Порошенко: Год за годом мы отходим от имперского "победобесия" к европейской традиции памяти
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Год за годом украинцы отходят от имперского "победобесия" к европейской традиции памяти о трагедии самой ужасной в истории человечества катастрофы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении пятого президента Петра Порошенко по случаю Дня памяти и примирения.
"В сентябре 1939 года вместе с поляками украинцы первыми ощутили последствия сговора двух тоталитарных режимов, коммунистического и нацистского, которые разожгли смертоносный пожар Второй мировой. Гитлер и Сталин - одного поля ягоды. И Путин, так же, как и они, поджигатель войны, который уничтожает международное право, а земли соседей рассматривает как "жизненное пространство" для своей империи.
Недаром в наше время в стенах украинского парламента был принят закон, который юридически уравнивает преступность нацистской и коммунистической человеконенавистнических идеологий. Год за годом, надеюсь, мы отходим от имперского "победобесия" к европейской традиции памяти о трагедии самой ужасной в истории человечества катастрофы.
Мы, украинцы, помним о миллионах евреев, погибших в результате Холокоста. Так же осуждаем геноцид крымскотатарского народа. Это наша общая боль, которая не утихает более восьми десятилетий.
"Никогда снова", - под таким лозунгом мы сегодня отмечаем День памяти и примирения. Ведь именно цель не допустить новой войны в Европе и породила Европейский Союз, к которому мы сейчас стремимся.
Пусть неугасимая человеческая память о колоссальных многомиллионных жертвах Второй мировой, о тысячах до основания разрушенных городов и десятках тысяч сожженных сел предостережет мир от повторения этой ужасной катастрофы.
Желаю всем украинском мира. Путин - капут! Слава Украине!"
Пожалуйста, подождите...
Він би натягнув пійонерську краватку і з повітряними кульками бігав би по площі.
Совок в душі ніколи не прийме європейських та українських цінностей.
https://www.youtube.com/watch?v=enb-xbXL4nw&t=317s
Это главный показатель что зеленский для США это клоун который временно сидит в кресле президента пока грабит Украину
то что Блинкен встречался с Порохом первый это факт, да там была ещё и Тимошенко и ещё пару депутатов, но не было переводчика, поэтому Порох общался всё время легко с Блинкеном на английском, а Юлька и остальные только сидели улыбались и кивали ничего не понимая
До речі, Осадчук стажувався в США, так що англійську він знає добре. Але ще цікавіше, що Нуланд вільно володіє російською.
19-е августа 1939: заключён военно-политический союз между СССР и Германией.
1-е сентября: Германия вторгается в Польшу
17-е сентября: СССР вторгается в Польшу
23-е сентября: совместным парадом в Бресте отмечают уничтожение Польши
31-го октября Молотов в докладе на сессии Верх.Совета похвастался что Польша уничтожена совместным ударом Германии и СССР.
кроме того, сталин одновременно с гитлером начал 2ю Мировую войну,напав синхронно с гитлером на Польшу в 1939 году !
об етом вам в ******** не рассказывают?
Red Arrows fly over Horse Guards Parade during the VE Day Parade in 2015
Националисты имеют совершенно другую мотивацию, не финансовую.
Компания Рошен, в частности, спонсировала строительство ПВО Киева.
Тогда ведь бессарабия была в королевстве Романия.
Всі інші - це кремлівські холуі і тупі істоти , яким потрібно тільки збагатитися !
Не, ну, збитки Енергоатому, Нафтогазу, Укренерго та інших зебілам побачити важко... згоден...