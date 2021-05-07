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Паспорт вакцинации можно будет получить у семейного врача, - и.о. главы НСЗУ Виленский

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Паспорт вакцинации можно будет получить у семейного врача, - и.о. главы НСЗУ Виленский

После утверждения паспортов вакцинации пациент, обратившись к своему семейному врачу, сможет получить выписку из ЕСОЗ, которая будет подтверждать вакцинацию от COVID-19.

Об этом и.о. главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский сообщил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день все данные, которые вносятся и хранятся в ЕСОЗ, при необходимости могут быть предоставлены пациенту. Мы сегодня имеем всю информацию о проведенных прививках по каждому пациенту. По паспортам вакцинации скажу так: поскольку все страны мира работают над запуском документов, которые будут подтверждать вакцинацию, то и для украинцев это также уже актуальный вопрос. Когда утвердят соответствующий документ или сертификат, пациент, обратившись к своему семейному врачу, сможет получить выписку из ЕСОЗ, которая будет подтверждать вакцинацию от COVID-19. Для этого в электронной системе разработан специальный модуль вакцинации, куда вносятся данные не только о вакцинации от COVID-19, но и о других вакцинах", - отметил Виленский.

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По его словам, если человек едет в страну, которая требует такой сертификат, то он должен обратиться к своему семейному врачу и тот сделает выписку из ЕСОЗ.

"Это может быть бумажное, а может быть и электронное извлечение по желанию пациента", - уточнил и.о. главы НСЗУ.

Он также добавил, что Минздрав активно мониторит ситуацию с введением вакцинных паспортов. "Сейчас возможность получить такой сертификат создается, согласно международным требованиям", - резюмировал Виленский.

Также читайте: Для пациентов с COVID-19 в больнице доступны бесплатно осмотры, тест, анализы, кислородная поддержка, лекарства, - НСЗУ
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Топ комментарии
+4
А помните, как бабу задержала, которая клепала результаты тестов на принтере и продавала их за 500 грн.
Вот, с паспортами будет такая же фигня. Только за 1500 грн
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07.05.2021 19:18
+2
Представляю себе очередь за незначительную мзду...
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07.05.2021 19:18
+2
В ближайшем ветеринарном пункте.
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07.05.2021 19:26
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А помните, как бабу задержала, которая клепала результаты тестов на принтере и продавала их за 500 грн.
Вот, с паспортами будет такая же фигня. Только за 1500 грн
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07.05.2021 19:18 Ответить
Пока теоретически джонсона нет. 1 дозу признают. Вот тогда можно не париться
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07.05.2021 19:37 Ответить
Он по базе не будет пробиваться
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07.05.2021 19:47 Ответить
Тест тоже не пробивался. Но народ покупал. Баба в день сотни тестов продавала...
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07.05.2021 19:54 Ответить
Тест и прививка это разные вещи
Я сделал позавчера первую прививку Pfizer , 16 июня вторая, так что могу говорить из своего опыта а не по слухам .
Один флакон содержит несколько доз, флакон занесён в базу, а его дозы прикрепляются к людям , и шифром вносят в базу.
После прививки, от шприца отклеивается самоклеящаяся с печатным кодом, и вклеивается тебе документ.
Подделать невозможно, так как если даже подделать самоклеящуюся с кодом, то в базе ты никак на одну дозу не прикрепишь второго человека, а выдуманную дозу не внесешь в базу
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07.05.2021 19:57 Ответить
Подделать невозможно, так как если даже подделать самоклеящуюся с кодом, то в базе ты никак на одну дозу не прикрепишь второго человека, а выдуманную дозу не внесешь в базу

Ьудущее страны пренадлежит цифровым технологиям!
Никто не возражает гражланин начальник!
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07.05.2021 20:35 Ответить
Народ любит все покупать интересное и не понятное )))
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07.05.2021 20:02 Ответить
Вроде, кому за 70 сейчас вакцинируют. Вы в этой группе?
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07.05.2021 20:32 Ответить
Это чтоб дольше жил, или наоборот?
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07.05.2021 20:36 Ответить
Я в больнице работаю
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07.05.2021 20:51 Ответить
Вот, с паспортами будет такая же фигня. Только за 1500 грн

При современном развитии печати,,,,,на Западе...
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07.05.2021 20:32 Ответить
Представляю себе очередь за незначительную мзду...
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07.05.2021 19:18 Ответить
это то что не подд елаешь о чём звиздел степанов? Паспорт вакцинации можно будет получить у семейного врача, - и.о. главы НСЗУ Виленский - Цензор.НЕТ 9392
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07.05.2021 19:24 Ответить
А какой от этого паспорта толк, если ЕС не признаёт индийское гауно ковишильд, а
пфайзер получают только друзья 95 квартала?
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07.05.2021 19:26 Ответить
В ближайшем ветеринарном пункте.
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07.05.2021 19:26 Ответить
круче, в переходе
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07.05.2021 19:31 Ответить
...или общественом туалете.
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12.05.2021 15:00 Ответить
Это не паспорт вакцинации а профанация и чоколадка из ЗЕлёного дерьма для ЗеДолбней. Они съедят. Они привычные.
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07.05.2021 19:29 Ответить
А в нашем "паспорте" будет указано конкретный тип примененной вакцины и все исходящие данные партии примененной вакцины? Или можно не смешить людей глупыми вопросами?
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07.05.2021 19:29 Ответить
А если нет семейного врача, невыездной... не добавила, но это нарушение конституции, нет там семейного врача.
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07.05.2021 19:30 Ответить
Такий собі партквиток.
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07.05.2021 19:52 Ответить
Щоб в Грєцію чи Турєцію з'їздити.
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07.05.2021 19:54 Ответить
Оце сімейним пруха привалила. Кількість виданих паспортів перевищить кількість доз вакцини в рази.
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07.05.2021 19:53 Ответить
Паспорт вакцинації можна буде отримати у сімейного лікаря, - в.о. глави НСЗУ Віленський - Цензор.НЕТ 6705
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07.05.2021 21:54 Ответить
Кароче сделали обязаловку с семейными врачами
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08.05.2021 08:54 Ответить
 
 