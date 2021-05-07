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Байден (2375) визит (2803) США (23161) Блинкен (747)

Байден хотел, чтобы я приехал в Украину как можно скорее, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Байден хотел, чтобы я приехал в Украину как можно скорее, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что совершал визит в Украину с посланием для украинского народа. Он утверждает, что президент США Джо Байден хотел, чтобы этот визит состоялся как можно скорее.

Об этом Блинкен сказал телеканалу MSNBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Блинкена, большая часть этого послания - приверженность США независимости Украины, ее территориальной целостности, ее суверенитету.

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"Мы стоим на их стороне, в том числе против любой агрессии со стороны России", - отметил госсекретарь.

Также он добавил, что выразил Украине поддержку в работе над реформированием демократии и в ее укреплении, в создании правительства, которое приносит пользу украинскому народу.

"Это то, что я несу. Президент Байден хотел, чтобы я приехал сюда как можно скорее, чтобы послать это решительное послание. У него уже был очень хороший разговор с президентом Зеленским по телефону несколько недель назад, но теперь мы здесь, приходим лично и доставляем то же сообщение", - сказал Блинкен.
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Топ комментарии
+26
Бляха муха, даже Байден переживает за Украину больше чем зеленский...
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07.05.2021 14:53
+18
Територію України окупувала зелена нечисть, допоможіть!
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07.05.2021 14:53
+18
Байден хотел, чтобы я приехал в Украину как можно скорее, - Блинкен - Цензор.НЕТ 7583
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07.05.2021 15:07
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Просто попуток не было....
Байден хотел, чтобы я приехал в Украину как можно скорее, - Блинкен - Цензор.НЕТ 5552
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07.05.2021 14:53 Ответить
Територію України окупувала зелена нечисть, допоможіть!
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07.05.2021 14:53 Ответить
Байден хотел, чтобы я приехал в Украину как можно скорее, - Блинкен - Цензор.НЕТ 7583
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07.05.2021 15:07 Ответить
А выбрал кто? Американцы? Нее зебільний нарід
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07.05.2021 15:13 Ответить
тільки кацапи зневажають народ України
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07.05.2021 15:21 Ответить
кацапи, хєр би з ним. з ними давно все ясно як день. Але хто взагалі може в здоровому глузді і буде поважати народ, який під час війни 73% вибрав лідером нації і головнокомандуючим ЗСУ те, що вибрав? А того було мало, так ще і такий парламент. Підкреслюю - під час війни. Яка повага може бути до таких ідіотів в такій кількості. Ніякої поваги бути не може. Максимум - жалість.
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07.05.2021 15:29 Ответить
під час війни 73% вибрав лідером нації і головнокомандуючим ЗСУ те, що вибрав

Причем, выбрал под улюлюканье - "хуже не будет!" и "хоть паржом!"
И выбрав самое убогое убожество из 42 (!) кандидатов, нарит 73 еще вякает что-то об уважении, ну-ну.
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07.05.2021 15:42 Ответить
К глубокому сожалению избрав зелёное быдло, он сам себя зневажив и *********** даже ничего делать ненужно уже
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07.05.2021 15:32 Ответить
Бляха муха, даже Байден переживает за Украину больше чем зеленский...
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07.05.2021 14:53 Ответить
ось так потрібно Байден хотел, чтобы я приехал в Украину как можно скорее, - Блинкен - Цензор.НЕТ 9987

Байден хотел, чтобы я приехал в Украину как можно скорее, - Блинкен - Цензор.НЕТ 438
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07.05.2021 14:57 Ответить
👏👏👏👏🤢👃🏻🎹🎪🤡😈
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07.05.2021 15:24 Ответить
/// цитата :
...на самом деле, поведение и выступление президента Зеленского на пресс-конференции - это был стыд, унижение Украины. Мимика, жесты, несвязные предложения. Полное отсутствие четкой позиции, непонимание ситуации и государственных процессов. Неспособность сформулировать мысль. Вот в такой ситуации представители США должны решать непростые задачи: удерживать украинское руководство от сдачи государственных интересов Украины, сдерживать российскую агрессию и наращивание вооруженных сил РФ у границ Украины. Не допустить создания в Украине политического или социального взрыва, ситуации хаоса и безвластия, так выгодных Кремлю.
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07.05.2021 15:06 Ответить
Мне вот кажется, что например у Кивы интеллект будет посильнее чем у зеленского. Тот хоть без листочка читает и может внятно свои мысли выражать. Ну и плюс кандидатскую почти защитил Байден хотів, щоб я приїхав до України якнайшвидше, - Блінкен - Цензор.НЕТ 8436
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07.05.2021 15:09 Ответить
да и бицепсом понакачаннее )))))
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07.05.2021 15:10 Ответить
Ну то що - наступний президент того, що зосталось від України вже визначений?
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07.05.2021 15:32 Ответить
«Янелох» с «профессором « - одного поля ягоды
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07.05.2021 15:26 Ответить
Байден хотів, щоб я приїхав до України якнайшвидше, - Блінкен - Цензор.НЕТ 4814
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07.05.2021 15:28 Ответить
янелох - клоун при дворе евнуховоща был, и навсегда им остался.
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07.05.2021 15:34 Ответить
А що, це так неможливо було спрогнозувати 73%? ЯК ЦЕ МОЖНА БУЛО ВЗАГАЛІ НЕ БАЧИТИ?
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07.05.2021 15:31 Ответить
О, да! Ночами, бідолашний, не спить. Думає, як би це мені синочка безтолкового іще раз до якоїсь грошовитої фірми (тіпа Бурізми) на роботу влаштувати
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07.05.2021 18:04 Ответить
Хроника одного президента
‎07.‎05.‎2021

Т.н. "Крымская платформа"успешно хоронится виртуозной работой Ермака, который решил привлечь к участию в ней еще и президента Беларуси Лукашенко. Это вообще то означает, что ни большинство стран Европы , ни США и близко не подойдут к месту ее проведения.

Министерство здравоохранения Украины планирует выпуск сертификатов подтверждающих наличие вакцинной иммунизации от COVID-19. Рассказы о "совместимости" этого документа с европейскими - ложь и дезинформация.
В отличии от европейских аналогов в украинский документ не вносится данные о признании вакцины используемой для вакцинации в ЕС и серийный номер партии данной вакцины. Все это делает данный документ бумагой для чисто внутреннего пользования.
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07.05.2021 14:55 Ответить
Бумагой не внутреннего, а наружного применения.
Но каков размах, какие планы: спилить бабла и по карманам. Пока нарид кормят расследованиями века.
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07.05.2021 15:02 Ответить
тобі хоч самому не гидко писати таку брехню?
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07.05.2021 15:19 Ответить
А посла нормально назначить Байден не хотел?
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07.05.2021 15:17 Ответить
все логічно, Байден підтримує Зеленського, тому і приділяє Україні певну увагу
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07.05.2021 15:17 Ответить
зебил ты все перепутал
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07.05.2021 16:24 Ответить
Сначала я подумал, что это стеб. Но нет, тут гораздо все серьезнее... 🚑
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07.05.2021 16:33 Ответить
Зеленського, який відкривав проти нього кримінальні справи по просьбі Трампа Байден хотів, щоб я приїхав до України якнайшвидше, - Блінкен - Цензор.НЕТ 2951
Я б сказав би, що саме тому Блінкен першим зустрівся з Порошенко, потім головою ПЦУ і вже десь там із Зеленським. Все логічно
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07.05.2021 22:19 Ответить
новость о том что Блинкен дипломат и по долгу службы на прессу заявил стандартный набор фраз в поддержку союзника...
а вот что было за кулисами? вот самое интересное...судя по инфо фону оргия была еще та, возможно даже с элементами бдсм... есно "величайший" играл роль далеко не мужскую на сем меропрятии (ну он профи актер, артист, не привыкать).
давно "зеленые гэрмаки" не получали столько белка защеку точно, хотя... американцы знали куда едут, просто показали на личном примере ху их ху...п.с. и Зеля на камеру счастливый (а вы думали? еще пол года можно пиарится плебсу про визит госсекретаря, а жопу залечат лучшие врачи из феофании и в кратчайшие сроки) и Блинкин с Порохом перетер что хотел (хоть пришлось ради приличия притащить реквизит в виде бабы Юли, Арахамчика, кого то там из голоса краины и еще одного не спикен инглиш вроде как скрепоносца Юры)
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07.05.2021 15:18 Ответить
Байден направив свого посла до українців. Він їх добре знає, а українців представляє "вожак", якого вибрало це недолуге стадо 73%. То таке і буде ставлення. Якби був нормальний президент, то вже обговорювався процес вступу в НАТО, чи ПДЧ. А так, одні заяви і декларування чогось і говорільня з боку Найсвітлішого. Захід хоче вводити додаткові санкції до росії, а наш з ними підписує договори на торгівлю вугіллям і енергетикою.То як вводити санкції? Тоді міжнародні суди визнають їх вредними і нечесними, парашія предоставить договори і дружбу, яку ми з ними ведемо.
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07.05.2021 15:24 Ответить
Байден хотів, щоб я приїхав до України якнайшвидше, - Блінкен - Цензор.НЕТ 6337
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07.05.2021 15:29 Ответить
+1
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07.05.2021 15:37 Ответить
Перчёное блюдо ЗЕлёному ублюдку привезли вчера от дяди Джо)
Источники сообщают, что вчерашняя встреча президента Зеленского с госсекретарем Блинкеном прошла на самом деле очень тяжело. Американцы высказали ряд крупных претензий к украинской власти.
Претензии касались НАБУ, управления госкомпаниями (Нафтогаз, Нацбанк), судебной системы и подобное.
Отдельно, и почти в ультимативной форме, был затронут вопрос олигарха Игоря Коломойского. Попытка Зеленского убедить госсекретаря США, что вопрос Коломойского будет решен через закон об олигархах, Блинкен оставил без реакции. Понимайте, как знаете.

Источники сообщают также, что на закрытой встрече Блинкен поднимал вопрос Ермака и его связей с россией. Не в бровь, а в глаз. Без Ермака, Зеленский сейчас никто, и не контролирует ничего. Но снять Ермака Зеленскому как раз по силам. И Зеленскому ясно дали понять, что его нынешние дутые 30%, запросто могут превратиться в 10-11%. Дело техники, а поводов для критики Зеленский уже создал более чем.

Резонный вопрос - почему на всех встречах мы видели только Блинкена? А где была его зам Виктория Нуланд?
А Виктория Нуланд в это самое время «раздавала печеньки». Во главе делегации американских специалистов по самым разным вопросам, госпожа Нуланд в отеле «Хаят» проводила множество встреч с самими интересными представителями украинского истеблишмента. По самым различным темам. Подтверждение тому - встреча Нуланд с мэром Киева Виталием Кличко. Она была значимой, но далеко не единственной. Эти встречи Офис президента испугали даже больше, чем контакт Блинкена с Порошенко и все претензии Блинкена вместе взятые. Убойную силу "печенек Нуланд" там хорошо помнят.

Вывод такой. За нынешнюю украинскую власть, американская сторона берется всерьез. Слова госпожи депутата Европарламента Виолы фон Крамон о том, что в государство Украина вложено слишком много, чтобы просто взять и уйти - обретают ощутимую форму.
В ближайшие месяцы, и Зеленскому, и всему Офису президента, придется крайне не сладко.

Способов давления на Офис президента у американцев - более чем.
Например, фильм о «вагнеровцах» может выйти в самый неожиданный момент…
С очень даже интересными акцентами.
Печерский холм
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07.05.2021 15:55 Ответить
Как можно скорее, пока зеленая шобла ещё не всё )(уйлу сдала.
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07.05.2021 16:28 Ответить
Буйтен переживає як там процес видобутку газу на Бурісмі ? Байден хотів, щоб я приїхав до України якнайшвидше, - Блінкен - Цензор.НЕТ 1423
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07.05.2021 16:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5QqR2mfgoyU
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07.05.2021 22:01 Ответить
ну да, надо же было с глазу на глаз перетереть про события связанные с хантером, шокиным и Джулиани. Чтоб всё было шито-крыто.
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08.05.2021 02:39 Ответить
это чёткий сигнал зеленскому, что Блинкен первый встретился именно с Порошненко, а не с зелёной шмарклей
это означает что зелю никто не уважает, его опустили ниже туалета
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08.05.2021 11:55 Ответить
 
 