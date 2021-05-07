Кабмин признал неудовлетворительной работу "Укргидроэнерго", несмотря на рекордную прибыль и перевыполнение плана в 4 раза. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Общество
Частное акционерное общество "Укргидроэнерго" перевыполнило план в 4 раза и заплатить в бюджет рекордные 2 млрд грн дивидендов, но правительство признало его работу в 2020 году неудовлетворительным.
Об этом сообщила в Фейсбуке независимый член наблюдательного совета "Укргидроэнерго" Наталья Микольская, информирует Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение было принято правительством 28 апреля, но опубликовали его только сегодня.
"Компания и Наблюдательный совет выполнил и перевыполнили установленные акционером показатели КРI:
- чистая прибыль более 4 млрд гривен и больше запланированного в 4,7 раз (лучший результат деятельности компании за все время ее существования).
- коэффициент финансовой устойчивости компании составил 2,7 при установленном нормативе 1,0.
- показатель рентабельности ЕВИТDA - 51,2% и вдвое превысил установленный показатель", - написала Микольская.
Также на Цензор.НЕТ: Чистая прибыль "Укргидроэнерго" в 2020 году превысила плановую в 4,7 раза
Она добавила, что "Укргидроэнерго" заплатит в бюджет по итогам 2020 года рекордные дивиденды в сумме более 2 млрд грн.
При этом пункт 2 распоряжения правительства - "... признать работу наблюдательного совета и исполнительного органа общества в 2020 году неудовлетворительной".
Пожалуйста, подождите...
де я про наглядову раду писав?
кабмін під керівництвом ахмєтовської дупи - шмигаля нічого просто так, без вигоди для замовника, нічого не робить
К примеру Наема, оборонку поднял, теперь на новые дела!...
тьху ты, я вот тока шо чуть не обосрался шо одну вещь непонятно где в хате оставил.... но нашел и нмежденно.... и обрадовался)))
смешно было как Дубинский обсерае тех кого Зеля назначил.
Прокуратура, МВД уже занимаются ними?
А почему "частное"? Кто построил всю инфраструктуру и всю компанию? Неужели кто-то из "новоришей 90х"? Может Коломойский, Ахметов, Порошенко, Пинчук...? Или они были заняты партийными делами тогда? Никак не пойму логику, какой пионер сумел всё скупить и на какие шиши?
"Компания олигарха Пинчука выкупила всю электроэнергию государственной «Укргидроэнерго» со скидкой 18%"
А вони взяли й вижили, ще й прибуток мають.
Ватан Гера, який СВІДОМО обанкрутив прибутковий "енергоатом" призначений міністром енергетики.
Основна мета - знищення енергетичної незалежністі України.
"Компания и Наблюдательный совет выполнил и перевыполнили установленные акционером показатели КРI:
- чистая прибыль более 4 млрд гривен и больше запланированного в 4,7 раз (лучший результат деятельности компании за все время ее существования).
- коэффициент финансовой устойчивости компании составил 2,7 при установленном нормативе 1,0.
- показатель рентабельности ЕВИТDA - 51,2% и вдвое превысил установленный показатель", - написала Микольская.
Источник: https://censor.net/ru/n3264134
Я б дал волчий билет каждому из министров - кто за это проголосовал.
Можно список в студию?!
Героям Слава!!! Слава Украине !!!