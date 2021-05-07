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"Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал сообщение Facebook о том, что компания в апреле 2021 удалила 105 профилей в своей социальной сети, 24 страницы и пять аккаунтов в Instagram, связанных с политсилой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"По нашему мнению, некорректно говорить о "связанности" тех или иных аккаунтов или пабликов с партией из-за распространения ими контента, который есть на официальных страницах партии. Истинные мотивы основателей и тех, кто продвигает аккаунты и страницы неизвестны. Это может быть как поддержка нашей политической силы, так и дискредитация", - сказал Корниенко.

По его словам, страницы, аккаунты, публичные группы в социальных сетях политической силы "Слуга народа" созданы по правилам соответствующих сообществ, и если партия продвигает или рекламирует тот или иной контент - он имеет соответствующую отметку о том, кто оплатил рекламу или продвижение.

"Поэтому любые другие страницы, аккаунты, публичные группы в социальных сетях не имеют к политической партии "Слуга народа" никакого отношения. Партия не управляет контентом, не продвигает его, а соответственно - не несет ответственности за контент, который распространяется", - сказал Корниенко.

Корниенко отметил, что "Слуга народа" "последовательно выступает" против дезинформации, информационного буллинга и языка ненависти в соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook удалил связанную со "Слугой народа" сеть аккаунтов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+26
да-да, совсем "не при чем" "Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация - Цензор.НЕТ 7474

"Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация - Цензор.НЕТ 70
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07.05.2021 17:20
+21
"Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация - Цензор.НЕТ 9239
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07.05.2021 17:18
+14
Да Порошенко проплатил, до бабки не ходи😁😁😁😁😁
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07.05.2021 17:22
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"Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация - Цензор.НЕТ 9239
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07.05.2021 17:18 Ответить
"ваши доказательства ?"

елементарно, Ватсон, зміст постів "Слуга народу" Корнієнко заперечує зв'язок політсили і віддалених Facebook-акаунтів: Це може бути як підтримка, так і дискредитація - Цензор.НЕТ 5680
якщо працювали із віддалених акаунтів за ЗЄлю, то які питання?

корнієнко поддутая сосна корабєльная, навіть на дуба не тягне ! "Слуга народу" Корнієнко заперечує зв'язок політсили і віддалених Facebook-акаунтів: Це може бути як підтримка, так і дискредитація - Цензор.НЕТ 9443
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07.05.2021 19:51 Ответить
да-да, совсем "не при чем" "Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация - Цензор.НЕТ 7474

"Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация - Цензор.НЕТ 70
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07.05.2021 17:20 Ответить
А шо оно будет еще говорить- да, это наши, риднесеньки ботяри? Опять у этих мразей и я- не я , и шапка не моя, и вырвали из контекста и не так поняли и т.д. и т.п.Конченные твари, от них с каждым днем все отвратительней и отвратительней смотреть это бл...е шапито. Брешут бесконечно, продают страну, грабят всех и вся на каждом углу- но считают себя вЯликими рехформаторами, просто звездец какой то!
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07.05.2021 19:00 Ответить
ви сподіваєтесь що бюджет у 250 000 Шифера виплатят із власної кішені ?
нещасний та дурний мій "мудрий наріде" !
з ваших кішень і заплатять за ваше ж обболваніваніє "Слуга народу" Корнієнко заперечує зв'язок політсили і віддалених Facebook-акаунтів: Це може бути як підтримка, так і дискредитація - Цензор.НЕТ 9219
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07.05.2021 19:54 Ответить
вийди отсюда, розбійник "Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация - Цензор.НЕТ 861
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07.05.2021 17:21 Ответить
...получается люди "искренне" топили за вашу полит силу , а вы их ...не хорошо
"Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация - Цензор.НЕТ 7953
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07.05.2021 17:22 Ответить
Да Порошенко проплатил, до бабки не ходи😁😁😁😁😁
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07.05.2021 17:22 Ответить
У меня давно было чувство - что не может быть столько зе-долбодятлов в Facebook, если человек смог зарегистрироваться значит iq выше чем у инфузории туфельки. Как же тогда он может нести такую дичь? "Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация - Цензор.НЕТ 6547 Чувствую след Петра Алексеевича кто же как не он "Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация - Цензор.НЕТ 4865 . И делали все восхитительные отзывы про ЗЕ - специальные порохоботы на двойной ставке(доплата за вредность+ плюс риск развития Зе-головного мозга)
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07.05.2021 17:25 Ответить
Они не едят шоколад. Это у них зепартийное табу. А жаль, может поможет каждый день по несколько раз не зешкварить в соцсетях. Трускавецкая вода эффекта не дала.
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07.05.2021 17:57 Ответить
потому что

шоколад для мозга,
а трускавецкая для попісять... "Слуга народу" Корнієнко заперечує зв'язок політсили і віддалених Facebook-акаунтів: Це може бути як підтримка, так і дискредитація - Цензор.НЕТ 7329

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07.05.2021 19:57 Ответить
"Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация - Цензор.НЕТ 5356
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07.05.2021 17:29 Ответить
"Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация - Цензор.НЕТ 443
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07.05.2021 17:30 Ответить
Повторение - мать учения. Их там чистят уже не впервой, и это все не они Чистют-чистют, а "не они" все ходют и ходют. Так ладно, если бы просто ходили, так ведь еще и гадют. Прямо, как гади какие-то.
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07.05.2021 17:35 Ответить
"Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация - Цензор.НЕТ 3704
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07.05.2021 17:36 Ответить
Значит и тут...на форуме.. поредеет среди зебилов...надо будет прикинуть какой "боец" зеленого фронта пропал...
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07.05.2021 17:51 Ответить
там сумы от 400тыс до200тыс баксов были "Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация - Цензор.НЕТ 4872 но Петя взял и купил за рошкенки Цукерберга "Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация - Цензор.НЕТ 4872
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07.05.2021 18:01 Ответить
Волшебный пендаль для того и существует. Одним помогает понять, что не надо голых девок рассматривать во время заседаний Рады, другим дает понять что "Страна в смартфоне" нужна не для зешоблы как громкий лозунг. Да и рашистам отчетность о проделанной работе будет сложно отправлять.
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07.05.2021 17:51 Ответить
такое доверие испытываю к этой московско-криворожской шобле, что кушать не могу
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07.05.2021 17:57 Ответить
А что слуги кроме видосиков могут производить? Разве, что воздух портить.
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07.05.2021 18:30 Ответить
В апараті Ради національної безпеки і оборони України немає підрозділу під назвою «Центр протидії дезінформації», а Поліна Лисенко, призначена указом президента керівницею центру, не працює в РНБО.
Про це повідомив блогер і юрист Клим Братківський на своїй сторінці у Facebook.

«Була ціла презентація від голови Офіс Президента України Єрмака про створення Центру протидії дезінформації. Насправді його не існує і ніхто в РНОБО не знає, хто така Поліна», - написав він.
Братківський додав, що отримав відповідь на свій запит, у якому сказано, зокрема, що «Лисенко Поліна Олександрівна, призначена Указом Президента України від 2 квітня 2021 року № 137 на посаду керівника Центру протидії дезінформації, не є штатним працівником Апарату РНБО України».
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07.05.2021 18:31 Ответить


Alex Petrov@Punisher_Cat 5 ч

Я вот переживаю.
Вместе с ботофермой от Зе, Цукерберг часом не прихлопнул «Центр противодействия дезинформации», который недавно презентовал Зе?
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07.05.2021 20:25 Ответить
Порохоботы хотя бы живые люди...
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07.05.2021 19:28 Ответить
200 мільйонів витратили, щоби бубочку дискредитувати???
І хто ж це???
Давай вгадаю - мабуть Порох???
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07.05.2021 20:28 Ответить
Нас там нет
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07.05.2021 22:05 Ответить
СН у Корнієнка то політична партія, то політична сила. Як на мене, ні партії, ні сили, лише намагання утримати рейтинг будь-якими методами.

"Слуга народу" Корнієнко заперечує зв'язок політсили і видалених Facebook-акаунтів: Це може бути як підтримка, так і дискредитація - Цензор.НЕТ 3828

"Слуга народу" Корнієнко заперечує зв'язок політсили і видалених Facebook-акаунтів: Це може бути як підтримка, так і дискредитація - Цензор.НЕТ 6451
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07.05.2021 22:32 Ответить
"Слуга народу" Корнієнко заперечує зв'язок політсили і видалених Facebook-акаунтів: Це може бути як підтримка, так і дискредитація - Цензор.НЕТ 5088
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07.05.2021 22:33 Ответить
Да мы даже пофамильно знаем ваших ботов на странице ОП, всяких там Бовсонських , ольховских и т.д. Одни и те же восхваления "найвэличнишого" , одними и теми же словами под каждым постом...
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08.05.2021 09:47 Ответить
я как то фейсбуку больше верю!
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08.05.2021 12:11 Ответить
 
 