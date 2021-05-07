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На Николаевщине суд приговорил матроса, дважды сбегавшего с места службы, к 3 годам лишения свободы, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Николаевщине суд приговорил матроса, дважды сбегавшего с места службы, к 3 годам лишения свободы, - прокуратура

В Никалевской области военнослужащего, который дважды оставлял место службы, приговорили к 3 годам 2 месяцам лишения свободы

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Спецпрокуратуру в военной и оборонной сфере Южного региона.

5 мая Центральный районный суд Николаева признал военнослужащего военной службы по контракту виновным в неявке в срок на службу без уважительных причин (ч. 4 ст. 407 УК Украины) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 2 месяца.

"Установлено, что указанный матрос, 29.03.2017, с целью временно уклониться от выполнения обязанностей по военной службе, не явился вовремя на службу без уважительных причин, и незаконно находился за ее пределами до 06.04.2017. Во второй раз, 10.07.2017, он вновь совершил аналогичное преступление - покинул место службы и отсутствовал до 29.05.2018", - говорится в сообщении.

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Вынося приговор суд учел чистосердечное раскаяние военнослужащего, его активное содействие в раскрытии преступления и участие в боевых действиях в зоне АТО. Однако, учитывая степень тяжести совершенного преступления, а также его отрицательную характеристику с места службы и совершение им корыстных преступлений, суд по совокупности уголовных преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно отправил военнослужащего за решетку.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
это за дважды. А что делают с четырежды сбежавшими?
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07.05.2021 19:03
+3
Обирають в ПреЗеденти !!!)))
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07.05.2021 19:09
+2
а за 4 раза сколько дают? На Николаевщине суд приговорил матроса, дважды сбегавшего с места службы, к 3 годам лишения свободы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7861
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07.05.2021 19:03
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это за дважды. А что делают с четырежды сбежавшими?
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07.05.2021 19:03 Ответить
Воєнного стану немає, тому кримінальна відповідальність за ухилення від служби це занадто! Потрібно просто вигнати його зі служби і більше не брати на роботу! Нормальний адвокат розвалив би цю говносправу.
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07.05.2021 19:08 Ответить
да ладно) це не ухилення, а залишення місця служби.
адвокат такий як ти має бути)
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07.05.2021 19:13 Ответить
В суді можна довести що матрос діяв в обставнах крайної необхідності і тому не міг лишатись в підрозділі - буллінг та позастатутні відносини зі сторони командування та сослуживців які дали матросу погану характеристику.
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07.05.2021 19:31 Ответить
почав крутити дупою
вже не ухиляння?
не зважай, судді в нас ще тупіші
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07.05.2021 19:57 Ответить
Выгнать со службы - это мечта для него.
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07.05.2021 19:18 Ответить
Для військового контрактника дострокове розірвання контракту по статті, це фактично втрата професії.
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07.05.2021 19:32 Ответить
Чувствуется, что ты хорошо подготовлен. Одним словом, верный защитник!
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07.05.2021 19:22 Ответить
Бандитів та ментів судді відпускають а учасників АТО саджають в тюрму!
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07.05.2021 19:33 Ответить
А учаснику АТО, якщо він контрактник, можна кинути бойовий пост, і зникнути з місця служби (бо не має воєнного стану...). Я вражений твоїм рівнем розуміння проблеми. Це відвертий дебілізм!. Вибач.
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07.05.2021 19:39 Ответить
Обирають в ПреЗеденти !!!)))
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07.05.2021 19:09 Ответить
так мудрый народ выбрал.
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07.05.2021 19:12 Ответить
а за 4 раза сколько дают? На Николаевщине суд приговорил матроса, дважды сбегавшего с места службы, к 3 годам лишения свободы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7861
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07.05.2021 19:03 Ответить
а тебя уже выпустили, сколько отмотал за три раза?
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07.05.2021 19:10 Ответить
В четыре раза больше. Ты это хотел услышать?
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07.05.2021 19:20 Ответить
Ну контрактник, зрозуміло. А срочника тож в каталажку? Він не за власним бажанням в зсу прийшов, а дисбат відмінили. То хлопець/дівчинка тепер судимість мають?
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07.05.2021 19:11 Ответить
нащо було йти на контракт,а потім не з"являтись на місце служби?
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07.05.2021 19:40 Ответить
Достатньо було звільнити і позбавити платні за час відсутності; і які "корисні злочини"? За них в новині нгічого немає.
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07.05.2021 19:52 Ответить
там держать силой и приходится бежать не армия
такая армия никого и никогда не победит
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07.05.2021 20:06 Ответить
 
 