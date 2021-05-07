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Зеленский (16511) инвестиции (1140) трамвай (198) Швейцария (520)

Зеленский обсудил с руководством швейцарской компании Stadler производство в Украине трамваев и пригородных поездов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Зеленский обсудил с руководством швейцарской компании Stadler производство в Украине трамваев и пригородных поездов

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем правления - генеральным директором одного из мировых лидеров по производству подвижного состава для рельсовых дорог - швейцарской компании Stadler CIS AG Петером Христофом Шпулером и генеральным директором Stadler CIS AG Александром Люфтом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский приветствовал подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между АО "Укрзализныця" и компанией Stadler, которое состоялось 7 мая. 

Сейчас Stadler будет искать площадку для строительства завода по производству подвижного состава пригородных поездов и городских трамваев. Следующими шагами будет трансфер технологий и обучение работников для обеспечения качества продукции, соответствующей стандартам компании. Этот завод будет ориентироваться как на внутреннего украинского потребителя и участие в тендерах, так и на экспорт продукции в другие страны.

"Мы всячески поддерживаем такие инвестиции в нашу страну. Украина заинтересована в подобном сотрудничестве, и мы обсуждали такие возможности во время официального визита в Украину Президента Швейцарской Конфедерации ", - отметил Зеленский.

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Сотрудничество с Stadler также будет способствовать реализации проекта качественного пригородного железнодорожного сообщения City Express, первый этап которого должен быть воплощен в Киеве, Днепре и Харькове.

Автор: Володимир Янченко
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А як же ЮжМаш? Ніколи такого не було і ось знову? Найвеличніший ********** України втратив пам'ять?
https://www.youtube.com/watch?v=zqub3XbMcMk
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07.05.2021 21:59 Ответить
При ділі наш президент. Рівень скай хай левел...
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07.05.2021 21:59 Ответить
#SaveUgMach
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07.05.2021 22:00 Ответить
Этих меморандумов подписано уже столько, что мы уже давно должны были стать мировым лидером в сборке поездов
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07.05.2021 22:28 Ответить
В Кременчуге могли бы и пригородные поезда выпускать, а Стадлер захочет сделать отверточное производство. Электровозы мы тоже делали совместно с Сименс, но теперь вдруг нужно обязательно выпускать их с Альстом и они заломили нашу локализацию не более 15%, судя по тому что Аваков сам кинулся про электровозы договариваться тема там жирная.
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07.05.2021 22:48 Ответить
На ЮМЗ в Днепре прекрасно выпускали и выпускают трамваи...
Когда же вы продажные твари нажрётесь и начнёте поддерживать собственную страну, а не иностранцев.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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08.05.2021 00:33 Ответить
хорошо.
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08.05.2021 02:50 Ответить
 
 