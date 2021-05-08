Сегодня Украина защищает всю Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны, - МИД
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На протяжении многих десятилетий Украина надеялась, что война больше никогда не придет на нашу землю. Однако, сегодня приходится защищать не только свои территории, но и всю демократическую Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины ко Дню памяти и примирения.
В министерстве напомнили, что в ходе Второй мировой, погибли более 8 млн украинцев.
"На протяжении многих десятилетий мы надеялись, что война больше никогда не придет на украинскую землю. Но в 2014 Россия начала военную агрессию против Украины и оккупировала часть нашей территории. Сегодня Украина защищает не только саму себя, но и всю демократическую Европу. Ту Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны и которая объединена главной идеей "никогда снова", - говорится в заявлении министерства.
8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне. С 2015 года в нашей стране эта памятная дата отмечается наравне с Европой и США. Мемориальные мероприятия продолжатся 9 мая - в 76-ю годовщину победы над нацизмом.
Пожалуйста, подождите...
1. Помним, чтобы не повторилось.
2. "Всех порвали", можем повторить.
Первый нужен мирной стране, второй - агрессору. Военное поколение не праздновало день Победы. "По-взрослому" его стал отмечать только Путин - изгой решил, что лубочное выставление этого дня напоказ должно служить исторической индульгенцией Кремлю и лично ему за все совершённые преступления. Именно поэтому большинству из нас хочется пройти мимо "празднеств" 9 мая, ставших государственной религией РФ с элементами паранойи. Смысл которых в одном - реабилитации сталинизма.
Пропагандистскую природу 9-го мая хорошо поняли страны, радикально порвавшие с советским прошлым. Среди них и Украина, запретившая советскую символику и перенёсшая смысловой акцент на общеевропейское 8-е мая - День памяти и примирения. Сегодня такой день. Мы его не празднуем - преступно праздновать гибель более 9 млн украинцев. Мы чтим тех, кто отдал жизни за будущее своих детей.
@Helgi Sharр
3 год ·
У Другій світовій війні українці, як завжди, воювали по обидва боки фронту, у складі більшості армій.
Зокрема, у армії об'єднаної Європи вони воювали виключно, як добровольці, як люди, які вільно й свідомо здійснили свій вибір, а в московицькій армії - переважно, як жертви насильницького призову, під страхом неминучого розстрілу, як раби.
Восьмого й дев'ятого травня ми вшановуємо «подвиг» рабів і проклинаємо вільних людей.
Умом Россию не понять... Дети изображают на сцене надгробия.
___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________
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Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.-