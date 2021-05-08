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На горе Поп Иван в Карпатах выпало 20 см снега. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На г. Поп Иван Черногорский, в Ивано-Франковской области, ночью с 7 на 8 мая выпало до 20 см снега.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 09:30 08.05.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер юго-западный 4 м/с. Температура воздуха -3°С. За ночь выпало до 20 см снега", - указывается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8 мая в Киеве и области объявлено штормовое предупреждение, - ГСЧС

На горе Поп Иван в Карпатах выпало 20 см снега 01
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Топ комментарии
+18
а теперь, слабаки, признайтесь, кто выкиинул новогоднюю йолку)) На горі Піп Іван у Карпатах випало 20 см снігу - Цензор.НЕТ 528
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08.05.2021 11:08
+6
Это от глобального потепления...
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08.05.2021 10:53
+4
Піп Іван... А не поп.
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08.05.2021 11:16
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08.05.2021 10:46 Ответить
Для Білого Слона -, це характерний стан. Нема чому дивуватися.
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08.05.2021 10:49 Ответить
Это от глобального потепления...
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08.05.2021 10:53 Ответить
глобального потепления не существует, ковид это выдумка, Зе лучший президент, абырвалг, абырвалг.
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09.05.2021 08:15 Ответить
Знову ,,підсніжників,,будуть знаходити.
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08.05.2021 10:57 Ответить
Блін....Вже ТРАВЕНЬ !
А сніг валить. І холодно.
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08.05.2021 11:02 Ответить
а теперь, слабаки, признайтесь, кто выкиинул новогоднюю йолку)) На горі Піп Іван у Карпатах випало 20 см снігу - Цензор.НЕТ 528
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08.05.2021 11:08 Ответить
Піп Іван... А не поп.
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08.05.2021 11:16 Ответить
Поп- это у вас в Московском каганате. Собственные имена - не переводятся. Дюссельдорф- это "Дюссельдорф, а не"Деревня на болоте" Рівне и на русском языке Ривне, а не "Ровно".
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08.05.2021 17:24 Ответить
"На горі Піп Іван у Карпатах випало 20 см снігу."- а фулі глобальне потепління ,аднака! На горі Піп Іван у Карпатах випало 20 см снігу - Цензор.НЕТ 7708
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08.05.2021 11:19 Ответить
«Зима близько». (с) На горі Піп Іван у Карпатах випало 20 см снігу - Цензор.НЕТ 3530
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08.05.2021 11:36 Ответить
Все маємо -і зиму і весну і літо,а там і осінь....
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08.05.2021 11:51 Ответить
Блдь і там вже забудова, коли вже це припинеться?
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08.05.2021 12:13 Ответить
Відбудовують руїни обсерваторії разом з поляками. Правда, попи хотіли поряд ще церкву будувати щоб бабки за свічки брать, але народ разом з екологами їх умовили того не робити.
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08.05.2021 13:58 Ответить
Ну всьо! Бубочька наконец-то на лыжах покатается! Давно в отпуске не был. Пару недель, так точно! На горі Піп Іван у Карпатах випало 20 см снігу - Цензор.НЕТ 3558
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08.05.2021 21:18 Ответить
 
 