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Новости Общество
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Кабмин (13799) Укргидроэнерго (50) Микольская (58)

Кабмин признал неудовлетворительной работу "Укргидроэнерго", несмотря на рекордную прибыль и перевыполнение плана в 4 раза. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Кабмин признал неудовлетворительной работу

Частное акционерное общество "Укргидроэнерго" перевыполнило план в 4 раза и заплатить в бюджет рекордные 2 млрд грн дивидендов, но правительство признало его работу в 2020 году неудовлетворительным.

Об этом сообщила в Фейсбуке независимый член наблюдательного совета "Укргидроэнерго" Наталья Микольская, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение было принято правительством 28 апреля, но опубликовали его только сегодня.

"Компания и Наблюдательный совет выполнил и перевыполнили установленные акционером показатели КРI:

- чистая прибыль более 4 млрд гривен и больше запланированного в 4,7 раз (лучший результат деятельности компании за все время ее существования).

- коэффициент финансовой устойчивости компании составил 2,7 при установленном нормативе 1,0.

- показатель рентабельности ЕВИТDA - 51,2% и вдвое превысил установленный показатель", - написала Микольская.

Также на Цензор.НЕТ: Чистая прибыль "Укргидроэнерго" в 2020 году превысила плановую в 4,7 раза

Она добавила, что "Укргидроэнерго" заплатит в бюджет по итогам 2020 года рекордные дивиденды в сумме более 2 млрд грн.

При этом пункт 2 распоряжения правительства - "... признать работу наблюдательного совета и исполнительного органа общества в 2020 году неудовлетворительной".

Кабмин признал неудовлетворительной работу Укргидроэнерго, несмотря на рекордную прибыль и перевыполнение плана в 4 раза 01
Кабмин признал неудовлетворительной работу Укргидроэнерго, несмотря на рекордную прибыль и перевыполнение плана в 4 раза 02

Кабмин признал неудовлетворительной работу Укргидроэнерго, несмотря на рекордную прибыль и перевыполнение плана в 4 раза 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+25
Раз недовольны, значит не украли. Теперь этих уволят и поставят дебилов от слуг.
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07.05.2021 20:40
+18
не в тот карман насьіпали. они государству, а надо бене, ахметову и зелесосам на вьіборьі собирать
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07.05.2021 20:40
+15
а что надо было сделать чтоб работу признали удовлетворительной? обанкротить???
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07.05.2021 20:45
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не в тот карман насьіпали. они государству, а надо бене, ахметову и зелесосам на вьіборьі собирать
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07.05.2021 20:40 Ответить
До чого тут Наглядова Рада до роботи керівництва компанії? Наглядова Рада могла тільки заважати збільшувати прибуток.
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07.05.2021 20:44 Ответить
Кабмин признал неудовлетворительной работу "Укргидроэнерго"

де я про наглядову раду писав?
кабмін під керівництвом ахмєтовської дупи - шмигаля нічого просто так, без вигоди для замовника, нічого не робить
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07.05.2021 20:47 Ответить
Раз недовольны, значит не украли. Теперь этих уволят и поставят дебилов от слуг.
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07.05.2021 20:40 Ответить
Раз недовольны, значит не украли. Теперь этих уволят и поставят дебилов от слуг.

К примеру Наема, оборонку поднял, теперь на новые дела!...
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08.05.2021 06:23 Ответить
Готовят к приватизации. Вот только реконструкцию закончат за государственные деньги.
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07.05.2021 20:42 Ответить
оно же частное предприятие...
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07.05.2021 22:29 Ответить
Было государственное, стало частное - единственный владелец государство, дальше станет частное с контрольным пакетом у государства, думаю что будет дальше ты понимаешь.
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07.05.2021 22:45 Ответить
Звісно "не задовільною"! Адже 2 мільярди підуть не до кишень "поважних бізнесменів", а до бюджету. І тепер треба вигадувати схеми, щоб ті гроші звідти вивести і вони опинились в кишенях у Гудка та Бєні. "Енергоатом" вам на згадку, зєлєбобіки! "Хуже нє будєт"! Ну і стандартне "ви зробили це разом" Насолоджуйтеся "ми всі преЗЕденти" кожною миттю своєї перемоги над "баригою"!
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07.05.2021 20:44 Ответить
Блінкену привіт від Зебіла Єрмака Шмигалівського...
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07.05.2021 20:45 Ответить
а что надо было сделать чтоб работу признали удовлетворительной? обанкротить???
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07.05.2021 20:45 Ответить
Без шуму, перевести гроші на "велике крадівництво", як того вимагали і від "нафтогазу".
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07.05.2021 20:49 Ответить
Выходит шо так.
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07.05.2021 20:50 Ответить
Дійство має відбуватись згідно з кремлівським сценарієм розвитку України ,а прибутковість, це вже неприпустиме порушення сценарія !!!))
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07.05.2021 20:50 Ответить
значить бабушка Бєня буде призначати туди свого манагера
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07.05.2021 20:46 Ответить
Скорее бабушка Ренат.
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07.05.2021 22:47 Ответить
В кремлівському сценаріі розвитку України прибутковість не передбачено !!! )))
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07.05.2021 20:48 Ответить
Шмыгаль обосрался?
тьху ты, я вот тока шо чуть не обосрался шо одну вещь непонятно где в хате оставил.... но нашел и нмежденно.... и обрадовался)))
смешно было как Дубинский обсерае тех кого Зеля назначил.
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07.05.2021 20:51 Ответить
Эти уроды сейчас сбросили на Каневском водохранилище воду до такой степени, что погибло куча икры после нереста... Варвары! Там кого-то судить нужно!
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07.05.2021 20:53 Ответить
Не "Эти", а непосредственно руководители Каневского водохранилища.
Прокуратура, МВД уже занимаются ними?
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07.05.2021 21:38 Ответить
Частное акционерное общество "Укргидроэнерго"

А почему "частное"? Кто построил всю инфраструктуру и всю компанию? Неужели кто-то из "новоришей 90х"? Может Коломойский, Ахметов, Порошенко, Пинчук...? Или они были заняты партийными делами тогда? Никак не пойму логику, какой пионер сумел всё скупить и на какие шиши?
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07.05.2021 20:59 Ответить
Единственный акционер - государство. Пока. Все шепчутся про рената.
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07.05.2021 22:50 Ответить
Полиция + суды сейчас - интересные недо органы и норм, лишь потому, что они же должен быть. Янукович думает, а так можно было грабить граждан в открытую прикрываясь властью?
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07.05.2021 21:00 Ответить
Тому й признали незадовільною, що мають прибуток. Всі державні підприємства у збитку, а тут таке.
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07.05.2021 21:01 Ответить
Все понял Аваков сосет у шмыгаля, все вопросы отпали. Повлияет ли это на решение упоротых судов?
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07.05.2021 21:02 Ответить
Очевидно то, что кто-то из кукловодов положил глаз на предприятие и его будут банкротить в "турборежиме".
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07.05.2021 21:10 Ответить
Так і мало бути.
"Компания олигарха Пинчука выкупила всю электроэнергию государственной «Укргидроэнерго» со скидкой 18%"

А вони взяли й вижили, ще й прибуток мають.
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07.05.2021 21:27 Ответить
Секрет Полишинеля. Кто у нас на энергетике и зеленом тарифе зарабатывает?
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07.05.2021 22:53 Ответить
Все може бути ще простішим.
Ватан Гера, який СВІДОМО обанкрутив прибутковий "енергоатом" призначений міністром енергетики.
Основна мета - знищення енергетичної незалежністі України.
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08.05.2021 10:32 Ответить
С каким годом сравнивают или отношение не в %, а в грн?
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07.05.2021 21:18 Ответить
Есть сравнение и с установленньім планом.

"Компания и Наблюдательный совет выполнил и перевыполнили установленные акционером показатели КРI:
- чистая прибыль более 4 млрд гривен и больше запланированного в 4,7 раз (лучший результат деятельности компании за все время ее существования).
- коэффициент финансовой устойчивости компании составил 2,7 при установленном нормативе 1,0.
- показатель рентабельности ЕВИТDA - 51,2% и вдвое превысил установленный показатель", - написала Микольская.

Источник: https://censor.net/ru/n3264134
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07.05.2021 21:41 Ответить
По моему это уже системное явление. Порт Южный давал рекордные показатели по работе и в том числе и по платежам в бюджет, так поднялся скандал что его начальник себе слишком много зарплаты платит. Сняли его и теперь все как положено, порт в убытках(((
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07.05.2021 22:57 Ответить
Шмыгаля и Ермака давно пора на свалку. Все кто ему не платят или не продаются Ахметову - работа неудовлетворительная.
Я б дал волчий билет каждому из министров - кто за это проголосовал.
Можно список в студию?!

Героям Слава!!! Слава Украине !!!
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08.05.2021 00:30 Ответить
Конечно с точки зрения Шмыыгаля, Укргидроэнерго и руководство, получив 4 миллрд.грн. чистой прибыли работло неудовлетворительно, а вот Эноргоатом продавая э/э посреднику и получив убыток больше 10 миллрд.при том , что себестоимость самая низкая работало удовлетворительно, а если бы еще больше был убыток, что бы приватизировать за так званые инвестиции,и пустить их на дороги через свои фирмы, а в придачу скупить у обедневшего населения и государства по той же схеме всю Землю и пустить по миру с протянутой рукой, вакцины нет, но вы держитесь, было бы не просто удовлетворительно, а было бы полное счастье.
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08.05.2021 01:42 Ответить
За то довольны работой Бениных предприятий, у которых долгов , как у собаки блох.
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08.05.2021 07:44 Ответить
И у фирташа одни долги, как они работают, наверное инвест.няня из офшоров прокачивает деньги из Украины 1 $ сюда, как инвестиция 2 $ туда убытки, налоги не платято , но инвестиция же и все можно прихватизиррвать.
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08.05.2021 12:42 Ответить
А для чего ж руководству KPI прописывались? По их выполнению ж и оценивается эффективность. За такие показатели и бонус менежменту большой не грех дать. А так оценка - отлично, а работа - неудовлетворительно... не вижу в решении правительства разумного подхода, направленного на развитие государства
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08.05.2021 11:11 Ответить
 
 