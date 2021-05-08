РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5683 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
15 803 79
наука (694) Кива (397)

Диссертация Кивы: МАУП отрицает, что задним числом внесла его доклады в научные сборники

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Диссертация Кивы: МАУП отрицает, что задним числом внесла его доклады в научные сборники

Межрегиональная академия управления персоналом отрицает, что задним числом внесла в научные сборники за 2018 и 2019 годы материалы народного депутата ОПЗЖ Ильи Кивы, которых раньше там не было.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на hromadske.

В вузе отметили, что оба сборника разместили на сайте библиотеки имени Ярослава Мудрого МАУП, также они есть в печатных вариантах. В МАУП уверяют, что с 2018 и 2019 гг. не вносили в сборники никаких изменений.

"Это делает невозможным любые фальсификации с текстами этих сборников", - подчеркнули в академии. Отметим, что в этих сборниках о Киве и его докладах нет упоминаний.

Читайте на Цензор.НЕТ: Комитет ВР и Офис генпрокурора будут внедрять результаты научного исследования Кивы. ДОКУМЕНТ

Ранее издание Bihus.Info сообщило, что 27 апреля МАУП опубликовала сборники научно-практических конференций с материалами выступлений депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Киви, которых там раньше не было.

В своей диссертации Кива отметил, что о его выступлениях есть информация в двух сборниках на страницах 152-154 и 414-416. Однако ранее журналисты сообщили, что в первом сборнике только 144 страницы, а во втором - 414. Материалов из выступления Кивы не было ни там, ни там.

Также на Цензор.НЕТ: Столичной власти предлагают переименовать проспект Науки в проспект имени Кивы

В академии заявляют, что после информации в СМИ начали служебное расследование. Тогда обнаружили "несанкционированное размещение посторонними лицами в одной из рубрик на официальном сайте Академии сфальсифицированных вариантов этих сборников", в частности, в сборники добавили публикации, которых раньше не было.

Отредактированные варианты сборников из сайта МАУП удалили, пока они недоступны. По результатам служебного расследования академия планирует обратиться в правоохранительные органы.

Смотрите также: "Вот это я тебе, Вова, обещаю", - Кива заявил о давлении Зеленского на его научного руководителя и планирует сделать своего наставника министром образования. ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+54
забавно что людей выбравших зеленского президентом расстраивает Кива доктор наук. Диссертация Кивы: МАУП отрицает, что задним числом внес его доклады в научные сборники - Цензор.НЕТ 3997
показать весь комментарий
07.05.2021 18:04
+35
В ківи все заднім числом.
показать весь комментарий
07.05.2021 18:01
+32
МАУП потрібно закрити, а всі дипломи МАУП визнати недійсними! Це помийна контора яка торгує фальшивими дипломами!
показать весь комментарий
07.05.2021 18:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В ківи все заднім числом.
показать весь комментарий
07.05.2021 18:01 Ответить
І накидано від руки.
показать весь комментарий
07.05.2021 18:06 Ответить
МАУП потрібно закрити, а всі дипломи МАУП визнати недійсними! Це помийна контора яка торгує фальшивими дипломами!
показать весь комментарий
07.05.2021 18:14 Ответить
МАУП - шарашкина контора. Есть много знакомых, которые там учились. Фактически никто из них не учился. Вовремя заносили и не на "троечку" или зачет, а выпустились "хорошистами и отличниками." Это касалось, как бюджета, так заочки и последипломного. Не академия, а сплошная фикция.
показать весь комментарий
08.05.2021 09:37 Ответить
сейчас так работают 90% ВУЗов....
показать весь комментарий
08.05.2021 11:19 Ответить
Он еще и мастер оральных докладов.
показать весь комментарий
07.05.2021 18:29 Ответить
И через задний проход. Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 1236
показать весь комментарий
08.05.2021 12:17 Ответить
забавно что людей выбравших зеленского президентом расстраивает Кива доктор наук. Диссертация Кивы: МАУП отрицает, что задним числом внес его доклады в научные сборники - Цензор.НЕТ 3997
показать весь комментарий
07.05.2021 18:04 Ответить
Кандидат наук. И то, если Министерство утвердит решение специализированного совета.
показать весь комментарий
07.05.2021 18:50 Ответить
Ты Ванга?
показать весь комментарий
08.05.2021 01:35 Ответить
Та який МАУП, ще коли я навчався 20 років тому там можна було диплом придбати за хвилини. Роботодавці навіть не розглядали "спеціалістів" з їх дипломом.
показать весь комментарий
07.05.2021 18:05 Ответить
Диссертация Кивы: МАУП отрицает, что задним числом внес его доклады в научные сборники - Цензор.НЕТ 469
показать весь комментарий
07.05.2021 18:06 Ответить
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам!
Их разносят по умам! Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 805
показать весь комментарий
07.05.2021 21:58 Ответить
Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 4904 Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 4904 Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 4904
показать весь комментарий
07.05.2021 23:31 Ответить
Фото науківця зачітне, реготнув )))))
показать весь комментарий
07.05.2021 18:08 Ответить
Не науківця, а науКИВця.
показать весь комментарий
08.05.2021 08:47 Ответить
Фотка прикольная. Сразу видно что профессор 😀
показать весь комментарий
07.05.2021 18:09 Ответить
Обличчя ******** науки.
показать весь комментарий
07.05.2021 20:33 Ответить
Вченый вченому в глаз не врежет. На фото - вченый.
показать весь комментарий
07.05.2021 18:09 Ответить
щоправда, дуже схожий на олігофрена...
показать весь комментарий
07.05.2021 18:11 Ответить
..а чому дуже схожий? Він реальний олігофрен...
показать весь комментарий
07.05.2021 22:01 Ответить
От дивлюся на кивину знимку... і дуже хочу йому побажати, щоб у нього на чолі прутень виріс.
Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 2518
показать весь комментарий
07.05.2021 22:51 Ответить
.. так сам ківосік і є прутень!!!Зверху донизу...)))
показать весь комментарий
07.05.2021 23:02 Ответить
Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 1913

Так і є.
...Але уявіть таку кумедну штуку. Після успішного здійснення мого побажання кива вирішив покохати якусь тітку. Де опиниться його ніс під час... процесу? Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 529
показать весь комментарий
07.05.2021 23:08 Ответить
Та там де і морда.
показать весь комментарий
08.05.2021 07:59 Ответить
Я сказав би, що на своєму місці.
Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 3343
показать весь комментарий
08.05.2021 17:18 Ответить
та щей соціялістичний!
показать весь комментарий
08.05.2021 03:41 Ответить
Да, всралася наша неіснуюча наука по повній... те, що дипломи кандидатів роздавали за невеликі навіть гроші - не новина. Мені пропонували готову диссертацію за 3 тис. їхніх у 1995 році. Тоді це була ціна майже 2-х кімн. квартири в Сумах. Так що купити не вдалося... та й добре, бо стояти поруч з ********* кн - ганьба. Самі політико-управлінці-педагоги-психологи.... тьфу.
показать весь комментарий
07.05.2021 18:10 Ответить
Вообще-то не так. Есть диссертации купленные, а есть настоящие. И это дело МинОбразования отделять одни от других.
А то, что ты не смог защититься - значит, ты неуч и бестолочь, вот и все.
показать весь комментарий
08.05.2021 01:34 Ответить
Диссертация Кивы: МАУП отрицает, что задним числом внес его доклады в научные сборники - Цензор.НЕТ 1521
показать весь комментарий
07.05.2021 18:10 Ответить
Диссертация Кивы: МАУП отрицает, что задним числом внес его доклады в научные сборники - Цензор.НЕТ 8970
показать весь комментарий
07.05.2021 18:11 Ответить
А шо, Кива захлебнулся соплями? А может ему бюст? Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 1034
показать весь комментарий
08.05.2021 12:20 Ответить
Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 8475 Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 7553 Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 7290
показать весь комментарий
08.05.2021 13:18 Ответить
Яка влада, такий міністр. Який міністр, така МАУП. Яка МАУП, такий дисертант.
показать весь комментарий
07.05.2021 18:12 Ответить
В нас нажаль безнадійно хворе суспільство і цих хворих 90%
показать весь комментарий
07.05.2021 18:22 Ответить
Продажное академическое мудачье
показать весь комментарий
07.05.2021 18:18 Ответить
Ой, как же им бабло возвращать не хочется. Диссертация Кивы: МАУП отрицает, что задним числом внес его доклады в научные сборники - Цензор.НЕТ 8397
показать весь комментарий
07.05.2021 18:19 Ответить
Если есть печатный екземпляр, покажите и кому-то будет щастя
показать весь комментарий
07.05.2021 18:19 Ответить
Як ви вважаєте, що страшніше дегеннерат Ківа як кандидат наук чи ті 13 екзаменаторів професорів науковців, які одноголосно проголосували за надання йому вченого ступеня?
показать весь комментарий
07.05.2021 18:20 Ответить
Яке їхало, таке здибало...
показать весь комментарий
08.05.2021 00:05 Ответить
это наверное очень умные сборники...не подскажете где их можно приобрести? я вот тоже хочу издать книгу 100 способов мастурбации..Кива помог бы редактировать.
показать весь комментарий
07.05.2021 18:23 Ответить
Если Киву возьмешь редактором, то вместо книги получится многотомное издание. Диссертация Кивы: МАУП отрицает, что задним числом внес его доклады в научные сборники - Цензор.НЕТ 1443
показать весь комментарий
07.05.2021 18:32 Ответить
...з мохнатою обкладинкою. Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 6753
показать весь комментарий
08.05.2021 00:47 Ответить
А вы докажите что энто задним числом Диссертация Кивы: МАУП отрицает, что задним числом внес его доклады в научные сборники - Цензор.НЕТ 4411 - классика жанра. До чего докатились уже даже нормальную "липу" не могут сделать.
показать весь комментарий
07.05.2021 18:32 Ответить
А уже в дисере ссылка на фальшивку есть. Значит и дисер фальшивка.

Кошмар. Где Кива нашел этих идиотов, что лепили ему диссертацию? И денег небось немало заслал.
показать весь комментарий
07.05.2021 18:53 Ответить
этот расскадниу чиноввников - мауп уже давно пора прикрыть.....
показать весь комментарий
07.05.2021 18:40 Ответить
мауп же вроде закрывали уже?)
показать весь комментарий
07.05.2021 18:48 Ответить
Да видно хреново закрывали...
показать весь комментарий
07.05.2021 22:12 Ответить
Грудью защитим свои сбережения! Никому не позволим покуситься.....Мы самые ученые из ученых и будем горой стоять за принятого в сообщество! Попытка подорвать доверие к нашему братству не пройдет. Захотим и клоуна сделаем академиком!
показать весь комментарий
07.05.2021 18:50 Ответить
Путевку в жизнь киве дал аваков, назначив его своим советником, потом было повышение по службе и киву он сделал борцом с наркотой, но киву не выдержала грузинка, которая разоблачила гопника, и выгнала его, но тут слегка помятый кива, пришелся ко двору опзжо, они его приютили в качестве охраны от патриотов, для чего решили облагородить его и сделать кандидатом наук.
показать весь комментарий
07.05.2021 19:03 Ответить
Киву развели как последнего лоха. Он бабла заплатил, а эти аферисты подсунули полное фуфло.
показать весь комментарий
07.05.2021 19:24 Ответить
Так ведь он и есть, самый настоящий ЛОХ!
показать весь комментарий
07.05.2021 22:09 Ответить
МАУП-це болото.
показать весь комментарий
07.05.2021 19:25 Ответить
МАУП этот давно пора закрыть..рассадник взяточников.. Диссертация Кивы: МАУП отрицает, что задним числом внес его доклады в научные сборники - Цензор.НЕТ 3082
показать весь комментарий
07.05.2021 19:41 Ответить
Тепер в Україні повна гармоній,при владі і науці дибіли і дилетанти.
показать весь комментарий
07.05.2021 20:27 Ответить
Заслуга Ківи в тому , що він показав , що Україна - країна можливостей . Думаю , якби замість Ківи привели коня , собаку чи порося , то і вони б теж успішно "захистилися" і стали б професорами в українській системі освіти .
показать весь комментарий
07.05.2021 21:47 Ответить
Шкарлєт показав це раніше. Ківа то вже послід
показать весь комментарий
07.05.2021 21:54 Ответить
Милиция повязала группу мошенников, продающих дипломы в метро. "Нам пришлось их отпустить", - заявил доктор экономических наук сержант Иванов. (c)
показать весь комментарий
07.05.2021 21:48 Ответить
Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 9313
показать весь комментарий
07.05.2021 21:53 Ответить
эти руки дрочат в раде и и от скуки и соседскому рады
показать весь комментарий
08.05.2021 07:54 Ответить
Что то не понятно, это вильна Украина, или страна идиотов, в стране идиотов может быть кива кандидатом наук, а вот в вильной Украине не приведи Бог! Он может быть кандидатом наук, но только лишь в дурдоме.
показать весь комментарий
07.05.2021 22:04 Ответить
раз-два-три-95-ть, кива-дохтор, по шары ганять!
показать весь комментарий
07.05.2021 22:46 Ответить
Заслуга Ківи в тому , що він показав , що Україна - країна можливостей . Думаю , якби замість Ківи привели коня , собаку чи порося , то і вони б теж успішно "захистилися" і стали б професорами в українській системі освіти .
показать весь комментарий
07.05.2021 23:06 Ответить
МАУП какая-то стремная организация. Только название чего стоит.
показать весь комментарий
08.05.2021 00:35 Ответить
...виявили "несанкціоноване розміщення сторонніми особами в одній із рубрик на офіційному вебсайті Академії сфальшованих варіантів цих збірників", зокрема до збірників додали публікації, яких раніше не було. ©
До такого не додумались навіть ті, хто робив дисертацію проФФесору Овочу.

Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 2981
показать весь комментарий
08.05.2021 00:53 Ответить
В печатные сборники нельзя что-либо внести задним числом. Если они уже изданы и разосланы.
показать весь комментарий
08.05.2021 01:32 Ответить
Лапшу з вух - зніми Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 3430
Сходи у бібліотеку - знайди і прочитай !
П.С. а я у супермакет - за пивом Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 772
показать весь комментарий
08.05.2021 13:22 Ответить
Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 4784
показать весь комментарий
08.05.2021 07:02 Ответить
Провести розслідування та експертизу. Спеціалісти є. Винуватих мінімум вигнати, максимум - судити за корупцію. Тільки нема кому..., при владі та в судах - корупціонери.
показать весь комментарий
08.05.2021 09:51 Ответить
У ківи є хіба шо збірники науково-фантастичні
показать весь комментарий
08.05.2021 10:38 Ответить
МАУП всегда была сомнительной организацией, чьи дипломы не котировались даже при устройстве на работу в супермаркеты)
показать весь комментарий
08.05.2021 11:56 Ответить
А що тоді розказувати про супернаукову службу зайнятості Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 4974
показать весь комментарий
08.05.2021 13:26 Ответить
 
 