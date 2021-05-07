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Украинскую COVID-вакцину планируют разработать до конца года, но ее нужно будет еще испытать, - Нацакадемия наук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинскую COVID-вакцину планируют разработать до конца года, но ее нужно будет еще испытать, - Нацакадемия наук

Украинские ученые планируют завершить разработку отечественной вакцины от коронавируса до конца года.

Об этом заявил директор Института биологии клетки НАН Украины академик Андрей Сибирный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАН.

Для создания белковой вакцины от коронавируса украинские ученые используют дрожжи, по схожему принципу работают и зарубежные вакцины - рассказывает Андрей Сибирный: "Такие вакцины, от Новавакс, она тоже белковая вакцина. Это так же белок коронавируса, но синтезируется он не в дрожжах, а в клетках насекомых".

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По его словам, сейчас ученые уже прошли начальные этапы в создании вакцины. Разработать вакцину от коронавируса планируют до конца этого года, но после этого ее нужно будет еще испытать. Вирусные белки должны проверить на лабораторных животных - трасгенных мышей будут заражать вирусом и вводить им вакцину. При этом пока неизвестно, можно ли такие исследования будет провести в Украине.

"Вот этот последний этап работы наверняка придется делать с нашими коллегами в Польше. Так мы предварительно договорились. Я бы хотел, чтобы это была полностью украинская вакцина, но так получается, что это будет международное сотрудничество", - добавил Сибирный.

Кроме этого львовские ученые также планируют создать вакцину в виде таблетки.

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"Разработка вакцины в таблетке - это идея для следующего проекту. Сейчас Институт биологии клетки НАН Украины работает над тремя проэктам: разработкой вакцины от COVID-19, созданием нового антибиотика широкого спектра действия и разработкой биосенсоров", - сообщили в НАН.

Отмечается, что в прошлом году Институт биологии клетки НАН победил в получении грантов от Национального фонда научных исследований. На разработку COVID-вакцины ученые получили почти 10 млн гривен.
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Топ комментарии
+8
Для создания белковой вакцины от коронавируса украинские ученые используют дрожжи

Я тож дрожжи использую, шоб бражка быстрее получилась Украинскую COVID-вакцину планируют разработать до конца года, но ее нужно будет еще испытать, - Нацакадемия наук - Цензор.НЕТ 6751
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07.05.2021 15:20
+7
Украинскую COVID-вакцину планируют разработать до конца года, но ее нужно будет еще испытать, - Нацакадемия наук - Цензор.НЕТ 7727
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07.05.2021 15:18
+6
А я в вакцину, перед самым заключительным её приготовление, в свой автоклав закладываю порезанные на дольки свежие яблоки. Так я вас скажу что эту вакцину от дорогого кальвадоса не отличить. Українську COVID-вакцину планують розробити до кінця року, але її потрібно буде ще випробувати, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 9979
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07.05.2021 15:42
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Украинскую COVID-вакцину планируют разработать до конца года, но ее нужно будет еще испытать, - Нацакадемия наук - Цензор.НЕТ 7727
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07.05.2021 15:18 Ответить
Для создания белковой вакцины от коронавируса украинские ученые используют дрожжи

Я тож дрожжи использую, шоб бражка быстрее получилась Украинскую COVID-вакцину планируют разработать до конца года, но ее нужно будет еще испытать, - Нацакадемия наук - Цензор.НЕТ 6751
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07.05.2021 15:20 Ответить
А я в вакцину, перед самым заключительным её приготовление, в свой автоклав закладываю порезанные на дольки свежие яблоки. Так я вас скажу что эту вакцину от дорогого кальвадоса не отличить. Українську COVID-вакцину планують розробити до кінця року, але її потрібно буде ще випробувати, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 9979
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07.05.2021 15:42 Ответить
Українську COVID-вакцину планують розробити до кінця року, але її потрібно буде ще випробувати, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 9254
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07.05.2021 15:47 Ответить
мужик...
уважуха.
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07.05.2021 16:22 Ответить
Українську COVID-вакцину планують розробити до кінця року, але її потрібно буде ще випробувати, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 8997 Данке.
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07.05.2021 19:31 Ответить
Главное , чтобы не "спутник-6" . Украинскую COVID-вакцину планируют разработать до конца года, но ее нужно будет еще испытать, - Нацакадемия наук - Цензор.НЕТ 9450
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07.05.2021 15:19 Ответить
А, так там тупо бабло жуют, но вот еще год и посмеемся..., ну да ... жуют, но они не так делают
... вот, 2028-й год и вот, Шмыгаль дал бабло и Прилука, или как там.. ну, президент, и вот - Вакцина... а чо никто не ногоплещет то? у нас наука как у физрука, даже без рук сделали то..
Украинскую COVID-вакцину планируют разработать до конца года, но ее нужно будет еще испытать, - Нацакадемия наук - Цензор.НЕТ 8891
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07.05.2021 15:23 Ответить
Хороша ложка к обеду, хотя дерибанить бюджет никогда не поздно...
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07.05.2021 15:23 Ответить
Вакцина з України мусить бути багатокомпонентна - сало, хліб, цибулька, ковбаска. оселедець. Борщ з часником... Ну і власне сама вакцина.
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07.05.2021 15:25 Ответить
Таки да, и эту вакцину лучше всего гнать, пардон, делать, самому. Українську COVID-вакцину планують розробити до кінця року, але її потрібно буде ще випробувати, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 3591
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07.05.2021 15:37 Ответить
Украинскую COVID-вакцину планируют разработать до конца года, ....какого? Украинскую COVID-вакцину планируют разработать до конца года, но ее нужно будет еще испытать, - Нацакадемия наук - Цензор.НЕТ 9770
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07.05.2021 15:27 Ответить
V samom luce sluce 2 goda zajmiot eto.
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07.05.2021 15:34 Ответить
Испытывать исключительно на слугах мудрого но жубажилого нарИда. Українську COVID-вакцину планують розробити до кінця року, але її потрібно буде ще випробувати, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 6963
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07.05.2021 15:36 Ответить
Порошенко, ще почни якусь справу, щоб у них так само пригоріло і вони почали чухаться з лозунгом "аби не Порошенко опередив!"
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07.05.2021 15:42 Ответить
"прохавали" всё-таки шо на разработке баблища можна намыть , а там и ковид здохнет Українську COVID-вакцину планують розробити до кінця року, але її потрібно буде ще випробувати, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 3282
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07.05.2021 15:44 Ответить
а как упирались в прошлом году..
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07.05.2021 15:45 Ответить
Таки да. Українську COVID-вакцину планують розробити до кінця року, але її потрібно буде ще випробувати, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 5510
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07.05.2021 15:51 Ответить
То они с производством антисептика перепутали. Українську COVID-вакцину планують розробити до кінця року, але її потрібно буде ще випробувати, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 5314 Там дрожжи в самый раз!
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07.05.2021 15:59 Ответить
Не уточнили до кінця якого року буде створена вакцина,а поки її ще опробують вона вже може бути не потрібна.Без образ.
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07.05.2021 16:01 Ответить
Пока разработают, затем испытания и регистрация, короче это еще не менее года. А к тому времени мировой рынок уже будет перенасыщен вакцинами, да и спрос уже упадет. Кому тогда наша вакцина нужна будет?
Но если все дело только чтобы освоить госбюджет, то тогда все правильно - денег можно освоить немеряно.
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07.05.2021 16:48 Ответить
Якщо будуть фінансувати розробку вакцини, як фінансували МОЗ з ковідного фонду укладанням асфальту, то на виході буде "Спутник")
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07.05.2021 18:04 Ответить
Здоровый иммунитет - лучшая защита от всех штаммов.
Нечего приучать людей полагаться на уколы не пойми чего.
Зачем нападать на страну с танками, если можно обколоть население отравой ?
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07.05.2021 16:59 Ответить
Саме так: на початку 2020 року, коли про вакцини ще лише починали балакати, японські медики вилікували більшість із заражених ковід19 на туристочному лайнері "діамантова принцеса". Вмерло із кількох сотень лише 11 чоловік. І це ще не знаючи про той ковід майже нічого. За більше як рік вже можна було так відшліфувати протокол лікування, знайти потрібні медзасоби для допомоги людському імунітету, що про якусь кількість померлих більшу ніж в минулі роки можна було б і не заїкатися. Але ж "чемпіони" не хотіли збереження життів українців, не хотіли і не могли. Бо підбирали в команду собі подібних - тупих, жадібних і брехливих безпринципних падлюк.
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07.05.2021 17:38 Ответить
украинская вакцина такая же будет как и миномет молот.
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07.05.2021 17:36 Ответить
Випробовувати українску вакцину треба тільки на виборцях зеленського, вони в казки вірять, а порохоботи все одно збрешуть про ефективність)
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07.05.2021 17:59 Ответить
 
 