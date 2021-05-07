Главные новости 7 мая: Facebook удаляет связанные с СН аккаунты, интрига вокруг поездки Зеленского на саммит НАТО

Фейсбук ловит ботов, а "слуги народа" говорят, что это не их, Украина вышла из "красной" зоны и третьей волны COVID-19, дочь судьи Константиновой обозвала украинцев "быдлом" и прославилась на всю страну, - главные новости Украины 7 мая.

Facebook удалил сеть аккаунтов, связанных со "Слугой народа"

Facebook удалил 105 учетных записей Facebook, 24 страницы и пять учетных записей Instagram, которые были созданы в Украине и связаны с "СН". Эти страницы потратили на продвижение контента около $210 000. Авторы страниц писали о коррупции, политике, COVID-19, а также оставляли одобрительные комментарии о партии "Слуга народа" и правительстве Украины и критику в адрес бывшего президента Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко.

"Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов. "Истинные мотивы основателей и тех, кто продвигает аккаунты и страницы неизвестны. Это может быть как поддержка нашей политической силы, так и дискредитация", - сказал Корниенко.

ТГ-каналы написали, что Зеленского не пригласили на саммит НАТО. На самом деле, пока еще неизвестно.

Соцсети и СМИ обсуждают сегодня возможное участие Зеленского в саммите глав стран-членов НАТО в Брюсселе 14 июня (ожидается, что там будет обсуждаться предоставление Украине ПДЧ). ТГ-каналы сообщили, что Украину не пригласили на саммит. В ОП возразили, что приглашение еще не получали, но и повестка дня саммита еще не утверждена (это подтвердили в Альянсе). Вице-премьер Стефанишина отметила, что работает сейчас над расширением сотрудничества с НАТО.

Товарищ Сенцова по заключению Чирний вышел из российской тюрьмы

Осужденный в России по обвинению в якобы подготовке терактов в оккупированном Крыму фигурант "дела Олега Сенцова" Алексей Чирний вышел на свободу. Он отсидел по ложному обвинению в российских колониях 7 лет.

Диссертация Кивы: в МАУП говорят, что не добавляли материалы Кивы

Межрегиональная академия управления персоналом отрицает, что задним числом внесла в научные сборники за 2018 и 2019 годы материалы народного депутата ОПЗЖ Ильи Кивы, которых раньше там не было. О подлоге сообщили журналисты. В вузе говорят, что этого не может быть.

Дочь судьи заступилась за рэпера из РФ Басту и прославилась на всю Украину

Настя, дочь судьи Печерского райсуда Константиновой, студентка 3 курса юрфака, вступилась в соцсети за российского рэпера Басту. "Крым уже не наш. Смиритесь с этим, бл#дь! Про#бали! Угомонитесь, быдло украинское", - заявила она.

Журналисты выяснили, что в прошлом году девушку задерживали пьяной за рулем. Суд, в котором трудятся ее мать и отчим, признал Настю невиновной - при том, что она даже не явилась на заседание.

Украина вышла из "третьей волны" ковида, завтра в "красной" зоне не останется регионов

С завтрашнего дня в "красной" зоне Украины не останется ни одного региона: Сумщина тоже станет "желтой". Министр здравоохранения Степанов говорит, что третья волна коронавируса в Украине закончилась. Эпидемиологи добавляют, что это еще не конец: Украину ждут и 5, и 6 волна заболеваемости COVID-19. Одолеть вирус позволит только вакцинация. В Киеве, кстати, создали электронную карту пунктов, где можно сделать прививку.

Кстати, смертность от COVID-19 в Украине может быть втрое больше официальной статистики: в 2020 году умерли 138 507 человек. Об этом сообщила независимая исследовательская организация "Институт показателей и оценки здоровья" при Медицинской школе Вашингтонского университета.

До конца года мы разработаем свою вакцину от COVID-19

Об этом заявила Национальная академия наук. Ученые отмечают, что одной разработки мало - после этого вакцину нужно будет еще испытать.