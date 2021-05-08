Украина подписала контракты на поставку до конца 2021 года 42 млн доз вакцины от коронавируса, - Степанов
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Украина подписала контакты о поставках 42 млн доз вакцины от коронавируса до конца текущего года, необходимо еще около 5 млн доз, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" в пятницу вечером.
"Если посмотреть на то количество доз, которую мы законтрактовали, я подчеркиваю, именно законтрактовали, где у нас уплачены средства, вместе с COVAX, то у нас сейчас 42 млн доз вакцин, которые уже подписаны, это все поставки этого года", – рассказал министр.
Также Степанов подчеркнул, что "нужно еще около 5 млн доз".
"У нас есть соответствующие предложения, в частности от Serum Institute, по увеличению доз по вакцине Novavax, и также есть предложение по Sinovac. Сейчас решаем по срокам поставки", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
кто прививаться будет ?
вакцина сейчас реально есть, но "мудрый нарид" не чухается
ПЕРЕДОЗ !!!!!!!
Нема ніякого сумніву,що Зе-чмо та вся ******* собі колоти будуть дещо інше.
The archipelago of nearly 100,000 people recorded close to 500 new cases in the three days to 1 May and has about 1,000 active cases.A third of the active cases involved people who had had two vaccine doses, the country's news agency said.The rest had either had a single dose or were unvaccinated.
Trials in China and the United Arab Emirates have put Sinopharm vaccine efficacy at 79% and 86% respectively.
И это
In participants who received two standard doses, vaccine efficacy was 62,1% (95% CI 41·0-75·7; 27 [0·6%] of 4440 in the ChAdOx1 nCoV-19 group vs71 [1·6%] of 4455 in the control group) and in participants who received a low dose followed by a standard dose, efficacy was 90,0%.
Поскольку
By mid-April about 60% of the vaccine doses administered in the country were Sinopharm, with the rest Indian-made AstraZeneca vaccine doses, Bloomberg reported
Даже при 100% двукратной вакцинации это дало бы 60000*(1-0,86)+40000*(1-0,9)=12400 подверженных риску заражения. Но
1. Две трети зараженных либо невакцинированы, либо с одной дозой - значит, степень вакцинации там далека от 100%
2. Обычно пока детей до 16 лет не вакцинировали (Израиль, Великобритания). А их в общем населении порядка 16*100/72=22%
Не хилый распил бюджета.Дороги уже не актуальны? Воровать на дорогах опаснее, чем на вакцинах, ведь дороги через год сыпятся и это лицо распила, а вакцина то такое...
Однак, з постачанням є реальні проблеми, як і з самою вакциною (Sinopharm отримала рекомендації ВООЗ, а від Sinovac відмовилася Бразилія, бо ефективність вакцини не набагато вища за 50 відсотків, і то аж після другого щеплення, а після першого і взагалі 3%)
ЄС свого часу також понапідписувала. І навіть профінансувала. Але постачальники своїх зобов'язань не виконали (деякі навіть "нахабно проігнорували"), а пред'явити їм якісь серйозні претензії, як вивилося, неможливо - так було укладено підписані угоди. Тепер ведеться слідство. Антикорупційне. Проти європейських підписантів, які від усіх вимагають посилення боротьби з корупцією...