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Оккупанты с начала суток 7 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе: Провели дистанционное минирование запрещенными минами ПОМ-2

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты с начала суток 7 раз нарушили режим

Наемники РФ с начала суток семь раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в результате вражеских обстрелов среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, враг трижды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Песков. Из крупнокалиберных пулеметов оккупанты осуществили обстрел в направлении населенных пунктов Верхнеторецкое и Невельское, а в близи Авдеевки - еще и из ручных противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Южное оккупанты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.

Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 28 гектаров территории и передали на уничтожение 107 взрывоопасных предметов.

Читайте: Один воин погиб, один госпитализирован в тяжелом состоянии из-за вражеского обстрела вблизи Новотроицкого, - ООС

Автор: Богдан Гуньковський
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" Режим тиші"
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07.05.2021 17:48 Ответить
Потрібно відміняти режими припинення вогню і повертати на фронт артилерію та РСЗВ, танки та ударні дрони.
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07.05.2021 18:19 Ответить
От таке воно зелене всеосяжне перемир"я !!! Система ніпель-Туда дуй ,от туда Х..неможливо !!!)))
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07.05.2021 18:08 Ответить
 
 