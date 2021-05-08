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Новости Политика Украины Досрочные выборы в Раду
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Власть назначила победителя. Это самое плохое, - Кошулинский о довыборах в Раду в 87-м округе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Власть назначила победителя. Это самое плохое, - Кошулинский о довыборах в Раду в 87-м округе

Экс-нардеп Руслан Кошулинский, который баллотировался в нардепы на довыборах в 87-м одномандатном округе в Ивано-Франковской области, считает, что результаты выборов в округе признавать нельзя.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

После того, как Центризбирком отказался регистрировать спортсмена Василия Вирастюка нардепом, сложилась патовая ситуация, сказал Кошулинский.

"Юридической нормы нет. Поэтому будет политическое решение. Будут ли довыборы на отдельных участках или на всей избирательной кампании? (...) Сейчас все в ожидании: какое политическое решение будет принято? Власть зашла в негативный дискурс и будет получать очень негативный нарратив еще и международного характера", – отметил он.

Он заявил, что это прецедент для Украины.

"Власть не стала нейтральным судьей, а стала участником избирательного процесса и назначила победителя. Это самое плохое", – добавил Кошулинский.

По его мнению, ситуация повлечет имиджевые потери для всей страны.

Также читайте: Выборы на 87 округе: Правового выхода из ситуации нет, - Айвазовская

Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Кандидат в народные депутаты по этому же округу Александр Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.

22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.

Большая палата Верховного Суда 1 мая отменила протокол Центризбиркома, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+19
Пане Кошулинський , добивайтеся перевиборів , бо є таке відчуття , що там були шалені фальсифікаціі !!
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08.05.2021 02:07
+12
Власть назначила победителя. Это самое плохое, - Кошулинский о довыборах в Раду в 87-м округе - Цензор.НЕТ 5070
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08.05.2021 08:26
+10
А смысл? Уже и так все ясно. Даже запад Украины выбирает между Коломойским и Зеленским. Полный пи.... фиаско.
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08.05.2021 02:32
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Пане Кошулинський , добивайтеся перевиборів , бо є таке відчуття , що там були шалені фальсифікаціі !!
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08.05.2021 02:07 Ответить
А смысл? Уже и так все ясно. Даже запад Украины выбирает между Коломойским и Зеленским. Полный пи.... фиаско.
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08.05.2021 02:32 Ответить
Земоазина идёт по-беспределу,переплюнул бандюковича
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08.05.2021 07:35 Ответить
...приготовил свежий поп корн.
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08.05.2021 02:52 Ответить
Кошулинський має диплом правознавця. Що ним, у правовому плані, зроблено для того, щоб вибори в окрузі були визнані недійсними? (Чи з нього такий "юрист", як з "Блазня"? Чи з Киви - "кандидат наук"? І він здатен лише язиком чесать?)
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08.05.2021 05:18 Ответить
Кошулинський має диплом правознавця. Що ним, у правовому плані, зроблено для того, щоб вибори в окрузі були визнані недійсними? (Чи з нього такий "юрист", як з "Блазня"? Чи з Киви - "кандидат наук"? І він здатен лише язиком чесать?).- Верховный Суд отменил протокол ЦИК, которым "слуга народа" Вирастюк избран нардепом. Оно не с неба упало./ От ветpов и стужи петь мы стали хуже,Но мы скажем тем, кто упpекнет,С наше покочуйте, с наше поночуйте,С наше повоюйте хоть бы год Кошулинский воевал на Донбассе. Сержантом. Воевать-не свистеть.
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08.05.2021 08:58 Ответить
І що з того, що зроблено, було вчинено самим Кошулинським? Там Шевченко "подсуєтілся", наскільки мені відомо... А щодо "воювання" на Донбасі - то поговори з тими, що в той час поряд з ним служив... Вони тобі розкажуть, як він "воював"... "Воювать" і "числиться в складі в/ч - різні речі... "Каптьори" з "кашоварами", теж "воюють"...
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08.05.2021 09:10 Ответить
Вы слышали, все говорят, что у Рабиновича дочь проститутка? Позвольте, но у него ж два сына и нет дочери! Ну и что?! Теперь пусть попробует отмыться перед всем Привозом./ А щодо "воювання" на Донбасі - то поговори з тими, що в той час поряд з ним служив... Вони тобі розкажуть, як він "воював".-У Ивана Петровича Сидорова такой воможности нет. Расскажи народу правду сам -кто говорил, что, где, когда. Если за базар отвечаешь./ "Каптьори" з "кашоварами", теж "воюють"-Таки да.Тоже воюют.
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08.05.2021 10:03 Ответить
Якби Кошулинський щось зробив, то так-би й написав - "Я (або - "наша партія), подав (подала) позов до суду про визнання виборів недійсними. Суд даний позов задовольнив...". От тобі й "рабинович з дочкою і синами...
А як "нет возможности у Ивана Петровича Сидорова" довести, що Кошулинський приймав безпосередню участь у бойових діях, то хай не "нявкає" в адресу тих,хто в цьому сумніви висловлює...
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08.05.2021 10:21 Ответить
А як "нет возможности у Ивана Петровича Сидорова" довести, що Кошулинський приймав безпосередню участь у бойових діях, то хай не "нявкає" в адресу тих,хто в цьому сумніви висловлює.../ Тебя понял. Ты за базар не отвечаешь.
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08.05.2021 10:36 Ответить
А ти - "отвєчаєшь"? Чи тільки ти маєш право висловлювать сумніви стосовно інших, а твої ствердження повинні сприйматься, як аксіома?...
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08.05.2021 10:41 Ответить
См.выше.
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08.05.2021 10:46 Ответить
Ага... Побачив... "Вчення Маркса вірне, тому що воно - правильне...".
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08.05.2021 10:56 Ответить
Свобода сделала Майдан. А неблагодарный народ выбросил их на помойку истории. Испугавшись что кацапы подумают что революция была "националистической".
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08.05.2021 05:24 Ответить
не свобода сделала майдан, но то такое. Но вот блеяние по поводу таких откровенных фальсификаций со стороны мальованного Вирастюка удивляет. Где протесты? Вялая якая то свобода и Кошулинский, победа под подушку не придет.
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08.05.2021 05:31 Ответить
А як можна вплинути на 73% плюс скільки там процентів у різних ОПЗЖоп, плюс псевдоукраїнських партій типу Гордона... Скільки процентів у нас за патріотів? Вісім, а може - 25% і всі роздроблені. А чисто свободівців, менше одного відсотка, десь 0,5%. То невже ті 0,5% мають віддуватись за всіх? Не можу не нагадати, що розумний, державницький підхід продемонструвала Маруся Звіробій, яка зняла свою кандидатуру на користь Р.Кошулинського. Свою позицію вона пояснила так: "Розуміючи, що своїм взаємопоборюванням ми з Кошулинський можемо відкрити дорогу представникам олігархів до Верховної Ради. я прийняла рішення підтримати представника патріотичних сил Руслана Кошулинського і нагадати всім представникам політичних сил, що Україна понад все - це інструкція до виконання, а не просто гасло". Єднаймося!
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08.05.2021 10:04 Ответить
слухайте, это же округ Свободы, если вы там ничего не можете сделать против слуги Вирастюка, то о чем можно говорить. Делайте что то, без бла-бла-бла. Иначе вы пропадете как сила. И это правда
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08.05.2021 10:09 Ответить
Докази азіатського походження Кошулинського будуть?
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08.05.2021 15:52 Ответить
Депортировать всех мокшан на историческую родину и все станет на свои места.
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08.05.2021 06:58 Ответить
Починай депортацію.
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08.05.2021 08:18 Ответить
Смицький, ти програв ще коли в Україні народився.
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08.05.2021 07:34 Ответить
Лохторат тупо купили, ось і все.
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08.05.2021 07:30 Ответить
50 років фізичного та духовного знищення та +25 років державної невизначеності ,і це у Західній Україні-оплоту державності, а кожен другий та третій виборець то не прийшов то продався то злякався потрібні перевибори може дасть бог оговтаються Як же ж важко створити з "населения" націю та народ. Прошу підтримати. Ваша думка
https://petition.president.gov.ua/petition/115926
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08.05.2021 07:53 Ответить
"https://petition.president.gov.ua/petition " - ТЫ КАК ЧЕЛОБИТНУЮ ЦАРЮ ПОДАЁШЬ, ХОЛОП?

"Як же ж важко створити з "населения" націю та народ." - бидлоелекторат взявся из насєлєнія саздавать "мудрий нарід".
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08.05.2021 08:39 Ответить
Злий ти. кац.п мабуть?
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13.05.2021 20:39 Ответить
Звісно злий...
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13.05.2021 21:08 Ответить
Про те як формують суспільну думку 1+1. І на кого вони орієнтуються.
Власть назначила победителя. Это самое плохое, - Кошулинский о довыборах в Раду в 87-м округе - Цензор.НЕТ 7158
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08.05.2021 08:26 Ответить
Власть назначила победителя. Это самое плохое, - Кошулинский о довыборах в Раду в 87-м округе - Цензор.НЕТ 5070
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08.05.2021 08:26 Ответить
цифри майже співпадають з кількістю голосуючих за кондитера
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08.05.2021 08:42 Ответить
Можу вас запевнити, що серед виборців Порошенка не знайдеться жодної ватної сволочі.
А от серед зебілів - ВАЛОМ.
Навіть депутат СН бородач ходить в російському триколорі і не соромиться.
Він би і колорадку начепив.
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08.05.2021 08:49 Ответить
ви ніяк не хочете збагнути, що серед виборців Зеленського 2019 близько половини це виборці Порошенко 2014
отже, кидаючи блювотину і рідке лайно на виборців ЗЕ, ви кидаєте його і на себе зразка 2014
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08.05.2021 08:57 Ответить
І що з того ? Це якось має виправдати їхній зебільний вибір в 2019 ?
Ви, мається на увазі секта зради, яка перебігла до зеленського, розчарувались в Порошенку, бо голосували за швидке припинення АТО, за низькі тарифи. Адекватні люди, це вже вже ті, кого ви нарікли порохоботами, розуміючи, що війна та реформування країни будуть довгими, обирали європейський шлях, який торував Порошенко.
Тобто ми прагнули взяти до рук вудку- знаряддя, а ви подачку-рибу.
Сидите і чекаєте, коли розбагатілий при зеленському агметов підкине вам пакет цукру під вибори.
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08.05.2021 09:06 Ответить
ви ніяк не хочете збагнути, що в 2014 багато нинешної зебіло-вати тупо обісралося, усвідомивши що при кацапах їм буде дуже пагано, тому вони голосували за Пороха.
А в 2019 вони, як й ти, побачивши що Порох й Ко фактично відвели небезпеку активної війни з рашкою, та надивившись зомбоящика з кремлевскими фейками та серілами про голо-боротька, знятими за кошти міноборони рашки, забажали ХАЛЯВИ.
саме тому ти влітку 2019 бігало та голосило про "за полгода при зеленском наступит рай и расцвет економики!"(с)
Більш того, коли рашка знов полізе, а економіка України остаточно буде розвалена твоїм вислюком оманським - то й ти, й всі іші зебіло-ватники побіжать знов голосувати за Пороха, Турчинова, Гройсмана та Яценюка))
Бо ви просто стадо баранів, нездатних думати але дуже ссикливих за свій холодильник та теплий діван
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08.05.2021 12:03 Ответить
А в 2010 частина цих виборців мабуть і за Яника проголосували, і що? Якщо у людини немає клепки, то пофіг, як вона голосувала в 2019, 2014 чи 2010...
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08.05.2021 12:38 Ответить
От ти уявляєш Сейтаблаєва, Забужко чи Яну Зінкевич з колорадкою? Ну давай цже не писати єресь відверту, а?
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08.05.2021 12:39 Ответить
Товсто тролите
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08.05.2021 14:03 Ответить
Циркові держаться своїх.
І тяне кловун силових...
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08.05.2021 08:33 Ответить
А хіба був третій варіант між Я і путін?
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08.05.2021 09:21 Ответить
так ти і є ворог.
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08.05.2021 09:35 Ответить
Влада призначила переможця. Це найгірше, - Кошулинський про довибори в Раду у 87-му окрузі - Цензор.НЕТ 4029
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08.05.2021 10:05 Ответить
мафия
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08.05.2021 10:12 Ответить
був собі спортсмен Вірастюк, а став кандидатом шмарклявим 3,14дарастюк
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08.05.2021 10:16 Ответить
Я мав надію,що Вірастюк справжній стронгмен,але коли він погодився йти в депутати від землепродавців,я змінив свою думку.ВІн звичайний шоумен низького штибу...
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08.05.2021 11:06 Ответить
Зеленое стадо тренируется фальсифицировать президентские и парламентские выборы.
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08.05.2021 13:08 Ответить
На жаль, так
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08.05.2021 13:58 Ответить
На жаль, так
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08.05.2021 13:59 Ответить
Прошу підтримати петицію про посилення кримінальної відповідальності за фальсифікацію виборів:
https://petition.president.gov.ua/petition/116722
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08.05.2021 14:04 Ответить
наилучшая петиция в миреВлада призначила переможця. Це найгірше, - Кошулинський про довибори в Раду у 87-му окрузі - Цензор.НЕТ 9627
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08.05.2021 14:23 Ответить
влада вляпалася не тільку у 87 але і 50 округах. ПЕРЕВИБОРИ і ЦВК втому числі коли мова йде про імідж ДЕРЖАВИ !!
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08.05.2021 14:49 Ответить
Та не боись, ты честно пролетел, как фанера!
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08.05.2021 15:25 Ответить
Выборы в Украине фальсифицируются в последние несколько лет. На всех уровнях и на всех участках. Я больше не голосую. Голосовать в таких условиях не уважать себя. Не знаю как в отношении Кошулинского. Но в целом ни выборов, ни выбора нет.
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08.05.2021 17:56 Ответить
 
 