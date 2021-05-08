РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9733 посетителя онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
1 208 8
обстрел (20119) Донбасс (26945) боевые действия (1960) операция Объединенных сил (4182)

Боевики 11 раз за сутки нарушили перемирие, обстреливая украинские позиции из запрещенных минометов и гранатометов, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Боевики 11 раз за сутки нарушили перемирие, обстреливая украинские позиции из запрещенных минометов и гранатометов, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил.

За минувшие сутки, 7 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В частности, враг трижды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Песков. Возле населенного пункта Шумы противник вел огонь из артиллерийских установок 122 калибра, минометов 120 калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новгородского оккупанты совершили обстрел из минометов 120 калибра. Из крупнокалиберных пулеметов оккупанты совершили обстрел в направлении населенных пунктов Верхнеторецкое и Невельское, а возле Авдеевки - еще и  ручных противотанковых гранатометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один воин погиб, один госпитализирован в тяжелом состоянии из-за вражеского обстрела вблизи Новотроицкого, - ООС

Недалеко от населенного пункта Новотошковское российские захватчики вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а возле Водяного - еще и с подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Южное оккупанты провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Также читайте: Двое украинских воинов получили ранения в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки противник 19 раз нарушил режим "тишины", бил из САУ, минометов и ПТРК, - штаб ОС

По состоянию на 7:00 утра 8 мая, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Южное противник вел огонь из артиллерийских установок 122 калибра и минометов 120-го калибра. Недалеко от Авдеевки оккупанты открывали огонь по нашим позициям из стрелкового оружия.

Потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отвєтка була..де і скільки.?.Скільки ворога знищили ? Мабудь зелене недорозуміння заборонило про це писати?
показать весь комментарий
08.05.2021 08:13 Ответить
Отвєтка- ;О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ;
показать весь комментарий
08.05.2021 08:20 Ответить
Вчорашнє повідомлення
Бойовики 11 разів за добу порушили перемир'я, обстрілюючи українські позиції із заборонених мінометів і гранатометів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9818
показать весь комментарий
08.05.2021 08:34 Ответить
ответки не было, был обстрел и погиб дед 39 года рождения...
показать весь комментарий
09.05.2021 08:51 Ответить
Незрозуміла війна.
показать весь комментарий
08.05.2021 08:33 Ответить
"Режим тиші" називається
показать весь комментарий
08.05.2021 10:02 Ответить
Втрати російсько-окупаційних військ 07.05.2021 р. склали 8 осіб:

безповоротні (200) - 5 (1 - 4 омсбр 2 АК , не бойовий, підрив на НВП, 1 - 2 омсбр 2 АК, не бойовий, підрив на НВП, 3 - 100 омсбр 1 АК, не бойові, в результаті недотримання заходів безпеки при поводженні з вибуховими речовинами);

санітарні (300) - 3 ( 2 - 4 омсбр 2 АК, не бойові, в результаті необережного поводження зі зброєю та підриву на НВП; 1 - 2 омсбр 2 АК, не бойовий, в результаті порушень правил безпеки під час виконання господарчих робіт).

Окупанти продовжують свій флешмоб.

Ще раз підкреслюю. Ми суворо дотримуємося домовленностей і не відповідаємо за їх порушення заходів безпеки.
показать весь комментарий
08.05.2021 08:41 Ответить
"недотримання заходів безпеки при поводженні з вибуховими речовинами", если это компактно уложенная группа снарядов/мин, по звуку напоминает раскаты далекого грома, т.е. слышится не единичный "ба-бах", а после инициирующего взрыва еще пара тройка от детонации складированных боеприпасов в которые прилетело.

Возле населенного пункта Шумы противник вел огонь из артиллерийских установок 122 калибраИсточник: https://censor.net/ru/n3264161
Огонь из арт.устоновок точно был. Чей это был огонь сказать трудно. Но где-то в районе Новолуганки в этом же промежутке времени что-то горело. Если это горело, например в Доломитном, то это огонь из одних арт.устоновок, а если в Новолуганском, то из других ...
В общем понятие "возле населенного пункта Шумы", это понятие растяжимое. Там идут трубы канала "Северский Донец - Донбасс", возле которых в кустах с западной стороны могут стоять одни арт.системы, а с восточной другие и расстояние между ними может быть километра 1,5.

показать весь комментарий
08.05.2021 12:53 Ответить
 
 