Паспорт вакцинации можно будет получить у семейного врача, - и.о. главы НСЗУ Виленский

После утверждения паспортов вакцинации пациент, обратившись к своему семейному врачу, сможет получить выписку из ЕСОЗ, которая будет подтверждать вакцинацию от COVID-19.

Об этом и.о. главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский сообщил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день все данные, которые вносятся и хранятся в ЕСОЗ, при необходимости могут быть предоставлены пациенту. Мы сегодня имеем всю информацию о проведенных прививках по каждому пациенту. По паспортам вакцинации скажу так: поскольку все страны мира работают над запуском документов, которые будут подтверждать вакцинацию, то и для украинцев это также уже актуальный вопрос. Когда утвердят соответствующий документ или сертификат, пациент, обратившись к своему семейному врачу, сможет получить выписку из ЕСОЗ, которая будет подтверждать вакцинацию от COVID-19. Для этого в электронной системе разработан специальный модуль вакцинации, куда вносятся данные не только о вакцинации от COVID-19, но и о других вакцинах", - отметил Виленский.

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По его словам, если человек едет в страну, которая требует такой сертификат, то он должен обратиться к своему семейному врачу и тот сделает выписку из ЕСОЗ.

"Это может быть бумажное, а может быть и электронное извлечение по желанию пациента", - уточнил и.о. главы НСЗУ.

Он также добавил, что Минздрав активно мониторит ситуацию с введением вакцинных паспортов. "Сейчас возможность получить такой сертификат создается, согласно международным требованиям", - резюмировал Виленский.

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