РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4841 посетитель онлайн
Новости Общество
59 569 167
мажоры (532) пьянство (867) судья (2576)

Скандальную дочь судьи Константиновой задерживали пьяной за рулем, - журналистка Моторевская. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Скандальную дочь судьи Константиновой задерживали пьяной за рулем, - журналистка Моторевская. ДОКУМЕНТ

Девушка отказалась проходить медобследование и не пришла на заседание суда, письменно заявив, что была трезвой, а в машине не ехала, а всего лишь грелась. Дело против нее закрыли.

Об этом пишет в Фейсбуке журналистка Евгения Моторевская, информирует Цензор.НЕТ.

"В 2020 году патрулька поймала ее ночью в центре Киева "с явными признаками алкогольного опьянения" и составила соответствующий протокол. Дело попало в тот же суд, где вершат правосудие ее мама и отчим Виктор Кицюк", - написала журналистка.

Рассматривал дело судья Карабань. Девушка даже не явилась на заседание, она просто прислала письменные показания.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Крым уже не наш. Смиритесь с этим, бл#дь! Про#бали! Угомонитесь, быдло украинское", - дочь судьи Печерского суда Константиновой. ВИДЕО

"Проходить медицинское обследование по требованию патрульных девушка отказалась. Но (о, чудо) уже в суд передала справку, что в ту ночь под действием веществ не была. Судье этих объяснений хватило, чтобы закрыть дело. А потом мы удивляемся, почему пьяные подонки у нас каждый день кого-то убивают на дорогах", - отметила Моторевская.

Дочь судьи Константиновой прославилась, опубликовав в соцсетях мнение о российском рэпере Басте. В коротком видео она вступается за Басту и призывает украинцев смириться с оккупацией: "Крым уже не наш. Смиритесь с этим, бл#дь! Про#бали! Угомонитесь, быдло украинское".

Скандальную дочь судьи Константиновой задерживали пьяной за рулем, - журналистка Моторевская 01
Скандальную дочь судьи Константиновой задерживали пьяной за рулем, - журналистка Моторевская 02
Скандальную дочь судьи Константиновой задерживали пьяной за рулем, - журналистка Моторевская 03

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+93
судебная система сгнила насквозь. там реформировать нечего - только сносить.
Скандальну дочку судді Константинової затримували п'яною за кермом, - журналістка Моторевська - Цензор.НЕТ 345
показать весь комментарий
07.05.2021 20:23
+88
В доповнення до попереднього посту. Цікаві факти про членів родини українофобки Насті Тарасюк.

Почнемо з того, що її мати - Константінова Крістіна Едуардівна, родом з Сєвєродонецька, та прославилася тим, що санкціонувала обшуки у активістів Автомайдану. Також, вона блокувала намір слідства встановити, з ким спілкувався Янукович перед втечею на Росію.

Трасюк Анатолій Васильович (колишній чоловік матері) - офіцер Служби Безпеки України. Привіт, Служба безпеки України

Кицюк Віктор Петрович (цивільний чоловік матері) - з 2009 по 2012 суддя Жовтневого районного суду м. Харкова, з 2012 по 2018 суддя Печерського районного суду м. Києва. У часи Майдану він переслідував протестувальників за поїздку до Межигір'я.

Але це ще не все.

Суддя Крістіна Константінова прославилася ще й тим, що нещодавно незаконно відправила Serhii Filimonov та Роман Ратушний під домашній арешт за акцію під ОП.

Яка чудова сімейка!

Батьки - корумпована вата, і дочка відповідна.Скандальну дочку судді Константинової затримували п'яною за кермом, - журналістка Моторевська - Цензор.НЕТ 1562
показать весь комментарий
07.05.2021 20:23
+73
Скандальную дочь судьи Константиновой задерживали пьяной за рулем, - журналистка Моторевская - Цензор.НЕТ 1020
показать весь комментарий
07.05.2021 20:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Судя по декларации дочь судьи зовут - МИЛАНА !
Настя - это псевдоним или кто-то разгоняет фейк !?
показать весь комментарий
07.05.2021 20:54 Ответить
Если бы вы читали ее декларацию внимательно, то поняли что Анастасия (героиня дня) - старшая дочь, а Милана - младшая. У этой судьи две дочери Анастасия и Милана.
показать весь комментарий
08.05.2021 11:43 Ответить
Цікаво, які під постом цієї вагіни коментарі. Є ті, що підтримують?
показать весь комментарий
07.05.2021 20:58 Ответить
Яка ідеальна сімейка. Потвори у всіх смислах.
показать весь комментарий
07.05.2021 21:01 Ответить
це "еліта нації" - і така вона , в нас , вся ... Скандальну дочку судді Константинової затримували п'яною за кермом, - журналістка Моторевська - Цензор.НЕТ 3511
показать весь комментарий
07.05.2021 21:32 Ответить
Скандальну дочку судді Константинової затримували п'яною за кермом, - журналістка Моторевська - Цензор.НЕТ 9892
показать весь комментарий
08.05.2021 10:32 Ответить
...восемь с полтиной три,правосудие продано.(12 стульев).
показать весь комментарий
08.05.2021 16:12 Ответить
Цензор, спасибо за фото - порыгал!
показать весь комментарий
07.05.2021 21:02 Ответить
Подделка документов, но если мама судья, то можно!
показать весь комментарий
07.05.2021 21:13 Ответить
https://sport.znaj.ua/ru/381609-proti-donki-kijivskoji-suddi-vimagayut-pochati-rozsliduvannya-obizvala-ukrajinciv-dikunami-i-bidlom

Какое убожество, я представляю что там в головах ее семьи. И они вершат правосудие от имени Украины!!!!
показать весь комментарий
07.05.2021 21:14 Ответить
Это уже какое-то существо, а не человек.
показать весь комментарий
07.05.2021 21:20 Ответить
У ЭТОЙ станы, где правят КОРРУПЦИЯ и КУМОВСТВО , БУДУЩЕГО нет и не будет НИКОГДА. Прощай УКРАИНА !!!!!
показать весь комментарий
07.05.2021 21:23 Ответить
Олех, прощавай, горе-патріот України, що напевно "сильно любить" Україну з Канади. Звісно, бути патріотом мешкаючи в іншій країні дуже зручно. Мабуть тебе політично переслідували і ти мусив покинути Україну?
показать весь комментарий
08.05.2021 15:24 Ответить
Краще любити УКРАIНУ, живучи за кордоном нiж не любити ii зовсiм,живучи вдома. Якi претензii до мене з твого боку?
показать весь комментарий
08.05.2021 20:31 Ответить
Олех, ти читати здатен? Я ж тобі написав, прощавай! Я не можу додати тобі трохи розуму, для того щоб ти сам зміг зрозуміти що ти друкуєш. В чому твоя любов? В тому щоб сернути: "Прощай УКРАИНА !!!!!"?
показать весь комментарий
10.05.2021 18:29 Ответить
Весь набор прокацапского дмтя-мажора налицо. Неуважение к своему народу, груди женой, папка-мамка в верхних эшелонах судебной-исполнительной власти, бухание за рулём и обязательные прокацапские философствования в интернете.
показать весь комментарий
07.05.2021 21:24 Ответить
ЗЕбіл, не бреши. Бо "Пєтька" встиг реформувати лише Верховний та Апеоляційний суди. А суди нижчої ланки мав реформувати з 2019 року твій ЗЕлений ублюдок. Ну і як, подобається, ЗЕбіл? Скандальну дочку судді Константинової затримували п'яною за кермом, - журналістка Моторевська - Цензор.НЕТ 4596 Скандальну дочку судді Константинової затримували п'яною за кермом, - журналістка Моторевська - Цензор.НЕТ 6400
показать весь комментарий
07.05.2021 22:23 Ответить
Суддя Константинова (раніше мала прізвище по чоловіку Тарасюк) працює в Печерському суді з 2003 року призначалась ще Кучмою...де речі народилась уСєвєродонецьку Луганської області..Колишній чоловік Тарасюк працював з 2012 по 16 в СБУ, зараз працює в ДБР. Їі цивільний чоловік який кинув сім*ю щоб жити ж Константиновою (Тарасюк) призначений суддею у 2009 р. (Ющенком) переведений в Печерський суд у 2012 р. Януковичем з Харькова для розгляду справ які цікавили сина Януковича та Курченка...Всі адмінки по справав автомайдана на водіїв розподілялись в Печерську на Кицюка та Царевич...обох всупереч здоровому глузду поновили на посадлі...сестра Кицюка працєю помічником голови суду в Печерську...до цього саме вона і розподіляла справи))) друдина Кицюка працює в Солом*янському суді куде переведена з порушенням законодавства Януковичем...у 2017 замалювалась коли під час святкування 23 лютого (дня радянської армії) припаркувала свій авто під судом, заблокувавши проїзд..і поліцейським ..разом із близькими казали що вони "нищеброды за 10 тысяч!!" Отже не сперечайтесь бо такі судді потрібні офшорніку і Порошенку і офшорніку Зеленському
показать весь комментарий
08.05.2021 01:58 Ответить
По одній лише врп видно, як сиві у вишиванках ту "реформу" поовели. Бидло продажне як працювало в тих же апеляційних, так і працює. Наче ми сліпі, нічого не бачимо, і не в курсі, особисто з цим маючи справу. Менше дрочіть на бариг- рішал, вони усі системні, ні у яких справжніх реформах не зацікавлені.
показать весь комментарий
08.05.2021 08:51 Ответить
Так .Але така правда не усім подобається .Краще розгоняти тему про те що якби не славнозвісні кляті ,,кловани,, то ця ватна родина напевне мила би підлоги десь у безвізовому туристичному вояжі в Польщу при найпатріотичнішому папереднику Скандальну дочку судді Константинової затримували п'яною за кермом, - журналістка Моторевська - Цензор.НЕТ 2364
показать весь комментарий
07.05.2021 22:38 Ответить
Мамуся, вітчим- печерські судді, папаня- дбр. Риго- порновська гвардія. Чого ж дивуватися ватності і вседозволеності дочури- губошльопки?
показать весь комментарий
07.05.2021 21:35 Ответить
Не пускать мамку на работу, закидать яйцами...спалить автівки, чемоданы пустые кинуть им под двери скандируя Чемодан! Вокзал! Кацапстан... Булинг, травля в соц.сетях, бойкот и т.д.
показать весь комментарий
07.05.2021 21:36 Ответить
Ще раз у двічі? 2019, річна з/п районного у місті - 600 тис. В 2020 - вже більше мільйону.
показать весь комментарий
08.05.2021 08:53 Ответить
с неё будет настоящий судья
показать весь комментарий
07.05.2021 21:41 Ответить
Треба лайну в мантіях підвищити платню.
показать весь комментарий
07.05.2021 21:42 Ответить
Губы у этой шмары рабочие, сразу видно, шо профессиональная вафлистка, сразу видно, семейка известная, авторитетная, и язык у нее работает в том же русле, речь поставлена в том же ключе, уверен, что она и студентка по совместительству, профессора тоже мужики
показать весь комментарий
07.05.2021 21:46 Ответить
Губищи-то, губищи!!!..
показать весь комментарий
07.05.2021 21:56 Ответить
Губы половые,хоть и находятся на лице. Скандальну дочку судді Константинової затримували п'яною за кермом, - журналістка Моторевська - Цензор.НЕТ 9170
показать весь комментарий
08.05.2021 14:18 Ответить
То мозок з черепної коробкі вилазить під тиском "інтелекту". А вона їм шевелить. Знизу теж само з великою вирогідністю мозок виштовхується. Що поробиш. Такий він "інтелект".
показать весь комментарий
08.05.2021 15:28 Ответить
Мажорів ,олігархів,корупціонерів і всяку бидлоту ,наші так звані судди захищають ,ось кого вони можуть посадити то це громадських активістів ,вулантерів ,добровольців .А це бидло яке назвало так український народ повино негайно виключене з університету.
показать весь комментарий
07.05.2021 21:57 Ответить
Робочі губки. Мрія любого дальнебоя.
показать весь комментарий
07.05.2021 22:04 Ответить
да трудяга, так работает ртом, аж губы воспалились
показать весь комментарий
08.05.2021 00:56 Ответить
Это мышцы.
показать весь комментарий
08.05.2021 09:47 Ответить
мозоли
показать весь комментарий
08.05.2021 15:46 Ответить
Та там вся сімейка - виродки... Якби вона когось і збила, скоріше б всього відмазали.
показать весь комментарий
07.05.2021 22:18 Ответить
Страчувати на місці.
показать весь комментарий
07.05.2021 22:46 Ответить
Українець, пам"ятай: убил бобра - спас дерево..(
показать весь комментарий
07.05.2021 22:48 Ответить
Она ещё и пъёт??
показать весь комментарий
07.05.2021 22:51 Ответить
Моральная и физическая уродина. Будущее нашей юриспруденции, очень печально...
показать весь комментарий
07.05.2021 23:12 Ответить
обычная украинская картина беспредела и беззакония, даже не проблема в этом силиконовом убожестве, ее и так Бог наказал, выдав мозги из силикона, а в том что в Украине терпят таких судей
показать весь комментарий
08.05.2021 02:38 Ответить
надо дождаться такого дтп, как зайцева в Харькове устроила?
показать весь комментарий
08.05.2021 02:58 Ответить
Риба гниє з голови, а суддівська система від ЗЕленого карася!
показать весь комментарий
08.05.2021 06:23 Ответить
Если Зеля спустит єто на тормоза нужно отправлять и его нах... , Олигархи за год увелисели свої доходи в два раза , за счьот кого бл... За счьот вас бл..!!!!!
показать весь комментарий
08.05.2021 06:32 Ответить
Что это за полиция которая пьяного не может задержать и доставить на медицинское освидетельствование?????????
показать весь комментарий
08.05.2021 07:11 Ответить
Господи, какое же убожество по истине - что внутри, что снаружи.
Дно человеческого обличья.
Эти всё сказано о моральных ценностях судейских "псевдо-королей жизни" и их отпрысков.
показать весь комментарий
08.05.2021 07:26 Ответить
У нормальній країні, після винесення постанови про позбавлення водійських прав, суддя б так прокоментував своє рішення: та змирись ти вже, ***..іна кацапська, ніякого тобі більше водіння автотранспортними засобами
показать весь комментарий
08.05.2021 08:21 Ответить
Это губатое недоразумение , по всей видимости, проживёт очень недолгую, но яркую жизнь.... Причиной её скорой смерти станет передоз или автокатастрофа, или перерезанное горло на какой-нибудь мажорной пьянке.... Девка родилась говном и прожила , как говно....
показать весь комментарий
08.05.2021 08:30 Ответить
Да, честно, ей не повезло: РОДИЛАСЬ ГОВНОМ!
показать весь комментарий
08.05.2021 15:07 Ответить
Мда, это не страна, это территория. Надо вообще разогнать суды, нахрен они нужны? Правосудия нет, судьи "работают" только на свои интересы. Просто позор власти!!!!
Зато "мова"- наше Усё))))
показать весь комментарий
08.05.2021 08:54 Ответить
А мова тут яким боком? До речі ця хвойда смерділа на *********,так як і ти.
показать весь комментарий
08.05.2021 12:46 Ответить
Следующим решением этого, прости Господи, суда будет штраф и увольнение всех причастных к задержанию этого пьяного в сиську, гембатого организма?!
показать весь комментарий
08.05.2021 09:08 Ответить
ЗАШКВАР!! ЯК МОЖУТЬ СПРИЙМАТИ ЦЕ ОДНОКУРСНИКИ , ЗНАЙОМІ , ГРОМАДСКІСТЬ !!! А МАТИ !! ЦЕ ЩЕ РАЗ ДОКАЗУЄ , ЩО ПЕЧЕРСЬКИЙ СУД ТРЕБА ПРИКРИТИ !!
показать весь комментарий
08.05.2021 11:26 Ответить
Подделка экспертизы
показать весь комментарий
08.05.2021 11:43 Ответить
Скандальну дочку судді Константинової затримували п'яною за кермом, - журналістка Моторевська - Цензор.НЕТ 8876 Соска паРашна.
показать весь комментарий
08.05.2021 12:49 Ответить
За отказ от медосвидетельствования суды имеют негласное указание считать водителя виновным. Даже если он просто забирал вещи из салона.
Но своим можно всё - именно такой "правовой" порядок насаждает Хабад.
показать весь комментарий
08.05.2021 13:39 Ответить
УБЕЙТЕ ШВАЛЬ !)
показать весь комментарий
08.05.2021 13:59 Ответить
"Поліція не може оскаржувати постанову суду по адмінці"...
Вот теперь самое время всплыть Тошке Геращенко с видео с нагрудных камер патрульных, как он себе обычно позволяет это делать. Или ссыкотно?
показать весь комментарий
08.05.2021 15:13 Ответить
Скандальну дочку судді Константинової затримували п'яною за кермом, - журналістка Моторевська - Цензор.НЕТ 9762
показать весь комментарий
08.05.2021 18:20 Ответить
Страница 2 из 2
 
 