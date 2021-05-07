После трагедии в запорожском детсаду, где 4-летний малыш выпал из окна, уволят трех сотрудниц

По результатам служебного расследования в Запорожье уволят директора детского дошкольного учреждения, в котором 26 апреля произошел несчастный случай с ребенком. Также уволят воспитательницу и помощницу воспитательницы, которые отвечали за группу, в которой произошел несчастный случай.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожского горсовета, такое поручение дал мэр Владимир Буряк, ознакомившись с результатами служебного расследования.

Напомним, в одном из дошкольных учреждений, расположенном по ул. Дудыкина, 20а, 26 апреля ребенок, оставшийся один в группе, выпал со второго этажа. В результате мальчик получил травмы и попал в больницу. В этот же день мэр Владимир Буряк поручил провести служебное расследование по этому поводу. Также была поставлена ​​задача дополнительно проверить все дошкольные учебные заведения города на соблюдение норм безопасности по отношению к детям.

По итогам служебного расследования, которое проверяло факт ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, были сделаны выводы. Городской голова Владимир Буряк, ознакомившись с результатами проверки, поручил уволить с занимаемой должности директора дошкольного учреждения "Эврика". Также должна быть уволена воспитательница и помощница воспитательницы, которые отвечали за группу, в которой произошел несчастный случай.

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Также департаментом образования и науки городского совета завершена дополнительная проверка дошкольных учебных заведений относительно соблюдения норм безопасности по отношению к детям. Поставлена ​​задача устранить все выявленные недостатки в кратчайшие сроки.