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Украина подписала контракты на поставку до конца 2021 года 42 млн доз вакцины от коронавируса, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество Здоровье

Украина подписала контракты на поставку до конца 2021 года 42 млн доз вакцины от коронавируса, - Степанов

Украина подписала контакты о поставках 42 млн доз вакцины от коронавируса до конца текущего года, необходимо еще около 5 млн доз, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" в пятницу вечером.

"Если посмотреть на то количество доз, которую мы законтрактовали, я подчеркиваю, именно законтрактовали, где у нас уплачены средства, вместе с COVAX, то у нас сейчас 42 млн доз вакцин, которые уже подписаны, это все поставки этого года", – рассказал министр.

Также Степанов подчеркнул, что "нужно еще около 5 млн доз".

"У нас есть соответствующие предложения, в частности от Serum Institute, по увеличению доз по вакцине Novavax, и также есть предложение по Sinovac. Сейчас решаем по срокам поставки", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина одной из первых получит индийскую вакцину после восстановления экспорта, - владелец компании-производителя Пунавала пообещал Зеленскому

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+15
Каждый день лапша на уши доверчивых лохов. Власть с лозунгом "еще нужно подождать".
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07.05.2021 21:57
+9
Вже третій рік краде пліснява зараз, а обісцянки наріду дає на майбутнє.
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07.05.2021 22:03
+8
Степанов, дай угадаю. Первым условием производителя было неразглашение названия как самой вакцины, так и разработчика с производителем. Вторым условием было как обычно неразглашение стоимости
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07.05.2021 22:23
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У Північної Кореї Сіночпока?
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07.05.2021 21:56 Ответить
Каждый день лапша на уши доверчивых лохов. Власть с лозунгом "еще нужно подождать".
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07.05.2021 21:57 Ответить
поперло?
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07.05.2021 21:57 Ответить
скорее попердолило ... на дурную голову.
кто прививаться будет ?
вакцина сейчас реально есть, но "мудрый нарид" не чухается
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07.05.2021 22:04 Ответить
я позавчера астразенекой ширнулся )) вчера была температура около 37,5. сегодня всё вернулось в доширковое состояние. у знакомых, которые кололись пфайзером, рука под уколом до полтора суток побаливала. и больше ничо. вобщем номер по этих двух мабуть потянет )
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07.05.2021 22:28 Ответить
ну...дай Бог! дай Бог!
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07.05.2021 22:33 Ответить
та да, будем посмотреть на волны ) у мну страсть к эксперементам ))) а учитывая то, шо я в группе риска по куче параметров, это такой интересный пробный камень.
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07.05.2021 22:38 Ответить
У меня после BioNTech/Pfizer вообще никаких симптомов. У знакомых легкая сонливость, слегка сутки рука малехо побаливала. Жена Modernой прививалась. Без побочки тоже.
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08.05.2021 16:00 Ответить
похоже, после Pfizer у всех прививочная рука побаливает. я в принципе температуру нормально воспринял. тут то такая вообще считается в пределах нормы. тем более она то была не постоянно такой, было пару пиков, а потом всё возвращалось в район 36,8 так шо я не считаю это какой то сильно непереносимой побочкой.
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08.05.2021 16:12 Ответить
Контракти це добре. Контракти можна згортати в трубочку і "виконувати план".
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07.05.2021 21:57 Ответить
папилбабосов это канэшна хорошо
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07.05.2021 21:59 Ответить
альо, Степанов!

ПЕРЕДОЗ !!!!!!! Украина подписала контракты на поставку до конца 2021 года 42 млн доз вакцины от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 3010
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07.05.2021 22:00 Ответить
Вже третій рік краде пліснява зараз, а обісцянки наріду дає на майбутнє.
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07.05.2021 22:03 Ответить
Хто ж зможе затиснути цей фонтан брехні?((( Степанова - в зону!
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07.05.2021 22:09 Ответить
Так до конца этого года Степашка получит под зад.
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07.05.2021 22:11 Ответить
Степанов, дай угадаю. Первым условием производителя было неразглашение названия как самой вакцины, так и разработчика с производителем. Вторым условием было как обычно неразглашение стоимости
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07.05.2021 22:23 Ответить
Его так гнобят что ему выгоднее заниматься показухой и сомнительными обещаниями. И так происходит везде. В Украине роль солженицыновского начальника, которому надо "дать показуху", выполняет народ.
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07.05.2021 22:30 Ответить
невже Пфайзер ?! чи він тільки для вибраних?
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07.05.2021 22:34 Ответить
Пфайзер для 95 квартала, Слуг народа и членов их семей
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08.05.2021 09:54 Ответить
Блумберг пишет: "Сейшельские Острова, которые полностью вакцинировали от коронавируса больше населения, чем любая другая страна, закрыли школы и отменили спортивные мероприятия на две недели из-за резкого роста числа инфекций. «Несмотря на все прилагаемые нами исключительные усилия, ситуация с Covid-19 в нашей стране сейчас критическая, и на прошлой неделе ежедневно регистрировалось множество случаев», - заявила на пресс-конференции во вторник министр здравоохранения страны Пегги Видот. К 12 апреля 59% введенных доз составляли вакцины Sinopharm, а остальные - вакцины Covishield, версия вакцины AstraZeneca Plc, произведенной по лицензии в Индии.
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07.05.2021 23:12 Ответить
Таке саме лайно законтрактувала і Зе-шобла,та й то з великим запізненням.

Нема ніякого сумніву,що Зе-чмо та вся ******* собі колоти будуть дещо інше.
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08.05.2021 14:37 Ответить
Надо было им перед отменой ограничений вот это почитать...

The archipelago of nearly 100,000 people recorded close to 500 new cases in the three days to 1 May and has about 1,000 active cases.A third of the active cases involved people who had had two vaccine doses, the country's news agency said.The rest had either had a single dose or were unvaccinated.
Trials in China and the United Arab Emirates have put Sinopharm vaccine efficacy at 79% and 86% respectively.

И это

In participants who received two standard doses, vaccine efficacy was 62,1% (95% CI 41·0-75·7; 27 [0·6%] of 4440 in the ChAdOx1 nCoV-19 group vs71 [1·6%] of 4455 in the control group) and in participants who received a low dose followed by a standard dose, efficacy was 90,0%.


Поскольку
By mid-April about 60% of the vaccine doses administered in the country were Sinopharm, with the rest Indian-made AstraZeneca vaccine doses, Bloomberg reported
Даже при 100% двукратной вакцинации это дало бы 60000*(1-0,86)+40000*(1-0,9)=12400 подверженных риску заражения. Но
1. Две трети зараженных либо невакцинированы, либо с одной дозой - значит, степень вакцинации там далека от 100%
2. Обычно пока детей до 16 лет не вакцинировали (Израиль, Великобритания). А их в общем населении порядка 16*100/72=22%
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09.05.2021 14:07 Ответить
Опять китайский или индийский шмурдяк через прокладку "БОЖЬЯ БЛАГОДАТЬ"?
Не хилый распил бюджета.Дороги уже не актуальны? Воровать на дорогах опаснее, чем на вакцинах, ведь дороги через год сыпятся и это лицо распила, а вакцина то такое...
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08.05.2021 09:53 Ответить
Ну, понапідписувати можна чого завгодно...
Однак, з постачанням є реальні проблеми, як і з самою вакциною (Sinopharm отримала рекомендації ВООЗ, а від Sinovac відмовилася Бразилія, бо ефективність вакцини не набагато вища за 50 відсотків, і то аж після другого щеплення, а після першого і взагалі 3%)
ЄС свого часу також понапідписувала. І навіть профінансувала. Але постачальники своїх зобов'язань не виконали (деякі навіть "нахабно проігнорували"), а пред'явити їм якісь серйозні претензії, як вивилося, неможливо - так було укладено підписані угоди. Тепер ведеться слідство. Антикорупційне. Проти європейських підписантів, які від усіх вимагають посилення боротьби з корупцією...
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08.05.2021 12:43 Ответить
почему бы не завезти одну, хорошо проверенную вакцину , ну к примеру файзер?...зачем по всему миру х.з. что собирать и свозить в Украину?! Україна підписала контракти на поставку до кінця 2021 року 42 млн доз вакцини від коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 15...посмотрите на израель...там файзером кто хотел ширнулись и уже без масок ходят
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08.05.2021 13:14 Ответить
Степанову ще потрібна файна курточка на зиму... і не одна)))
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08.05.2021 22:45 Ответить
в любой другой стане баран и вор степашка давно б уже был безработным. у нас министров подбирают под уровень президента.
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09.05.2021 01:10 Ответить
Я так розумію, ці чудіки отримали вказівку від ВОЗ вакцинувати 100% на селення... А нічого що в нас дехто відмовляється в силу певних міркувань? Плювати? Пиляти бюджет і все!
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09.05.2021 03:17 Ответить
 
 