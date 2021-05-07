Участникам акции под ОП в поддержку Стерненко Гаджимурадову и Строканю добавили в подозрение новую статью о надругательстве над госсимволами
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Двум участникам акции под Офисом президента в поддержку активиста Сергея Стерненко добавили к подозрению новую статью.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Самозахист", который организовали сторонники Стерненко, передает Цензор.НЕТ.
Так, Давиду Гаджимурадову и Евгению Строканю в марте были вручены подозрения в хулиганских действиях, а на днях добавили новую статью - 338 Уголовного кодекса Украины (надругательство над государственными символами).
"Очередная попытка вернуть всю суть протеста к "многострадальной" табличке ("Президент Украины". - Ред.). Вот только никакого надругательства над госсимволами не было. Ветераны, такие как Евгений, за них рисковали жизнью на войне", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.
При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.
Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр".
Подробнее о том, кто такой Владислав Сорд читайте в материале Цензор.НЕТ.
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Зєленський-ЛОХ, або
нє-ЛОХ !
кому як заманеться
Тому доведеться відповідати.
Этого ********, за то, что своими грязными ногами по цветам Украинского Флага, уже в прокуратуру вызвали? А за его высказывания в адресс Украины и сравнения? Он с Кивой, Рабиновичем, Медведчуком и прочими пророссийскими ******* соревнуется?
Одно совершенно понятно: никто в силовых органах не интересуется тем какая **** - когда митинг разошёлся по домам - пририсовала свастику ? Или кому-то не понятно почему органы на эту пририсовку не стоят ? По крайней мере Жучка это на себя не берёт. Говорит писала , но не рисовала...