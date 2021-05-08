За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 36 046 человек, всего - 857 798, - Степанов
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За минувшие сутки 7 мая 2021 года в Украине от COVID-19 вакцинировано 36 046 человек. В лист ожидания вакцинации записался 525 881 человек.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук" министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
857 798 человек вакцинированы с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 857 796 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 753 случая/5 032 прививки;
Винницкая область - 225 случаев/1 939 прививок;
Волынская область - 221 случай/718 прививок;
Днепропетровская область - 668 случаев/3 574 прививки;
Донецкая область - 569 случаев/1 133 прививки;
Житомирская область - 269 случаев/741 прививки;
Закарпатская - 121 случай/597 прививок;
Запорожская область - 424 случая/1 516 прививок;
Ивано-Франковская область - 165 случаев/1 201 прививки;
Киевская область - 370 случаев/2 662 прививки;
Кировоградская область - 143 случая/1 088 прививок;
Луганская область - 264 случая/670 прививок;
Львовская область - 478 случаев/3 215 прививок;
Николаевская область - 286 случаев/857 прививок;
Одесская область - 366 случаев/1 618 прививок;
Полтавская область - 317 случаев/673 прививки;
Ривненская область - 475 случаев/1 256 прививок;
Сумская область - 352 случая/1 078 прививок;
Тернопольская область - 264 случая/578 прививок;
Харьковская область - 623 случая/198 прививок;
Херсонская область - 227 случаев/1 940 прививок;
Хмельницкая область - 378 случаев/1 184 прививки;
Черкасская область - 314 случаев/995 прививок;
Черновицкая область - 105 случаев/475 прививок;
Черниговская область - 333 случая/1 108 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
▪️Вакцинация проводилась 241 мобильной бригадой по иммунизации и 1 608 пунктами прививки.
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