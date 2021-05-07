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В Украине будет и пятый, и шестой пик заболеваемости COVID-19, - врач-эпидемиолог Александрин

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Украине будет и пятый, и шестой пик заболеваемости COVID-19, - врач-эпидемиолог Александрин

Будет и пятый, и шестой пик заболеваемости COVID-19, потому что мы не умеем и не хотим выполнять программу инфекционной безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-эпидемиолог Андрей Александрин в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Я всегда повторяю, что у нас не третья волна прошла, а все еще продолжается первая, просто она пикообразная. У нас прошел третий пик. Конечно, у нас будет не только четвертый, но и пятый, шестой пик, потому что Украина уже показала, что мы не умеем и не хотим выполнять программу инфекционной безопасности. Мы не хотим честно выполнять рекомендации международных институций или Минздрава. Поэтому украинцам больше всего необходима вакцинопрофилактика. Благодаря ей мы сможем снизить уровень заболеваемости и смертности", — сказал он.

Также эксперт высказался об обещаниях Минздрава вакцинировать большую часть взрослого населения до Дня Независимости Украины.

"Конечно, нет. Это очередные политические идеи, которые на сегодняшний день невыполнимы. Дело в том, что я постоянно общаюсь с медиками из разных регионов. Да, даже есть вакцина в наличии. Но с тем планом Минздрава по первой и второй группе вакцинации очень плохо набираются люди. Медики физически не могут искать этих людей и насильно приводить в вакцинные пункты. Поэтому нужно поменять политику. Вакцинация должна быть доступной. Не нужно человеку идти в медучреждения, выстаивать там очередь и подвергаться риску. Нужно создавать условия, чтобы вакцинация была доступной", — сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реальная смертность от COVID-19 в Украине втрое больше официальной статистики: в 2020 году умерли 138 507 человек, - Медицинская школа Вашингтонского университета
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Топ комментарии
+16
значить у Степанова буде і 5 і 6 куртка...
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07.05.2021 14:41
+9
Ну, ****, и так, и сяк, и уже в красках рисуют, и в 3D, и про медсестёр, которые в обморок, и про грузчиков, которые геройски умирают кислородные баллоны подтаскивая, и и про больных, которые (а) кончают с собой, чтобы не мучаться, б) дерутся за кислород, с) со слезами, на камеру, благодарят врачей) - а граждане, ****, не бегут колоться. В Украине будет и пятый, и шестой пик заболеваемости COVID-19, - врач-эпидемиолог Александрин - Цензор.НЕТ 9822
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07.05.2021 14:51
+7
не може загнутись то чого нема В Украине будет и пятый, и шестой пик заболеваемости COVID-19, - врач-эпидемиолог Александрин - Цензор.НЕТ 2026
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07.05.2021 14:48
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и 7 и208
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07.05.2021 14:40 Ответить
Да ты што В Украине будет и пятый, и шестой пик заболеваемости COVID-19, - врач-эпидемиолог Александрин - Цензор.НЕТ 2758
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07.05.2021 14:41 Ответить
значить у Степанова буде і 5 і 6 куртка...
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07.05.2021 14:41 Ответить
Йому тухлі нада вже.
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07.05.2021 14:44 Ответить
хватит с него и лаптей
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07.05.2021 14:49 Ответить
та ще трішки і лапті нам будуть...
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07.05.2021 14:51 Ответить
В наступному сезоні курточка Степанова буде не в тренді. І я вважаю, що буде соромно перед пацанами ходити в такому лахмітті)
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07.05.2021 14:52 Ответить
У Стєпанова буде, він вакцинований і маску носить, ти думай, що у тебе буде.
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07.05.2021 15:22 Ответить
И десятый пик масочного и вакцинного ********** Украины
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07.05.2021 14:44 Ответить
В Украине будет и пятый, и шестой пик заболеваемости COVID-19, - врач-эпидемиолог Александрин - Цензор.НЕТ 8222 и восьмой и пятнадцатый..... дык программист работает.
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07.05.2021 14:45 Ответить
95 пік відзначать концертом "кварталу" у палаці "Україна".
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07.05.2021 14:45 Ответить
В нас промисловість вже майже загнулась, а вони нас шмарклями-кашлями лякають.
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07.05.2021 14:47 Ответить
не може загнутись то чого нема В Украине будет и пятый, и шестой пик заболеваемости COVID-19, - врач-эпидемиолог Александрин - Цензор.НЕТ 2026
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07.05.2021 14:48 Ответить
Ти можеш думати все, шо заманеться.
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07.05.2021 15:01 Ответить
Откуда берутся эти "эксперты"? Дурдом расформировали, пациентов взяли на работу?
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07.05.2021 14:48 Ответить
а как там спутник? В Украине будет и пятый, и шестой пик заболеваемости COVID-19, - врач-эпидемиолог Александрин - Цензор.НЕТ 4084помогает в дедибилизации?
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07.05.2021 14:51 Ответить
Ну, ****, и так, и сяк, и уже в красках рисуют, и в 3D, и про медсестёр, которые в обморок, и про грузчиков, которые геройски умирают кислородные баллоны подтаскивая, и и про больных, которые (а) кончают с собой, чтобы не мучаться, б) дерутся за кислород, с) со слезами, на камеру, благодарят врачей) - а граждане, ****, не бегут колоться. В Украине будет и пятый, и шестой пик заболеваемости COVID-19, - врач-эпидемиолог Александрин - Цензор.НЕТ 9822
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07.05.2021 14:51 Ответить
В Україні буде і п'ятий, і шостий пік захворюваності на COVID-19, - лікар-епідеміолог Александрін - Цензор.НЕТ 1735 +++++В Україні буде і п'ятий, і шостий пік захворюваності на COVID-19, - лікар-епідеміолог Александрін - Цензор.НЕТ 4156
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07.05.2021 15:41 Ответить
Позже они достебают тех кому надо, а потом общество додавит неугодных. Без паспорта ковидного то никуда теперь. К осени обещают полноценный контроль.
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07.05.2021 19:28 Ответить
С такими-то ворами в минздраве мы до 22 века будем в этом вариться.
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07.05.2021 14:51 Ответить
было три, а стало пять - всё равно берём опять! даже если будет восемь - всё равно мы пить не бросим!/ Всё равно мы выполнять программу инфекционной безопасности не хотим и не будем! Потому что коронавируса никакого нет-так заявил народный депутат Шахов. Что подтвердил Камельчук : "Слуга народа" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью".
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07.05.2021 14:51 Ответить
Допоки при владі будкть зелені шмарклі - будуть і піки, і плато, і "неіснуючі ковідні фонди".
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07.05.2021 14:55 Ответить
Ты туда не ходи ты сюда ходи а то ковид башка попадет... Это все что этот ушлепок-пропагандист хотел нам сказать,
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07.05.2021 15:03 Ответить
А 95 пик будет? Чтобы 95-ое шапито могло отметить это дело. В Україні буде і п'ятий, і шостий пік захворюваності на COVID-19, - лікар-епідеміолог Александрін - Цензор.НЕТ 7514
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07.05.2021 15:05 Ответить
***
привет паникёрам! скоро пойдут комары…
а они ж передают зараженную кровь от одного человека другому…
а у некоторых жеж вирус-мутант в скрытой форме…да?
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07.05.2021 15:09 Ответить
+ вирус может мутировать в организме малярийного плазмодия... это ваще гайки... прикинь, малярийный ковид-19
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07.05.2021 15:13 Ответить
Зато во всем мире умеют и хотят выполнять программу инфекционной безопасности. И потом и во Франции, и в Германии, и в Италии, и в Испании, и в Польше та же самая картина, что и у нас. Британцы немного выкарабкались, но сейчас им индийским штамм прилетит.
По вакцинации это да, ну тут уж шо уж... Кто на что учился как говорится. В своё время такая же беда была с тестами, но дошли и до нас и 10 млн уже сделали тестирований. Дойдет дело и до вакцинации. Вопрос только в эффективности самих вакцин.
А так в мире лучше всех Израиль справился. Ну так, образцовое государство, да и медицина очень сильная.
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07.05.2021 15:13 Ответить
Оптимістичний прогноз(
Іншими словами, у нас все буде карантин, місцями локдаун!
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07.05.2021 15:14 Ответить
Полтора месяца назад, ехал из Варшавы в Гливице, на поезде. Не понимаю, откуда эти разговоры о жесточайшие масочном режиме в польском транспорте?)))
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07.05.2021 15:16 Ответить
Можливо, але влада або керівництво натякають про зменьшення оплати працюючим з коронавірусом,хто надалі буде працювати, вже приходять без належного досвіду,росте смертність, нові штами вже обходять антигенний захист вакцин,хворіють вже перехворілі та вакціновані, з'являються нові симптоми,ускладнення в вигляді інсультів , інфарктів, психічних розладів, тому будуть нові випадки
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07.05.2021 15:21 Ответить
Че че будет? Вы все на юх пойдете со своими пиками. Сволочи брехливые! Когда вы уже ужретесь!
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07.05.2021 15:23 Ответить
У кожній країні є ідіоти, але, щоб ідіоти мали свою країну, - то це вперше
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07.05.2021 15:30 Ответить
Был в Херсоне на майские. В транспорте половина без намордников. В ихнем главном ТРЦ - та же картина.

И цуко болеют чегото меньше. Может таки не в намордниках дело?
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07.05.2021 15:35 Ответить
правильно- в Украине будет заболеваемость (безномерная) до тех пор.пока будет возможность вытаскивать из кармана украинского народа монеты,как только они закончатся.закончатся и пики и волны и куртки
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07.05.2021 20:11 Ответить
упал я на днях с Луны. хожу, смотрю по сторонам, - хрень какая-то, как в "Кин-дза-дза": кругом цаки маски... а почитаешь "правдорубов", типа, "топового" цензора с его квотами по количеству правильных новостей и понимаешь, что это уже - Оруэлл... идите вы все нафиг с вашим ко-ко-ковидом, у меня на Луне его нет... полетел я обратно.
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07.05.2021 22:02 Ответить
 
 