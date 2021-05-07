"Кто контролирует прошлое?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят победу над нацизмом и отношение украинцев ко Второй мировой войне
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В пятницу, 7 мая, в 20:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят отношение украинцев ко Второй мировой войне на фоне войны на Донбассе, а также, существует ли угроза неонацизма в Украине и мире.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, гости студии обсудят:
- рассекреченные документы: что совершили бойцы Красной армии в украинском селе Великий Житин через 8 месяцев после победы над нацизмом?
- существует ли угроза неонацизма в Украине и мире?
- изменилось ли отношение украинцев ко Второй мировой войне на фоне войны на Донбассе?
- при каких обстоятельствах мы узнаем правду о трагедии в Доме профсоюзов в Киеве?
В обсуждении этих вопросов примут участие:
- Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);
- Сергей Куницын, советник главы Офиса Президента Украины, глава Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана;
- Андрей Билецкий, первый командир полка "Азов";
- Андрей Шараськин, командир роты киборгов;
- Руслан Кошулинский, старший сержант 44 артиллерийской бригады (2015);
- Нестор Шуфрич, нардеп ОПЗЖ;
- Евгений Мураев, лидер партии "Наши";
- Саймон Шустер, корреспондент журнала TIME (Нью-Йорк, США);
- Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "ГОРДОН";
- Николай Карпюк, политзаключенный Кремля;
- Сергей Гуляев, ветеран войны в Афганистане;
- Сергей Дибров, член независимого экспертного объединения "Группа 2 мая";
- Валерия Ивашкина, член независимого экспертного объединения "Группа 2 мая".
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национализм ориентирован на защиту своей территории !
ЭТИ ПОНЯТИЯ НЕЛЬЗЯ НИ ПУТАТЬ НИ СМЕШИВАТЬ
ТЧК
Причём сделали это только в 60-х годах, когда поняли, что никакого коммунизма не будет, а лапшу вешать нужно продолжить. Ведь до 1964 года никакого "дня победы" не отмечали - это был обычный рабочий день
...Радянська вояччина - найскаженіша, найбоягузливіша, найпідліша, найтупіша з усіх, які були до неї на світі. Це вона "перемогла" 1:10! Це вона кидала наш народ, як солому, у вогонь - і Росії не стало, немає й російського народу. Те, що було Росією, іменується нині Нечорнозем'ям, і все це заросло бур'яном, а залишки нашого народу втекли в місто і перетворилися на шпану, з села пішли і в місто не прийшли. Скільки втратили народу під час війни? Знайте ж і пам'ятайте. Страшно називати справжню цифру, правда? Якщо назвати, то замість парадного картуза треба надягати схиму, ставати в День Перемоги на коліна посеред Росії і просити у свого народу вибачення за бездарно "виграну" війну, в якій ворога завалили трупами, втопили у російській крові. Адже не випадково в Подольську, в архіві, один з головних пунктів "правил" говорить: "Не виписувати компрометуючих відомостей про командирів радянської армії". - Віктор Астаф'єв