда госкомпаний. Всего с октября были введены три пакета санкций ЕС в отношении Минска. В апреле этого года Минфин США отменил действовавший с 2015 года мораторий на санкции в отношении концерна "Белнефтехим", его торгового представительства в США и семи предприятий, входящих в его состав ("Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", НПЗ "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно", УП "Белорусский нефтяной торговый дом").

Между тем, по данным СМИ, в июне может быть принят четвертый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси. Ранее СМИ сообщали, что новые санкции могут быть приняты 10 мая на встрече министров иностранных дел ЕС.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+19
Страшно подумать, что могут сделать с Западом беларусские санкции! Не обрушили бы экономику к чертям... А если заблокируют счета американских чиновников в беларусских банках?! Ваще жесть. Беларусь подготовила новые ответные санкции против Запада, без ответа никто не останется, - глава МИД Макей - Цензор.НЕТ 825
показать весь комментарий
07.05.2021 14:07
+17
всех поймаю!.. накажу!
Беларусь подготовила новые ответные санкции против Запада, без ответа никто не останется, - глава МИД Макей - Цензор.НЕТ 8031Беларусь подготовила новые ответные санкции против Запада, без ответа никто не останется, - глава МИД Макей - Цензор.НЕТ 5205
показать весь комментарий
07.05.2021 14:11
+13
Картошку не будут экспортировать чтоли? Беларусь подготовила новые ответные санкции против Запада, без ответа никто не останется, - глава МИД Макей - Цензор.НЕТ 612
показать весь комментарий
07.05.2021 14:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Картошку не будут экспортировать чтоли? Беларусь подготовила новые ответные санкции против Запада, без ответа никто не останется, - глава МИД Макей - Цензор.НЕТ 612
показать весь комментарий
07.05.2021 14:02 Ответить
Креветок.
показать весь комментарий
07.05.2021 14:05 Ответить
І Ківу з ананасами !!!)))
показать весь комментарий
07.05.2021 14:09 Ответить
С Кивой осторожнее, кандидат наук все-таки. Беларусь подготовила новые ответные санкции против Запада, без ответа никто не останется, - глава МИД Макей - Цензор.НЕТ 1776 Беларусь подготовила новые ответные санкции против Запада, без ответа никто не останется, - глава МИД Макей - Цензор.НЕТ 1776 Беларусь подготовила новые ответные санкции против Запада, без ответа никто не останется, - глава МИД Макей - Цензор.НЕТ 1776
показать весь комментарий
07.05.2021 15:31 Ответить
Кандидат туалетных наук.
показать весь комментарий
07.05.2021 20:03 Ответить
Закрывайте срочно транспортный коридор !
показать весь комментарий
07.05.2021 14:04 Ответить
Чёткий косплей придурков из Северной Кореи.
показать весь комментарий
07.05.2021 14:05 Ответить
картофельные чипсы "Лукашенко"-
(сами производим и сами хаваем)
показать весь комментарий
07.05.2021 14:05 Ответить
танчики запретят?
показать весь комментарий
07.05.2021 14:06 Ответить
тогда WOT переедет работать в Украину или в Польшу, как ето уже сделали много IPшников
показать весь комментарий
07.05.2021 18:19 Ответить
Страшно подумать, что могут сделать с Западом беларусские санкции! Не обрушили бы экономику к чертям... А если заблокируют счета американских чиновников в беларусских банках?! Ваще жесть. Беларусь подготовила новые ответные санкции против Запада, без ответа никто не останется, - глава МИД Макей - Цензор.НЕТ 825
показать весь комментарий
07.05.2021 14:07 Ответить
Загострення параноїдальної шизофренії прогресує !!!)))
показать весь комментарий
07.05.2021 14:09 Ответить
таки да! если таракан сделает ето:
"Глава государства заявлял, что в случае ужесточения санкций со стороны ЕС будут проблемы у работающего в Беларуси европейского бизнеса"

тогда пипец инвестициям в Беларусь
показать весь комментарий
07.05.2021 18:21 Ответить
Мужество проявленное на фотографии.
показать весь комментарий
07.05.2021 14:09 Ответить
Так, це вже серйозно! Так і уявляю, як малохольний лукашенка вводить санкції. Прямо собі в пряму кишку, але проти Европи!
показать весь комментарий
07.05.2021 14:11 Ответить
Белорусские пионеры будут собирать колорадского жука на полях, а потом, с помощью воздушных потоков и ветра создаваемого легкими белорусских комсомольцев будут направлять их, жуков, в сторону ненавистного им Запада.
показать весь комментарий
07.05.2021 14:11 Ответить
Вам бы сценарии фильмов-ужасов писать
показать весь комментарий
07.05.2021 19:53 Ответить
А зачем? Тут таких "сценаристов" хватает. Александр Глазков к примеру. Беларусь подготовила новые ответные санкции против Запада, без ответа никто не останется, - глава МИД Макей - Цензор.НЕТ 24
показать весь комментарий
07.05.2021 20:25 Ответить
Понти для свого лохторату.
показать весь комментарий
07.05.2021 14:11 Ответить
Вот дурко
показать весь комментарий
07.05.2021 14:11 Ответить
всех поймаю!.. накажу!
Беларусь подготовила новые ответные санкции против Запада, без ответа никто не останется, - глава МИД Макей - Цензор.НЕТ 8031Беларусь подготовила новые ответные санкции против Запада, без ответа никто не останется, - глава МИД Макей - Цензор.НЕТ 5205
показать весь комментарий
07.05.2021 14:11 Ответить
Грізна тваринка !!)))
показать весь комментарий
07.05.2021 14:13 Ответить
сам боюсь!.. )) Беларусь подготовила новые ответные санкции против Запада, без ответа никто не останется, - глава МИД Макей - Цензор.НЕТ 7630
показать весь комментарий
07.05.2021 14:15 Ответить
То чому без намордника???))))
показать весь комментарий
07.05.2021 15:23 Ответить
Мені цікаво одне - що буде робить Лука, коли Захід введе зовнішньоекономічні санкції стосовно Білорусі? Наприклад, перекриє поставки креветок, морської риби, фруктів, м"ясопродуктів якісних, у Білорусь? Адже Лука перетворив Білорусь у "перекупку", через яку жене, фактично, контрабанду, тобто, товари, на які Путін наклав "контрсанкції", з Європи, в Росію... Та його ж "еліта" російська задушить! Наприклад, Білорусь уже кілька років продає в Росію яблук УП"ЯТЕРО більше, ніж можуть дать сади всієї Білорусі...
показать весь комментарий
07.05.2021 18:38 Ответить
Все звіздець клятому Заходу ,згниє нанівець !!!)))
показать весь комментарий
07.05.2021 14:11 Ответить
в ногу лукашеску себе уже стрелял, причем неоднократно. пора уже стрелять в бошку.
показать весь комментарий
07.05.2021 14:12 Ответить
Ох бедные белорусские ежи, сколько задниц предстоит им увидеть
показать весь комментарий
07.05.2021 14:13 Ответить
Бералусские санкции это: п&зди своих смертным боем, забирай детей у родителей, увольняй и сажай врачей, продавай страну оптом и в розницу, заморозь все вклады и переведи валюту в местные фантики etc...
показать весь комментарий
07.05.2021 14:14 Ответить
Не совсем так , вы привели европейские рекомендации для РБ, а батька ограничил ввоз в страну промышленных товаров из ЕС.
показать весь комментарий
07.05.2021 14:55 Ответить
Такие грозные заявления страны, живущей за счёт подачек с раши. И что теперь, западные чиновники не смогут отдыхать на болотах полесья, покупать недвижимость в Бобруйске, или не смогут любоваться уродливыми скульптурами в брестской крепости? Детский сад, честн.слово.
показать весь комментарий
07.05.2021 14:14 Ответить
запад трепесчет Беларусь подготовила новые ответные санкции против Запада, без ответа никто не останется, - глава МИД Макей - Цензор.НЕТ 9827
показать весь комментарий
07.05.2021 14:16 Ответить
Самое страшное, что лукашенковский паханат может сделать, так это пытаться пугать Запад голой жопой. Вот только испугается ли Запад?
показать весь комментарий
07.05.2021 14:16 Ответить
немного пострадает европейский бизнес , он недосчитается прибыли и всё
показать весь комментарий
07.05.2021 14:57 Ответить
позже наверстает с процентами Беларусь подготовила новые ответные санкции против Запада, без ответа никто не останется, - глава МИД Макей - Цензор.НЕТ 7053
показать весь комментарий
07.05.2021 17:47 Ответить
Сергей Савельев 18d18271, ты смешной! европейский бизнес просто уйдет из Беларуси, инвестиции прекратятся, а беларуская казна недосчитается миллиардных налоговых поступлений
показать весь комментарий
07.05.2021 18:26 Ответить
смешны ваши выводы ! Из рашки не только не ушёл европ. бизнес , а только увеличился товарооборот. Даже США с агрессором торгует на миллиарды баксов, потому что выгодно. Дружище , повторяем аксиому , ЭТО БИЗНЕС И НИЧЕГО ЛИЧНОГО !
показать весь комментарий
07.05.2021 18:57 Ответить
Вводим санкции, - сказал бульбофюрер, и открутил голову последней белорусской креветке.
показать весь комментарий
07.05.2021 14:20 Ответить
Да, все как у нас: с голой жопой, зато грамотные..Беларусь подготовила новые ответные санкции против Запада, без ответа никто не останется, - глава МИД Макей - Цензор.НЕТ 1329
показать весь комментарий
07.05.2021 14:21 Ответить
...все как у нас: с голой жопой, зато грамотные.
Были-бы грамотные - не выбрали-бы шута-идиота и его квартал.
показать весь комментарий
07.05.2021 15:34 Ответить
Преступный режим Лукашенко и его банды действительно за все ответит.
показать весь комментарий
07.05.2021 14:26 Ответить
ага, вон путен с бандой с 08 года отвечает, с нападения на Грузию.
показать весь комментарий
07.05.2021 14:29 Ответить
Галантєрєйщік і кардінал - ето сіла!" Беларусь подготовила новые ответные санкции против Запада, без ответа никто не останется, - глава МИД Макей - Цензор.НЕТ 8583
показать весь комментарий
07.05.2021 14:30 Ответить
Налякали їжака голою сракою.
показать весь комментарий
07.05.2021 14:44 Ответить
А мені от чомусь здаєься,що Захід клав з великим прибором на білоруську ересер,та на її тіпа санкції.Ну і на козла луку та його прихлєбатєлей...
показать весь комментарий
07.05.2021 14:48 Ответить
беларусский народ захотел было ввести санкции против белоруского диктатора луки ,так тот, совместно с рашистом ,принял ответные диктаторские санкции против собственного народа.
показать весь комментарий
07.05.2021 14:57 Ответить
Польские пограничники совместно с налоговой службой перехватили партию почти 2,5 млн пачек сигарет. Их везли из Беларуси в железнодорожных контейнерах

В Польше отметили, что это самая крупная партия контрабандных сигарет в истории страны. Она оценивается в сумму около 37 млн злотых (почти 10 млн долларов).

Сейчас как введут ответку па беларусски : " Хрен вам больше, а не контрабанда! Останется ваша таможня без работы! Будете еще плакать и просить : Везите к нам ваши сигареты"
показать весь комментарий
07.05.2021 15:09 Ответить
S Belorus kazdi den lovit cigareti v Litve.Teper ecio i raska otkryla vtoroj front kontrabandi cigaret
показать весь комментарий
07.05.2021 15:27 Ответить
На бульбе и лаптях много не заработаешь. Беларусь подготовила новые ответные санкции против Запада, без ответа никто не останется, - глава МИД Макей - Цензор.НЕТ 9235
показать весь комментарий
07.05.2021 15:36 Ответить
Это бизнес , каждый зарабатывает как может. Совок , не ? Кстати, оборот сигарет с Литвой огромен, литовские курильщики отдают белорусскому режиму за год миллионы евро .
показать весь комментарий
07.05.2021 18:04 Ответить
Da biznis no jesli pojmajet 5 let tiurmi,plius konfiskacija furi i tovara.Teper mnogo lovit,trudno proskolznut.Vagoni mozet trudnej,no i to pojmali s udobrenijam vezli.Legalno tut ne najdios cigaret s Belorus v magazinax,vse kontrabanda, kak pravila cigani prodajut ix na rynke.
показать весь комментарий
07.05.2021 18:14 Ответить
санкции ежу голой жопой... - сильно "бацька" напугал.
показать весь комментарий
07.05.2021 15:10 Ответить
С утра было плохое настроение,но после этой новости я улыбнулся, страшно представить этот ответный удар.😁
показать весь комментарий
07.05.2021 15:17 Ответить
Да уж,не видать больше кацапам креветок с Тихого Беларусского океана...
показать весь комментарий
07.05.2021 15:17 Ответить
Oni sami sebia izolirujet ,tam i tak investiciji s zapada pocti netu.Bez novix texnologiji ekonomika i dalse budet padat,a liudi zit v nicyte
показать весь комментарий
07.05.2021 15:30 Ответить
Ну всё, триндець заходу... Беларусь подготовила новые ответные санкции против Запада, без ответа никто не останется, - глава МИД Макей - Цензор.НЕТ 3950
показать весь комментарий
07.05.2021 15:32 Ответить
Беларусь сама себя закапывает ....молодцы ... Ким Чен Ын одобряет...
показать весь комментарий
07.05.2021 15:40 Ответить
НАТЫ в шоке.В итоге пострадают белорусы.Не легитимный продолжает гнобить беларусов,как и путен.Два веселых гуся.
показать весь комментарий
07.05.2021 18:12 Ответить
 
 