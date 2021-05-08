За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 36 046 человек, всего - 857 798, - Степанов

За минувшие сутки 7 мая 2021 года в Украине от COVID-19 вакцинировано 36 046 человек. В лист ожидания вакцинации записался 525 881 человек.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук" министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

857 798 человек вакцинированы с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 857 796 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

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Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 753 случая/5 032 прививки;

Винницкая область - 225 случаев/1 939 прививок;

Волынская область - 221 случай/718 прививок;

Днепропетровская область - 668 случаев/3 574 прививки;

Донецкая область - 569 случаев/1 133 прививки;

Житомирская область - 269 случаев/741 прививки;

Закарпатская - 121 случай/597 прививок;

Запорожская область - 424 случая/1 516 прививок;

Ивано-Франковская область - 165 случаев/1 201 прививки;

Киевская область - 370 случаев/2 662 прививки;

Кировоградская область - 143 случая/1 088 прививок;

Луганская область - 264 случая/670 прививок;

Львовская область - 478 случаев/3 215 прививок;

Николаевская область - 286 случаев/857 прививок;

Одесская область - 366 случаев/1 618 прививок;

Полтавская область - 317 случаев/673 прививки;

Ривненская область - 475 случаев/1 256 прививок;

Сумская область - 352 случая/1 078 прививок;

Тернопольская область - 264 случая/578 прививок;

Харьковская область - 623 случая/198 прививок;

Херсонская область - 227 случаев/1 940 прививок;

Хмельницкая область - 378 случаев/1 184 прививки;

Черкасская область - 314 случаев/995 прививок;

Черновицкая область - 105 случаев/475 прививок;

Черниговская область - 333 случая/1 108 прививок.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

▪️Вакцинация проводилась 241 мобильной бригадой по иммунизации и 1 608 пунктами прививки.