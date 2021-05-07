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ГБР сообщило о подозрении полицейскому, который обокрал прохожего в Киеве: ему грозит до 8 лет лишения свободы

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

ГБР сообщило о подозрении полицейскому, который обокрал прохожего в Киеве: ему грозит до 8 лет лишения свободы

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении младшему инспектору Святошинского райотделения Управления полиции охраны в Киеве, который ограбил прохожего во время суточного дежурства по охране общественного правопорядка.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"ТУ ГБР в Киеве установило, что в тот момент, когда коллеги подозреваемого оказывали пострадавшему первую медицинскую помощь из-за падения с электросамоката, правоохранитель его ограбил. На глазах у владельца средств правоохранитель забрал его сумку, в которой находилось 130 тыс. грн, $2600, 1135 евро, золотые изделия, банковские карты, документы", - сообщили в пресс-службе ГБР.

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Согласно курсу Национального банка Украины на момент задержания сумма бумажных денег достигала 239 тыс. 958 грн.

"После того, как потерпевший отказался от помощи врачей, а экипаж полицейских оставил место преступления на служебном автомобиле, подозреваемый пытался избавиться от улик. Он выбросил черную сумку, но оперативные сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции нашли всю необходимую доказательную базу", - отмечают в ГБР.

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Полицейскому инкриминируется ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет.

Продолжается досудебное расследование.
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Топ комментарии
+7
Это ментовская практика...со времен совка...только раньше у пьяных карманы чистили...и из машин при дтп тянули...а теперь уже на глазах у живого владельца крадут...
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07.05.2021 18:44
+4
Я в полиции служил при Цушко и Луценко тоже взятки например брал. Как и все окружающие.
Это норма считалось.
При авакове думаю ничего не изменилось.
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07.05.2021 18:37
+3
авякян не терпит конкуренции
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07.05.2021 18:28
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А скольких не поймали и не ловят??? Сколько они наркоточек крышуют???? и т.д.
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07.05.2021 18:25 Ответить
авякян не терпит конкуренции
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07.05.2021 18:28 Ответить
А що робити з міністром МВС який обікрав нарід України на десятки мільйонів доларів?
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07.05.2021 18:38 Ответить
Если полицейский обратился в суд с заведомо вымышленным заявлением и хотел с помощью суда заработать на жертве, кому подсдедственно данного рода преступление?
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07.05.2021 18:27 Ответить
Вагонами воровать легче.
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07.05.2021 18:27 Ответить
Хороший отряд набрал Авакян. То Княжичи,а теперь уже марадерство.
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07.05.2021 18:32 Ответить
Это человеческий фактор. Такие случаи есть в любой стране.
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07.05.2021 18:35 Ответить
Это ментовская практика...со времен совка...только раньше у пьяных карманы чистили...и из машин при дтп тянули...а теперь уже на глазах у живого владельца крадут...
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07.05.2021 18:44 Ответить
Пожарнички доблестные тоже к стати этим страдают...вначале по комодам шарятся...а потом уже тушить начинают...
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07.05.2021 18:45 Ответить
Солдаты SS тоже этим страдали - сперва кольца да зубы живьём выдрать, ну а потом уж и в печь.
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07.05.2021 18:50 Ответить
Ну ты сравнил, дебил
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07.05.2021 18:38 Ответить
Я в полиции служил при Цушко и Луценко тоже взятки например брал. Как и все окружающие.
Это норма считалось.
При авакове думаю ничего не изменилось.
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07.05.2021 18:37 Ответить
Система не поменяется, пока у рыбы "голову" не отрежут. "Хвост"-это подвижная часть, значит её можно управлять и направлять. Сейчас мелких и средних ментов направляют на коррупцию/взяточничество, но при определённых условиях их можно маневрировать на борьбу с ними. Только "голова" должна быть соответствующая и сами условия управления и контроля, при которой любая "голова" будет махать хвостом в нужную сторону.
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07.05.2021 18:52 Ответить
младец...- садись, оценка 5...- знаешь, чем хвастонуть...)))
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08.05.2021 00:02 Ответить
Моя полиция меня бережёт- сначала ограбит, потом стережёт...
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07.05.2021 18:41 Ответить
А получит 3 условно, и еще восстановится на работе с компенсацией зар. платы, Украина страна для мошенников, полиция ищет где скалымить, судьи и чиновники ждут пока занесут, а сбу ищет контрабас сигарет, таможня ждет своих 200 грн. с честных машин, а депутат кучу денег за спец. дозвіл... ось така херня.
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07.05.2021 18:41 Ответить
Это путь для обранца или для высокопоставленника, а не для нищего патрульного сержанта. Лет на пять точно сядет
Сейчас время такое. Надо искать оборотней
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07.05.2021 18:45 Ответить
4 дают за большее, УК особо не менялся и там применяется практика, аналогічні злочини... только если нахамит судье или кто то попросит суд из верхов.
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07.05.2021 18:58 Ответить
На глазах у владельца забирать сумку это каким интеллектом надо обладать.
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07.05.2021 18:43 Ответить
больше интересно шо за прохожий возит ночью на самокате сумку с
130 тыс. грн, $2600, 1135 евро, золотые изделия, банковские карты, документы" ГБР сообщило о подозрении полицейскому, который обокрал прохожего в Киеве: ему грозит до 8 лет лишения свободы - Цензор.НЕТ 2945
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07.05.2021 18:46 Ответить
А что тут интересного?? Если это его деньги и ценности...он может их хоть днем...хоть ночью....хоть на самокате...хоть на велосипеде возить...это его право...
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07.05.2021 18:48 Ответить
Это был солевой закладчик, его пасли менты, но не ожидали что он заявит.
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07.05.2021 18:53 Ответить
во, - похоже на то.
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07.05.2021 19:00 Ответить
"солевые закладчики" с таким "багажом знаний" не ходят.
Тут наверное случайность, поэтому мент и выкл. самообладание от увиденного, и сразу решил грабануть "прохожего", когда увидел кэш. Отсюда вся непродуманность действий и детское избавление от улик и прочее...
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07.05.2021 19:01 Ответить
Мальчик, у солевых закладчиков обналичка за день - десятки и сотни тысяч гривен.
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07.05.2021 19:07 Ответить
Не мальчик, не смеши меня)))
У шестёрок, которые закладывают, нет нефига(от слова "совсем", поэтому они и соглашаются там "работать"). Это обычные дворовые пацанчики с района. Копеечные. Их потом ловят и сажают надолго(Это "овцы"). А переводят за товар весь кэш, давно онлайн. И получают эти деньги другие дяди, которые и шагу не шагнут в сторону риска. Они ведут "добропорядочный" образ жизни)))
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07.05.2021 19:28 Ответить
Ошибаешься, бизнес по закладкам ведут не дяди, а группы пацанчиков с района, скупающих товар оптом за нал у дядей. Никаких онлайновых счетов у дядей нет во избежании ненужных проблем с киберотделом полиции.
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07.05.2021 19:36 Ответить
смех.
Попробуй перейти по "ссылкам" на стенах разных домов и заборах "рекламы" этого продукта...и сразу всё поймешь..
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07.05.2021 19:40 Ответить
Тебе надо ты и пробуй. Сразу всё увидишь.
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07.05.2021 19:45 Ответить
Ты сумку видел? Ну не будут просто так воровать сумку в которой разве что старые носки возить. Явно знали что в сумке.
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07.05.2021 18:58 Ответить
похоже, жабу гадюка
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07.05.2021 19:01 Ответить
Не ну то понятно шо имеет право. Но куда вез все равно интересно ГБР сообщило о подозрении полицейскому, который обокрал прохожего в Киеве: ему грозит до 8 лет лишения свободы - Цензор.НЕТ 1574
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07.05.2021 18:59 Ответить
мент - козел
но 130 тыс. грн, $2600, 1135 евро, золотые изделия, банковские карты, документы... зачем таскать это с собой ...выгуливать их... на самокате ?
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07.05.2021 18:59 Ответить
При вдалому бізнесі це каса за місяць. Буває всяке звісно.
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07.05.2021 20:08 Ответить
набор сам по себе интересен : пусть деньги - это сбор (по точкам или лоткам или...еще что-то, например нелегальное...) золотые изделия? это может быть и "застава" в подпольном казино, или типа ломбард под что-то (т.е какой-то курьер) плюс документы.. короче не просто катался...
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07.05.2021 20:19 Ответить
ГБР пытается набрать вестов. Уволить и судить по уголовке, тоже мне государственное преступление. Хай займется монобольшинством.
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07.05.2021 19:07 Ответить
У водія електросамоката... Мабуть куплю собі також електросамокат.
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07.05.2021 19:46 Ответить
откуда у самокатчика всё это золото и бабло? домушник, или кто?
тёмная история.
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08.05.2021 03:09 Ответить
А есть ещё тюрьма чтобы его посадить на эти самые "до 8лет"????? Ещё министр-продавец не все тюрьмы продал?
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08.05.2021 08:48 Ответить
На початку 2000-х мого сина пограбували менти ППС-ники. Син їхав з реалізації з возиком, менти побачили його і запросили до їхнього пункту начебто за підозрою. Чинити опір син не міг, адже їх було двоє. Завели в службове приміщення і почали вимагати, щоб він все виклав з кішень і сумки на стіл, ну і звісно ж виручку. А потім один з них каже " а что там у тєбя?" і показує на кросівки, каже "поднімі штаніну". Син нахилився, щоб підняти штанину. Потім вони сказали, що нема до нього претензій, можеш забирати свої речі і іти. Син одразу відчув, що пачка грошей стала тоншою, перерахував гроші, а там не вистачало половини виручки. Вони кажуть нічого не знаємо, ніхто нічого не брав. Тобто вони навмисне наполягли щоб він нахилився, і в цей час поцупили половину виручки. І що це було тоді для нашої сім'ї, ви не уявляєте, адже гроші треба було віддавати хазяїну товару. Все не забрали, щоб син не помітив пропажу. Це вже такий був відпрацьований варіант крадіжок. Син написав заяву до прокуратури, описав усі подробиці події. Через деякий час заявився до нас представник прокуратури. Так от він сказав, що не ставить під сумнів цей злочин і вірить тому, що написано в заяві, але вдіяти нічого не може, бо нема ніяких наявних доказів злочину. На підставі заяви вони з цими правоохоронцями проводили виховні бесіди і не більше того. Але сказали, що вони набирають статистику на кожного з них і будуть їх звільняти в першу чергу при чистці кадрів. От і все, а гроші не повернули, бо це було б зізнання своєї провини.
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08.05.2021 10:23 Ответить
 
 