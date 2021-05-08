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Новости Политика Украины
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Зеленский (16519) День памяти и примирения (62)

"Нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения", - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения подчеркнул, что этот день отмечается для того, чтобы полнее понимать и хранить общую для всех историю.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Зеленского.

"Когда мы говорим "никогда снова", имеем в виду прежде всего очень конкретное "никогда не забыть". Поэтому и отмечается во многих странах этот День - памяти и примирения. И у нас это не на замену 9 мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее. Потому что она - общая, одна на всех в мире", - написал Зеленский.

"Чтобы никогда не забыть, что нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения. Никогда не забыть, что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма. Вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими. И точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя", - добавил президент.

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Он напомнил, что Вторая мировая война стала самой страшной в истории человечества, и именно поэтому были созданы международные институции и правила для поддержания глобального мира.

"И чтобы никогда не забыть, что мир теряется очень легко. И это настоящее счастье, когда удается его восстановить. Помним. Побеждаем. И ценим жизнь. Вечная память погибшим во Второй мировой войне! Никогда снова!", - резюмировал президент.

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Топ комментарии
+43
Нацизм чи фашизм?

"Нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2999
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08.05.2021 10:26
+35
"Нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3318
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08.05.2021 10:31
+26
Нацизм и большевизм были абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать их, заслуживает только осуждения. Был бы ты не лох, написал бы вот так. "Нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9590
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08.05.2021 10:30
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Страница 3 из 3
мій батько - один з наймолодших ветеранів (відвойовував Братіславу, Будапешт і Відень) - вже 32 роки спочиває в могилі. Минулого року йому би виповнилось 95. До такого віку ветерани, які справді воювали - не дожили. Фізично. Від слова "ніхто".
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08.05.2021 16:13 Ответить
Правда, из тех кто реально воевал давно умерли,мой дед с1922 г.р уже 27 лет в могиле воевал всю войну начиная с Одессы и закончил в Вене
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09.05.2021 09:32 Ответить
коричневый нацизм Украине не угрожает, ему неоткуда тут взяться... а вот зеленый идиотизм это реальная угроза для развития и независимости страны...
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08.05.2021 12:01 Ответить
Путин - капут! Слава Украине!
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08.05.2021 12:07 Ответить
Вовка, твои соплеменники на мацкве не раз говорили ,что немецкий фюрер был успешным минетжером ,а кремлевский еще лучше. Ты бы разобрался со своими симпатиями.
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08.05.2021 12:39 Ответить
Святкувати разом з росією перемогу 9 травня - підтримувати побєдобєсіє. Весь світ відзначає 8 травня як день пам'яті. А наш бубочка збирається відзначати і з тими, і з цими. Хоче всидіти відразу на двох стільцях. Щось у цьому є по-януковицьки підле й лицемірне.
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08.05.2021 12:52 Ответить
Поскольку Зе вырос и воспитался в комуняцкой семье, то он и остался внутри комунякой, значит это не абсолютное зло, в его мозгу это добро, потому он и рвется к комуно-фашисту путлеру, он жерта зомбирования, и его надо лечить, и возможно требуется хирургическое вмешательство.
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08.05.2021 12:54 Ответить
Лечить?! Бубу?! Так це дурбецело тупорыле криворогате невиліковне! "Нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки на осуд", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7822
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08.05.2021 18:14 Ответить
Горбатого лікує лише могила.
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08.05.2021 20:52 Ответить
тока в кунсткамеру - в назидание потомкам.
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09.05.2021 04:50 Ответить
Обойдётся ! У него метастазы слишком далеко зашли !
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08.05.2021 12:58 Ответить
Ленінізм-сталінізм був ще більшим злом по відношенню до народів СРСР. Але ..."біло і харошєє".
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08.05.2021 13:55 Ответить
"Нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки на осуд", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6967
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08.05.2021 14:00 Ответить
"Нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки на осуд", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3458
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08.05.2021 14:15 Ответить
Осталось птицу-мутанта уморить. Я - за паритет между народами федерации, в их свободолюбивом устремлении... на зависть и погибель кацапам.
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09.05.2021 04:47 Ответить
Русню можно было на задный план в списке засунут учитывая сегодняшнюю ситуацию.Но Зебил есть Зебил.
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08.05.2021 14:26 Ответить
Кое что о распятых маль.., ДЕТЕЙ!
"Нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки на осуд", - Зеленський - Цензор.НЕТ 993

Ни сралину , ни жюкофу, который дал приказ, ни чего за это не было...
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08.05.2021 15:02 Ответить
Действительно цензор НЕТ???
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08.05.2021 15:05 Ответить
Нацизм возродила Леніна Маркс ідеологія яка по знищенню населення давно перегнала інші віруси суспільства ,...коли порахувати всі жертви ...наскільки б було краще коли б замість нацизму перемогла марксо ленінці в Німеччині...для світу ,...можна запитати в Камбоджі ...
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08.05.2021 15:26 Ответить
Дивуе те, що нацизм осудили всі , а совок Леніна маркса ідеологію стараються оправдати , найти плюси ...при її гулагаг, голодомор, переселеннях і звірствах нквд..
Нацисти нищили по національних ознаках , комуністи по політичним поглядам...ісламісти по релігійним..

Володя де ти найшов плюс в совку ?!коли цю інфекцію так тяжко знищити в головах ?
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08.05.2021 15:32 Ответить
Вава -то є мєстєчкове криворогате отродьє совкодрочєра шури сємьонича, колєгі профффесора тов. ківи ! "Нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки на осуд", - Зеленський - Цензор.НЕТ 507 І шо ві-такі від нього можетє хотєть?! "Нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки на осуд", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6932
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08.05.2021 18:36 Ответить
то он киве подмахивает.
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09.05.2021 04:40 Ответить
Только следует добавить что совдеповщина была в своем варварстве еще похлеще немецкого нацизма.
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08.05.2021 15:32 Ответить
Но Володя там найшов + ,...
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08.05.2021 15:34 Ответить


Гуго Карлович ™@JoN_TM 19 ч

Этот День Победы
Клоуном пропах

"Нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки на осуд", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2424
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08.05.2021 15:42 Ответить
Жертвами коммунизма во всем мире насчитывается, более 100 млн. человек. Нацистам Гитлера и его всем союзникам фашистам до таких "достижений" (коммунизма) как до Луны. Причем, на ссср приходится абсолютное большинство всех человеческих жертв из этих 100 млн. Коммунистический режим тюрьмы народов ссср это самый за всё время сатанинский кровавый режим на планете. Он десятками миллионов уничтожал людей и в мирное время, и в военное. Кремлёвскому коммуно-фашистскому режиму ничего не мешало совершать массовые убийства с 1917 года по 1953. В этом убеждаемся, когда читаем о кровавых событиях, происходившими в стране победившего коммуно-сатанизма - рсфср и позже ссср, - миллионных убийствах периода красного террора и военного коммунизма при кровавых палачах ленине и сталине в книге «Истоки зла (тайна коммунизма)».А теперь и их наследник современный главарь фашистского кремлевского режима кровавый палач )(уйло, он ничем не отличается от таких как и он красного палача сталина нациста гитлера .
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08.05.2021 16:27 Ответить
І що ж чекати від гугнявлячо-хриплячого ,,недоразумения", вихованого на совковій ідеології?
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08.05.2021 21:00 Ответить
А это было абсолютным добром?!

"Архівні документи про розправу в селі Великий Житин У документі йдеться, що червоноармійці, проїжджаючи повз село Великий Житин, "були обстріляні невідомими бандитами", і у відповідь на це бійці частини вчинили над жителями населеного пункту "дику розправу". "У цю ніч були повністю спалені 23 селянських господарства разом з майном. У вогні згоріли кілька місцевих жителів, велика кількість хліба і худоби. Крім того, бійці цієї частини під час пожежі грабували майно населення, ґвалтували жінок, били і вбивали громадян села", - написано в спецповідомленні. Як вказується, в ході розслідування було встановлено, що в результаті звірств "постраждало багато сімей інвалідів Вітчизняної війни та осіб, які перебувають у Червоній Армії". Так, був спалений у своєму будинку інвалід і ветеран війни Карпюк. Убитий місцевий житель та інвалід війни Степан Процюк, його майно теж спалено. У Ганни Процюк спалили господарство, одного її сина інваліда та ветерана побили, а другого повели з собою. Побили і забрали з собою інваліда війни Антонюка Данила Андрійовича. Переселенку з Польщі Надію Цвіркалюк та її тримісячну дитину розстріляли. У дружини вбитого фронтовика Торчанюк Харитини спалені будинок і все майно. Троє солдатів зґвалтували дружину червоноармійця Миколайчук Марію Опанасівну, матір трьох малолітніх дітей, після чого забрали у неї всі речі та влаштували підпал… Далі в документі перераховуються й інші моменти розбійних грабежів і спалювання господарства, осель жінок, які разом з дітьми залишилися без засобів до існування. У документі йдеться, що це не повний перелік жертв, проте попередній. Розслідуванням зайнялося ОКР "СМЕРШ" НКО 13 Армії. Спецповідомлення написав нарком держбезпеки УРСР Савченко".

https://uanews.world/
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08.05.2021 16:30 Ответить
Абсолютная истина.
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08.05.2021 16:31 Ответить
Нарізані цитати сильно спотворюють відосік ВаЗеліна. Так як у відосіку він більше говорить про Другу світову війну і Перемогу в Другій світовій. Так яка в нього освіта? Юридична? Та він і в школу нормально не ходив, як і його спічрайтери...
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08.05.2021 16:48 Ответить
Странно,еще недавно, бубочка в новогоднем поздравлении утверждал, что -"Какая разница на какой улице живешь, если улица асфальтированная!" Предполагалось, шо бубочка комфортно себя чувствует и на улице Геббельса, или там какого- нибудь каудильо... А тут на тебе, как поменялось то.
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08.05.2021 17:19 Ответить
Питання до Зе. А чи можна було би перемогти нацизм просто переставши стріляти?
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08.05.2021 18:11 Ответить
Как говорила Майя Плисецкая : " Коммунизм ,социализм хуже фашизма"
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08.05.2021 18:23 Ответить
Питання потрібно ставити не Зе-непорозумінню, а до тих, хто своїми голосами віддав Україну в руки такого убожества.
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08.05.2021 21:05 Ответить
І що ж чекати від гугнявлячо-хриплячого ,,недоразумения", вихованого на совковій ідеології?
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08.05.2021 21:07 Ответить
Найбільшою трагедією Людства ХХ сторіччя була поразка Німеччини у ІІ Світовій війні. Тому і маємо нині у світі такий бардак і загрозу погибелі, до якого довели т.з. "пабєдітєлі". Німці такого би не допустили навіть у страшному сні. Чим ближче катастрофа, (ядерна , екологічна, кліматична)- тим гучніше пропагандистське виття про "жахіття" нацизму і героїзм "асвабадітєлєй"..
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08.05.2021 21:32 Ответить
це випадково не ті німці . що будують ПП-2 , вважаючи його чисто економічним проєктом ? до речі забивши на екологію .
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09.05.2021 00:50 Ответить
Ні, не ті - тих винищили. А ці соснули ***** "пабєдітєлям". Доречі - німецькі екологи (представлені, доречі політичною силою) заблокували через суд будівництво ПП в німецькій зоні.
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09.05.2021 12:00 Ответить
23.08.1939
Пакт между Сталиным и Гитлером о дружбе и разделе между собой Европы. 01.09.1939 Гитлер нападает на Польшу. 17.09.1939 Сталин нападает на Польшу. 22.09.1939 Совместный парад двух
союзников РККА и Вермахта в Бресте … Хронология взаимосвязанных событий менее
месяца…… ДедыВоевали….

но можно пользоваться
совковыми (рашистскими) "учебниками" истории - выбор каждый делает сам.
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08.05.2021 22:36 Ответить
"Нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки на осуд", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2167
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08.05.2021 22:49 Ответить
Янелоху (дурному шлемазлу) потрібно пояснити, що абсолютне зло є комунізм і тільки комунізм. Націзм чи націонал-соціалізм -це похідна гілка цього антилюдського збочення мозкової діяльності психічно хворих індивідів Homo sapiens.
То ж що він хоче побачити у очах комуняки краснопузого *****?
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08.05.2021 23:55 Ответить
а увидит даже не себя, как предводителя желаемого кремлядью сюзерена... - косточку для шавки, виляющую хвостом и так незграбно путающуюся под ногами.
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09.05.2021 05:34 Ответить
Пане, какая еще зрадуля? Там набор бессвязных слов, не более.
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09.05.2021 04:36 Ответить
Вот некоторые пеняют , шо фашизм не следует путать с нацизмом.... Хотя и фашизм, и роисшовинизм, и расизм - одного поля ягодки. Нацизм - это крайняя ступень расового диктата(арийского) в мировом масштабе, белая раса - превыше всего. Фашизм - это наци внутри страны, где на первом месте диктат-тоталитаризм и где общество поделено на низшие и высшие касты. Роисшовинизм присущ только кацапам, когда внутри страны, с перспективой экспансии наружу, - в приоритете все тот же, по-фашистско-нацистско-кацапскому расовому принципу слоган, мол только единственная кацапораса способна привести остальные народы( в нарабсее их около 200)туда, не знаю куда и для чего. Следует подметить, шо фашизмо-нацистский роисшовинизм, кроме всего, - это наивысшая ступень (крайняя) национализма. Потому те, кто себя соотносит к националистам у нас , отстоит от шовинизма на ступень ниже, бо у националистов присутствует все тот же авторитаризм, шо и у коммуно-фашистов-шовинистов, но без глобального вождизма. Как вы догадались, шо у националистов все понад усе - не в глобальном масштабе, как у нацистов , а как у фашисто-шовинистов , внутри страны... И такая позиция националистам не делает чести. Потому нашим националистам , конче необходимо сместить свой вектор с крайней формы к центру, отказавшись от фашистско-нацистско-шовинистического тоталитарного единоначалия... И уж тем более не позиционировать себя с нацистами от СС"Галичина". К вам же люди бойче потянутся. И еще, фашисто-нацисто-шовинисты - это политическая подоплека на госуровне, которую защищает армия. Наши же националистические организации, как правило, это обособленные боевые подразделения, но не гос-армейские, которых , порою вслепую, используют разные правые политсилы. Левые же преследуют, как конкурентов. Так что, пришло время определиться националистам, или быть центристской политсилой, или быть военизированным подразделением с крайними националистическими взглядами, на побегушках у политсил, которые, работают на олигархат.
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09.05.2021 05:44 Ответить
Прошу пардонить , французы также грешат , на манер кацапов, только своим лубрис-шовинизмом.
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09.05.2021 05:48 Ответить
" нашим националистам... конче необходимо отказаться от фашистско-нацистско-шовинистического тоталитарного единоначалия..." (09.05. 05:44)
Цікаво, що тобі присниться завтра...
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09.05.2021 12:19 Ответить
Все упирается в братство Сралина и Гитлера когда в Москве проходил Третий Конгресс КОМИНТЕРНА,где Гитлер был делегатом хоть и под другой фамилией...собирали сброд со всего Мира,а Гитлер представлял там свою партию НСДАП,Сралин сраную чЛенинскую РСДРП....рабочие братские партии... "Нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки на осуд", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3277
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09.05.2021 06:26 Ответить
Немцы и Мировая революция была затеяна еще в 1919 году...для тех кто не танке.... "Нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки на осуд", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1844
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09.05.2021 06:32 Ответить
Настало 9 травня, і членограй почав доїти цю тему... Ну і убожество...
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09.05.2021 07:20 Ответить
Нацизм был злом. Но как быть с фашизмом, коммунистическим интернационализмом??? Кстати ваффен-СС не была признана преступной в Нюрнберге. Ведь это всего лишь иностранные формирования в рядах вермахта. Это и казаки Панвица, и украинская "Галичина", и латышский, эстонский, голландский, норсежский, шведский... легионы СС. Многих из них тоже судили, но по законам своих стран, за коллаборационизм и измену родине. Но это уже о другом. В рядах ваффен-СС были конкретные люди - военные преступники. Однако не все скопом.
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10.05.2021 18:09 Ответить
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