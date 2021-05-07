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Новости Общество
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Минюст (1698) приватизация (1038) тюрьма (817) Малюська Денис (292)

Минюст выставил на аукцион 2 тюрьмы и планирует получить за них более 135 млн грн

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минюст выставил на аукцион 2 тюрьмы и планирует получить за них более 135 млн грн

В рамках "Большой приватизации тюрем" на аукцион выставили Львовскую исправительную колонию №48 и Южную исправительную колонию №51 в Одессе. Торги должны состояться уже 3 июня 2021.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Он рассказал, что Львовская исправительная колония не работает с января 2018 года. Всех осужденных из нее перевели в другие колонии, но продолжали тратить на ее содержание деньги.

На торги Львовскую исправительную колонию выставят в виде двух лотов. Первый - это объекты недвижимости, расположенные на земельном участке 10,6 га, со стартовой ценой 132,7 млн грн. Второй - недвижимое имущество, расположенное на 3 га земли, со стартовой ценой 3,4 млн грн.

Стоимость Южной исправительной колонии в Одессе, которую также выставляют на торги, в правительстве не обнародовали.

Также на Цензор.НЕТ: Глава Минюста Малюська создал граффити "по мотивам Бэнкси" на стене тюрьмы, выставленной на продажу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Всего в рамках реформы пенитенциарной системы планируется приватизировать 35 исправительных учреждений по всей Украине, 4-8 из которых уже в 2021 году. Эти учреждения часто не заполнены и работают неэффективно.

Автор: Ольга Лузан
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Ого, что там на год вперед наркотой затарили?
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07.05.2021 17:04 Ответить
- Пане президенте! Поясніть, як же так?!!! Ви при владі вже ДВА РОКИ, а Порошенко до цих пір не сидить !!!
- Тому що свою тюрму Проршенко вкрав, а решту його агент, Малюська, розпродав...
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07.05.2021 17:07 Ответить
Я так понял что министр юстиции в Украине...это что то типа прораба и риэлтора ...
Все сообщения от малюськи...это или ремонт в камерах...или продажа чего нить....более ничего...ни звука..
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07.05.2021 17:09 Ответить
Минисэр п.стиции тоже в доле,в малой,на то он и малюська,но по харе видно,что ему хватает,рожа довольная...

Ждемс следующие лоты с кладбищенских угодий по всей стране,тут все возможно,епиивоать...
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07.05.2021 17:33 Ответить
Все логично. Учитывая нашу, прости господи, правоохранительную и судебную систему ... тюрьмы без надобности. Вместо тюрем надо строить больше недвижимости, а то коррупционеры жалуются, что деньги уже некуда вкладывать.
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07.05.2021 17:09 Ответить
наконец-то, бандитам - тюрми! Исполнились предвыборные обещания
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07.05.2021 17:20 Ответить
Минюст должен отстаивать государственные интересы Украины, которые состоят в том, чтобы все тюрьмы Украины были забиты преступниками по завязку и даже больше. Я не пойму, зачем продавать тюрьмы, чтобы выручить 135 млн. грн. и не сажать в тюрьмы тех, кто крадет у государства миллиарды грн. фактически ежедневно? Это арифметика по Зеленскому и упырю Малюске - 135млн. получить, а миллиарды отдать?
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07.05.2021 17:29 Ответить
Вони що з ув'язненими що такі ціни.
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07.05.2021 19:30 Ответить
От власть, мля. Только продавать и умеют. А что с построить? Сто с рабочими местами? А куда сажать будут? Или уже преступность на нуле? Нет коррупции, воровства, насилия, пьяных за рулём, убийц и насильников, и прочих "законопослушных"?
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08.05.2021 08:43 Ответить
а куда через 3 года мы будем слуг народа всех садить?
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08.05.2021 12:10 Ответить
 
 