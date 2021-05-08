На горе Поп Иван в Карпатах выпало 20 см снега. ФОТО

На г. Поп Иван Черногорский, в Ивано-Франковской области, ночью с 7 на 8 мая выпало до 20 см снега.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 09:30 08.05.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер юго-западный 4 м/с. Температура воздуха -3°С. За ночь выпало до 20 см снега", - указывается в сообщении.

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