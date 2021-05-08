Боевики 11 раз за сутки нарушили перемирие, обстреливая украинские позиции из запрещенных минометов и гранатометов, - штаб ООС
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Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил.
За минувшие сутки, 7 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В частности, враг трижды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Песков. Возле населенного пункта Шумы противник вел огонь из артиллерийских установок 122 калибра, минометов 120 калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Новгородского оккупанты совершили обстрел из минометов 120 калибра. Из крупнокалиберных пулеметов оккупанты совершили обстрел в направлении населенных пунктов Верхнеторецкое и Невельское, а возле Авдеевки - еще и ручных противотанковых гранатометов.
Недалеко от населенного пункта Новотошковское российские захватчики вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а возле Водяного - еще и с подствольных гранатометов.
В районе населенного пункта Южное оккупанты провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
По состоянию на 7:00 утра 8 мая, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Южное противник вел огонь из артиллерийских установок 122 калибра и минометов 120-го калибра. Недалеко от Авдеевки оккупанты открывали огонь по нашим позициям из стрелкового оружия.
Потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.
Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
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безповоротні (200) - 5 (1 - 4 омсбр 2 АК , не бойовий, підрив на НВП, 1 - 2 омсбр 2 АК, не бойовий, підрив на НВП, 3 - 100 омсбр 1 АК, не бойові, в результаті недотримання заходів безпеки при поводженні з вибуховими речовинами);
санітарні (300) - 3 ( 2 - 4 омсбр 2 АК, не бойові, в результаті необережного поводження зі зброєю та підриву на НВП; 1 - 2 омсбр 2 АК, не бойовий, в результаті порушень правил безпеки під час виконання господарчих робіт).
Окупанти продовжують свій флешмоб.
Ще раз підкреслюю. Ми суворо дотримуємося домовленностей і не відповідаємо за їх порушення заходів безпеки.
Возле населенного пункта Шумы противник вел огонь из артиллерийских установок 122 калибраИсточник: https://censor.net/ru/n3264161
Огонь из арт.устоновок точно был. Чей это был огонь сказать трудно. Но где-то в районе Новолуганки в этом же промежутке времени что-то горело. Если это горело, например в Доломитном, то это огонь из одних арт.устоновок, а если в Новолуганском, то из других ...
В общем понятие "возле населенного пункта Шумы", это понятие растяжимое. Там идут трубы канала "Северский Донец - Донбасс", возле которых в кустах с западной стороны могут стоять одни арт.системы, а с восточной другие и расстояние между ними может быть километра 1,5.