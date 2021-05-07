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Новости Политика Украины
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"Кто контролирует прошлое?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят победу над нацизмом и отношение украинцев ко Второй мировой войне

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В пятницу, 7 мая, в 20:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят отношение украинцев ко Второй мировой войне на фоне войны на Донбассе, а также, существует ли угроза неонацизма в Украине и мире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, гости студии обсудят:

- рассекреченные документы: что совершили бойцы Красной армии в украинском селе Великий Житин через 8 месяцев после победы над нацизмом?
- существует ли угроза неонацизма в Украине и мире?
- изменилось ли отношение украинцев ко Второй мировой войне на фоне войны на Донбассе?
- при каких обстоятельствах мы узнаем правду о трагедии в Доме профсоюзов в Киеве?

В обсуждении этих вопросов примут участие:

- Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);

- Сергей Куницын, советник главы Офиса Президента Украины, глава Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана;

- Андрей Билецкий, первый командир полка "Азов";

- Андрей Шараськин, командир роты киборгов;

- Руслан Кошулинский, старший сержант 44 артиллерийской бригады (2015);

- Нестор Шуфрич, нардеп ОПЗЖ;

- Евгений Мураев, лидер партии "Наши";

- Саймон Шустер, корреспондент журнала TIME (Нью-Йорк, США);

- Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "ГОРДОН";

- Николай Карпюк, политзаключенный Кремля;

- Сергей Гуляев, ветеран войны в Афганистане;

- Сергей Дибров, член независимого экспертного объединения "Группа 2 мая";

- Валерия Ивашкина, член независимого экспертного объединения "Группа 2 мая".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
нацизм ориентирован на захват чужой территории !
национализм ориентирован на защиту своей территории !
ЭТИ ПОНЯТИЯ НЕЛЬЗЯ НИ ПУТАТЬ НИ СМЕШИВАТЬ
ТЧК
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07.05.2021 16:02
+3
пля савик шлюхенман представляет "Кто контролирует прошлое?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят победу над нацизмом и отношение украинцев ко Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 6052
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07.05.2021 16:03
+3
Скільки вже можна обговорювати другу світову? Так,людей там багато загинуло.Але ніхто не обговорює першу світову.У першій світовій загинуло по даним близько десяти мільйонів людей.
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07.05.2021 16:06
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Правила форума Совет форумчан
нацизм ориентирован на захват чужой территории !
национализм ориентирован на защиту своей территории !
ЭТИ ПОНЯТИЯ НЕЛЬЗЯ НИ ПУТАТЬ НИ СМЕШИВАТЬ
ТЧК
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07.05.2021 16:02 Ответить
пля савик шлюхенман представляет "Кто контролирует прошлое?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят победу над нацизмом и отношение украинцев ко Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 6052
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07.05.2021 16:03 Ответить
Скільки вже можна обговорювати другу світову? Так,людей там багато загинуло.Але ніхто не обговорює першу світову.У першій світовій загинуло по даним близько десяти мільйонів людей.
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07.05.2021 16:06 Ответить
Ну очевидно же - русским "святой победой" заменили обещанный коммунизм, вот и носятся с ней.
Причём сделали это только в 60-х годах, когда поняли, что никакого коммунизма не будет, а лапшу вешать нужно продолжить. Ведь до 1964 года никакого "дня победы" не отмечали - это был обычный рабочий день
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07.05.2021 16:42 Ответить
Так у світі також завжди говорять за другу світову.За москалів мова не йде.В них побєдобєсіє.
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07.05.2021 16:45 Ответить
национал социализм и интернационал социализм - одного поля ягоды. Полная хупца в глаза и парк роус -ройсов за елитными особняками у можновладцев. (если кто не понял, то это про Ленина). Бейте в морду каждому, кто пробормочет "в социализме было что то хорошее". Знайте - эта тварь собирается жить в 34 державных дачах пока вы будете исполнять че то типа "вперед за родину" с винтовкой на танки или "велике будывництво" в фуфайке без воротника.
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07.05.2021 16:09 Ответить
То звичайний заробітчанин, правда з щелепою проблема. 15 років в Україні і ні мука українською... штуцери, хімероси, ********(((
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07.05.2021 16:12 Ответить
Сталін і Гітлер - це як чоботи з однієї пари. Вони один одного доповнювали у кривавій справі.
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07.05.2021 16:16 Ответить
Ага. Тільки сталін - це чобіт 47 розміру, а Гітлер - 42. сталін і совок - це причина. Гітлер - це продукт і наслідок.
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07.05.2021 17:56 Ответить
Перефразуючи нашого гаранта - у нацизмі теж були світлі сторони...
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07.05.2021 16:20 Ответить
"...Комуністичні крайності - це фашистські крайності, і щодо звірства свого, і щодо справ вони перевершили фашистські. Фашисти просто дитсадківці порівняно з нашими деспотами.
...Радянська вояччина - найскаженіша, найбоягузливіша, найпідліша, найтупіша з усіх, які були до неї на світі. Це вона "перемогла" 1:10! Це вона кидала наш народ, як солому, у вогонь - і Росії не стало, немає й російського народу. Те, що було Росією, іменується нині Нечорнозем'ям, і все це заросло бур'яном, а залишки нашого народу втекли в місто і перетворилися на шпану, з села пішли і в місто не прийшли. Скільки втратили народу під час війни? Знайте ж і пам'ятайте. Страшно називати справжню цифру, правда? Якщо назвати, то замість парадного картуза треба надягати схиму, ставати в День Перемоги на коліна посеред Росії і просити у свого народу вибачення за бездарно "виграну" війну, в якій ворога завалили трупами, втопили у російській крові. Адже не випадково в Подольську, в архіві, один з головних пунктів "правил" говорить: "Не виписувати компрометуючих відомостей про командирів радянської армії". - Віктор Астаф'єв
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07.05.2021 17:26 Ответить
Знову на німців всіх собак будуть чіпляти. Цікаво, чи вистачить у когось яєць підняти тему законопроекту про кримінальну відповідальність за онтєсємітізьм - спокійно й аргументовано? Чи вистачить розуму чітко і ясно довести, що цей законопроект є наїздом на свободу слова і спробою вивести цілу національну групу з правового поля, а решту перевести в категорію громадян другого сорту?
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07.05.2021 18:01 Ответить
У розгалудженні між семітами і арійцами я вважаю себе арійцем. Вивчаю праарійські культури - веди, йогу. Вічний закон - який у нас називають індуізмом, найпопулярніша релігія в світі. Від неі пішли даосизм, конфуціанство і прочі і прочі. В нас же вільне віроспровідання? То де закон про антіарізм? Де розяснення - що дибільнуватий ефрейтор не може представляти арійців взагалі? Ні по роду ні по знанням. Гітлер є націонал-соціалістом. Лоховські вчення типу інтернаціонал-соціалізму чи націонал-соціалізму повинні бути заборонені. А арійські релігії повинні стати рядом з семітськими. А арійці - рядом з семітами. Рівні права.
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07.05.2021 18:26 Ответить
 
 