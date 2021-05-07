В Киеве усилили контроль за использованием вакцины от COVID-19 исключительно для целевых групп, - КГГА

В столице усилили контроль за использованием вакцины от COVID-19 исключительно для целевых групп, определенных дорожной картой МОЗ Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.

Письмо с соответствующим призывом к главам райгосадминистраций, в подчинении которых находятся центры первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностические центры, на базе которых расположены прививочные пункты, подписала директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

В письме содержится напоминание о том, что сегодня проводится вакцинация лиц возрастной группы 65 лет и старше, и граждан из целевых групп предыдущих этапов вакцинации. А также сообщается, что встречаются (в частности, по сообщениям граждан, которые являются пользователями социальных сетей) случаи вакцинации лиц, не входящих в приоритетных групп, определенных дорожной картой, недопустимо.

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"Департамент обратился к главам РГА с просьбой отметить и со своей стороны директорам определенных медучреждений о необходимости соблюдения требований Приказа Министерства здравоохранения о дорожной карте по этапности вакцинации целевых групп во время прививочной кампании от COVID-19", - отметила Гинзбург.

Она также добавила, что по данным отчетных форм Министерства здравоохранения Украины в столице среди лиц, которые не вошли в приоритетные группы, вакцинирован 91 человек. К примеру, в Николаевской области - 900 человек, в Черкасской - 768, Кировоградской - 408, в Харькове - 367 человек, Полтавской области - 292 человека.

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"Киев по численности населения является крупнейшим городом страны. Предсказуемо, что при лучших показателях вакцинации, которые уже много недель подряд удерживает столица, возможны единичные случаи нарушений. И по сравнению с официальным статистическим данным Минздрава в других регионах эти случаи именно единичные, - подчеркнула Гинзбург. - Однако контроль со стороны Департамента - строгий. В частности, во время последнего онлайн-совещания директорам ЦПМСД и КДЦ было сообщено об условиях вакцинации целевых групп и рекомендовано ознакомление медиков прививочных бригад с этими требованиями "под подпись". А для усиления контроля мы обратились еще и к главам райгосадминистраций ".

Также Гинзбург сообщила, что Департамент здравоохранения уведомил глав РГА о необходимости соблюдения санитарно-эпидемических норм и определенных рекомендаций при вакцинации. В частности, во избежание создания очередей путем разграничения потоков пациентов, определение и планирование графика вакцинации, контроль количества лиц во избежание скопления людей в одном помещении и использования доступных средств связи для информирования населения о необходимости и правила вакцинации в условиях пандемии CОVID-19.

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Отдельно директор Департамента отметила, что все публичные лица, которые ранее были привиты согласно приказу Минздрава в рамках кампании по популяризации вакцинации обязательно получат вторую дозу вакцины.

В КГГА напомнили, что в Киеве продолжается вакцинация от COVID-19 людей в возрасте 65+ и лиц, входящих в первые два этапа вакцинации. По состоянию на 6 мая привито 24 370 человек.