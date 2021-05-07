Зеленский обсудил с руководством швейцарской компании Stadler производство в Украине трамваев и пригородных поездов

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем правления - генеральным директором одного из мировых лидеров по производству подвижного состава для рельсовых дорог - швейцарской компании Stadler CIS AG Петером Христофом Шпулером и генеральным директором Stadler CIS AG Александром Люфтом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский приветствовал подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между АО "Укрзализныця" и компанией Stadler, которое состоялось 7 мая.

Сейчас Stadler будет искать площадку для строительства завода по производству подвижного состава пригородных поездов и городских трамваев. Следующими шагами будет трансфер технологий и обучение работников для обеспечения качества продукции, соответствующей стандартам компании. Этот завод будет ориентироваться как на внутреннего украинского потребителя и участие в тендерах, так и на экспорт продукции в другие страны.

"Мы всячески поддерживаем такие инвестиции в нашу страну. Украина заинтересована в подобном сотрудничестве, и мы обсуждали такие возможности во время официального визита в Украину Президента Швейцарской Конфедерации ", - отметил Зеленский.

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Сотрудничество с Stadler также будет способствовать реализации проекта качественного пригородного железнодорожного сообщения City Express, первый этап которого должен быть воплощен в Киеве, Днепре и Харькове.