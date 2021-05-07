В Украине будет и пятый, и шестой пик заболеваемости COVID-19, - врач-эпидемиолог Александрин
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Будет и пятый, и шестой пик заболеваемости COVID-19, потому что мы не умеем и не хотим выполнять программу инфекционной безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-эпидемиолог Андрей Александрин в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".
"Я всегда повторяю, что у нас не третья волна прошла, а все еще продолжается первая, просто она пикообразная. У нас прошел третий пик. Конечно, у нас будет не только четвертый, но и пятый, шестой пик, потому что Украина уже показала, что мы не умеем и не хотим выполнять программу инфекционной безопасности. Мы не хотим честно выполнять рекомендации международных институций или Минздрава. Поэтому украинцам больше всего необходима вакцинопрофилактика. Благодаря ей мы сможем снизить уровень заболеваемости и смертности", — сказал он.
Также эксперт высказался об обещаниях Минздрава вакцинировать большую часть взрослого населения до Дня Независимости Украины.
"Конечно, нет. Это очередные политические идеи, которые на сегодняшний день невыполнимы. Дело в том, что я постоянно общаюсь с медиками из разных регионов. Да, даже есть вакцина в наличии. Но с тем планом Минздрава по первой и второй группе вакцинации очень плохо набираются люди. Медики физически не могут искать этих людей и насильно приводить в вакцинные пункты. Поэтому нужно поменять политику. Вакцинация должна быть доступной. Не нужно человеку идти в медучреждения, выстаивать там очередь и подвергаться риску. Нужно создавать условия, чтобы вакцинация была доступной", — сказал он.
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привет паникёрам! скоро пойдут комары…
а они ж передают зараженную кровь от одного человека другому…
а у некоторых жеж вирус-мутант в скрытой форме…да?
По вакцинации это да, ну тут уж шо уж... Кто на что учился как говорится. В своё время такая же беда была с тестами, но дошли и до нас и 10 млн уже сделали тестирований. Дойдет дело и до вакцинации. Вопрос только в эффективности самих вакцин.
А так в мире лучше всех Израиль справился. Ну так, образцовое государство, да и медицина очень сильная.
Іншими словами, у нас все буде карантин, місцями локдаун!
И цуко болеют чегото меньше. Может таки не в намордниках дело?
цакимаски... а почитаешь "правдорубов", типа, "топового" цензора с его квотами по количеству правильных новостей и понимаешь, что это уже - Оруэлл... идите вы все нафиг с вашим ко-ко-ковидом, у меня на Луне его нет... полетел я обратно.