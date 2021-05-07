С 11 мая все школы и детсады Днепра возобновляют работу в обычном режиме, - горсовет

С 11 мая в Днепре учреждения общего среднего и дошкольного образования будут работать в обычном режиме.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе горсовета.

В то же время во внешкольных учебных заведениях всех типов и профилей продолжаться ограничения доступа родителей и посетителей. Соответствующие решение 7 мая приняла специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера местного уровня.

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В то же время в городе до 20 мая будет действовать карантин в перевозке льготных пассажиров в общественном транспорте: для них бесплатный проезд ежедневно только с 10:00 до 15:00.

Упомянутые мероприятия направлены на предотвращение распространения на территории города COVID-19.