8 мая в 22:15 "ЕС" проводит акцию памяти жертв Второй мировой войны
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Партия "Европейская Солидарность" 8 мая в 22:15 призывает прийти и почтить память жертв Второй мировой войны.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Не можем павтарить", а НИКОГДА СНОВА!
"В 2015 году Украина на государственном уровне отказалась от российско-советской традиции помпезного празднования Дня Победы и наконец дистанцировалась от кремлевского "победобесия". Мы, украинцы, в полной мере ощутили страшные последствия господства людоедских режимов - как нацистского, так и советского. Из 65 млн погибших во Второй мировой войне, 8-10 млн - украинцы. Поэтому 8 мая в Украине, как и во всей Европе - День скорби по жертвам кровавой в истории человечества войны.
Тираны XX века пытались разорвать Украину на куски. Но мы выстояли. Выстояли тогда, и будем стоять за свою свободу до победы. Сегодня как никогда Украине нужно единство. И память о том, к чему приводит заигрывание с палачами", - говорится в обращении.
В "ЕС" призывают всех прийти и почтить память воинов, которые приближали победу в 1945 году. И помолиться за тех, кто сегодня держит над нами небо на Востоке.
Мероприятие состоится 8 мая в 22:15 в "Мемориальном комплексе "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" в Киеве..
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ТА ПЛЮНЬ ЙОМУ - НІКОЛИ ЗНОВУ !
Про ветеранов войны и палачей НКВД. Серёга Баринов.
*
Скоро будет День Победы, за окном царит весна,
На костюмы наши оставшиеся деды надевают ордена.
Но средь тех, кто воевали выйдут и много тех,
Что за спинами стояли, и расстреливали подряд всех.
Много выжило тех гадов, ведь погибнуть невозможно им.
Палачам - уродам заград- отрядов, что стреляли по своим.
По затылкам су@и, наших били из своих они ТТ,
Все до единого теперь они забыли, что палачи НКВД.
Прошлое своё приврали: дескать герои и были на войне,
Но не фашистов -фрицев убивали, а своих вели к стене.
Все теперь они в орденах, медалях: за Победу, За Берлин -
Однако не узнать нам всё в деталях, как они достались им.
Но не будем в дни мы эти о чекистах -гадах говорить,
Пусть их бесы на том свете всех в котлах будут варить.
Ну, а мы помянем павших и поздравим всех оставшихся в живых,
Всех реально воевавших, всех настоящих героев фронтовых.-