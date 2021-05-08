В мире зафиксировано почти 157 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерло 3 млн 270 тыс. человек, - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро субботы составило 156 млн 900 тыс. 851, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украна.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 269 тыс. 841 человека.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 32 млн 651 тыс. 36 инфицированных COVID-19, зафиксировано 580 тыс. 886 летальных исходов.

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Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 продолжает расти высокими темпами. За истекшие сутки число заразившихся увеличилось на 401 тыс. 78 случаев и достигло 21 млн 892 тыс. 676, число скончавшихся при рекордном суточном росте в 4 тыс. 187 составило 238 тыс. 270.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 15 млн 82 тыс. 449 заболевших, из них умерло 419 тыс. 114 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 421,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 788 человек, Индии - 171, Бразилии - 1 тыс. 961.

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