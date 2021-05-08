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На горе Поп Иван в Карпатах выпало 20 см снега. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
На г. Поп Иван Черногорский, в Ивано-Франковской области, ночью с 7 на 8 мая выпало до 20 см снега.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
"По состоянию на 09:30 08.05.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер юго-западный 4 м/с. Температура воздуха -3°С. За ночь выпало до 20 см снега", - указывается в сообщении.
Топ комментарии
+18 Шрек Баблокат
показать весь комментарий08.05.2021 11:08
+6 Дорогой Я
показать весь комментарий08.05.2021 10:53
+4 Vasyl Karmazyn 1905cb1b
показать весь комментарий08.05.2021 11:16
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А сніг валить. І холодно.