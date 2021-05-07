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Мариуполь (5562) Азов (697) тероборона (291)

Командир полка "Азов" рассказал о состоянии территориальной обороны в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Командир полка

Деятельность подразделений территориальной обороны в Украине находится на крайне низком уровне.

Об этом заявил командир отдельного полка специального назначения "Азов" Денис Прокопенко в своем выступлении на конференции "Территориальная оборона как инструмент противодействия российской агрессии", состоявшейся в Мариуполе, передает Цензор.НЕТ.

"Без преувеличения скажу, что уровень подготовки, мягко говоря, оставляет желать лучшего у подразделений территориальной обороны, на это стоит обратить внимание, так как от этого зависит боеготовность этих бригад, К сожалению, на сегодня это, если говорить прямым текстом, имитация деятельности, в большинстве случаев ", - сказал Прокопенко.

Вторая проблема, по его словам, заключается в отсутствии планов и задач в подразделениях теробороны.

"Второй вопрос, который касается взаимодействия, но, скажем, уже более на таком оперативно-тактическом уровне, этот вопрос особого периода и статуса в Донецкой и Луганской областях. Бригады, дислоцирующиеся здесь, имеют постоянный пункт дислокации, не имеют оперативного плана по территориальной обороне. Именно у подразделений территориальной обороны, которые находятся в зоне Операции Объединенных Сил, нет определенных полномочий, замыслов и планов на противодействие в случае полномасштабного вторжения со стороны Российской Федерации ", - считает командир" Азова ".

Третья проблема заключается в запущенности инженерных сооружений на линиях обороны.

"Не так давно я получал боевое распоряжение и в составе двух батальонов и подразделений обеспечения мы выдвигались в указанные районы на потенциально опасные направления, где по заданию должны были занять вторую линию обороны. Опорные пункты, которые находятся там, они в ужасном состоянии", - отметил Прокопенко.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
Никто не будет заниматься никакими подразделениями территориальной обороны, там же нет откатов, а если нет возможности хапнуть бабла, то и интереса не может быть .
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07.05.2021 17:47
+9
кацапская падаль только и выжидает новости что бы первым настрочить,но русиш швайне дольше 2-3 минут здесь не задерживаются в комментах)
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07.05.2021 17:47
+8
Имитация деятельности, всё правильно сказал и так уже 8-й год, вечная демагогия. Уже всем очевидно, даже диванному спиртназу - терроборона залог безопасности государства и важнейший его элемент, который требует срочного развития и это во время, когда куча войск бункерного карлика стоят у границ. Зато у наших недодепутатов майские праздники и вечно 150 проектов одного и тоже, в итоге громкий пук на выходе
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07.05.2021 17:47
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Правила форума Совет форумчан
Немає вдалої конепції територіальної оборони здатної реально затримати наступ регулярних військ російських терористів. Територіальна оборона має мати кілька рівнів залучення бійців, ті хто висуваються миттєво, ті хто їдуть їм на підсилення і резерв який висувається в складі батальйону або батальйонної групи у вже визначений район висадки десанту чи район прориву терористів. Відповідно озброєння різних груп має бути різне. Групи швидкого реагування виїжджають на джипах з ПТРК та СПГ-9, групи підсилення виїздять на MRAP бронемашинах з мінометами 120мм, а резерв висувається на вантажівках з гарматами МТ-12, причепними гарматами Д-30 122мм та з керованими снарядами для кожного виду гармат. Отже територіальна оборона має зберігати вдома зброю і техніку і термін підняття по тревозі груп швидкого реагування має бути 5-10 хвилин. В такий момент як зараз, коли напад терористів може статись кожної хвилини, групи швидкого реагування територіальної оборони мають бути в постійній бойовій готовності, фактично бійці навіть спати мають в військовій формі.
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07.05.2021 18:35 Ответить
кацапская падаль только и выжидает новости что бы первым настрочить,но русиш швайне дольше 2-3 минут здесь не задерживаются в комментах)
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07.05.2021 17:47 Ответить
С кацапами надо на фронте воевать, а не на форуме.
Пусть пишут, ни холодно и ни жарко.
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07.05.2021 17:50 Ответить
Имитация деятельности, всё правильно сказал и так уже 8-й год, вечная демагогия. Уже всем очевидно, даже диванному спиртназу - терроборона залог безопасности государства и важнейший его элемент, который требует срочного развития и это во время, когда куча войск бункерного карлика стоят у границ. Зато у наших недодепутатов майские праздники и вечно 150 проектов одного и тоже, в итоге громкий пук на выходе
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07.05.2021 17:47 Ответить
Поэтому в это болото нет желания идти...
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07.05.2021 20:50 Ответить
Никто не будет заниматься никакими подразделениями территориальной обороны, там же нет откатов, а если нет возможности хапнуть бабла, то и интереса не может быть .
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07.05.2021 17:47 Ответить
А где пресловутый патриотизм?
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07.05.2021 19:29 Ответить
В тему:
Територіальна оборона
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07.05.2021 17:52 Ответить
А що там з заступником Білецького Короткіх він же Малюта про якого розповів Велерій Маркус? Як вони поживають?
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07.05.2021 17:57 Ответить
Катує людей потроху, тренується. Талан не проп'єш...
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07.05.2021 18:05 Ответить
Зєля готовий "всєх бамбіть"
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07.05.2021 18:03 Ответить
надо Коломойского пригласить..в этом деле он Дока
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07.05.2021 18:17 Ответить
Поздно, у Бени международные суды на повестке дня, да и доверие публики полностью растерял ваш Беня. Мизантропов народ в принципе не любит, а таких лютых и подавно, медийной любви таким персонажам никогда не видать. Скорей, чуть шо, ветер в другую сторону подует - натянут вашего архетипического Буржуина и глазом не моргнут
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07.05.2021 20:23 Ответить
Смерть окупантам!
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07.05.2021 18:53 Ответить
Терроборона зависит от инициативности самих граждан. Ею должны заниматься местные патриоты. Так происходит во всем мире.
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07.05.2021 21:57 Ответить
 
 