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Новости Политика Украины
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ВР (28724) СБУ (18666) реформы (3866) Безуглая (201)

"Слуга народа" Безуглая обнародовала график работы над законопроектом по реформе СБУ: С 17 по 23 мая можно будет донести, что надо усовершенствовать

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о реформе Службы безопасности Украины (СБУ) в начале июня.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп СН, замглавы комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп обнародовала график работы над законопроектом по реформе СБУ:

"До 16.05.2021 - доформируем редакцию законопроекта ко второму чтению.

17-23.05.2021 - консультации, рассмотрение на комитете.

24-30.05.2021 - подготовка к рассмотрению в зале парламента.

01-04.06.2021 - рассмотрение".

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Безуглая сообщила, что 17 мая обнародует законопроект для общественности, чтобы дать возможность обществу ознакомиться с пакетом изменений, которые ждут украинскую службу безопасности до окончательного решения парламента.

"У всех желающих будет неделя 17-23.05.2021, чтобы связаться со мной и указать на риски, если такие найдете. Сделаем тест-драйв. 17-23.05.2021 под мою ответственность открываю окно возможностей для каждого, чтобы донести, что еще надо усовершенствовать в проекте реформы, которую мы все ждем 30 лет. Ведь новая СБУ - это будущее нашей страны. Все, что предложите, будет конфиденциальным, если только отдельно не попросите обнародовать", - призвала Безуглая.

Слуга народа Безуглая обнародовала график работы над законопроектом по реформе СБУ: С 17 по 23 мая можно будет донести, что надо усовершенствовать 01
Слуга народа Безуглая обнародовала график работы над законопроектом по реформе СБУ: С 17 по 23 мая можно будет донести, что надо усовершенствовать 02
Слуга народа Безуглая обнародовала график работы над законопроектом по реформе СБУ: С 17 по 23 мая можно будет донести, что надо усовершенствовать 03
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Топ комментарии
+5
Вау, госпожа Безуглая открывает окно возможностей для налогоплатильщиков донести до депутатиков свои хотелки по реформе СБУ?...Это просто невероятное достижение нашей демократии. Я вот вчера посмотрел интервью предателя и террориста из донецкой "Альфы" Ходаковского и у меня вопрос : сколько ещё подобных чудесных персонажей и "советских офицеров" тихонько сидят и "служат" за деньги бюджета и как сделать так, чтобы их не было в принципе? "Слуга народа" Безуглая обнародовала график работы над законопроектом по реформе СБУ: С 17 по 23 мая можно будет донести, что надо усовершенствовать - Цензор.НЕТ 9126
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07.05.2021 16:36
+4
Образование врач...специализация семейная медицина...
Но она собралась лечить СБУ...цирк на дроти..
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07.05.2021 16:38
+4
Безуглая...а может медициной стоит заняться а?? В стране пандемия вроде как...а вакцины нет...
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07.05.2021 16:39
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новая СБУ - это будущее нашей страны ... а кадры тоже новые или всё те же , необременённые совестью коммерсанты под прикрытием службы
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07.05.2021 16:35 Ответить
А Баканов - це новий чи вже прохудівшьійся?
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07.05.2021 16:37 Ответить
баканов - это высокоэффективный аХент разведывательной и контртеррористической службы ...Моссада , пристроенный в сбу для выявления и уничтожения врагов Израиля
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07.05.2021 16:45 Ответить
Тапосмотрите на нее,она же недоделаная,еелечитьнадо
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07.05.2021 18:28 Ответить
Вау, госпожа Безуглая открывает окно возможностей для налогоплатильщиков донести до депутатиков свои хотелки по реформе СБУ?...Это просто невероятное достижение нашей демократии. Я вот вчера посмотрел интервью предателя и террориста из донецкой "Альфы" Ходаковского и у меня вопрос : сколько ещё подобных чудесных персонажей и "советских офицеров" тихонько сидят и "служат" за деньги бюджета и как сделать так, чтобы их не было в принципе? "Слуга народа" Безуглая обнародовала график работы над законопроектом по реформе СБУ: С 17 по 23 мая можно будет донести, что надо усовершенствовать - Цензор.НЕТ 9126
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07.05.2021 16:36 Ответить
Такий календарь не дуже сприяє реформуванню.
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07.05.2021 16:37 Ответить
Та да! З таким, а може навіть і більшим успіхом у певної категорії громадян панна Безугла могла обнародувати графік власних критичних днів.
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07.05.2021 17:11 Ответить
Образование врач...специализация семейная медицина...
Но она собралась лечить СБУ...цирк на дроти..
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07.05.2021 16:38 Ответить
На початку ХХ століття в царській армії було створено комісію по розробці нових статутів. У комісію було зібрано вищий офіцерський склад, який мав бойовий досвід. Коли проекти були готові, їх роздрукували у вигляді брошюр, і розіслали у війська. Який-завгодно офіцер мав право ознайомиться з ними і, за необхідності, внести зауваження... Через деякий час комісія зібрала всі зауваження, вивчила їх і подала виправлений проект на затвердження царю... Цікаво, а "Безголова" не пробувала піти таким шляхом? А то вийде, що закон приймуть, а як по ньому працювать, незрозуміло... Як колись Суворов писав: "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги... А по ним ходить!...".
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07.05.2021 17:24 Ответить
"...в царській армії було створено комісію по розробці нових статутів..."(с) І це їм (тій армії і тому царю) допомогло? "Слуга народу" Безугла оприлюднила графік роботи над законопроєктом щодо реформи СБУ: Від 17 по 23 травня можна буде донести, що треба вдосконалити - Цензор.НЕТ 3401 "Слуга народу" Безугла оприлюднила графік роботи над законопроєктом щодо реформи СБУ: Від 17 по 23 травня можна буде донести, що треба вдосконалити - Цензор.НЕТ 6666
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07.05.2021 21:20 Ответить
При чому тут "допомогло"? Я навів приклад того, як потрібно готувать нормативні документи для впровадження в життя... А що стосується російської армії, то рекомендую почитать книгу "50 лет в строю", А.А. Ігнатьєва... Він у Першу світову війну був військовим атташе у Франції, і прекрасно знав, що армія воювать могла, а от матеріально-технічне забезпечення її було паскудним... Через нього велися закупки озброєння у Франції та Великобританії, для армії Росії...
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07.05.2021 21:29 Ответить
Безуглая...а может медициной стоит заняться а?? В стране пандемия вроде как...а вакцины нет...
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07.05.2021 16:39 Ответить
Да у нее мед.стажа всего 2 года. "Слуга народу" Безугла оприлюднила графік роботи над законопроєктом щодо реформи СБУ: Від 17 по 23 травня можна буде донести, що треба вдосконалити - Цензор.НЕТ 9764.
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08.05.2021 06:40 Ответить
Безумні реформи безмозглих реформаторів... Ми вже медичну "реформу" Степашки бачимо, освітню "реформу" бачимо , судову "реформу" бачимо, ментовську "реформу" бачимо... Залишається лише добити-реформувати сбу...

Доречі, а що там по Вагнерівцям , так хто зрубав бабло за злив операціїї?
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07.05.2021 16:41 Ответить
Она же двух слов не свяжет, какой она депутат и "государственный деятель"?
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07.05.2021 16:46 Ответить
А там 99.9 процентов таких...включая главзебила...
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07.05.2021 16:49 Ответить
Шуткуєте? Вона ж на всі руки "майстриня". У коженій дірці затичка. І воювала, і співала, і танцюіала, і лікувала, і рота не закривала. Навіть не просто членкинЯ, а заступниця голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Все встигла у 32 рочки.
Розумієте тепер, чому у нас така безпека, оборона та розвідка?
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07.05.2021 17:25 Ответить
Якщо це вона тут, на "Цензорі", пише під ніком "Марьяна", то бідна наша Україна...
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07.05.2021 17:26 Ответить
Що це за сосна?
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07.05.2021 20:21 Ответить
Безугла + СБУ = СБУ-95
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07.05.2021 20:55 Ответить
 
 