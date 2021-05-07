На Николаевщине суд приговорил матроса, дважды сбегавшего с места службы, к 3 годам лишения свободы, - прокуратура
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Никалевской области военнослужащего, который дважды оставлял место службы, приговорили к 3 годам 2 месяцам лишения свободы
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Спецпрокуратуру в военной и оборонной сфере Южного региона.
5 мая Центральный районный суд Николаева признал военнослужащего военной службы по контракту виновным в неявке в срок на службу без уважительных причин (ч. 4 ст. 407 УК Украины) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 2 месяца.
"Установлено, что указанный матрос, 29.03.2017, с целью временно уклониться от выполнения обязанностей по военной службе, не явился вовремя на службу без уважительных причин, и незаконно находился за ее пределами до 06.04.2017. Во второй раз, 10.07.2017, он вновь совершил аналогичное преступление - покинул место службы и отсутствовал до 29.05.2018", - говорится в сообщении.
Вынося приговор суд учел чистосердечное раскаяние военнослужащего, его активное содействие в раскрытии преступления и участие в боевых действиях в зоне АТО. Однако, учитывая степень тяжести совершенного преступления, а также его отрицательную характеристику с места службы и совершение им корыстных преступлений, суд по совокупности уголовных преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно отправил военнослужащего за решетку.
Пожалуйста, подождите...
адвокат такий як ти має бути)
вже не ухиляння?
не зважай, судді в нас ще тупіші
такая армия никого и никогда не победит