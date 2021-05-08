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Новости Политика Украины
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Порошенко (19360) День памяти и примирения (62)

Порошенко: Год за годом мы отходим от имперского "победобесия" к европейской традиции памяти

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Порошенко: Год за годом мы отходим от имперского

Год за годом украинцы отходят от имперского "победобесия" к европейской традиции памяти о трагедии самой ужасной в истории человечества катастрофы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении пятого президента Петра Порошенко по случаю Дня памяти и примирения.

"В сентябре 1939 года вместе с поляками украинцы первыми ощутили последствия сговора двух тоталитарных режимов, коммунистического и нацистского, которые разожгли смертоносный пожар Второй мировой. Гитлер и Сталин - одного поля ягоды. И Путин, так же, как и они, поджигатель войны, который уничтожает международное право, а земли соседей рассматривает как "жизненное пространство" для своей империи.

Недаром в наше время в стенах украинского парламента был принят закон, который юридически уравнивает преступность нацистской и коммунистической человеконенавистнических идеологий. Год за годом, надеюсь, мы отходим от имперского "победобесия" к европейской традиции памяти о трагедии самой ужасной в истории человечества катастрофы.

Мы, украинцы, помним о миллионах евреев, погибших в результате Холокоста. Так же осуждаем геноцид крымскотатарского народа. Это наша общая боль, которая не утихает более восьми десятилетий.

"Никогда снова", - под таким лозунгом мы сегодня отмечаем День памяти и примирения. Ведь именно цель не допустить новой войны в Европе и породила Европейский Союз, к которому мы сейчас стремимся.

Пусть неугасимая человеческая память о колоссальных многомиллионных жертвах Второй мировой, о тысячах до основания разрушенных городов и десятках тысяч сожженных сел предостережет мир от повторения этой ужасной катастрофы.

Желаю всем украинском мира. Путин - капут! Слава Украине!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8 мая в 22:15 "ЕС" проводит акцию памяти жертв Второй мировой войны

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+53
Порошенко: Год за годом мы отходим от имперского "победобесия" к европейской традиции памяти - Цензор.НЕТ 9298. Порошенко: Год за годом мы отходим от имперского "победобесия" к европейской традиции памяти - Цензор.НЕТ 9173 .
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08.05.2021 10:59
+51
Порошенко: Год за годом мы отходим от имперского "победобесия" к европейской традиции памяти - Цензор.НЕТ 7102
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08.05.2021 10:43
+30
Я думаю, це він про нормальних людей має на увазі. 73% нікуди не відходять. Вони вирішили влаштувати з цілої країни цирк на чолі з преЗЕдентом ГОВНОкомандувачем. А фактично країною керує російський єрмак. Ніяка Європа тут і не світить...
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08.05.2021 10:48
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Зеленський не відходить.
Він би натягнув пійонерську краватку і з повітряними кульками бігав би по площі.
Совок в душі ніколи не прийме європейських та українських цінностей.
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08.05.2021 10:56 Ответить
Но думаю что до окончания этого " процесса" еще уйдет лет 15 - 20. Кстати поэтому путин так и спешит. ведь победоносие это один из кроеугольных камней фундамента режима.
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08.05.2021 10:57 Ответить
ну и зачем ты сюда своих кумиров постишь?
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08.05.2021 11:01 Ответить
Квартальні клоуни не відходять. Сьогодні демонстративно не проводять ніяких офіційних заходів, а завтра в унісон з паРашею і ****** преЗедент, голова Верховної ради і заступник голови ВР покладуть квіти до могили невідомого солдату. Може ще й колорадські стрічки на себе начеплять.
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08.05.2021 11:10 Ответить
Блинкен первым встретился именно с Порошенко, т.к. знает что это до сих пор единственный человек в Украине можно доверять и который что то пытается сделать для Украины...

https://www.youtube.com/watch?v=enb-xbXL4nw&t=317s

Это главный показатель что зеленский для США это клоун который временно сидит в кресле президента пока грабит Украину
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08.05.2021 11:11 Ответить
Цензор.нет давно удалил эту глупую брехню сывочолого крыхолама. Была 20 минутная встреча Блинкена с пятью лидерами парламентских фракций и спикером Рады, но никак не часоввя лично с Порошенко
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08.05.2021 11:27 Ответить
вот фейсбук удалил вас зе ботов, надо что б и тут почистили..
то что Блинкен встречался с Порохом первый это факт, да там была ещё и Тимошенко и ещё пару депутатов, но не было переводчика, поэтому Порох общался всё время легко с Блинкеном на английском, а Юлька и остальные только сидели улыбались и кивали ничего не понимая
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08.05.2021 12:35 Ответить
ще раз для тебе повторю те, що сказав один з учасників тої зустрічі Андрій Осадчук. Що почали вони на чолі з Разумковим переговори з Вікторією Нуланд, і тільки через 30хв. до них долучилися Порошенко з Блінкіним. І що загалом вон переговорювались близько години.
До речі, Осадчук стажувався в США, так що англійську він знає добре. Але ще цікавіше, що Нуланд вільно володіє російською.
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08.05.2021 14:09 Ответить
где можно записаться в "клуб фанатов Порошенко" и получить на хлеб с маслом и черной икрой?
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08.05.2021 11:59 Ответить
касап, почім vpn?
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08.05.2021 11:21 Ответить
Ню-ню. Календарь купи.
19-е августа 1939: заключён военно-политический союз между СССР и Германией.
1-е сентября: Германия вторгается в Польшу
17-е сентября: СССР вторгается в Польшу
23-е сентября: совместным парадом в Бресте отмечают уничтожение Польши
31-го октября Молотов в докладе на сессии Верх.Совета похвастался что Польша уничтожена совместным ударом Германии и СССР.
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08.05.2021 11:23 Ответить
А потому что это была попытка умиротворения агрессора. Это - паскудство и трусость. Но не военно-политический союз, и не уничтожение независимого государства совместным военным ударом.
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08.05.2021 11:34 Ответить
Есть мнение, что не все так однозначно. Гитлера кто-то ведь финансировал. И кормил его грандиозные проекты типа автобанов по всей германии. Похоже его вырастили для противовеса другому усатому фюреру( вождю) кототый уже готовился к мировой революции.
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08.05.2021 11:49 Ответить
Сталин привёл Гитлера к власти; это не секрет. Причём очень просто: запретил Тельману заключать союз с соц-демами.
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08.05.2021 11:52 Ответить
Так кумуняки і кормили німців, почитай по поставки ресурсів з срср в німечинну
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08.05.2021 14:01 Ответить
Правительство Чехословакии ждало от Мацквы ****************, но Молотов отморозился и всячески избегал встречи с чешским послом. И только через день после согласия Чехословакии на аннексию Судет, обьявились комуняцкие вожди с заявлениями о помощи Праге
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08.05.2021 11:37 Ответить
Мюнхенское соглашение, давай пройдёмся - какие части Судет получили Италия, Великобритания и Франция? Порошенко: Рік за роком ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам'яті - Цензор.НЕТ 3182
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08.05.2021 11:53 Ответить
Dmitriy Smirnov dbd235fd. сталин договорился с гитлером о разделе Европы ,заключив пакт молотова-рибентропа и етим развязал гитлеру руки !

кроме того, сталин одновременно с гитлером начал 2ю Мировую войну,напав синхронно с гитлером на Польшу в 1939 году !
об етом вам в ******** не рассказывают?
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08.05.2021 11:31 Ответить
в Польше не считают советских солдат освободителями
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08.05.2021 12:18 Ответить
завдякт укр-блогерам рашисти вже вивчили дату 1 вересня 1939, але все-рівно пхають по переду свою вялікую атєчєствєнную 1941.
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08.05.2021 13:01 Ответить
8 травня в Європі також святкують перемогу. Цей день так і називається - Victory in Europe Day. Російське "побєдобєсіє" - то дещо інше.
Red Arrows fly over Horse Guards Parade during the VE Day Parade in 2015

Порошенко: Рік за роком ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам'яті - Цензор.НЕТ 2538
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08.05.2021 11:23 Ответить
Порошенко: Рік за роком ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам'яті - Цензор.НЕТ 1482
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08.05.2021 11:26 Ответить
Порошенко: Рік за роком ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам'яті - Цензор.НЕТ 9582
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08.05.2021 11:30 Ответить
Порошенко - украинский националист.
Националисты имеют совершенно другую мотивацию, не финансовую.
Компания Рошен, в частности, спонсировала строительство ПВО Киева.
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08.05.2021 11:50 Ответить
Траст - это перемена метода управления, а не смена собственника.
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08.05.2021 13:23 Ответить
когда человек умом не вышел, а в голове каша и контакты перепутались между собой, психологи рекомендуют лист бумаги, и разбить общую проблему на много мелких. напиши три пункта 1-2-3 что именно Порошенко "жрал не в себя". станет легче.
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08.05.2021 11:51 Ответить
як справжній українець-господар: усе в хату!
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08.05.2021 13:02 Ответить
Це так Порошенко: Рік за роком ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам'яті - Цензор.НЕТ 8133
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08.05.2021 13:51 Ответить
То ж так. П`яте місце в Форбс.
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08.05.2021 14:55 Ответить
Можно пруфы, а?
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08.05.2021 11:54 Ответить
Це твоі , ватан , фантазіі щодо Порошенко , по собі приміряєш , ворюга !
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08.05.2021 12:14 Ответить
Молдавские победобесы.

Порошенко: Рік за роком ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам'яті - Цензор.НЕТ 1249
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08.05.2021 11:29 Ответить
какое победобесие на молдавии?
Тогда ведь бессарабия была в королевстве Романия.
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08.05.2021 11:41 Ответить
и в гитлеровской коалиции)))
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08.05.2021 11:52 Ответить
Ну да,никто кроме свинособак не участвовал )))что ж совки Кишинёву город -герой пришпандорили...
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08.05.2021 12:05 Ответить
Самое печальное , что следующие выборы - очередные грабли .
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08.05.2021 11:44 Ответить
Может тебе создать свой сайт и там самого себя получать ?
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08.05.2021 11:51 Ответить
Тебе хіба хтось примушує читати Цензор .? Не подобається , можеш перейти на срувєсну ,, там Порошенка вже точно - нє хвалят .! Порошенко: Рік за роком ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам'яті - Цензор.НЕТ 9383 .
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08.05.2021 12:07 Ответить
тебе путина-иконьі мало, что тьі приперлось тут указьівать? иди гавкай на ру-сайтах.
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08.05.2021 13:03 Ответить
Следуший президент будет не тот ни другой,задолбали своим коридорным мышлением.
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08.05.2021 11:42 Ответить
Кто ? Порошенко: Рік за роком ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам'яті - Цензор.НЕТ 4214
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08.05.2021 11:44 Ответить
Петро Олексійович Порошенко!
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08.05.2021 11:56 Ответить
Бойко?
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08.05.2021 11:49 Ответить
Запросто. Пообещает нарiду что будет "как в СССР": телефон за две копейки, трамвай за три копейки, метро за пять копеек, и никаких "пандемий".
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08.05.2021 11:51 Ответить
Форрофка...
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08.05.2021 11:57 Ответить
Постукай три рази по дереву , бо Бойко - це кремль !
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08.05.2021 12:47 Ответить
Следующім презідєнтом будєт тот , кого захоче , іх сіятєльство - олєг жиган .! Порошенко: Рік за роком ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам'яті - Цензор.НЕТ 7540 . І чхать на мнєніе інших 42 млн .
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08.05.2021 12:13 Ответить
вьіучи грамматику узкого язьіка, потом приходи.
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08.05.2021 13:04 Ответить
Никогда снова! Путин - капут! Слава Украине!"Источник: https://censor.net/ru/n3264171
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08.05.2021 12:01 Ответить
То чому Петька податки платив "поджигателю войны"?
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08.05.2021 12:11 Ответить
И зачем убил и съел брата? Он что, голодный?
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08.05.2021 12:19 Ответить
Так он же ещё убил и съел брата дЕрмака 🤣🤣🤣
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08.05.2021 12:21 Ответить
Порошенко: Рік за роком ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам'яті - Цензор.НЕТ 2554.
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08.05.2021 12:39 Ответить
*Петька* -твой сожитель в теплотрассах чебоксар,фуфел...
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08.05.2021 13:15 Ответить
Порошенко: Рік за роком ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам'яті - Цензор.НЕТ 5837
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08.05.2021 12:16 Ответить
Я давно зрозумів , що Украіну взмозі зберегти людина розумна , вихована , толерантна і патріотична - саме таким є Петро Порошенко !
Всі інші - це кремлівські холуі і тупі істоти , яким потрібно тільки збагатитися !
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08.05.2021 12:45 Ответить
Вже два роки без Питра. Щось змінилось?
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08.05.2021 14:57 Ответить
зебіли не тільки брехливі, а й сліпі. Може, ти хоч в очку ***** щось побачив?
Не, ну, збитки Енергоатому, Нафтогазу, Укренерго та інших зебілам побачити важко... згоден...
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08.05.2021 15:44 Ответить
Атряд нє замєтіл патєрі байца )))
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08.05.2021 15:50 Ответить
тут я з соєвим згоден
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08.05.2021 13:35 Ответить
"...мы отходим..." - так бы хорошо звучало, если б это Порох изрёк перед тем, вместе со своим диабетом засобирался бы в мир иной. Как же... Чтобы такому счастью... Дождёшься тут...
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08.05.2021 16:09 Ответить
Год за годом мы уходим от имперского парада победобесия,к европейскому бесовскому гей параду.
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08.05.2021 17:30 Ответить
Попробуй для изгнагия своих бесов перейти с боярышника на сок читотела - может попустит!
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09.05.2021 10:07 Ответить
Хорошо,попробую,а по теме что то сказать не хочешь?
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09.05.2021 20:51 Ответить
: «Сколько бесов можно разместить на кончике иглы?»

Порошенко: Рік за роком ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам'яті - Цензор.НЕТ 8744
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10.05.2021 10:01 Ответить
Мавзолейные Хмыри пиарят Гитлера уже 75 лет... Порошенко: Рік за роком ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам'яті - Цензор.НЕТ 6796типа Молотов и Риббентроп заключили правильный братский доголвор от 23 августа 1939 года... Порошенко: Рік за роком ми відходимо від імперського "побєдобєсія" до європейської традиції пам'яті - Цензор.НЕТ 6796всем пиарам пиар +Северное сияние потока фюрера Путлера
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08.05.2021 20:30 Ответить
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