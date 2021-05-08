Власть назначила победителя. Это самое плохое, - Кошулинский о довыборах в Раду в 87-м округе

Экс-нардеп Руслан Кошулинский, который баллотировался в нардепы на довыборах в 87-м одномандатном округе в Ивано-Франковской области, считает, что результаты выборов в округе признавать нельзя.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.



После того, как Центризбирком отказался регистрировать спортсмена Василия Вирастюка нардепом, сложилась патовая ситуация, сказал Кошулинский.



"Юридической нормы нет. Поэтому будет политическое решение. Будут ли довыборы на отдельных участках или на всей избирательной кампании? (...) Сейчас все в ожидании: какое политическое решение будет принято? Власть зашла в негативный дискурс и будет получать очень негативный нарратив еще и международного характера", – отметил он.



Он заявил, что это прецедент для Украины.



"Власть не стала нейтральным судьей, а стала участником избирательного процесса и назначила победителя. Это самое плохое", – добавил Кошулинский.



По его мнению, ситуация повлечет имиджевые потери для всей страны.

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Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Кандидат в народные депутаты по этому же округу Александр Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.

22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.

Большая палата Верховного Суда 1 мая отменила протокол Центризбиркома, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.