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Новости Общество Агрессия России против Украины
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иностранец (459) шоу_Шустера (315) наемник (348) Билецкий (227) Азов (697)

70% всех служивших на Донбассе иностранцев - это россияне и белорусы, - Билецкий

Новости Цензор.НЕТ Общество

70% всех служивших на Донбассе иностранцев - это россияне и белорусы, - Билецкий

За все годы конфликта на Донбассе служили только от 500 до 750 иностранцев, из них 70% - граждане России и Беларуси.

Об этом первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом он ответил американскому журналисту Саймону Шустеру, опубликовавшему в "Time" статью об угрозе, исходящей от украинских националистов из "Азова". Саймон Шустер утверждал в статье, что "Азов" вербует европейских неонацистов, и что за последние 7 лет на Донбассе успели повоевать 17 тысяч иностранных наемников.

"Полная штатная комплектность бригады Вооруженных сил Украины – 4 тысячи 80 человек, это механизированная бригада Вооруженных сил. 17 тысяч человек – 12 полков, таких как Азов, или 4,5 механизированных бригады Вооруженных сил Украины", – возразил Билецкий.

Также на Цензор.НЕТ: Командир полка "Азов" рассказал о состоянии территориальной обороны в Украине

Он добавил, что на Донбассе с 2014 года служили от 500 до 750 граждан других стран.

"Это ребята, которые приехали сражаться за свободную родину в Украину, и в Азове их служило 10% от того общего числа", – сказал он.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+20
незакінчений спор білецького з однофамільцем шустрика.
Але... Неприємно вразила брехня гарндона, ніби Порошенко дав наказ здати Маріуполь, а Білецький це підтвердив. Насправді на травневі свята всупереч наказам Турчинова захищати Маріуполь з нього дизертирували і міліція (там було захоплення міськуправління шляхои зради начальника ГУВД), і прикордоники, і батальон срочників.
Білецький - гавно брехливе.
Ну, а за гарндона-смешка і питань не виникає.
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08.05.2021 00:09
+18
Шустери,це кремлівські гниди ,розповсюдженні по всьому світу !!! Кремлівський розплідник гнид працює !!!))
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07.05.2021 23:47
+14
Мова про іноземців ,які воювали в складі добробатів !!! А орків ніхто не рахував,там чисельність "ихтамнетов" на порядки більша !!!)))
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08.05.2021 00:06
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Саймон Шустер -це вам привіт від американських демів, справжніх друзів фуйла.
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07.05.2021 23:43 Ответить
Амерська гнида від кремлівських вошей !!!)))
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07.05.2021 23:46 Ответить
ось його твітер, можете передати https://mobile.twitter.com/shustry/status/1353382342086119425
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08.05.2021 00:36 Ответить
А справжній друг фуйла це трамп, так? Тому що шустер трампіст….
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08.05.2021 08:15 Ответить
Трампєль 4 роки дупу гебнявому недомірку вилизував….
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08.05.2021 08:17 Ответить
Шустери,це кремлівські гниди ,розповсюдженні по всьому світу !!! Кремлівський розплідник гнид працює !!!))
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07.05.2021 23:47 Ответить
Гы, а ты кого ждал? Зимбабвийцев? Жителей Берега слоновой кости?
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07.05.2021 23:57 Ответить
Ніггерів на Абрамсах !!!)))
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07.05.2021 23:59 Ответить
П"яних негрів на БТРах.70% всіх іноземців, які служили на Донбасі - це росіяни і білоруси, - Білецький - Цензор.НЕТ 5624
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08.05.2021 00:19 Ответить
в мене реально був знайомий який стверджував що бачив в Сєвєродонецьку негрів на танках весною 2014 року.
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08.05.2021 09:15 Ответить
Мова про іноземців ,які воювали в складі добробатів !!! А орків ніхто не рахував,там чисельність "ихтамнетов" на порядки більша !!!)))
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08.05.2021 00:06 Ответить
Соцікі,комікі та інші гомікі !!!)))
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08.05.2021 00:08 Ответить
незакінчений спор білецького з однофамільцем шустрика.
Але... Неприємно вразила брехня гарндона, ніби Порошенко дав наказ здати Маріуполь, а Білецький це підтвердив. Насправді на травневі свята всупереч наказам Турчинова захищати Маріуполь з нього дизертирували і міліція (там було захоплення міськуправління шляхои зради начальника ГУВД), і прикордоники, і батальон срочників.
Білецький - гавно брехливе.
Ну, а за гарндона-смешка і питань не виникає.
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08.05.2021 00:09 Ответить
Там було не ясно що він підтвердив.
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08.05.2021 00:13 Ответить
він спочатку вагався, а потім після чи то другого, чи третього нагадування гордона на палочке, ківнув, та промямлів "да"
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08.05.2021 09:42 Ответить
День звільнення Маріуполя від проросійських терористів - пам'ятна дата, яка відзначається щорічно у день 13 червня.

Інавгурація Петра Порошенка, п'ятого Президента України, відбулася 7 червня 2014 року.
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08.05.2021 00:15 Ответить
а захопили - на 9/10травня
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08.05.2021 00:27 Ответить
У МВС, враховуючи повний параліч силових структур у місті, було вирішено зробити ставку на батальйон «Азов», який було доукомплектовано та забезпечено необхідним озброєнням. Також до зачистки було залучено 72-у механізовану бригаду ЗСУ.
До операції було залучено 150 «азовців», 2 роти батальйону «Дніпро», 2 роти НГУ та спецпідрозділ МВС. Також допомагали місцеві активісти та члени «Правого сектора». Перед початком операції район її проведення заблокували військові ЗСУ та нацгвардійці.
Напередодні операції зі звільнення Маріуполя група терористів на чолі з «Чеченом» (Андрій Борисов) втекла з міста. Зі свідчень в соцмережах стало відомо, що «Чечен» дізнався про підготовку до штурму і вирішив покинути місто.
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08.05.2021 00:20 Ответить
от за це і мова

...Цей рух виник як результат революції, яка охопила Україну в 2014 році. В одному з перших офіційних актів лідери революції амністували 23 в'язнів, включаючи кількох відомих ультраправих агітаторів. Серед них Андрій Білецький, який провів попередні два роки у в'язниці за звинуваченням у замаху на вбивство. Він стверджував, що справа проти нього була політично мотивованою, частиною несправедливих репресій проти місцевих націоналістів.
Українська міліція довгий час ставилася до його організації "Патріот України" як до неонацистської терористичної групи. Псевдонім Білецького в групі був Білий Вождь, або Білий Правитель, і його маніфест, здавалося, запозичено прямо з нацистської ідеології. Українські націоналісти, зазначалося в ньому, повинні "повести білі нації світу в остаточний хрестовий похід для свого виживання, хрестовий похід проти очолюваного семітами "Унтерменшен", німецького терміна" недолюдей ", коріння якого в нацистській пропаганді. - https://time.com/5926750/azov-far-right-movement-facebook/
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08.05.2021 00:44 Ответить
Билецкий сидел за то, что якобы хотел повалить памятник Ленину, а не за попытку убийства. Это политическая статья у него была. Но после того, как в Украине не осталось ни одного памятника Ленину, то считать его преступником - нонсенс.
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08.05.2021 08:02 Ответить
этот учитель истории из Харькова всегда выступал за сруЗСКИЙ мир, и вхождение в его состав Украины, на правах конфедерации, говоря, что разрыв отношений с засРащкой-идиотизм. но, когда стало модно быть патриотом, он стал "патриотом"- шестеркой рюкзакОВА, он всегда там где можно заработать. никакой войнушки, и "героического освобождения" Мариуполя т.н. Азовом из 150 человек- не было! все боевики ушли из города за 2 дня до этого. противно смотреть на эту брехливую закаченую сучку, героя телепередач..
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08.05.2021 11:41 Ответить
Белецкий непонятное и очень гнилое существо. Помню его не то чтобы позитивные, но почтительные высказывания о Путине и Петре 1.
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08.05.2021 15:30 Ответить
ключевое слово - существо. с 3 класса занимался спортом, от соревнований "открытый ринг" для детей, до чемпиона Украины, плюс турниры, плюс зоны на рашке. оценивая этот взгляд "крутого командира", отвечаю, это перепуганное, серливое существо, пытающееся спрятать свой природный страх за созданный им самим информационный образ. такое в ринг не выйдет, оно только на телевизоре может кукарекать на еще более серливых.
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08.05.2021 16:54 Ответить
Я не знаю чи були там свідки подій, але це відео треба тикати в морду суке Гордону та покидьку Білецькому
https://www.youtube.com/watch?v=0obc0EyWtw8

Це 72-га бригада понаказу Порошенко відступає мабуть, а їм зробили перешкоди, щоб не в тікли.
Пля, це до якої межі треба бути відмороженим, один бреше, думая що люди нічого не пам'ятають та не бачили, другий підгавкує
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08.05.2021 09:41 Ответить
Тогда кстати у нас вообще не было еще президента Порошенко. Наглая ложь Гондона очень характерна для него, потому что эта мразь говорит что-то только за деньги.
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08.05.2021 13:03 Ответить
стаття от https://time.com/5926750/azov-far-right-movement-facebook/
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08.05.2021 00:39 Ответить
У Билецкого больше информации, чем у всего СБУ. Мое убеждение, что Билецкий должен возглавить министерство обороны. Почему Аваков не дает ему подняться?
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08.05.2021 01:54 Ответить
Военного образования наверно не хватает. У него же только историческое.
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08.05.2021 08:03 Ответить
Благодаря Азову освободили Мариуполь, помните? А армия и милиция Украины были дезориентированы и малочислены.
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08.05.2021 08:05 Ответить
Кстати, один из его заместителей, кажется Краснов оказался фсб -шным агентов и был арестован прямо при закладке взрывчатки возле эл.станции. При этом белецкий пытался его отмазывать.
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08.05.2021 15:26 Ответить
Было бы всем проще, если бы Билецкий не ставил на неоязычество и не выпячивал свой знак Ідея нації. Ради Украины. Но что есть то есть.
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08.05.2021 07:11 Ответить
У єдинороса С. коротких позивний "боцман", а який у агента білецького...
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08.05.2021 07:49 Ответить
Наглая ложь Гондона про Порошенко об оставлении в начале мая 2014г. Мариуполя, когда еще Порошенко не был президентом, очень характерна для него, потому что эта мразь говорит что-то только за деньги всякой сволочи.
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08.05.2021 13:10 Ответить
Белецкий непонятное и очень гнилое существо. Помню его не то чтобы позитивные, но почтительные высказывания о Путине и Петре 1.
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08.05.2021 15:23 Ответить
Интересно, сколько из брызжущих здесь пеной в сторону Билецкого пошли воевать? Сами, добровольно. Или типичное диванное воЕнство?
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08.05.2021 19:39 Ответить
 
 