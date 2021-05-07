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Новости Происшествия
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криминалитет (595) Одесская область (3103) Нацполиция (15728)

На Одесчине продолжается зачистка региона от криминалитета: изъято оружие, боеприпасы, наркотики. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В течение недели полицейские провели десятки обысков, во время которых изъяли оружие, боеприпасы, наркотики и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Нацполиции, санкционированные обыски проводились у лиц, которые прямо или косвенно могут быть причастны к распространению преступного влияния на криминогенную обстановку в области.

Во время мероприятий полицейские изъяли семь единиц оружия, почти сотню разнокалиберных патронов, до четырехсот граммов наркотических средств, а также десятки вещей, среди которых бытовая техника, мобильные телефоны, украшения, деньги, транспортные средства и т.п., которые могут иметь отношение к противоправной деятельности.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Полиция проводит "зачистку" Одесчины от криминалитета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В рамках указанных мероприятий в Одессе правоохранители задержали группу лиц, которые требовали у местного предпринимателя "дань" за так называемое крышевание.

На Одесчине продолжается зачистка региона от криминалитета: изъято оружие, боеприпасы, наркотики 01
На Одесчине продолжается зачистка региона от криминалитета: изъято оружие, боеприпасы, наркотики 02
На Одесчине продолжается зачистка региона от криминалитета: изъято оружие, боеприпасы, наркотики 03
На Одесчине продолжается зачистка региона от криминалитета: изъято оружие, боеприпасы, наркотики 04
На Одесчине продолжается зачистка региона от криминалитета: изъято оружие, боеприпасы, наркотики 05
На Одесчине продолжается зачистка региона от криминалитета: изъято оружие, боеприпасы, наркотики 06
На Одесчине продолжается зачистка региона от криминалитета: изъято оружие, боеприпасы, наркотики 07
На Одесчине продолжается зачистка региона от криминалитета: изъято оружие, боеприпасы, наркотики 08
На Одесчине продолжается зачистка региона от криминалитета: изъято оружие, боеприпасы, наркотики 09
На Одесчине продолжается зачистка региона от криминалитета: изъято оружие, боеприпасы, наркотики 10

На сегодняшний день отработка региона продолжается.

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Топ комментарии
+23
Зачистку Одессы от криминалитета надо начинать с обладминистрации, облсовета и мэрии На Одесчине продолжается зачистка региона от криминалитета: изъято оружие, боеприпасы, наркотики - Цензор.НЕТ 2200
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07.05.2021 17:50
+11
А до пахана Труханова когда очередь дойдёт?
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07.05.2021 18:08
+7
Серъёзную банду взяли.Стартовик "Экол Альп",с дыркой в патроннике,Флобер "Сталкер" и ещё один стартовик "Сталкер" или "Зораки" в пульке.Ну и жменя холостых патронов,по 6 грн/шт.Ах да.Ещё страшные ножи,с лотка на рынке.
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07.05.2021 19:04
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Зачистку Одессы от криминалитета надо начинать с обладминистрации, облсовета и мэрии На Одесчине продолжается зачистка региона от криминалитета: изъято оружие, боеприпасы, наркотики - Цензор.НЕТ 2200
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07.05.2021 17:50 Ответить
И ОП не забыть.
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07.05.2021 17:59 Ответить
Затримують якихось лохів, а але досі на волі зять губернатора Гриневецького який катував та топив активістів екологів які заважали банді Гриневецьких будувати котеджі в Дністровському національному парку в заповідній зоні біля водозабору Одеси!!!!!!
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07.05.2021 18:17 Ответить
Треба починати з Києва бо голова там.
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07.05.2021 20:10 Ответить
які голосні заяви а в реальності суцільний бздик, навіть з фотографій видно "грандиозность масштабов"........ , рівень нижче плінтуса, і головне де?!?! в Одеській області так перетак!!!
до гібридної війни ще й гібридна влада в країні, скрізь суцільна брехня, шо з цього вийде навіть дурневі зрозуміло.
суцільний бздик "грандиозных масштабов".
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08.05.2021 08:50 Ответить
А шо так мало в красном кружочке на последнем фото?
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07.05.2021 17:53 Ответить
экспроприация экспроприации
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07.05.2021 17:57 Ответить
Это остаток после дерибана
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08.05.2021 10:41 Ответить
Скоро поедем в Одессу на море.
Потеплеет море и поедем. Собирались в Скадовск, но передумали. Едем в Одессу..
Чтобы через месяц никакого криминала не было там.
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07.05.2021 17:57 Ответить
По всей Украине еще чистить и чистить...
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07.05.2021 18:01 Ответить
побочка анти контрабасных движений
свыня тоже с контрабасом боролся - гонял Михаила по крышам....
киевским
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07.05.2021 18:05 Ответить
А до пахана Труханова когда очередь дойдёт?
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07.05.2021 18:08 Ответить
как можно обидеть гражданина трех государств?
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07.05.2021 18:11 Ответить
брехня, ничего у меня не изъяли и на свободе я.
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07.05.2021 18:10 Ответить
кстати, а почему лица не показывают?
страна должна знать своих героев.
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07.05.2021 18:13 Ответить
Еще бы вату в ментовке почистили. Тот кто допустил и участвовал в беспределе вместе с кацапами 2 мая, до сих пор на должности и с повышениями.
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07.05.2021 18:28 Ответить
Показуха чергова під "відосік". Криміналітет гидує цих "правоохоронців" навіть нах. послати. Максимум на що вони здатні - це пов"язати якогось алкаша біля автостанції.
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07.05.2021 18:46 Ответить
Серъёзную банду взяли.Стартовик "Экол Альп",с дыркой в патроннике,Флобер "Сталкер" и ещё один стартовик "Сталкер" или "Зораки" в пульке.Ну и жменя холостых патронов,по 6 грн/шт.Ах да.Ещё страшные ножи,с лотка на рынке.
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07.05.2021 19:04 Ответить
Да улов смешной - семь единиц полуоржия) Это не влиятельный криминалитет а гопота какая то. У авторитетов поприличней и "плетки" (пистолеты) и кокс вместо деревенского драпа, как правило находят и кучу зарубежных паспотров и т.д.
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07.05.2021 19:34 Ответить
Як по-одеськи.
Відбувається зачистка криміналітету від побутової техніки,мобільних телефонів,прикрас,грошей,транспортних засобів...
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07.05.2021 19:27 Ответить
Кауфман на свободе. Налоги не платит. Поставил Гриневецкого на хозяйство. Синагога при власти и ей закон не писан.
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07.05.2021 21:53 Ответить
2 ножа и 2 сигнально шумовых пистолета и пол кило травы , трендец каких преступников задержали , прямо всю преступность победили.
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07.05.2021 22:16 Ответить
На Одещині триває зачистка регіону від криміналітету: вилучено зброю, боєприпаси, наркотики - Цензор.НЕТ 2905

Хованщина - происходит от фамилии ХованСкий.

Обратите внимание, не ХованСЧина, а именно ХованЩина.

Так с какого рожна ОдеСЧина ?
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07.05.2021 22:19 Ответить
Читайте статтю українською, там йдеться про Одещину і орфографія око не коле . Якщо серйозно, то оскільки корінь слова закінчується на -с, саме у російській мові за правилами чергування с, ж, з перед суфіксом -ин має бути Одесчина, Воронежчина, проте Брянщина. Схожі приклади, що не стосуються топонімів: укр. піщинка -- рос. песчинка. Приклад з Хованщиною неправильний, бо йдеться про чергування у корені перед суфіксом -ин, а не про суфікс -ск-.
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08.05.2021 12:33 Ответить
1. Я сам буду вирішувати, якою мовою мені читати. Те, що хтось сцить в ліфті - не привід ходити сходами.

2. Одеса, Вінниця, Донецьк та Хмельницьк з'явилися не сьогодні і навіть не вчора, тому для російської мови ці слова давно відомі і словоутворення на їх основі відбулося задовго до влаштування на роботу редакторів Цензора.

В якому академічному тлумачному або орфографічному словнику російської мови є слова ХмельниТЧина, ДонеТЧина, ОдеСЧина и ВинниТЧина ?

Та ні в якому !

А як нема, але є нестримна жага до вживання, то треба вживати оригінал з тієї мови, де такі слова є, тобто з української.
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08.05.2021 13:27 Ответить
Знов безграмотні запитання... Назви місцевостей на -щина/-чина характерні для розмовної української мови, тому вони не внесені навіть до академічного "Словника української мови". У словниках літературної російської мови їх не може бути за визначенням. Проте під впливом української мови такі форми можна зустріти, наприклад, у російськомовній краєзнавчій літературі 20 сторіччя. Пошукайте форму "Одесчина" в scholar.google -- будете здивовані.
Разом з тим, такі запозичення взагалі не до ладу в російській мові: "в Одесской области" звучить набагато краще.
На решту коментаря відповідати не хочу, оскільки уявлення про чергування звуків і про словотвір у Вас десь на рівні початкової школи.
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08.05.2021 21:37 Ответить
Тобто такого слова в академічних словниках російської мови немає .

А в scholar.google навіть слово "останівка" можна зустріти)))

Також у літературі 20 сторіччя.
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08.05.2021 21:59 Ответить
Назви місцевостей на -щина/-чина характерні для розмовної української мови, тому вони не внесені навіть до академічного "Словника української мови"

Одещина Оде́щина, -ни, -ні Правописний словник Г. Голоскевича, 1929 р.
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08.05.2021 22:14 Ответить
Ви навчіться читати і розуміти прочитане, а потім пишіть.
Спочатку Ви намагалися довести неправильність написання "Одесчина" в російській мові, що насправді є орфографічно правильною формою (недоречною, як на мене, але орфографічно правильною). У своїй статті Полтрак зазначає, що саме така форма увійшла до російськомовної краєзнавчої літератури у другій половині 20 ст. (автор ВМ Полторак · 2019 - Poltorak, Volodymyr M. Citation: ******* проблеми музеології та туристичного краєзнавства в Україні : практикум. / В.Полторак. - Одеса: Вид-во «Апрель» --- scholar.google). Цілком очевидно, що в російських академічних словниках немає ні форми "Одещина", ні форми "Одесчина", оскільки такі деривати для російської мовної норми взагалі не властиві.
Тепер Ви перекинулися на українську мову. Але саме в українській і має писатися форма "Одещина"! Суфікс -щин/-чин є продуктивним, проте топоніми, утворені за його допомогою, властиві для розмовної мови. Про це писав Жовтобрюх та багато інших авторитетних дослідників. Навіщо сперечатися про те, що давно відомо фахівцям і добре описано ними?
Не дивно, що у Голоскевича форма "Одещина" подана правильно, але включена вона туди саме тому, що є розмовною. Причина -- скрипниківка, що мала на меті закріпити "народньо-історичні" форми в літературній мові. Але посилатися на правопис Голоскевича / Скрипника та на словники, що спираються на нього, треба дуже обережно, адже там пропонувалися "Луцьке" замість "Луцьк", "Мадрід" замість "Мадрид" і ціла купа інших дивних словоформ. Цей правопис добряче критикували й критикують лінгвісти, хоча існують і його прихильники.
На жаль, подальше спілкування з Вами вважаю беззмістовним і більше на Ваші дописи не відповідатиму. Бувайте.
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09.05.2021 04:41 Ответить
Чувак, ти мене тролити зібрався ?

Нема в російській мові "Одесчина" від слова "зовсім".

Для російської мови "Одесчина" - це як Элеонора Горпинченко.

Та й ніякий дурень, не кажучи вже про Даля чи Ожегова, гадки не мав, шо кацапня почне так писати.

Нахрін (аналог ОдеСЧини) ти написав мені тисячу слів з поясненням того, чому в російській мові немає слова "Одесчина" ?

Визнай, шо його там нема, принаймні в тому стані, щоб вживати в заголовках пристойного видання.

Вживання "ОдеСЧина" особисто я прирівнюю до вживання "Останівка".

Приватне видання, на кшталт "Цензор.Нет", має на це повне право.

Але заголовок " На Печерську відкрилася нова останівка" визвав би в мене деякий дискомфорт, як визиває дискомфорт слово ОдеСЧина чи слово ВинниТЧина (чомусь веТЧина згадується).

Не маю наміру щось змінити в тренді дебілізації правопису. Просто дискомфорт.
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10.05.2021 00:53 Ответить
прошу вибачення за русизм "визвав".

звісно, шо викликав би..
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10.05.2021 00:57 Ответить
 
 