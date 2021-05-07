70% всех служивших на Донбассе иностранцев - это россияне и белорусы, - Билецкий
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За все годы конфликта на Донбассе служили только от 500 до 750 иностранцев, из них 70% - граждане России и Беларуси.
Об этом первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
Таким образом он ответил американскому журналисту Саймону Шустеру, опубликовавшему в "Time" статью об угрозе, исходящей от украинских националистов из "Азова". Саймон Шустер утверждал в статье, что "Азов" вербует европейских неонацистов, и что за последние 7 лет на Донбассе успели повоевать 17 тысяч иностранных наемников.
"Полная штатная комплектность бригады Вооруженных сил Украины – 4 тысячи 80 человек, это механизированная бригада Вооруженных сил. 17 тысяч человек – 12 полков, таких как Азов, или 4,5 механизированных бригады Вооруженных сил Украины", – возразил Билецкий.
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Он добавил, что на Донбассе с 2014 года служили от 500 до 750 граждан других стран.
"Это ребята, которые приехали сражаться за свободную родину в Украину, и в Азове их служило 10% от того общего числа", – сказал он.
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Але... Неприємно вразила брехня гарндона, ніби Порошенко дав наказ здати Маріуполь, а Білецький це підтвердив. Насправді на травневі свята всупереч наказам Турчинова захищати Маріуполь з нього дизертирували і міліція (там було захоплення міськуправління шляхои зради начальника ГУВД), і прикордоники, і батальон срочників.
Білецький - гавно брехливе.
Ну, а за гарндона-смешка і питань не виникає.
Інавгурація Петра Порошенка, п'ятого Президента України, відбулася 7 червня 2014 року.
До операції було залучено 150 «азовців», 2 роти батальйону «Дніпро», 2 роти НГУ та спецпідрозділ МВС. Також допомагали місцеві активісти та члени «Правого сектора». Перед початком операції район її проведення заблокували військові ЗСУ та нацгвардійці.
Напередодні операції зі звільнення Маріуполя група терористів на чолі з «Чеченом» (Андрій Борисов) втекла з міста. Зі свідчень в соцмережах стало відомо, що «Чечен» дізнався про підготовку до штурму і вирішив покинути місто.
...Цей рух виник як результат революції, яка охопила Україну в 2014 році. В одному з перших офіційних актів лідери революції амністували 23 в'язнів, включаючи кількох відомих ультраправих агітаторів. Серед них Андрій Білецький, який провів попередні два роки у в'язниці за звинуваченням у замаху на вбивство. Він стверджував, що справа проти нього була політично мотивованою, частиною несправедливих репресій проти місцевих націоналістів.
Українська міліція довгий час ставилася до його організації "Патріот України" як до неонацистської терористичної групи. Псевдонім Білецького в групі був Білий Вождь, або Білий Правитель, і його маніфест, здавалося, запозичено прямо з нацистської ідеології. Українські націоналісти, зазначалося в ньому, повинні "повести білі нації світу в остаточний хрестовий похід для свого виживання, хрестовий похід проти очолюваного семітами "Унтерменшен", німецького терміна" недолюдей ", коріння якого в нацистській пропаганді. - https://time.com/5926750/azov-far-right-movement-facebook/
https://www.youtube.com/watch?v=0obc0EyWtw8
Це 72-га бригада понаказу Порошенко відступає мабуть, а їм зробили перешкоди, щоб не в тікли.
Пля, це до якої межі треба бути відмороженим, один бреше, думая що люди нічого не пам'ятають та не бачили, другий підгавкує