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Новости Политика Украины
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Facebook (385) Зеленский (16519) НАТО (8926) судья (2576) Кива (397) Чирний (9) Слуга народа (2547) COVID-19 (18599)

Главные новости 7 мая: Facebook удаляет связанные с СН аккаунты, интрига вокруг поездки Зеленского на саммит НАТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 7 мая: Facebook удаляет связанные с СН аккаунты, интрига вокруг поездки Зеленского на саммит НАТО

Фейсбук ловит ботов, а "слуги народа" говорят, что это не их, Украина вышла из "красной" зоны и третьей волны COVID-19, дочь судьи Константиновой обозвала украинцев "быдлом" и прославилась на всю страну, - главные новости Украины 7 мая.

Facebook удалил сеть аккаунтов, связанных со "Слугой народа"

Facebook удалил 105 учетных записей Facebook, 24 страницы и пять учетных записей Instagram, которые были созданы в Украине и связаны с "СН". Эти страницы потратили на продвижение контента около $210 000. Авторы страниц писали о коррупции, политике, COVID-19, а также оставляли одобрительные комментарии о партии "Слуга народа" и правительстве Украины и критику в адрес бывшего президента Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко.

"Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов. "Истинные мотивы основателей и тех, кто продвигает аккаунты и страницы неизвестны. Это может быть как поддержка нашей политической силы, так и дискредитация", - сказал Корниенко.

ТГ-каналы написали, что Зеленского не пригласили на саммит НАТО. На самом деле, пока еще неизвестно.

Соцсети и СМИ обсуждают сегодня возможное участие Зеленского в саммите глав стран-членов НАТО в Брюсселе 14 июня (ожидается, что там будет обсуждаться предоставление Украине ПДЧ). ТГ-каналы сообщили, что Украину не пригласили на саммит. В ОП возразили, что приглашение еще не получали, но и повестка дня саммита еще не утверждена (это подтвердили в Альянсе). Вице-премьер Стефанишина отметила, что работает сейчас над расширением сотрудничества с НАТО.

Товарищ Сенцова по заключению Чирний вышел из российской тюрьмы

Осужденный в России по обвинению в якобы подготовке терактов в оккупированном Крыму фигурант "дела Олега Сенцова" Алексей Чирний вышел на свободу. Он отсидел по ложному обвинению в российских колониях 7 лет.

Диссертация Кивы: в МАУП говорят, что не добавляли материалы Кивы

Межрегиональная академия управления персоналом отрицает, что задним числом внесла в научные сборники за 2018 и 2019 годы материалы народного депутата ОПЗЖ Ильи Кивы, которых раньше там не было. О подлоге сообщили журналисты. В вузе говорят, что этого не может быть.

Дочь судьи заступилась за рэпера из РФ Басту и прославилась на всю Украину

Настя, дочь судьи Печерского райсуда Константиновой, студентка 3 курса юрфака, вступилась в соцсети за российского рэпера Басту. "Крым уже не наш. Смиритесь с этим, бл#дь! Про#бали! Угомонитесь, быдло украинское", - заявила она.

Журналисты выяснили, что в прошлом году девушку задерживали пьяной за рулем. Суд, в котором трудятся ее мать и отчим, признал Настю невиновной - при том, что она даже не явилась на заседание.

Украина вышла из "третьей волны" ковида, завтра в "красной" зоне не останется регионов

С завтрашнего дня в "красной" зоне Украины не останется ни одного региона: Сумщина тоже станет "желтой". Министр здравоохранения Степанов говорит, что третья волна коронавируса в Украине закончилась. Эпидемиологи добавляют, что это еще не конец: Украину ждут и 5, и 6 волна заболеваемости COVID-19. Одолеть вирус позволит только вакцинация. В Киеве, кстати, создали электронную карту пунктов, где можно сделать прививку.

Кстати, смертность от COVID-19 в Украине может быть втрое больше официальной статистики: в 2020 году умерли 138 507 человек. Об этом сообщила независимая исследовательская организация "Институт показателей и оценки здоровья" при Медицинской школе Вашингтонского университета.

До конца года мы разработаем свою вакцину от COVID-19

Об этом заявила Национальная академия наук. Ученые отмечают, что одной разработки мало - после этого вакцину нужно будет еще испытать.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
Мда... Тиждень, який мав би стати досягненням України, став повним провалом для "новьіх ліц" на чолі з їхнім лідером. Цілком очикувано для тих, хто навесні 2019-го питав: "Що ви робите? Схаменіться!"
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07.05.2021 22:07
+7
Головні новини 7 травня: Facebook видаляє пов'язані з СН акаунти, інтрига навколо поїздки Зеленського на саміт НАТО - Цензор.НЕТ 9358
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07.05.2021 22:28
+6
Було відразу зрозуміло, що "слуга урода" це - рашиська партія. Треба блокувати її на...
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07.05.2021 22:12
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Главные новости 7 мая: Facebook удаляет связанные с СН аккаунты, интрига вокруг поездки Зеленского на саммит НАТО - Цензор.НЕТ 2990
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07.05.2021 22:07 Ответить
Мда... Тиждень, який мав би стати досягненням України, став повним провалом для "новьіх ліц" на чолі з їхнім лідером. Цілком очикувано для тих, хто навесні 2019-го питав: "Що ви робите? Схаменіться!"
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07.05.2021 22:07 Ответить
Соцсети и СМИ обсуждают сегодня возможное участие Зеленского в саммите глав стран-членов НАТО в Брюсселе 14 июня Источник: https://censor.net/ru/n3264138

А зачем им Зеленский? На рояле сыграть? Главные новости 7 мая: Facebook удаляет связанные с СН аккаунты, интрига вокруг поездки Зеленского на саммит НАТО - Цензор.НЕТ 5936
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07.05.2021 22:09 Ответить
Ну, лишь бы не за столиком для опущенных сидеть, как твой В.В.Хуйло в Брисбене....
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07.05.2021 22:21 Ответить
А ну ок. Пусть тогда лучше на рояле играет Головні новини 7 травня: Facebook видаляє пов'язані з СН акаунти, інтрига навколо поїздки Зеленського на саміт НАТО - Цензор.НЕТ 4461
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07.05.2021 22:51 Ответить
Там ***** на встречу в низах пригласили. Шикльгрубер с Гуталином уже и поляну накрыли, и отдельную духовноскрэпную сковородку для ***** подогрели...
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07.05.2021 23:04 Ответить
Було відразу зрозуміло, що "слуга урода" це - рашиська партія. Треба блокувати її на...
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07.05.2021 22:12 Ответить
В РНБО не знають, куди подівся Центр протидії дезінформації і де його керівниця

https://newsua.one/news-politics/v-rnbo-ne-znayut-kudi-podivsya-centr-protidii-dezinformacii-i-de-iogo-kerivnicya.html

В апараті Ради національної безпеки і оборони України немає підрозділу під назвою «Центр протидії дезінформації», а Поліна Лисенко, призначена указом президента керівницею центру, не працює в РНБО.
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07.05.2021 22:15 Ответить
интересно, и за чей счет финансируется сеть аккаунтов СН в Facebook
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07.05.2021 22:23 Ответить
Головні новини 7 травня: Facebook видаляє пов'язані з СН акаунти, інтрига навколо поїздки Зеленського на саміт НАТО - Цензор.НЕТ 9358
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07.05.2021 22:28 Ответить
Складається враження що Україна у квітні 2019 року підірвала у себе в кішені якщо не гранату, то якусь дуже потужну петарду.
Загинути від вибуху не загинула, але контузія виявилася смертельно небезпечною.
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07.05.2021 22:32 Ответить
і з тих пір сереться під себе
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07.05.2021 22:36 Ответить
😭
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07.05.2021 22:49 Ответить
Дуже влучно сказано , приємно читати розумних людей 👍🏼😊
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08.05.2021 01:41 Ответить
В РНБО не знають, куди подівся Центр протидії дезінформації і де його керівниця

Новини, Політика 7.05.2021 News UA
Головні новини 7 травня: Facebook видаляє пов'язані з СН акаунти, інтрига навколо поїздки Зеленського на саміт НАТО - Цензор.НЕТ 2772В апараті Ради національної безпеки і оборони України немає підрозділу під назвою «Центр протидії дезінформації», а Поліна Лисенко, призначена указом президента керівницею центру, не працює в РНБО.

Про це повідомив блогер і юрист Клим Братківський на своїй сторінці у Facebook.

«Була ціла презентація від голови Офіс Президента України Єрмака про створення Центру протидії дезінформації. Насправді його не існує і ніхто в РНОБО не знає, хто така Поліна», - написав він.

Братківський додав, що отримав відповідь на свій запит, у якому сказано, зокрема, що «Лисенко Поліна Олександрівна, призначена Указом Президента України від 2 квітня 2021 року № 137 на посаду керівника Центру протидії дезінформації, не є штатним працівником Апарату РНБО України».Так може отой є ботоферми за бабки ЦПД (тобто за бюджетні)
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07.05.2021 22:46 Ответить
Це ні про що.
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07.05.2021 23:14 Ответить
"Всего в декабре в Facebook были удалены 1957 аккаунтов"
"Мы удалили 27 учетных записей в Facebook, 37 страниц, 21 группу и 13 учетных записей в Instagram, нарушивших нашу политику против скоординированного ложного поведения. Это была внутренняя деятельность в Украине. Наше расследование выявило связь с лицами, связанными как с партией "Европейская солидарность", так и с украинской неправительственной организацией "Справа громад", - говорится в отчете Facebook."

Удалили аж 27 (!) аккаунтов связанных с ЕС и "Справа громад". А с кем были связаны остальные 1930 аккаунтов скромно умолчали.
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08.05.2021 10:59 Ответить
 
 