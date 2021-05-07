Участие Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока не подтверждено, повестку еще не обнародовали (обновлено)
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В соцсетях пишут, что Украину решили не приглашать на саммит НАТО в Брюсселе в середине июня. В Офисе Президента подтвердили, что не получали приглашения. В штаб-квартире НАТО говорят, что обнародуют повестку дня позже.
Сообщения о том, что страны-члены НАТО решили не приглашать Украину на саммит, во время которого запланировано обсуждение вопроса предоставления Украине Плана действий для вступления в Североатлантический альянс, появились сегодня в Телеграм-каналах, информирует Цензор.НЕТ.
В пресс-службе Офиса Президента Украины подтвердили, что пока у них нет подтверждения участия в мероприятии Владимира Зеленского. В ОП сослались на заявление руководителя институции Андрея Ермака, информирует УНИАН.
Официальный представитель Альянса сообщил из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, что повестка дня саммита глав государств и правительств 30 стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) будет обнародована ближе к дате проведения мероприятия.
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"Формат и повестка дня саммита НАТО, который состоится 14 июня, будут объявлены ближе к этой дате. Как сказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, лидеры НАТО будут иметь содержательную и дальновидную повестку дня, в основе которой будет инициатива "НАТО-2030", - сообщил представитель Альянса.
Вице-премьер Ольга Стефанишина отметила, что формат участия Украины в саммите еще обсуждается.
"Интенсивность диалога Украина-НАТО будет оставаться высокой. Сейчас работаем над расширением сотрудничества по конкретным направлениям в рамках Партнерства расширенных возможностей. Во время своего визита в Брюссель 17-18 мая буду обсуждать все важные вопросы взаимодействия Украина-НАТО", - пообещала она.
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Голоc Амepики
@chastime
Білий дім дещо відредагував коментар щодо вступу України до НАТО.
Відповідаючи на питання про позицію США щодо вступу України до НАТО, Жан-П'єр заявила в четвер:
"Щодо вашого питання, Скотт [Стівен], адміністрація Байдена віддана тому, щоб двері НАТО залишались відкритими для бажаючих, коли вони будуть готові і спроможні виконати свої зобов'язання членства і допомагати безпеці Євроатлантчиного регіону."
А як воно говорить! Не те, що Цицерон, а навіть Віталя (якого це недолуге парадіювало) ридають...
Може краще його приспати, аніж випускати до поважної спільноти?
Йому не до НАТО. Є справи важливіші )
наверное такие вопросы надо решать без него
"Реформы можно не проводить. Системно вопросом НАТО почти два года можно не заниматься. Нужно просто продолжать спрашивать. Можно у Меркель спросить. У Эрдогана. Можно попросить Макрона или Керсти Кальюлайд, чтоб они словечко за нас замолвили. Только это все не поможет. Но некомпетентный профан под контролем Ермака этого понять не в состоянии.
Работать надо. Системно. А начать можно хотя бы с назначения посла Украины в НАТО. А его уже почти 2 года нет. Но кто-то должен же ежедневно лоббировать наши интересы и вести переговоры в НАТО. Хотя, спрашивать Байдена проще. Но при этом абсолютно бесперспективно. А пока Зеленский продолжает прыгать на одни и теже грабли и жить в рамке краткосрочных целей", - завершает Береза.
невже там тоже в кінці корпоративи хороводять?
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