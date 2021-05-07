"Слуга народа" Безуглая обнародовала график работы над законопроектом по реформе СБУ: С 17 по 23 мая можно будет донести, что надо усовершенствовать
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о реформе Службы безопасности Украины (СБУ) в начале июня.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп СН, замглавы комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, передает Цензор.НЕТ.
Нардеп обнародовала график работы над законопроектом по реформе СБУ:
"До 16.05.2021 - доформируем редакцию законопроекта ко второму чтению.
17-23.05.2021 - консультации, рассмотрение на комитете.
24-30.05.2021 - подготовка к рассмотрению в зале парламента.
01-04.06.2021 - рассмотрение".
Безуглая сообщила, что 17 мая обнародует законопроект для общественности, чтобы дать возможность обществу ознакомиться с пакетом изменений, которые ждут украинскую службу безопасности до окончательного решения парламента.
"У всех желающих будет неделя 17-23.05.2021, чтобы связаться со мной и указать на риски, если такие найдете. Сделаем тест-драйв. 17-23.05.2021 под мою ответственность открываю окно возможностей для каждого, чтобы донести, что еще надо усовершенствовать в проекте реформы, которую мы все ждем 30 лет. Ведь новая СБУ - это будущее нашей страны. Все, что предложите, будет конфиденциальным, если только отдельно не попросите обнародовать", - призвала Безуглая.
Пожалуйста, подождите...
Но она собралась лечить СБУ...цирк на дроти..
Доречі, а що там по Вагнерівцям , так хто зрубав бабло за злив операціїї?
Розумієте тепер, чому у нас така безпека, оборона та розвідка?