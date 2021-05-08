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Новости Политика Украины
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Польша (7469) Дуда (637)

В подписанной Зеленским и Дудой декларации прямо говорится, что Польша будет поддерживать вступление Украины в Евросоюз

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В подписанной Зеленским и Дудой декларации прямо говорится, что Польша будет поддерживать вступление Украины в Евросоюз

Украина имеет право в будущем стать членом Евросоюза, и Польша будет поддерживать ее на этом пути.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в совместной декларации, подписанной 3 мая Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой, которую 7 мая обнародовала канцелярия президента Польши.

"Президент Польши и Президент Украины отметили намерение Украины подать в будущем заявку на членство в ЕС после имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, при условии соблюдения Копенгагенских критериев, и договорились, что Польша поддержит Украину в этом вопросе", - говорится в декларации .

Главы обоих государств также приветствовали значительный прогресс в реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Они также отметили волю руководства Украины продолжать реформы, акцентируя внимание на правосудии, правоохранительной системе, борьбе с коррупцией и верховенстве права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда и Зеленский подписали совместную декларацию о европейской перспективе для Украины

Кроме этого, президенты подчеркнули, что в контексте реализации соглашения о ЗСТ важное значение имеет дальнейшее улучшение условий ведения бизнеса в Украине с целью привлечения инвесторов и, соответственно, стимулирования экономического обмена между обеими странами.

Главы государств согласились, что существует потребность стратегического пересмотра Европейской политики соседства и проекту "Восточное партнерство" в направлении реализации европейских стремлений странами, которые соответствуют установленным критериям и условиям.

Зеленский и Дуда согласились усилить совместные усилия для интеграции Украины с ЕС, отметив, что проевропейские реформы Украины заслуживают поддержки всего международного сообщества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саммите НАТО в июне обсудят "дорожную карту" по вступлению Украины в НАТО, - Дуда

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+5
Нах нам эта гниль....
Нам важнее НАТО....
И думаю союз с Британиеей и США, Польшей, Литвой.... лучше и выгоднее союза с гнилыми Францией и Германией...
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08.05.2021 01:29
+4
Как Германия и Франция скажет, так и будет.
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08.05.2021 00:30
+4
В подписанной Зеленским и Дудой декларации прямо говорится, что Польша будет поддерживать вступление Украины в Евросоюз - Цензор.НЕТ 7722
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08.05.2021 00:58
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Правила форума Совет форумчан
Как Германия и Франция скажет, так и будет.
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08.05.2021 00:30 Ответить
Там любой член ЕС может гвоздь забить, там решения принимают коллегиально, если даже один против, то все досвидос.
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08.05.2021 00:34 Ответить
Там два экономических донора - Германия и Франция , остальные так себе . на всех остальных есть управы
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08.05.2021 00:51 Ответить
А как вам переименование целой страны?
Была Македония, стала Северной Македонией, потому что ТАК захотели греки?
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08.05.2021 05:41 Ответить
А что македония в ЕС?!
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08.05.2021 07:31 Ответить
Поляки и чехи это поставщики продукта в Германию и Францию. Xрен бы они так поднялись делая свои дела с бедными странами.
Это нам говорит о том, что кормятся они засчёт соседей. Так кто хозяин?
Почему это не могут повторить другие страны вошедшие ЕС после них? Рынок дешёвой рабочей силы занят.
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08.05.2021 02:08 Ответить
И?
Как это нивелирует написанное мной?
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08.05.2021 02:15 Ответить
Да нет, но всё равно нужно обсуждать дела с важаком.
Грузия ни о чём, турки уже и не заикаются о ЕС. Саксы вышли. Америка далеко да и экспортировать нечего.
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08.05.2021 02:42 Ответить
Ты видимо и есть админ, который удаляет мои комментарии. Они не носят ни оскорбительный характер, ни нецензурную лексику. Лишь правду, которая не нравится коллаборантам и кацапам...
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15.05.2021 14:47 Ответить
ваву водят на поводке. хоть приличные люди и по делу
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08.05.2021 00:43 Ответить
"мечты даны лохам чтоб их лелеять - а не затем чтоб воплощать." (с)
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08.05.2021 00:54 Ответить
Иди к монахам.
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08.05.2021 01:33 Ответить
сказать тебе куда тебе пойти или сам поймешь !?
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08.05.2021 15:01 Ответить
В подписанной Зеленским и Дудой декларации прямо говорится, что Польша будет поддерживать вступление Украины в Евросоюз - Цензор.НЕТ 7722
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08.05.2021 00:58 Ответить
От чего Богдан со старшинами ушел, к тому и пришли. Имперцы откусили по локти и по колени, все суставы.
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08.05.2021 01:05 Ответить
Фигасе!!! Вот это я понимаю поддержка. Вообще поляки с прибалтами настоящие друзья Украины....не то что...ну сами поняли.
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08.05.2021 01:19 Ответить
Нах нам эта гниль....
Нам важнее НАТО....
И думаю союз с Британиеей и США, Польшей, Литвой.... лучше и выгоднее союза с гнилыми Францией и Германией...
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08.05.2021 01:29 Ответить
Согласен.
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08.05.2021 01:45 Ответить
приезжай в европу в Париж ...И ТЫ УВИДИШЬ СВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ЕВРОПАХ...БОМЖИ И МУСОР...БАНДИТИЗМ ...ПОГРОМЫ МЕЛКИХ МАГАЗИНОВ...ИЗНАСИЛОВАНИЕ ЖЕНЩИН СРЕДИ БЕЛОГО ДНЯ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ МАЛОЛЕТОК КОТОРЫХ ПРИЮТИЛА ЕВРОПА...НАРКОТА УЖЕ УЗАКОНЕННА... И ИХ ЛОЗУНГ ОДИН... ВЫ БУДЕТЕ РАБАМИ И РАБОТАТЬ НА НАС А МЫ ПОЛУЧАТЬ ОТ ПРАВИТЕЛЬСВА ПОСОБИЯ И БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЕ...

ХОТЯ КТО ТЕБЯ ПУСТИТ................ВАКЦИНЫ У ТЕБЯ НЕТ И НЕ БУДЕТ...АЛИГАРХИ ПОЗАБОТИЛИСЬ......САМОЛЕТАМИ МРИЯ ПО ВОЗДУХУ ШЛЮТ.....
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08.05.2021 01:41 Ответить
Я понимаю Ваше возмущение.
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08.05.2021 01:47 Ответить
Приезжай в воркуту - посмотришь до чего довела путинская стабильность и вставание с колен. А еще есть челябинск, благовещенск и еще сотни других депрессивных городков в скрепостане.
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08.05.2021 07:29 Ответить
НА КЛУБНИКУ... НА КЛУБНИКУ....
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08.05.2021 07:57 Ответить
Запрошуєш?
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08.05.2021 08:52 Ответить
одной Польши мало...
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08.05.2021 02:23 Ответить
Очередная лапша на уши, будет (поддерживать) из за угла.
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08.05.2021 06:41 Ответить
Великобритания сама по себе и не слишком с США и ЕС. Украине лучше с ЕС
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08.05.2021 07:47 Ответить
Подписуйте сразу пять деклараций! Практика показывает, что первые четыре документа Бубочка игнорирует. И не факт, что пятый сработает.
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08.05.2021 09:39 Ответить
"У підписаній Зеленським та Дудою декларації прямо сказано, що Польща підтримуватиме вступ України до Євросоюзу"- колись навіть про здачу ядерної зброї який туалетний папір підписали! А що із того вийшло погодя -нійухя! У підписаній Зеленським та Дудою декларації прямо сказано, що Польща підтримуватиме вступ України до Євросоюзу - Цензор.НЕТ 6668
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08.05.2021 10:45 Ответить
ТАК ХАЙ БЕЖИТ СО ВСЕМИ ПОДПИШЕТ !)
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08.05.2021 13:56 Ответить
 
 