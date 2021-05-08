РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15786 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 104 36
Вторая мировая война (406) МИД (6653) День памяти и примирения (62)

Сегодня Украина защищает всю Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня Украина защищает всю Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны, - МИД

На протяжении многих десятилетий Украина надеялась, что война больше никогда не придет на нашу землю. Однако, сегодня приходится защищать не только свои территории, но и всю демократическую Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины ко Дню памяти и примирения.

В министерстве напомнили, что в ходе Второй мировой, погибли более 8 млн украинцев.

"На протяжении многих десятилетий мы надеялись, что война больше никогда не придет на украинскую землю. Но в 2014 Россия начала военную агрессию против Украины и оккупировала часть нашей территории. Сегодня Украина защищает не только саму себя, но и всю демократическую Европу. Ту Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны и которая объединена главной идеей "никогда снова", - говорится в заявлении министерства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения", - Зеленский

8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне. С 2015 года в нашей стране эта памятная дата отмечается наравне с Европой и США. Мемориальные мероприятия продолжатся 9 мая - в 76-ю годовщину победы над нацизмом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Год за годом мы отходим от имперского "победобесия" к европейской традиции памяти
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Внутри только полиция работающая на врага грабит граждан и покрывает преступность, что с ними делать, дайте право на законодательном уровне отстреливать преступников полицейских
показать весь комментарий
08.05.2021 11:10
+4
Сегодня Украина защищает всю Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны, - МИД - Цензор.НЕТ 6007
показать весь комментарий
08.05.2021 11:29
+3
Европу не надо защищать , иначе они совсем расслабятся . Надо защищать Украину .
показать весь комментарий
08.05.2021 11:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
современная мировоззренческая концепция Украины - это "Форт Украина", защищающая границы цивилизации и европейского мира от бесноватой Орды "русскавага мира"..
показать весь комментарий
08.05.2021 11:10 Ответить
Внутри только полиция работающая на врага грабит граждан и покрывает преступность, что с ними делать, дайте право на законодательном уровне отстреливать преступников полицейских
показать весь комментарий
08.05.2021 11:10 Ответить
Закон нужен, а дальше его исполнять в обязательном порядке
показать весь комментарий
08.05.2021 11:24 Ответить
А тим часом за Поребриком
Сегодня Украина защищает всю Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны, - МИД - Цензор.НЕТ 9009 Сегодня Украина защищает всю Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны, - МИД - Цензор.НЕТ 3767Сегодня Украина защищает всю Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны, - МИД - Цензор.НЕТ 9760Сегодня Украина защищает всю Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны, - МИД - Цензор.НЕТ 9329
показать весь комментарий
08.05.2021 11:19 Ответить
вот уже и мид упомянул роиссю что они вторглись и Порох сегодня вспомнал путина сравнил с гитлером и сталиным и только ранее Зеклоун и слова не сказал про войну с нами размазано сказало чтоб больше не повторилось и слова про агрессию а упомянул кацапов что воевали вместе с другими : "Чтобы никогда не забыть, что нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения. Никогда не забыть, что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма. Вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими " Источник: https://censor.net/ru/n3264169-
показать весь комментарий
08.05.2021 11:20 Ответить
Лапоть, зникни поки за тебе не взялись.
показать весь комментарий
08.05.2021 11:31 Ответить
Сегодня Украина защищает всю Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны, - МИД - Цензор.НЕТ 6007
показать весь комментарий
08.05.2021 11:29 Ответить
Сегодня Украина защищает всю Европу.-У Кулебы после встречи с Блинкеном мания величия.
показать весь комментарий
08.05.2021 11:29 Ответить
Безкоштовна буферна зона(((
показать весь комментарий
08.05.2021 11:31 Ответить
**@ть, сколько пафоса! Чем защищает? Болтовней и коррупцией?
показать весь комментарий
08.05.2021 11:33 Ответить
Сьогодні Україна захищає всю Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни, - МЗС - Цензор.НЕТ 8431....
показать весь комментарий
08.05.2021 11:36 Ответить
В европолитиков теперь есть на кого списывать свои проблемы, другой рукой тянут трубу оттуда же
показать весь комментарий
08.05.2021 13:05 Ответить
На бутылку тебя насаживает например Сьогодні Україна захищає всю Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни, - МЗС - Цензор.НЕТ 5241 Безо всякого пафоса Сьогодні Україна захищає всю Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни, - МЗС - Цензор.НЕТ 5955
показать весь комментарий
08.05.2021 14:15 Ответить
Давно подмечено, что есть два вида памяти о войне:
1. Помним, чтобы не повторилось.
2. "Всех порвали", можем повторить.
Первый нужен мирной стране, второй - агрессору. Военное поколение не праздновало день Победы. "По-взрослому" его стал отмечать только Путин - изгой решил, что лубочное выставление этого дня напоказ должно служить исторической индульгенцией Кремлю и лично ему за все совершённые преступления. Именно поэтому большинству из нас хочется пройти мимо "празднеств" 9 мая, ставших государственной религией РФ с элементами паранойи. Смысл которых в одном - реабилитации сталинизма.
Пропагандистскую природу 9-го мая хорошо поняли страны, радикально порвавшие с советским прошлым. Среди них и Украина, запретившая советскую символику и перенёсшая смысловой акцент на общеевропейское 8-е мая - День памяти и примирения. Сегодня такой день. Мы его не празднуем - преступно праздновать гибель более 9 млн украинцев. Мы чтим тех, кто отдал жизни за будущее своих детей.
@Helgi Sharр

Сьогодні Україна захищає всю Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни, - МЗС - Цензор.НЕТ 5312
показать весь комментарий
08.05.2021 11:40 Ответить
Европу не надо защищать , иначе они совсем расслабятся . Надо защищать Украину .
показать весь комментарий
08.05.2021 11:41 Ответить
Хорошо
показать весь комментарий
08.05.2021 13:03 Ответить
Дмитро Корчинський

3 год ·

У Другій світовій війні українці, як завжди, воювали по обидва боки фронту, у складі більшості армій.

Зокрема, у армії об'єднаної Європи вони воювали виключно, як добровольці, як люди, які вільно й свідомо здійснили свій вибір, а в московицькій армії - переважно, як жертви насильницького призову, під страхом неминучого розстрілу, як раби.

Восьмого й дев'ятого травня ми вшановуємо «подвиг» рабів і проклинаємо вільних людей.
показать весь комментарий
08.05.2021 11:48 Ответить
Какая армия "объединенной Европы"? Не надо забывать, что украинцы воевали в составе армии своей страны, защищали от нацифашистов.
показать весь комментарий
08.05.2021 12:03 Ответить
Сьогодні Україна захищає всю Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни, - МЗС - Цензор.НЕТ 673
Умом Россию не понять... Дети изображают на сцене надгробия.
показать весь комментарий
08.05.2021 11:51 Ответить
значит будущий груз 200 что бы привыкали
показать весь комментарий
08.05.2021 11:56 Ответить
Да где там Европа ?весь мир !
показать весь комментарий
08.05.2021 12:21 Ответить
Сегодня Украина залог хорошей скидки на газ для Германии
показать весь комментарий
08.05.2021 13:01 Ответить
Похоже что те руины так ничего Европу не научили.Например,тех же глупых немцев,которые опять через газопроводы лезут в обьятия с фашистской рашкой.
показать весь комментарий
08.05.2021 14:05 Ответить

___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.-
показать весь комментарий
08.05.2021 15:34 Ответить
Я бы посоветовал МИДу поскромнее как-то... Европа в основном в НАТО, их защищать не нужно, а вот мы помощи просим постоянно. Ощущение, что они там от реальности оторвались. Засмеют.
показать весь комментарий
08.05.2021 15:43 Ответить
Праздник переполняет сердца, гордость за наших предков, за их подвиг спасения Родшильдов и Коломойских от гитлеровских печей. Если бы не их мужество и самопожертвование, мы бы не освободили от оков однополую любовь и не расширили горизонты мировосприятия пятикратными тарифами.
показать весь комментарий
08.05.2021 16:03 Ответить
 
 