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Новости Политика Украины
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Участие Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока не подтверждено, повестку еще не обнародовали (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Участие Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока не подтверждено, повестку еще не обнародовали (обновлено)

В соцсетях пишут, что Украину решили не приглашать на саммит НАТО в Брюсселе в середине июня. В Офисе Президента подтвердили, что не получали приглашения. В штаб-квартире НАТО говорят, что обнародуют повестку дня позже.

Сообщения о том, что страны-члены НАТО решили не приглашать Украину на саммит, во время которого запланировано обсуждение вопроса предоставления Украине Плана действий для вступления в Североатлантический альянс, появились сегодня в Телеграм-каналах, информирует Цензор.НЕТ.

В пресс-службе Офиса Президента Украины подтвердили, что пока у них нет подтверждения участия в мероприятии Владимира Зеленского. В ОП сослались на заявление руководителя институции Андрея Ермака, информирует УНИАН.

Официальный представитель Альянса сообщил из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, что повестка дня саммита глав государств и правительств 30 стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) будет обнародована ближе к дате проведения мероприятия.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский надеется, что на саммите НАТО будут обсуждать перспективу ПДЧ для Украины: Просим содействия США

"Формат и повестка дня саммита НАТО, который состоится 14 июня, будут объявлены ближе к этой дате. Как сказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, лидеры НАТО будут иметь содержательную и дальновидную повестку дня, в основе которой будет инициатива "НАТО-2030", - сообщил представитель Альянса.

Вице-премьер Ольга Стефанишина отметила, что формат участия Украины в саммите еще обсуждается.

"Интенсивность диалога Украина-НАТО будет оставаться высокой. Сейчас работаем над расширением сотрудничества по конкретным направлениям в рамках Партнерства расширенных возможностей. Во время своего визита в Брюссель 17-18 мая буду обсуждать все важные вопросы взаимодействия Украина-НАТО", - пообещала она.

Участие Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока не подтверждено, повестку еще не обнародовали 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+32
Участие Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока не подтверждено, повестку еще не обнародовали - Цензор.НЕТ 5579
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07.05.2021 18:23
+19
Интересно: президенту Зеленскому нравятся его выступления перед политическими деятелями разных стран и уровней? Он себя слышит? Он считает своё бессвязное блеяние и мычание нормальным для..............образованного человека?
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07.05.2021 18:33
+17
Зелена пліснява ,це лише імітація державної влади ,яка не спроможна виконувати державні обов"язки щодо громадян України!!!))))
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07.05.2021 18:30
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Участие Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока не подтверждено, повестку еще не обнародовали - Цензор.НЕТ 5579
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07.05.2021 18:23 Ответить
Потрібно відмнити режим припинення вогню, щоб допомогти керівникам НАТО запросити Зеленського на самміт НАТО.
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07.05.2021 18:40 Ответить
Сам такой , Карла !
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07.05.2021 19:39 Ответить
Лапоть, не скигли
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07.05.2021 20:25 Ответить
а вообще пора всем странам мира адекватным поставить Вавке услови его приглоашают с Ленкой на культурные прогулки и загулы...... а его советник переводчик Порошенко участвует вместо него во всех встречах переговорах согласованиях....
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07.05.2021 18:23 Ответить
Зелю надо в москву отправлять договариваться, а не в брюссель. В брюсселе без него обойдутся.
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07.05.2021 18:24 Ответить
для того, чтобы кремль сгорел или лучше пукин сдох.
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07.05.2021 18:34 Ответить
Да да, как раз для этого самого.
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07.05.2021 18:42 Ответить
Давно предлагал. Своему ручному малороссу ничего не будет. А вот Москва.... Шнур знает...
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07.05.2021 18:52 Ответить
Його, разом з іншим непотрібним, краще відправити туди назовсім.
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07.05.2021 19:22 Ответить
С кем и о чем?
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07.05.2021 19:53 Ответить
Павже сподіваються провести самміт без генітальнішего геополітика ********** ?? Ну тупие !!!))))
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07.05.2021 18:26 Ответить
** Невже---очепятка,перепрошую !!))
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07.05.2021 18:27 Ответить

Голоc Амepики
@chastime

Білий дім дещо відредагував коментар щодо вступу України до НАТО.

Відповідаючи на питання про позицію США щодо вступу України до НАТО, Жан-П'єр заявила в четвер:
"Щодо вашого питання, Скотт [Стівен], адміністрація Байдена віддана тому, щоб двері НАТО залишались відкритими для бажаючих, коли вони будуть готові і спроможні виконати свої зобов'язання членства і допомагати безпеці Євроатлантчиного регіону."
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07.05.2021 18:27 Ответить
Зелена пліснява ,це лише імітація державної влади ,яка не спроможна виконувати державні обов"язки щодо громадян України!!!))))
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07.05.2021 18:30 Ответить
Згвалтований Вовочка.
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07.05.2021 18:33 Ответить
ФБ вже почистили, але скріни не горять...

Участие Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока не подтверждено, повестку еще не обнародовали - Цензор.НЕТ 7146
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07.05.2021 18:35 Ответить
Участие Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока не подтверждено, повестку еще не обнародовали - Цензор.НЕТ 6823
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07.05.2021 18:35 Ответить
Участие Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока не подтверждено, повестку еще не обнародовали - Цензор.НЕТ 3946
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07.05.2021 18:36 Ответить
...а тепер банять на 30 днів усіх, хто ці скріни перепощує

Участь Зеленського в саміті НАТО в Брюсселі 14 червня поки не підтверджено, порядок денний ще не оприлюднили - Цензор.НЕТ 1561
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07.05.2021 20:28 Ответить
ишак впереди арбы )))))
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07.05.2021 18:32 Ответить
Кловун казав що не стукає в ті двері де його не чекають. Всі діла.
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07.05.2021 18:32 Ответить
Интересно: президенту Зеленскому нравятся его выступления перед политическими деятелями разных стран и уровней? Он себя слышит? Он считает своё бессвязное блеяние и мычание нормальным для..............образованного человека?
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07.05.2021 18:33 Ответить
ЗЕлохам подобається, а це головне.
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07.05.2021 18:37 Ответить
этот придурок и там расскажет - как пиз*ато жилось в совке....
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07.05.2021 18:39 Ответить
А для чого кримлівського агента під прикриттям пускати туди?
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07.05.2021 19:07 Ответить
Цікаво: воно поїде саме чи, як завжди, в багажному відсіку під табличкою "Ширма "ПреЗЕдент", перед застосуванням накачати", а все буде робити знову дЄрмак (який не має ніякого відношення до міжнародних відносин і взагалі не є держ. службовцем)
А як воно говорить! Не те, що Цицерон, а навіть Віталя (якого це недолуге парадіювало) ридають...
Може краще його приспати, аніж випускати до поважної спільноти?
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07.05.2021 19:18 Ответить
щодо приспати дуже слушне зауваження, і для іміджу країни слушне.
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07.05.2021 20:29 Ответить
Да оно не поедет, а перед этим событием начнет населению чем нибудь промывать мозги.
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07.05.2021 19:22 Ответить
З нього там толку, як з козла молока. Україну буде представляти Байден, а про ухвалене рішення повідомить українців Держдеп.
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07.05.2021 19:44 Ответить
Зрозуміло чого не має запрошення на саміт НАТО. Воно відмовилось брати участь у ювілейному саміті з нагоди 70-річчя НАТО в Лондоні 4 грудня 2019 році, бо готувалося 11 грудня 2019 року в Парижі заглянути в очі путіну і підписати капітуляцію.
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07.05.2021 19:41 Ответить
"Мечтать,надо мечтать! Детям орлиного племени !" !!!)))
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07.05.2021 19:48 Ответить
подумаем,а от него там толк был бы? Участь Зеленського в саміті НАТО в Брюсселі 14 червня поки не підтверджено, порядок денний ще не оприлюднили - Цензор.НЕТ 1727
наверное такие вопросы надо решать без него
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07.05.2021 19:48 Ответить
Ці НАТівці не спроможні осягнути генітальність мислення, найгенітальнішего геополітика ********** !!!)))
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07.05.2021 19:51 Ответить
"Хочу поздравить Владимира Зеленского с очередным достижением. Утверждена программа саммита НАТО, который состоится 14 июня. Так вот, Украину решили не приглашать. Совсем. Решение принято послами НАТО на их последнем заседании. Считаю, что нашему Владимиру Александровичу нужно ещё раз жёстко спросить у Байдена почему Украина не в НАТО. Можно ещё ножкой грозно топнуть", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза
"Реформы можно не проводить. Системно вопросом НАТО почти два года можно не заниматься. Нужно просто продолжать спрашивать. Можно у Меркель спросить. У Эрдогана. Можно попросить Макрона или Керсти Кальюлайд, чтоб они словечко за нас замолвили. Только это все не поможет. Но некомпетентный профан под контролем Ермака этого понять не в состоянии.
Работать надо. Системно. А начать можно хотя бы с назначения посла Украины в НАТО. А его уже почти 2 года нет. Но кто-то должен же ежедневно лоббировать наши интересы и вести переговоры в НАТО. Хотя, спрашивать Байдена проще. Но при этом абсолютно бесперспективно. А пока Зеленский продолжает прыгать на одни и теже грабли и жить в рамке краткосрочных целей", - завершает Береза.
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07.05.2021 20:14 Ответить
запросити янелоху шмаркату на самміт до серйозних людей??!
невже там тоже в кінці корпоративи хороводять?
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07.05.2021 20:27 Ответить
Участь Зеленського в саміті НАТО в Брюсселі 14 червня поки не підтверджено, порядок денний ще не оприлюднили - Цензор.НЕТ 5909

...
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07.05.2021 20:32 Ответить
«Россия призывает все государства при выстраивании своей внешнеполитической линии безусловно следовать целям и принципам Устава [ООН], обеспечивая уважение суверенного равенства государств, невмешательство в их внутренние дела, урегулирование споров политико-дипломатическими средствами, отказ от угрозы силы или ее применения», - заявил членам Совбеза Лавров.
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07.05.2021 20:44 Ответить
Він на той час всерівно в відпустці буде десь в Омані. Воно йому треба те НАТО, то проблема Байдена.
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07.05.2021 20:45 Ответить
А на что осел рассчитывал? Продинамил прошлый саммит, участие в котором готовил Порошенко, 2 года с НАТО не работает, даже посла нет 2 года---выбрать идиота и на что-то надеяться после этого!
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07.05.2021 21:09 Ответить
Це на краще. Янелоху нема шо там робити. Байден за нас все порєшає.
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07.05.2021 22:38 Ответить
зеля перемирец отводяшинский нелох сорокалетний уклонист
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07.05.2021 22:43 Ответить
тенденции возможны определенно
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07.05.2021 22:45 Ответить
 
 