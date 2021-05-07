8 мая в 22:15 "ЕС" проводит акцию памяти жертв Второй мировой войны

Партия "Европейская Солидарность" 8 мая в 22:15 призывает прийти и почтить память жертв Второй мировой войны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Не можем павтарить", а НИКОГДА СНОВА!

"В 2015 году Украина на государственном уровне отказалась от российско-советской традиции помпезного празднования Дня Победы и наконец дистанцировалась от кремлевского "победобесия". Мы, украинцы, в полной мере ощутили страшные последствия господства людоедских режимов - как нацистского, так и советского. Из 65 млн погибших во Второй мировой войне, 8-10 млн - украинцы. Поэтому 8 мая в Украине, как и во всей Европе - День скорби по жертвам кровавой в истории человечества войны.

Тираны XX века пытались разорвать Украину на куски. Но мы выстояли. Выстояли тогда, и будем стоять за свою свободу до победы. Сегодня как никогда Украине нужно единство. И память о том, к чему приводит заигрывание с палачами", - говорится в обращении.

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В "ЕС" призывают всех прийти и почтить память воинов, которые приближали победу в 1945 году. И помолиться за тех, кто сегодня держит над нами небо на Востоке.

Мероприятие состоится 8 мая в 22:15 в "Мемориальном комплексе "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" в Киеве..