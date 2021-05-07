Оккупанты с начала суток 7 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе: Провели дистанционное минирование запрещенными минами ПОМ-2
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Наемники РФ с начала суток семь раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в результате вражеских обстрелов среди личного состава украинских воинов нет.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, враг трижды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Песков. Из крупнокалиберных пулеметов оккупанты осуществили обстрел в направлении населенных пунктов Верхнеторецкое и Невельское, а в близи Авдеевки - еще и из ручных противотанковых гранатометов.
В районе населенного пункта Южное оккупанты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.
Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 28 гектаров территории и передали на уничтожение 107 взрывоопасных предметов.
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