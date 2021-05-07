РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4801 посетитель онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество
1 769 19
День Победы (1183) День памяти и примирения (62) Европейская Солидарность (998)

8 мая в 22:15 "ЕС" проводит акцию памяти жертв Второй мировой войны

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

8 мая в 22:15

Партия "Европейская Солидарность" 8 мая в 22:15 призывает прийти и почтить память жертв Второй мировой войны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Не можем павтарить", а НИКОГДА СНОВА!

"В 2015 году Украина на государственном уровне отказалась от российско-советской традиции помпезного празднования Дня Победы и наконец дистанцировалась от кремлевского "победобесия". Мы, украинцы, в полной мере ощутили страшные последствия господства людоедских режимов - как нацистского, так и советского. Из 65 млн погибших во Второй мировой войне, 8-10 млн - украинцы. Поэтому 8 мая в Украине, как и во всей Европе - День скорби по жертвам кровавой в истории человечества войны.

Тираны XX века пытались разорвать Украину на куски. Но мы выстояли. Выстояли тогда, и будем стоять за свою свободу до победы. Сегодня как никогда Украине нужно единство. И память о том, к чему приводит заигрывание с палачами", - говорится в обращении.

Также читайте: Порошенко о резолюции Европарламента: Сделан первый шаг к формированию пакета "адских санкций" Запада против российского агрессора

В "ЕС" призывают всех прийти и почтить память воинов, которые приближали победу в 1945 году. И помолиться за тех, кто сегодня держит над нами небо на Востоке.

Мероприятие состоится 8 мая в 22:15 в "Мемориальном комплексе "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" в Киеве..

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
"ЕС" верны себе. Час памяти вместе со всей Европой. И без идиотского победобесия.
показать весь комментарий
07.05.2021 22:52
+11
8 мая в 22:15 "ЕС" проводит акцию памяти жертв Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 5133
показать весь комментарий
07.05.2021 23:27
+8
Користуйся українською мовою-Друга світова війна !!!))))
показать весь комментарий
07.05.2021 23:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
(с) "...Второй мировой войны..." - В войне нет ничего мирного, это противоположность миру. Война - Всемирная.
показать весь комментарий
07.05.2021 22:45 Ответить
Користуйся українською мовою-Друга світова війна !!!))))
показать весь комментарий
07.05.2021 23:00 Ответить
"ЕС" верны себе. Час памяти вместе со всей Европой. И без идиотского победобесия.
показать весь комментарий
07.05.2021 22:52 Ответить
И память о том, к чему приводит заигрывание с палачами", - говорится в обращении.Источник: https://censor.net/ru/n3264143---------------------------кокєточка ЗЄ путіну заглядує в одне місце і мир там бачить.
показать весь комментарий
07.05.2021 22:58 Ответить
НАКИНЬ ПЕТЛЮ НА ШІЮ ПУЙЛОВУ,
ТА ПЛЮНЬ ЙОМУ - НІКОЛИ ЗНОВУ !
показать весь комментарий
07.05.2021 22:59 Ответить
Все кто за улусский вариант Дня победи, должны быть оштрафованы,как отъЯвленные колорады.
показать весь комментарий
07.05.2021 23:13 Ответить
По вій Україні на 2021 рік офіційно всього усіх - усіх столітніх громадян довгожителів які реально могли воювати їх тільки близько тисячі (80% жінок). Чому ці ніби ветерани які кожен рік десятками тисяч виходять на паради Перемоги і їм майже всім по 80 років а то ще і молодші? Які тільки народилися під час або після ВВВ. Це видно те що вони майже всі криваві кремлівські кати НКВС, які після війни ще на багато років відзначилися своїми масовими вбивствами, репресіями, депортаціями, геноцидом .. українського народу. І за таку свою відданість кремлівським комуно - фашистам окупантам, вони стали ніби то учасниками війни. Український народ на превеликий жаль поки ще всіх таких потвор як ці перевертні що злочинно маскуються під ветеранів ВВВ разом з бандитами -сепаратистами, терористами, загарбниками повністю не добив як продажну кремлівську нечисть, прокляту заразу )(уйла якій немає місця на святій українській землі. Бо через них у нас і досі йде тільки одна кривава визвольна війна ...
показать весь комментарий
08.05.2021 06:04 Ответить
8 мая в 22:15 "ЕС" проводит акцию памяти жертв Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 5133
показать весь комментарий
07.05.2021 23:27 Ответить

Про ветеранов войны и палачей НКВД. Серёга Баринов.
*
Скоро будет День Победы, за окном царит весна,
На костюмы наши оставшиеся деды надевают ордена.
Но средь тех, кто воевали выйдут и много тех,
Что за спинами стояли, и расстреливали подряд всех.
Много выжило тех гадов, ведь погибнуть невозможно им.
Палачам - уродам заград- отрядов, что стреляли по своим.
По затылкам су@и, наших били из своих они ТТ,
Все до единого теперь они забыли, что палачи НКВД.
Прошлое своё приврали: дескать герои и были на войне,
Но не фашистов -фрицев убивали, а своих вели к стене.
Все теперь они в орденах, медалях: за Победу, За Берлин -
Однако не узнать нам всё в деталях, как они достались им.
Но не будем в дни мы эти о чекистах -гадах говорить,
Пусть их бесы на том свете всех в котлах будут варить.
Ну, а мы помянем павших и поздравим всех оставшихся в живых,
Всех реально воевавших, всех настоящих героев фронтовых.-
показать весь комментарий
08.05.2021 05:56 Ответить
 
 