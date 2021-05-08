В подписанной Зеленским и Дудой декларации прямо говорится, что Польша будет поддерживать вступление Украины в Евросоюз
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Украина имеет право в будущем стать членом Евросоюза, и Польша будет поддерживать ее на этом пути.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в совместной декларации, подписанной 3 мая Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой, которую 7 мая обнародовала канцелярия президента Польши.
"Президент Польши и Президент Украины отметили намерение Украины подать в будущем заявку на членство в ЕС после имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, при условии соблюдения Копенгагенских критериев, и договорились, что Польша поддержит Украину в этом вопросе", - говорится в декларации .
Главы обоих государств также приветствовали значительный прогресс в реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Они также отметили волю руководства Украины продолжать реформы, акцентируя внимание на правосудии, правоохранительной системе, борьбе с коррупцией и верховенстве права.
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Кроме этого, президенты подчеркнули, что в контексте реализации соглашения о ЗСТ важное значение имеет дальнейшее улучшение условий ведения бизнеса в Украине с целью привлечения инвесторов и, соответственно, стимулирования экономического обмена между обеими странами.
Главы государств согласились, что существует потребность стратегического пересмотра Европейской политики соседства и проекту "Восточное партнерство" в направлении реализации европейских стремлений странами, которые соответствуют установленным критериям и условиям.
Зеленский и Дуда согласились усилить совместные усилия для интеграции Украины с ЕС, отметив, что проевропейские реформы Украины заслуживают поддержки всего международного сообщества.
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Была Македония, стала Северной Македонией, потому что ТАК захотели греки?
Это нам говорит о том, что кормятся они засчёт соседей. Так кто хозяин?
Почему это не могут повторить другие страны вошедшие ЕС после них? Рынок дешёвой рабочей силы занят.
Как это нивелирует написанное мной?
Грузия ни о чём, турки уже и не заикаются о ЕС. Саксы вышли. Америка далеко да и экспортировать нечего.
Нам важнее НАТО....
И думаю союз с Британиеей и США, Польшей, Литвой.... лучше и выгоднее союза с гнилыми Францией и Германией...
ХОТЯ КТО ТЕБЯ ПУСТИТ................ВАКЦИНЫ У ТЕБЯ НЕТ И НЕ БУДЕТ...АЛИГАРХИ ПОЗАБОТИЛИСЬ......САМОЛЕТАМИ МРИЯ ПО ВОЗДУХУ ШЛЮТ.....