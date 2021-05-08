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В мире зафиксировано почти 157 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерло 3 млн 270 тыс. человек, - университет Хопкинса

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом Здоровье

В мире зафиксировано почти 157 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерло 3 млн 270 тыс. человек, - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро субботы составило 156 млн 900 тыс. 851, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украна. 

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 269 тыс. 841 человека.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 32 млн 651 тыс. 36 инфицированных COVID-19, зафиксировано 580 тыс. 886 летальных исходов.

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Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 продолжает расти высокими темпами. За истекшие сутки число заразившихся увеличилось на 401 тыс. 78 случаев и достигло 21 млн 892 тыс. 676, число скончавшихся при рекордном суточном росте в 4 тыс. 187 составило 238 тыс. 270.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 15 млн 82 тыс. 449 заболевших, из них умерло 419 тыс. 114 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 421,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 788 человек, Индии - 171, Бразилии - 1 тыс. 961.

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Главные фейкомётчики 21-го века.
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08.05.2021 10:40 Ответить
Жак Аттали в 81 г . "мы что то найдём или вызовем пандемию. настоящий экономический кризис или нет вирус поражающий старых или толстых . неважно слабые поддадутся ему . испуганные и глупые поверят и дадут себя лечить.Мы позаботимся о том что бы лечение было предусмотрено .Отбор идиотов происходит сам по себе . они идут на бойню сами по себе." так же у него - человек будущего будет привязан к кредитно -регистрационной карточке
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08.05.2021 11:11 Ответить
Только натуральное хозяйство, лечение подорожником и естественный иммунитет спасут от любой пандемии. Например, от чумы Юстиниана, ой, неудачный пример, тогда от Черной смерти 1346-1353 годов... нет, опять не то. Ну,, может хотя бы от Испанского гриппа? Ни хрена.
Вы из тех кто верит в сказки типа "дедовский метод лечения диабета"?
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08.05.2021 11:17 Ответить
Ты нулевый, 21 век а ты мантры повторяешь и с подорожником носишься. При испанке антибиотиков не было, не позорься и учись, хотя кому я это десятки раз повторяю
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08.05.2021 12:12 Ответить
Даже если ты был бы прав, ты не задавался вопросом - А при эпидемиях гриппа до испанки антибиотики были?
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08.05.2021 12:36 Ответить
это сейчас вы о чём ? если конкретно про коронобесие то вам ни что не мешает прочитать . что вирус COVID-19 до сих пор не выделен и даже очень хорошую премию получить за предоставление его желающих до сих пор не нашлось. предыдущие вакцинации от короновирусов приводили к 100% тяжёлому заболеванию им же через 6-8 месяцев у вакцинированных. да и вообще первый глава всемирного банка член бильдегбергского клуба из правильно расовых наверное побольше знает . тем более то что он писал в своих книгах происходит на глазах. даже тот же паспорт иммунитета для контроля над людьми и таки очень переживал . что со свиным гриппом замешкались и упустили возможность создать " великую пандемию"
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08.05.2021 13:16 Ответить
Мне мешает прочитатьэто бред отсутствие такой информации на заслуживающих доверия сайтах. Это вранье только на антиваксерских помойках найти можно.
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08.05.2021 13:24 Ответить
я так понял . что вы вообще ни куда кроме как на политически правильные не заходите . даже на официальный европейский сайт побочных действий от лекарств . там есть статистика и по вакцинам
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08.05.2021 13:58 Ответить
Зробіть ласку, довчіть українську мову, а поки припиніть використовувати безособові звороти типу "зафіксовано майже 157" - ТІЛЬКИ "зафіксованІ майже 157" - все, що більше 1 узгоджується як у числі, так і у роді та відмінку. Помилкові безособові звороти просто показують, що автор тексту є малограмотним.
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08.05.2021 16:42 Ответить
 
 