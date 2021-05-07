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6 мая в зоне ООС погиб боец 58-й ОМБр Сергей Коробцов. ФОТО

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В результате обстрела вооруженными формированиями РФ в районе поселка Пески, в Донецкой области, 6 мая от огнестрельного пулевого ранения, несовместимого с жизнью, погиб военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Коробцов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

6 мая в зоне ООС погиб боец 58-й ОМБр Сергей Коробцов 01

Вражеский снайпер попал в прибор ночного видения нашего воина.

У погибшего 23-летнего военнослужащего остались жена и маленький сын.

Прощание с погибшим Героем состоится в воскресенье, 9 мая, в 10:30 возле исполнительного комитета Коростенского городского совета на Житомирщине.

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Автор: Володимир Янченко
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