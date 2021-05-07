Более 2 тыс. правоохранителей будут обеспечивать порядок 8 и 9 мая на Харьковщине, - Нацполиция

Обеспечивать порядок во время массовых мероприятий, которые пройдут в Харьковской области по случаю Дня памяти и примирения и Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне, будут более 2 тысяч правоохранителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

8 и 9 мая в городе Харькове и области пройдут многочисленные мероприятия, посвященные Дню памяти и примирения и Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Наиболее массовые - возложение цветов на Мемориальном комплексе "Славы" в Лесопарке, "Высоте маршала Конева", автопробег, выставка тематической ретротехники на площади Свободы, реквием по воевавшими на центральной аллее Мемориала Славы в Лесопарке, а также мероприятия на территории городских парков отдыха. Ожидается, что в течение двух дней мероприятия посетят более 38 тыс. граждан.

К охране публичной безопасности и порядка в местах проведения мероприятий планируется привлечь более 2 тыс. правоохранителей: около 1 500 сотрудников полиции, 150 военнослужащих Нацгвардии и 400 курсантов Харьковского национального университета внутренних дел.

Кроме того, для поддержания правопорядка на территории Харькова будет осуществляться пешее патрулирование нарядами полиции из числа сотрудников территориальных подразделений полиции и постоянного и переменного состава Харьковского национального университета внутренних дел.

Полицейские Харьковщины призывают граждан воздержаться от использования георгиевских лент и другой запрещенной символики. Согласно действующему законодательству в Украине запрещено изготовление и пропаганда коммунистической и национал-социалистической символики.

С целью обеспечения общественного порядка и безопасности во время празднования 8 и 9 мая работники полиции призывают граждан не нарушать правопорядок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 48% граждан Украины согласны, что Вторая мировая война была развязана в результате заговора Гитлера и Сталина, - опрос "Деминициатив". ИНФОГРАФИКА