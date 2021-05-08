Власть назначила победителя. Это самое плохое, - Кошулинский о довыборах в Раду в 87-м округе
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Экс-нардеп Руслан Кошулинский, который баллотировался в нардепы на довыборах в 87-м одномандатном округе в Ивано-Франковской области, считает, что результаты выборов в округе признавать нельзя.
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
После того, как Центризбирком отказался регистрировать спортсмена Василия Вирастюка нардепом, сложилась патовая ситуация, сказал Кошулинский.
"Юридической нормы нет. Поэтому будет политическое решение. Будут ли довыборы на отдельных участках или на всей избирательной кампании? (...) Сейчас все в ожидании: какое политическое решение будет принято? Власть зашла в негативный дискурс и будет получать очень негативный нарратив еще и международного характера", – отметил он.
Он заявил, что это прецедент для Украины.
"Власть не стала нейтральным судьей, а стала участником избирательного процесса и назначила победителя. Это самое плохое", – добавил Кошулинский.
По его мнению, ситуация повлечет имиджевые потери для всей страны.
Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).
Кандидат в народные депутаты по этому же округу Александр Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.
22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.
Большая палата Верховного Суда 1 мая отменила протокол Центризбиркома, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.
Пожалуйста, подождите...
пи.... фиаско.
А як "нет возможности у Ивана Петровича Сидорова" довести, що Кошулинський приймав безпосередню участь у бойових діях, то хай не "нявкає" в адресу тих,хто в цьому сумніви висловлює...
https://petition.president.gov.ua/petition/115926
"Як же ж важко створити з "населения" націю та народ." - бидлоелекторат взявся из насєлєнія саздавать "мудрий нарід".
А от серед зебілів - ВАЛОМ.
Навіть депутат СН бородач ходить в російському триколорі і не соромиться.
Він би і колорадку начепив.
отже, кидаючи блювотину і рідке лайно на виборців ЗЕ, ви кидаєте його і на себе зразка 2014
Ви, мається на увазі секта зради, яка перебігла до зеленського, розчарувались в Порошенку, бо голосували за швидке припинення АТО, за низькі тарифи. Адекватні люди, це вже вже ті, кого ви нарікли порохоботами, розуміючи, що війна та реформування країни будуть довгими, обирали європейський шлях, який торував Порошенко.
Тобто ми прагнули взяти до рук вудку- знаряддя, а ви подачку-рибу.
Сидите і чекаєте, коли розбагатілий при зеленському агметов підкине вам пакет цукру під вибори.
А в 2019 вони, як й ти, побачивши що Порох й Ко фактично відвели небезпеку активної війни з рашкою, та надивившись зомбоящика з кремлевскими фейками та серілами про голо-боротька, знятими за кошти міноборони рашки, забажали ХАЛЯВИ.
саме тому ти влітку 2019 бігало та голосило про "за полгода при зеленском наступит рай и расцвет економики!"(с)
Більш того, коли рашка знов полізе, а економіка України остаточно буде розвалена твоїм вислюком оманським - то й ти, й всі іші зебіло-ватники побіжать знов голосувати за Пороха, Турчинова, Гройсмана та Яценюка))
Бо ви просто стадо баранів, нездатних думати але дуже ссикливих за свій холодильник та теплий діван
І тяне кловун силових...
https://petition.president.gov.ua/petition/116722