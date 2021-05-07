"Слуга народа" Безуглая обнародовала график работы над законопроектом по реформе СБУ: С 17 по 23 мая можно будет донести, что надо усовершенствовать

Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о реформе Службы безопасности Украины (СБУ) в начале июня.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп СН, замглавы комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп обнародовала график работы над законопроектом по реформе СБУ:

"До 16.05.2021 - доформируем редакцию законопроекта ко второму чтению.

17-23.05.2021 - консультации, рассмотрение на комитете.

24-30.05.2021 - подготовка к рассмотрению в зале парламента.

01-04.06.2021 - рассмотрение".

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Безуглая сообщила, что 17 мая обнародует законопроект для общественности, чтобы дать возможность обществу ознакомиться с пакетом изменений, которые ждут украинскую службу безопасности до окончательного решения парламента.

"У всех желающих будет неделя 17-23.05.2021, чтобы связаться со мной и указать на риски, если такие найдете. Сделаем тест-драйв. 17-23.05.2021 под мою ответственность открываю окно возможностей для каждого, чтобы донести, что еще надо усовершенствовать в проекте реформы, которую мы все ждем 30 лет. Ведь новая СБУ - это будущее нашей страны. Все, что предложите, будет конфиденциальным, если только отдельно не попросите обнародовать", - призвала Безуглая.





