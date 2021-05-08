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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 36 046 человек, всего - 857 798, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 36 046 человек, всего - 857 798, - Степанов

За минувшие сутки 7 мая 2021 года в Украине от COVID-19 вакцинировано 36 046 человек. В лист ожидания вакцинации записался 525 881 человек.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук" министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

857 798 человек вакцинированы с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 857 796 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 370 человек, зафиксировано 8 710 новых случаев заражения, 19 408 человека выздоровели

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 753 случая/5 032 прививки;
Винницкая область - 225 случаев/1 939 прививок;
Волынская область - 221 случай/718 прививок;
Днепропетровская область - 668 случаев/3 574 прививки;
Донецкая область - 569 случаев/1 133 прививки;
Житомирская область - 269 случаев/741 прививки;
Закарпатская - 121 случай/597 прививок;
Запорожская область - 424 случая/1 516 прививок;
Ивано-Франковская область - 165 случаев/1 201 прививки;
Киевская область - 370 случаев/2 662 прививки;
Кировоградская область - 143 случая/1 088 прививок;
Луганская область - 264 случая/670 прививок;
Львовская область - 478 случаев/3 215 прививок;
Николаевская область - 286 случаев/857 прививок;
Одесская область - 366 случаев/1 618 прививок;
Полтавская область - 317 случаев/673 прививки;
Ривненская область - 475 случаев/1 256 прививок;
Сумская область - 352 случая/1 078 прививок;
Тернопольская область - 264 случая/578 прививок;
Харьковская область - 623 случая/198 прививок;
Херсонская область - 227 случаев/1 940 прививок;
Хмельницкая область - 378 случаев/1 184 прививки;
Черкасская область - 314 случаев/995 прививок;
Черновицкая область - 105 случаев/475 прививок;
Черниговская область - 333 случая/1 108 прививок.

Также читайте: "Мы вышли из третьей волны пандемии. С завтрашнего дня в Украине не останется ни одного региона с красным уровнем эпиднебезопасности", - Степанов

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

▪️Вакцинация проводилась 241 мобильной бригадой по иммунизации и 1 608 пунктами прививки.
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Це ви ходить за три місяці ми не вакцинували і мільйон мешканців.
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08.05.2021 09:23 Ответить
А може і не треба?
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08.05.2021 09:36 Ответить
Ми??
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08.05.2021 09:51 Ответить
Судя по тому, что в Киеве вакцинируют в пять раз больше чем в целом по стране, то похоже, что судейско-мажорское быдло активно готовится к сезону летних отпусков.
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08.05.2021 10:48 Ответить
 
 