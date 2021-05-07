"Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал сообщение Facebook о том, что компания в апреле 2021 удалила 105 профилей в своей социальной сети, 24 страницы и пять аккаунтов в Instagram, связанных с политсилой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"По нашему мнению, некорректно говорить о "связанности" тех или иных аккаунтов или пабликов с партией из-за распространения ими контента, который есть на официальных страницах партии. Истинные мотивы основателей и тех, кто продвигает аккаунты и страницы неизвестны. Это может быть как поддержка нашей политической силы, так и дискредитация", - сказал Корниенко.
По его словам, страницы, аккаунты, публичные группы в социальных сетях политической силы "Слуга народа" созданы по правилам соответствующих сообществ, и если партия продвигает или рекламирует тот или иной контент - он имеет соответствующую отметку о том, кто оплатил рекламу или продвижение.
"Поэтому любые другие страницы, аккаунты, публичные группы в социальных сетях не имеют к политической партии "Слуга народа" никакого отношения. Партия не управляет контентом, не продвигает его, а соответственно - не несет ответственности за контент, который распространяется", - сказал Корниенко.
Корниенко отметил, что "Слуга народа" "последовательно выступает" против дезинформации, информационного буллинга и языка ненависти в соцсетях.
Напомним, ранее сообщалось, что Facebook удалил связанную со "Слугой народа" сеть аккаунтов.
Пожалуйста, подождите...
елементарно, Ватсон, зміст постів
якщо працювали із віддалених акаунтів за ЗЄлю, то які питання?
корнієнко поддутая сосна корабєльная, навіть на дуба не тягне !
нещасний та дурний мій "мудрий наріде" !
з ваших кішень і заплатять за ваше ж обболваніваніє
шоколад для мозга,
а трускавецкая для попісять...
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Про це повідомив блогер і юрист Клим Братківський на своїй сторінці у Facebook.
«Була ціла презентація від голови Офіс Президента України Єрмака про створення Центру протидії дезінформації. Насправді його не існує і ніхто в РНОБО не знає, хто така Поліна», - написав він.
Братківський додав, що отримав відповідь на свій запит, у якому сказано, зокрема, що «Лисенко Поліна Олександрівна, призначена Указом Президента України від 2 квітня 2021 року № 137 на посаду керівника Центру протидії дезінформації, не є штатним працівником Апарату РНБО України».
Alex Petrov@Punisher_Cat 5 ч
Я вот переживаю.
Вместе с ботофермой от Зе, Цукерберг часом не прихлопнул «Центр противодействия дезинформации», который недавно презентовал Зе?
І хто ж це???
Давай вгадаю - мабуть Порох???