Минюст выставил на аукцион 2 тюрьмы и планирует получить за них более 135 млн грн

В рамках "Большой приватизации тюрем" на аукцион выставили Львовскую исправительную колонию №48 и Южную исправительную колонию №51 в Одессе. Торги должны состояться уже 3 июня 2021.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Он рассказал, что Львовская исправительная колония не работает с января 2018 года. Всех осужденных из нее перевели в другие колонии, но продолжали тратить на ее содержание деньги.

На торги Львовскую исправительную колонию выставят в виде двух лотов. Первый - это объекты недвижимости, расположенные на земельном участке 10,6 га, со стартовой ценой 132,7 млн грн. Второй - недвижимое имущество, расположенное на 3 га земли, со стартовой ценой 3,4 млн грн.

Стоимость Южной исправительной колонии в Одессе, которую также выставляют на торги, в правительстве не обнародовали.

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Всего в рамках реформы пенитенциарной системы планируется приватизировать 35 исправительных учреждений по всей Украине, 4-8 из которых уже в 2021 году. Эти учреждения часто не заполнены и работают неэффективно.