На Николаевщине суд приговорил матроса, дважды сбегавшего с места службы, к 3 годам лишения свободы, - прокуратура

В Никалевской области военнослужащего, который дважды оставлял место службы, приговорили к 3 годам 2 месяцам лишения свободы

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Спецпрокуратуру в военной и оборонной сфере Южного региона.

5 мая Центральный районный суд Николаева признал военнослужащего военной службы по контракту виновным в неявке в срок на службу без уважительных причин (ч. 4 ст. 407 УК Украины) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 2 месяца.

"Установлено, что указанный матрос, 29.03.2017, с целью временно уклониться от выполнения обязанностей по военной службе, не явился вовремя на службу без уважительных причин, и незаконно находился за ее пределами до 06.04.2017. Во второй раз, 10.07.2017, он вновь совершил аналогичное преступление - покинул место службы и отсутствовал до 29.05.2018", - говорится в сообщении.

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Вынося приговор суд учел чистосердечное раскаяние военнослужащего, его активное содействие в раскрытии преступления и участие в боевых действиях в зоне АТО. Однако, учитывая степень тяжести совершенного преступления, а также его отрицательную характеристику с места службы и совершение им корыстных преступлений, суд по совокупности уголовных преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно отправил военнослужащего за решетку.