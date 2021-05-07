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Новости Происшествия
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После трагедии в запорожском детсаду, где 4-летний малыш выпал из окна, уволят трех сотрудниц

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

После трагедии в запорожском детсаду, где 4-летний малыш выпал из окна, уволят трех сотрудниц

По результатам служебного расследования в Запорожье уволят директора детского дошкольного учреждения, в котором 26 апреля произошел несчастный случай с ребенком. Также уволят воспитательницу и помощницу воспитательницы, которые отвечали за группу, в которой произошел несчастный случай.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожского горсовета, такое поручение дал мэр Владимир Буряк, ознакомившись с результатами служебного расследования.

Напомним, в одном из дошкольных учреждений, расположенном по ул. Дудыкина, 20а, 26 апреля ребенок, оставшийся один в группе, выпал со второго этажа. В результате мальчик получил травмы и попал в больницу. В этот же день мэр Владимир Буряк поручил провести служебное расследование по этому поводу. Также была поставлена ​​задача дополнительно проверить все дошкольные учебные заведения города на соблюдение норм безопасности по отношению к детям.

По итогам служебного расследования, которое проверяло факт ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, были сделаны выводы. Городской голова Владимир Буряк, ознакомившись с результатами проверки, поручил уволить с занимаемой должности директора дошкольного учреждения "Эврика". Также должна быть уволена воспитательница и помощница воспитательницы, которые отвечали за группу, в которой произошел несчастный случай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воспитательнице запорожского детсада, где из окна выпал 4-летний малыш, сообщили о подозрении, - прокуратура

Также департаментом образования и науки городского совета завершена дополнительная проверка дошкольных учебных заведений относительно соблюдения норм безопасности по отношению к детям. Поставлена ​​задача устранить все выявленные недостатки в кратчайшие сроки.
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Вот это действительно была трагедия, а не то где Пекельный освеживал пьяного отморозка После трагедии в запорожском детсаду, где 4-летний малыш выпал из окна, уволят троих сотрудниц - Цензор.НЕТ 9848
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07.05.2021 14:23 Ответить
засмотрели - уволили, залечили - уволили, так чьо удивляться, если заживили = похоронили.
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07.05.2021 14:27 Ответить
странно шо не ушли на повышение
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08.05.2021 09:17 Ответить
И на их место возьмут точно таких же сотрудников, и так по кругу.
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07.05.2021 14:30 Ответить
Увольнение для отмазки.Особенно директор виновата... Ну ,все же такие... и для предупреждения подобных случаев нужна программа "защиты от дураков" т.е. нужны общие требования к детским учреждениям. Окна должны закрываться так ,чтобы дети не могли открыть.
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07.05.2021 14:41 Ответить
За таке "садити" треба, а не звільняти.
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07.05.2021 14:45 Ответить
Ти вже сидиш?
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07.05.2021 19:50 Ответить
А ти одна з тих тупих курок через які чуть не загинула дитина?
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07.05.2021 21:21 Ответить
Дурбецало від сталінізму повинно здохнути за допомогою трійки.. Швидко та в потилицю..
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08.05.2021 10:44 Ответить
развиваемся, мля....вместо реального , правдивого и законного наказания, у нас применяются применяются методы махровой совковщины, где виноват- стрелочник...или три стрелочника, ибо какаяразница
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07.05.2021 14:47 Ответить
 
 