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вакцина (3815) Зеленский (16511) Индия (327) COVID-19 (18599)

Украина одной из первых получит индийскую вакцину после восстановления экспорта, - владелец компании-производителя Пунавала пообещал Зеленскому

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Украина одной из первых получит индийскую вакцину после восстановления экспорта, - владелец компании-производителя Пунавала пообещал Зеленскому

Основатель и владелец компании Serum Institute of India (Институт сыворотки Индии) Сайрус Пунавала что Украина будет среди приоритетных стран, которые получат законтрактованную вакцину, когда индийское правительство восстановит ее экспорт.

Об этом он заявил в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как сообщается на сайте президента, вакцина этой компании CoviShield была первой, которую Украина получила для проведения прививок. Владелец Института сыворотки отметил, что Индия уже поставила Украине полмиллиона доз вакцины.

В свою очередь, Зеленский предложил Пунавале изучить возможности сотрудничества его компании и украинских партнеров с целью совместной разработки и производства в Украине медпрепаратов, лекарств и вакцин, в том числе и от Covid-19.

Также на Цензор.НЕТ: Украинскую COVID-вакцину планируют разработать до конца года, но ее нужно будет еще испытать, - Нацакадемия наук

Как сообщалось, рост заболеваемости Covid-19 в Индии привел к задержкам с поставками из этой страны до 90 млн доз вакцин. Институт сыворотки Индии - крупнейшая в мире компания-производитель вакцин - является ключевым поставщиком вакцин для международной программы распределения вакцин COVAX.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+2
Украине надо свою вакцину создавать, а не попрошайничать у какой то Индии. Поддерживать и развивать науку вирусологию.
Сейчас это актуально и для безопасности страны.
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07.05.2021 18:13
+2
А навіщо нам індійська вакцина, якщо Індії вона ніфіга не допомогла???
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07.05.2021 18:40
+1
Об этом нужно было думать еще летом. По ковиду сейчас уже поезд ушел. А на будущее - да. Для начала заключить договора о сотрудничестве с теми-же Биотеком и Пфайзером.
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07.05.2021 18:18
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Украине надо свою вакцину создавать, а не попрошайничать у какой то Индии. Поддерживать и развивать науку вирусологию.
Сейчас это актуально и для безопасности страны.
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07.05.2021 18:13 Ответить
Об этом нужно было думать еще летом. По ковиду сейчас уже поезд ушел. А на будущее - да. Для начала заключить договора о сотрудничестве с теми-же Биотеком и Пфайзером.
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07.05.2021 18:18 Ответить
И не надо с украинизацией туда лезть. Пусть по русски пишут и говорят кандидаты и профессора, лишь бы польза стране была. И пока не свалили последние за бугор.
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07.05.2021 18:21 Ответить
Я значительную часть своей жизни провел в академическом образовании. І спілкування та діловае листування українською на офіційному рівні мені зовсім ніяк не заважало. Do you understand?

Для развитого и образованного человека это совсем не проблема. Даже наоборот.
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07.05.2021 18:27 Ответить
Ну и хорошо. Лично меня украинский немного напрягает и стараюсь не говорить на нем.
Хотя тоже высшее, но еще советское.
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07.05.2021 18:29 Ответить
Я тоже получил советские образование. И не одно. Можно подумать вас кто-то в институте заставляет общаться между собой на каком-то конкретном языке. Преподавать и вести документооборот, да-- тільки державною, як у всіх розвинених країнах. Міжнародне листування двома мовами -- україньською і англійською.

И я, честно говоря, совсем не понимаю этого вопроса. От слова совсем.
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07.05.2021 18:44 Ответить
Не понимаете видимо потому, что думаете что все вокруг получили советское образование и остались на территории Украины. И конечно между собой говорили и суржиком и украинским и жестами изъяснялись и тд..
английский язык? Листування на предмет фундаментальных исследований на постсоветском пространстве с приходом интернета давно не актуально.
Если элпочта со встроенным переводчиком.
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07.05.2021 18:53 Ответить
Встроенным переводчиком? Вы специфические термины и обороты тоже встроенным переводчиком переводить будете? Ну-ну. Он вам напереводит Украина одной из первых получит индийскую вакцину после восстановления экспорта, - владелец компании-производителя Пунавала пообещал Зеленскому - Цензор.НЕТ 2623
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07.05.2021 19:26 Ответить
Если у вас высшее образование по профилю, то неточности в переводе вы в состоянии правильно перевести.
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07.05.2021 19:29 Ответить
Я не говорю о переводе входящей корреспонденции, тут, что не поймете то догадаетесь. А о исходящей. Украина одной из первых получит индийскую вакцину после восстановления экспорта, - владелец компании-производителя Пунавала пообещал Зеленскому - Цензор.НЕТ 6747
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07.05.2021 19:34 Ответить
Летом у нас дороги строили.
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07.05.2021 18:21 Ответить
Вернее деньги на дорогах пилили.
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07.05.2021 18:28 Ответить
Ну да.....
В первой сотне.....
Остальные уже в большинстве провакценировались полностью.....
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07.05.2021 18:14 Ответить
Наша недолугая власть состоит из одних обещаний. У нее все в будущем времени. Уже 2 года прошло, а у них все только будет потом и еще нужно подождать.
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07.05.2021 18:14 Ответить
Пообещал Зеленскому. Ха ха ха
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07.05.2021 18:14 Ответить
Украина одной из первых получит индийскую вакцину после восстановления экспорта, - владелец компании-производителя Пунавала пообещал Зеленскому - Цензор.НЕТ 2904 Украина одной из первых получит индийскую вакцину после восстановления экспорта, - владелец компании-производителя Пунавала пообещал Зеленскому - Цензор.НЕТ 2904 Украина одной из первых получит индийскую вакцину после восстановления экспорта, - владелец компании-производителя Пунавала пообещал Зеленскому - Цензор.НЕТ 2904 С**А деякі двоногі лисі безхвості примати будуть згадувати цю "пандемію", як найкращі роки свого нікчемного життя.
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07.05.2021 18:18 Ответить
.
Украина одной из первых получит индийскую вакцину после восстановления экспорта, - владелец компании-производителя Пунавала пообещал Зеленскому - Цензор.НЕТ 2268
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07.05.2021 18:23 Ответить
"Одной из первых", это из скольки желающих?
- Ты как пробежал марафон? Какой в итоге?
- Третий!
- Поздравляю! "Бронза" значит! Супер!! А сколько участников то было?
- Так трое нас и было...
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07.05.2021 18:27 Ответить
А навіщо нам індійська вакцина, якщо Індії вона ніфіга не допомогла???
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07.05.2021 18:40 Ответить
Свою нужно было разрабатывать .На что надеялись те кто отвечал за борьбу с ковид-19 у нас ? Опять на то что -,,запад нам поможет,. или на знакомое ,,весьмирснами ,, ?
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07.05.2021 18:47 Ответить
В числе первых 200-от стран.
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07.05.2021 19:18 Ответить
а от бульбохуйло обидили и он будущей своей ну ни капли не даст! )
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07.05.2021 19:41 Ответить
Украина одной из первых получит индийскую вакцину после восстановления экспорта и одной из последних в мире закончит вакцинацию а может и не закончит..?
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07.05.2021 19:54 Ответить
даже больше.Украина будет единственной страной,получившейэту вакцину
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07.05.2021 20:14 Ответить
ахаххахахаххх....
шо они курят?
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07.05.2021 21:33 Ответить
Индия бьёт все рекорды по заражённых и умершим. Только у них необходимо брать вакцину. Они же знають и умеют бороцца🤔
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07.05.2021 21:35 Ответить
хорошо. правильно.
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08.05.2021 03:07 Ответить
ПУТАНА !?)
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08.05.2021 08:30 Ответить
 
 