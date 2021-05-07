Украина одной из первых получит индийскую вакцину после восстановления экспорта, - владелец компании-производителя Пунавала пообещал Зеленскому

Основатель и владелец компании Serum Institute of India (Институт сыворотки Индии) Сайрус Пунавала что Украина будет среди приоритетных стран, которые получат законтрактованную вакцину, когда индийское правительство восстановит ее экспорт.

Об этом он заявил в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как сообщается на сайте президента, вакцина этой компании CoviShield была первой, которую Украина получила для проведения прививок. Владелец Института сыворотки отметил, что Индия уже поставила Украине полмиллиона доз вакцины.

В свою очередь, Зеленский предложил Пунавале изучить возможности сотрудничества его компании и украинских партнеров с целью совместной разработки и производства в Украине медпрепаратов, лекарств и вакцин, в том числе и от Covid-19.

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Как сообщалось, рост заболеваемости Covid-19 в Индии привел к задержкам с поставками из этой страны до 90 млн доз вакцин. Институт сыворотки Индии - крупнейшая в мире компания-производитель вакцин - является ключевым поставщиком вакцин для международной программы распределения вакцин COVAX.