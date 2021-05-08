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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 370 человек, зафиксировано 8 710 новых случаев заражения, 19 408 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 370 человек, зафиксировано 8 710 новых случаев заражения, 19 408 человек выздоровели

8 710 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 мая 2021 года. В частности, заболели 374 ребенка и 193 медработника.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук" министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Также за минувшие сутки:
▪️госпитализовано - 2 544 человека;
▪️летальних случаев - 370;
▪️выздоровели - 19 408 человек;
▪️совершено тестирований за сутки - 87 641 (в том числе методом ПЦР - 39 126, методом ИФА - 14 791, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33724).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы вышли из третьей волны пандемии. С завтрашнего дня в Украине не останется ни одного региона с красным уровнем эпиднебезопасности", - Степанов

За все время пандемии в Украине:
🔺заболели - 2 114 138 человек;
🔺выздоровели - 1 750 570 человек;
🔺летальних случаев - 46 200;
🔺проведено ПЦР-тестов - 9 633 983.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киеве (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.

Также читайте: Индийский штамм коронавируса скоро появится в Украине, - Степанов
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Топ комментарии
+10
ти який тип?
В Україні за добу від COVID-19 померли 370 осіб, зафіксовано 8 710 нових випадків зараження, 19 408 людей одужали - Цензор.НЕТ 1455
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08.05.2021 09:01
+7
Другий.

В Україні за добу від COVID-19 померли 370 осіб, зафіксовано 8 710 нових випадків зараження, 19 408 людей одужали - Цензор.НЕТ 8339
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08.05.2021 09:21
+5
Панику разгоняют. Сказал же ж министр - никаких красных зон, третья волна пройдена, все идет по плану, ждем четвертую волну. Кто смог - переболел, кто не смог - помер.
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08.05.2021 08:54
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Вот и последствия шатания по гебнявым конторкам кацапского каганата с крашенными яйцами
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08.05.2021 08:44 Ответить
Панику разгоняют. Сказал же ж министр - никаких красных зон, третья волна пройдена, все идет по плану, ждем четвертую волну. Кто смог - переболел, кто не смог - помер.
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08.05.2021 08:54 Ответить
Не, відумали еще и для того, что бы ликвидировать движение пригородних поездов и урезать городской транспорт.
А ты, уже укололся фуфломицином?
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08.05.2021 08:58 Ответить
Працюватимемо невдовзі в великих стабільних корпораціях, всі на рівних умовах, вколоті і щасливі. Світ вже більш, ніж сто років про це мріє. Нарешті вже ось-ось. Ура.
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08.05.2021 09:04 Ответить
ти який тип?
В Україні за добу від COVID-19 померли 370 осіб, зафіксовано 8 710 нових випадків зараження, 19 408 людей одужали - Цензор.НЕТ 1455
показать весь комментарий
08.05.2021 09:01 Ответить
Другий.

В Україні за добу від COVID-19 померли 370 осіб, зафіксовано 8 710 нових випадків зараження, 19 408 людей одужали - Цензор.НЕТ 8339
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08.05.2021 09:21 Ответить
Ти про команду Зеленського?
В Україні за добу від COVID-19 померли 370 осіб, зафіксовано 8 710 нових випадків зараження, 19 408 людей одужали - Цензор.НЕТ 8770
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08.05.2021 09:17 Ответить
Ті, хто робив тести в поліклініках цієї п'ятниці, отримають результат тіки у вівторок.
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08.05.2021 09:07 Ответить
Та яка тобі різниця?- Ковіду не існує, земля пласка, Білл Гейтс рептилоїд з Нубіру.
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08.05.2021 09:20 Ответить
Привіт, псевдолікарю, якого тут вже освічені викрили на незнанні медтермінів, давай свій коронний жарт про Чіпа з Дейлом.
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08.05.2021 09:32 Ответить
Посилання де викрили, або ж бодай розкажи які саме там терміни були, особа з галактичного об'єму фантазією.
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08.05.2021 09:34 Ответить
Це ж тобі треба, працюй.
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08.05.2021 09:54 Ответить
Таки єврейка?
Та ще й брехуха.
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08.05.2021 09:58 Ответить
Скоро все привьются и не будут бояться короновирусных.
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08.05.2021 09:08 Ответить
Первые пару вакцинаций сделают за счет государства - а дальше все регулярно и на платной основе, каждые полгода.
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08.05.2021 09:27 Ответить
Смертность как в Турции, а "выявили" 8000?!
Знакомый уже 4й день с t под 40, а семейная рвач говорит "пей парацетамол и чаек - оно попустит!"..ага, если не скрутит окончательно.
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08.05.2021 09:40 Ответить
Не можна ставити ковід. З роботи випруть.

Команда Зеленського серйозно взялася за боротьбу з епідемією.
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08.05.2021 09:41 Ответить
А от других болезней сколько памерло?
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08.05.2021 09:54 Ответить
выздороветь от вируса невозможно. От любого вируса.
Просто уходят симптомы, а вирус навсегда остается, при ухудшении иммунитета симптомы опять вылазят.
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08.05.2021 10:22 Ответить
«Сьогодні надзвичайно складна ситуація у боротьбі з COVID-19. Ми спостерігаємо серйозне відставання у темпах вакцинації українців. Я звертаюсь до Президента та Уряду США з проханням якнайшвидше допомогти придбати якісні вакцини Pfizer для захисту наших громадян. Немає нічого важливішого за здоров'я та життя людей», - наголосила Юлія Тимошенко.
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08.05.2021 11:09 Ответить
Ну если Вона сказала , то Янелох сразу ломанется выполнять пожелания главной балаболки страны.
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08.05.2021 12:14 Ответить
На томафлю наклейки поменяй!
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08.05.2021 13:15 Ответить
 
 