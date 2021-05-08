Диссертация Кивы: МАУП отрицает, что задним числом внесла его доклады в научные сборники
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Межрегиональная академия управления персоналом отрицает, что задним числом внесла в научные сборники за 2018 и 2019 годы материалы народного депутата ОПЗЖ Ильи Кивы, которых раньше там не было.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на hromadske.
В вузе отметили, что оба сборника разместили на сайте библиотеки имени Ярослава Мудрого МАУП, также они есть в печатных вариантах. В МАУП уверяют, что с 2018 и 2019 гг. не вносили в сборники никаких изменений.
"Это делает невозможным любые фальсификации с текстами этих сборников", - подчеркнули в академии. Отметим, что в этих сборниках о Киве и его докладах нет упоминаний.
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Ранее издание Bihus.Info сообщило, что 27 апреля МАУП опубликовала сборники научно-практических конференций с материалами выступлений депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Киви, которых там раньше не было.
В своей диссертации Кива отметил, что о его выступлениях есть информация в двух сборниках на страницах 152-154 и 414-416. Однако ранее журналисты сообщили, что в первом сборнике только 144 страницы, а во втором - 414. Материалов из выступления Кивы не было ни там, ни там.
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В академии заявляют, что после информации в СМИ начали служебное расследование. Тогда обнаружили "несанкционированное размещение посторонними лицами в одной из рубрик на официальном сайте Академии сфальсифицированных вариантов этих сборников", в частности, в сборники добавили публикации, которых раньше не было.
Отредактированные варианты сборников из сайта МАУП удалили, пока они недоступны. По результатам служебного расследования академия планирует обратиться в правоохранительные органы.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.
Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.
26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.
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А беззубые старухи
Их разносят по умам!
Их разносят по умам!
Так і є.
...Але уявіть таку кумедну штуку. Після успішного здійснення мого побажання кива вирішив покохати якусь тітку. Де опиниться його ніс під час... процесу?
А то, что ты не смог защититься - значит, ты неуч и бестолочь, вот и все.
Кошмар. Где Кива нашел этих идиотов, что лепили ему диссертацию? И денег небось немало заслал.
До такого не додумались навіть ті, хто робив дисертацію проФФесору Овочу.
Сходи у бібліотеку - знайди і прочитай !
П.С. а я у супермакет - за пивом