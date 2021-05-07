ГБР сообщило о подозрении полицейскому, который обокрал прохожего в Киеве: ему грозит до 8 лет лишения свободы
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Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении младшему инспектору Святошинского райотделения Управления полиции охраны в Киеве, который ограбил прохожего во время суточного дежурства по охране общественного правопорядка.
Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе ГБР, передает Цензор.НЕТ.
"ТУ ГБР в Киеве установило, что в тот момент, когда коллеги подозреваемого оказывали пострадавшему первую медицинскую помощь из-за падения с электросамоката, правоохранитель его ограбил. На глазах у владельца средств правоохранитель забрал его сумку, в которой находилось 130 тыс. грн, $2600, 1135 евро, золотые изделия, банковские карты, документы", - сообщили в пресс-службе ГБР.
Согласно курсу Национального банка Украины на момент задержания сумма бумажных денег достигала 239 тыс. 958 грн.
"После того, как потерпевший отказался от помощи врачей, а экипаж полицейских оставил место преступления на служебном автомобиле, подозреваемый пытался избавиться от улик. Он выбросил черную сумку, но оперативные сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции нашли всю необходимую доказательную базу", - отмечают в ГБР.
Полицейскому инкриминируется ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет.
Продолжается досудебное расследование.
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Это норма считалось.
При авакове думаю ничего не изменилось.
Сейчас время такое. Надо искать оборотней
130 тыс. грн, $2600, 1135 евро, золотые изделия, банковские карты, документы"
Тут наверное случайность, поэтому мент и выкл. самообладание от увиденного, и сразу решил грабануть "прохожего", когда увидел кэш. Отсюда вся непродуманность действий и детское избавление от улик и прочее...
У шестёрок, которые закладывают, нет нефига(от слова "совсем", поэтому они и соглашаются там "работать"). Это обычные дворовые пацанчики с района. Копеечные. Их потом ловят и сажают надолго(Это "овцы"). А переводят за товар весь кэш, давно онлайн. И получают эти деньги другие дяди, которые и шагу не шагнут в сторону риска. Они ведут "добропорядочный" образ жизни)))
Попробуй перейти по "ссылкам" на стенах разных домов и заборах "рекламы" этого продукта...и сразу всё поймешь..
но 130 тыс. грн, $2600, 1135 евро, золотые изделия, банковские карты, документы... зачем таскать это с собой ...выгуливать их... на самокате ?
тёмная история.