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Новости Политика Украины
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Зеленский обсудил евроинтеграцию с главами МИД стран Бенилюкса и попросил подписать декларации о европейской перспективе Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский обсудил евроинтеграцию с главами МИД стран Бенилюкса и попросил подписать декларации о европейской перспективе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 7 мая, провел встречу с вице-премьер-министром, министром иностранных и европейских дел, внешней торговли и федеральных культурных институтов Королевства Бельгия Софи Вильмес, министром иностранных дел Королевства Нидерланды Стефом Блоком и министром иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном.

Как сообщает пресс-служба президента, глава украинского государства поблагодарил министров за то, что они по собственной инициативе начали свой визит в Украину с поездки на Донбасс, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что важно не на словах знать, что там происходит, а увидеть все собственными глазами. Знаю, что вы были в городе Счастье Луганской области. Вы сами видели, как мы относимся к Донбассу. Мы вкладываем деньги в инфраструктуру", - отметил Зеленский.

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Он отметил, что "важно не только решать вопрос деоккупации временно оккупированной территории Донбасса, но и делать так, чтобы те, кто живут на этой территории, пересекая контактную линию, чувствовали себя людьми".

Президент Украины подробно проинформировал министров о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также о шагах, которые осуществляет Украина для достижения мира.

В свою очередь, представители Бенилюкса положительно оценили последовательное соблюдение Украиной перемирия на Донбассе.

"Президент особо отметил неизменную позицию стран Бенилюкса относительно поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины, а также практическую помощь в обеспечении национальной безопасности", - сообщают в Офисе президента.

Там добавляют, что в связи с наращиванием Российской Федерацией вооруженных сил на границах Украины собеседники выразили общее мнение о "недопустимости таких действий, ведь они представляют угрозу для общеевропейской безопасности и стабильности".

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"Владимир Зеленский призвал страны Бенилюкса поддержать евроинтеграционные стремления нашего государства, в частности путем подписания деклараций по европейской перспективе Украины", - подчеркивают в ОП.

Отмечается, что участники встречи также обсудили вопрос Крымской платформы.

"Глава государства подтвердил приглашение руководству Бельгии, Нидерландов и Люксембурга принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы 23-24 августа 2021 в Киеве", - резюмируют в пресс-служба президента.

Ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что ряд стран ЕС подпишут двухсторонние декларации по евроинтеграции Украины.
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Топ комментарии
+11
Зеленский обсудил евроинтеграцию с главами МИД стран Бенилюкса и попросил подписать декларации о европейской перспективе Украины - Цензор.НЕТ 8862
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07.05.2021 14:37
+7
Бубочка, "Бенилюкс" - это НЕ ТО, что ты подумал!!!
Зеленский обсудил евроинтеграцию с главами МИД стран Бенилюкса и попросил подписать декларации о европейской перспективе Украины - Цензор.НЕТ 3162
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07.05.2021 14:38
+6
Зеленский обсудил евроинтеграцию с главами МИД стран Бенилюкса и попросил подписать декларации о европейской перспективе Украины - Цензор.НЕТ 1252
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07.05.2021 14:45
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Зеленский обсудил евроинтеграцию с главами МИД стран Бенилюкса и попросил подписать декларации о европейской перспективе Украины - Цензор.НЕТ 8862
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07.05.2021 14:37 Ответить
Бубочка, "Бенилюкс" - это НЕ ТО, что ты подумал!!!
Зеленский обсудил евроинтеграцию с главами МИД стран Бенилюкса и попросил подписать декларации о европейской перспективе Украины - Цензор.НЕТ 3162
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07.05.2021 14:38 Ответить
Бенялюкс и Беняфициар это не одно и тоже:
Бени люкс - это люксовые аппартаменты Коломойского, а Беня фициар это офшорные счета Игар Валерача по мнению зеленского Зеленский обсудил евроинтеграцию с главами МИД стран Бенилюкса и попросил подписать декларации о европейской перспективе Украины - Цензор.НЕТ 624
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07.05.2021 14:47 Ответить
миссия такая у Украины... неприятно ощущать себя приманкой, но #ули поделать, видимо такой план развала засРашки. до урала китайцы, газ - нефть немцы. а нам главное убогое рюзьке быдло не пустить, когда разбегутся в поисках еды.
Зеленский обсудил евроинтеграцию с главами МИД стран Бенилюкса и попросил подписать декларации о европейской перспективе Украины - Цензор.НЕТ 7923
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07.05.2021 14:55 Ответить
Та нет никакого хитрого плана. Как есть, так и катится.
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07.05.2021 14:57 Ответить
план Даллеса, план Бжезинского, план Тетчер. все идет по плану, добавилось желание Си.
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07.05.2021 15:17 Ответить
Зеленский обсудил евроинтеграцию с главами МИД стран Бенилюкса и попросил подписать декларации о европейской перспективе Украины - Цензор.НЕТ 1252
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07.05.2021 14:45 Ответить
Зеля у нас чемпион по декларациям. Результатов ноль, зато деклараций целая гора.
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07.05.2021 15:14 Ответить
Голімая імітація-декляраціі ,підозри !!! Лоховской розводняк !!!)))
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07.05.2021 15:17 Ответить
Деклярація перспективи!!! Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
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07.05.2021 15:15 Ответить
Декларация о перспективе - намерение про намерениеЗеленський обговорив євроінтеграцію з главами МЗС країн Бенілюксу та попросив підписати декларації про європейську перспективу України - Цензор.НЕТ 886. Энто пабеда украинского МИДа
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07.05.2021 16:39 Ответить
Декларации ,все равно что вместо туалетной бумаги- шлифшкурка Зеленський обговорив євроінтеграцію з главами МЗС країн Бенілюксу та попросив підписати декларації про європейську перспективу України - Цензор.НЕТ 5243
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07.05.2021 20:15 Ответить
 
 