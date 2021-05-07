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Новости Политика Украины
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Стерненко (384) Офис Президента (1690) Гаджимурадов Давид (2)

Участникам акции под ОП в поддержку Стерненко Гаджимурадову и Строканю добавили в подозрение новую статью о надругательстве над госсимволами

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Участникам акции под ОП в поддержку Стерненко Гаджимурадову и Строканю добавили в подозрение новую статью о надругательстве над госсимволами
Фото: Олег Богачук

Двум участникам акции под Офисом президента в поддержку активиста Сергея Стерненко добавили к подозрению новую статью.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Самозахист", который организовали сторонники Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

Так, Давиду Гаджимурадову и Евгению Строканю в марте были вручены подозрения в хулиганских действиях, а на днях добавили новую статью - 338 Уголовного кодекса Украины (надругательство над государственными символами).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд отправил под круглосуточный домашний арест участника протеста под ОП Гаджимурадова. ФОТО

"Очередная попытка вернуть всю суть протеста к "многострадальной" табличке ("Президент Украины". - Ред.). Вот только никакого надругательства над госсимволами не было. Ветераны, такие как Евгений, за них рисковали жизнью на войне", - говорится в сообщении.

Участникам акции под ОП в поддержку Стерненко Гаджимурадову и Строканю добавили в подозрение новую статью о надругательстве над госсимволами 01

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Подробнее о том, кто такой Владислав Сорд читайте в материале Цензор.НЕТ.
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Топ комментарии
+14
Аха-ха... Киве проффесора, а им надругательство...

Этого ********, за то, что своими грязными ногами по цветам Украинского Флага, уже в прокуратуру вызвали? А за его высказывания в адресс Украины и сравнения? Он с Кивой, Рабиновичем, Медведчуком и прочими пророссийскими ******* соревнуется?

Участникам акции под ОП в поддержку Стерненко Гаджимурадову и Строканю добавили в подозрение новую статью о надругательстве над госсимволами - Цензор.НЕТ 618
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07.05.2021 17:02
+8
«Лох» вже державний символ?
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07.05.2021 16:53
+6
Взагалі то за Конституцією України ні президент, ні голова ОПи, ні сама ОПа, ні табличка на ОПі не є державними символами. Ці зебіли Конституцію не читають?
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07.05.2021 17:02
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«Лох» вже державний символ?
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07.05.2021 16:53 Ответить
у Конституції України "ЛОХ" не прописаний! Участникам акции под ОП в поддержку Стерненко Гаджимурадову и Строканю добавили в подозрение новую статью о надругательстве над госсимволами - Цензор.НЕТ 6040
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07.05.2021 17:01 Ответить
а отже можна писати сміливо:

Зєленський-ЛОХ, або нє-ЛОХ !

кому як заманеться Участникам акции под ОП в поддержку Стерненко Гаджимурадову и Строканю добавили в подозрение новую статью о надругательстве над госсимволами - Цензор.НЕТ 1436
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07.05.2021 17:05 Ответить
Взагалі то за Конституцією України ні президент, ні голова ОПи, ні сама ОПа, ні табличка на ОПі не є державними символами. Ці зебіли Конституцію не читають?
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07.05.2021 17:02 Ответить
Табличка на ОПі - не є. А от тризуб на табличкі на ОПі - є.
Тому доведеться відповідати.
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07.05.2021 17:12 Ответить
Тризуб на ОПі Зєлєнского - це і є найсправжнісіньке знущання над Тризубом. Тому судити треба інших.
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07.05.2021 17:15 Ответить
ЦІКАВО А ДІВЧА З ВЕОЛИКИМИ ГУБАМИ ЯКЕ ГОВОРИТЬ ЩО КРИМ РФ І ЩОБ ВСІ ЗАСПОКОЇЛИСЬ, СКОЇЛА ЗАМАХ НА СИМВОЛ ЧИ НАШУ ОКУПОВАНУ ЗЕМЛЮ З УСІМА СИМВОЛАМИ, ЧИ НІ І ЯК НАША ФЕМІДА ПОСТУПИТЬ З НЕЮ.
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07.05.2021 19:14 Ответить
Аха-ха... Киве проффесора, а им надругательство...

Этого ********, за то, что своими грязными ногами по цветам Украинского Флага, уже в прокуратуру вызвали? А за его высказывания в адресс Украины и сравнения? Он с Кивой, Рабиновичем, Медведчуком и прочими пророссийскими ******* соревнуется?

Участникам акции под ОП в поддержку Стерненко Гаджимурадову и Строканю добавили в подозрение новую статью о надругательстве над госсимволами - Цензор.НЕТ 618
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07.05.2021 17:02 Ответить
При чём тут государственные символы? Участникам акции под ОП в поддержку Стерненко Гаджимурадову и Строканю добавили в подозрение новую статью о надругательстве над госсимволами - Цензор.НЕТ 3941
Участникам акции под ОП в поддержку Стерненко Гаджимурадову и Строканю добавили в подозрение новую статью о надругательстве над госсимволами - Цензор.НЕТ 8055
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07.05.2021 17:05 Ответить
Участникам акции под ОП в поддержку Стерненко Гаджимурадову и Строканю добавили в подозрение новую статью о надругательстве над госсимволами - Цензор.НЕТ 6014
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07.05.2021 17:06 Ответить
Коли "Моцно натягувать сову на глобус...", треба буть обережним... Сова може репнуть і натягаючого може забризкать лайном.... "ЗЕ-бидло" ще не впевнилося, на прикладі Шеремета?...
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07.05.2021 17:13 Ответить
такого позора даже при януковича не было. раньше я думал, что зе! - это лайт-версия регионалов. счас думаю, что они намного опаснее - просто разрушают страну.
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07.05.2021 17:14 Ответить
Участникам акции под ОП в поддержку Стерненко Гаджимурадову и Строканю добавили в подозрение новую статью о надругательстве над госсимволами - Цензор.НЕТ 1161
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07.05.2021 18:08 Ответить
А інструмент для гри Зечмо на роялі,теж Держсимвол Участникам акции под ОП в поддержку Стерненко Гаджимурадову и Строканю добавили в подозрение новую статью о надругательстве над госсимволами - Цензор.НЕТ 1148 Участникам акции под ОП в поддержку Стерненко Гаджимурадову и Строканю добавили в подозрение новую статью о надругательстве над госсимволами - Цензор.НЕТ 7098
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07.05.2021 17:14 Ответить
Ко же именно добавил эту статью? Народ должен знать своих героев.
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07.05.2021 17:28 Ответить
Так же проводится следствие по поводу собаки Жучки, которая подняла ногу на госсимвол "дверь ОП" и подмочила ей репутацию... Так же - для выяснения их намерений задержаны несколько баранов , подозрительно рассматривавших новые ворота ОП.
Одно совершенно понятно: никто в силовых органах не интересуется тем какая **** - когда митинг разошёлся по домам - пририсовала свастику ? Или кому-то не понятно почему органы на эту пририсовку не стоят ? По крайней мере Жучка это на себя не берёт. Говорит писала , но не рисовала...
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07.05.2021 18:00 Ответить
А зе на официальных встречах гос символы не использует шарахается от них сразу видно казачка
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07.05.2021 18:35 Ответить
І судити буде суддя, чия дочка вихваляє басту та ненавидить все українське...
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07.05.2021 19:52 Ответить
 
 