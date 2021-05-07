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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
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Кравчук (1226) Россия (91213) США (23161) Блинкен (748)

Цель визита Блинкена в Украину - показать, что РФ не может безнаказанно осуществлять агрессию против Украины, и не только против нее, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Цель визита Блинкена в Украину - показать, что РФ не может безнаказанно осуществлять агрессию против Украины, и не только против нее, - Кравчук

Визит в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена стал сигналом для России, что она не может безнаказанно осуществлять агрессию против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Я в свое время много совершал визитов, и когда готовится такой визит, то приезжает передовая группа готовить визит. Не может быть в передовой группе второе по сути лицо государства, госсекретарь США. Это не является главной задачей визита Блинкена в Украину, главная задача – продемонстрировать, что Россия не может безнаказанно осуществлять агрессию против Украины, и не только против нее, а быть угрозой для всего европейского демократического и цивилизованного мира, порождать войны", - отметил он.

Кравчук подчеркнул, что "Блинкен осуществил такой полномасштабный визит впервые за свою каденцию, и совершил его в Украину, тем самым подчеркнув, что Украина занимает важное место в демократическом мире".

"До этого были разные встречи, на уровне министров иностранных дел "Семерки", НАТО, с министром обороны США. Все они продемонстрировали единую позицию, а именно – украинские суверенитет и независимость будут поддерживаться и защищаться. И это сигнал для России, это главное", - сказал глава украинской делегации.

По его словам, Европа и США "не могут просто так легко позволить России расправляться с Украиной", поскольку для них защита Украины – "принципиальный вопрос, это защита цивилизованного мира".

"Визит - серьезный сигнал для России для осуществления такой внешней политики, которая бы не вызывала агрессии, не была бы активными военными действиями против Украины и не только. Потому что будет наказание очень серьезное, она ощутит это обязательно, и необязательно с помощью войск, а есть другие пути и способы вынудить Россию действовать в соответствии с нормами международного права", - добавил Кравчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кравчук: Есть возможность обойти Путина в намерениях обыграть Украину, если говорить с ним не о Донбассе, а о "нормандском формате"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Цель визита Блинкена в Украину - показать, что РФ не может безнаказанно осуществлять агрессию против Украины, и не только против нее, - Кравчук - Цензор.НЕТ 813
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07.05.2021 17:36
+5
То есть наказали Рашку за агрессию визитом Блинкена в Киев?.. Лучше Кравчук делом бы занялся и меньше в эфире бестолково фонил Цель визита Блинкена в Украину - показать, что РФ не может безнаказанно осуществлять агрессию против Украины, и не только против нее, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7154
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07.05.2021 17:35
+4
Из позитивного, что изменилось при Зе- это то, что стало меньше глупого смешного популизма. Именно со стороны самого президента и его шестёрок. Порошенко бы сейчас рассказал, что это только именно из-за него приехал Блинкен. Что он чуть ли не влюблён в Порошенко и шлёт ему тайные валентинки каждый год. Да что говорить, если он даже сейчас, не будучи президентом уже, а всё равно примерно тоже самое рассказывает. Смех да и только.... какие-то детские комплексы походу...
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07.05.2021 18:09
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То есть наказали Рашку за агрессию визитом Блинкена в Киев?.. Лучше Кравчук делом бы занялся и меньше в эфире бестолково фонил Цель визита Блинкена в Украину - показать, что РФ не может безнаказанно осуществлять агрессию против Украины, и не только против нее, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7154
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07.05.2021 17:35 Ответить
Цель визита Блинкена в Украину - показать, что РФ не может безнаказанно осуществлять агрессию против Украины, и не только против нее, - Кравчук - Цензор.НЕТ 813
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07.05.2021 17:36 Ответить
Улицу в честь Блинкена ещё не назвали?
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07.05.2021 17:37 Ответить
....7 лет приезжают , и......, всё " сигналят", выкиньте пажлста из эфира этого каммуняку - сколько можно его бредятину слушать , *********, честно слово!!!!)) Цель визита Блинкена в Украину - показать, что РФ не может безнаказанно осуществлять агрессию против Украины, и не только против нее, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1951
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07.05.2021 19:18 Ответить
Да уберите уже эту тележку-кравчучку,не в тренде уже этот транспорт...
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07.05.2021 17:46 Ответить
"второе по сути лицо государства" в США это Вице-Президент, следом идет глава Конгресса. Старик совсем головой поехал, уже не знает что лепить в эфир.
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07.05.2021 17:46 Ответить
Это вряд ли. Точнее, это только одно из многих. И от этих "многих" у клоуна рябит в глазах. Потому как разговор с Блинкеном - это не "San Tommaso SRL" с Ленкой делить. Ту все серьезно.
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07.05.2021 17:47 Ответить
Угу,а ещё кинуть зекретину прямо в рыло компромат ,который потолще чем в кацапстане будет)
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07.05.2021 17:58 Ответить
"Цель визита Блинкена в Украину - показать, что РФ не может безнаказанно осуществлять агрессию против Украины"- так ежзайте в россию и там показывайте.
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07.05.2021 18:06 Ответить
Для начала надо зелю в москву отправить.
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07.05.2021 18:10 Ответить
Из позитивного, что изменилось при Зе- это то, что стало меньше глупого смешного популизма. Именно со стороны самого президента и его шестёрок. Порошенко бы сейчас рассказал, что это только именно из-за него приехал Блинкен. Что он чуть ли не влюблён в Порошенко и шлёт ему тайные валентинки каждый год. Да что говорить, если он даже сейчас, не будучи президентом уже, а всё равно примерно тоже самое рассказывает. Смех да и только.... какие-то детские комплексы походу...
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07.05.2021 18:09 Ответить
Так он и без преэиденства это рассказывает Цель визита Блинкена в Украину - показать, что РФ не может безнаказанно осуществлять агрессию против Украины, и не только против нее, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4381
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07.05.2021 18:55 Ответить
Визит Блинкена- все остается так как было все годы рашистской оккупации .Текста старого ,котрый Блинкен снова повторил,много-делов новых,пока нет
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07.05.2021 19:39 Ответить
а лучше у него получилось показать, какой вова дебил
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07.05.2021 22:37 Ответить
 
 