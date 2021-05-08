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За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 37 человек, выявлено 753 новых случаев заболевания, - Кличко. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

В Киеве за минувшие сутки выявлено 753 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 37 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

"753 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Кивеве за сутки (всего 198 721). Среди них 410 женщин в возрасте от 18 до 97 лет, 315 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет, 13 девочек от 1 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет", - отметил Кличко. 

Умерли за сутки 37 жителей столицы (всего 4787). 

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В больницы столицы госпитализировано 93 больных коронавирусом, а также 129 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями. 1 268 человек преодолели коронавирус (всего 127886).

Найбильшее количество случаев заболевания выявлено в районах: Шевченковском (113), Соломенском (110) и в Дарницком (103).

За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 37 человек, выявлено 753 новых случаев заболевания, - Кличко 01
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В Вашингтонском университете провели исследование реального числа смертей от ковида. Топ-5: США - 905 тыс. Индия - 654 тыс. Мексика - 617 тыс. Бразилия - 595 тыс. Россия - 593 тыс. А если считать число смертей на миллион населения, то хуже нас ситуация вообще только в Мексике.(с)
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09.05.2021 02:32 Ответить
Вы слегка приврали.
Если считать число смертей на миллион населения, то хуже нас ситуация у Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Албании, Мексики, Северной Македонии, Беларуси, Румынии, Казахстана, Перу, Словакии, России, Литвы, Польши, Чехии, Венгрии, Молдове и Черногории
Таблица 2. по ссылке
http://www.healthdata.org/special-analysis/estimation-excess-mortality-due-covid-19-and-scalars-reported-covid-19-deaths
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09.05.2021 20:41 Ответить
нах мне эти ссылки !? ..ты реальное количество населения Украины знаешь, и реальное количество смертей !? нет.. но вот когда узнаешь вот тогда и скажешь кто из нас приврал...
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09.05.2021 21:58 Ответить
Понятно, что ссылки брехунам вроде тебя как кость в горле. Ибо нефиг.
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09.05.2021 22:01 Ответить
ой блин.. та не смеши меня чучело... реальные цифры мы узнаем еще не скоро а те что публикуют разные сми - это БРЕД !!!...
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09.05.2021 22:04 Ответить
Ваши доказательства - не доказательства? Знакомая песня.
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09.05.2021 22:16 Ответить
Какие доказательства тебе поцу нужны !? от Степаниды или от фармацевт-мафии !? ты болен или дурак !!!
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09.05.2021 23:56 Ответить
Брехуняка, ты хотя бы давай ссылки под постами, где ты цифры приводишь. Или ты считаешь доказательством три восклицательных знака подряд? За добу через COVID-19 у Києві померли 37 осіб, виявлено 753 нові випадки захворювання, - Кличко - Цензор.НЕТ 3634
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10.05.2021 00:07 Ответить
Не злсись. От злости витамины пропадают (с). А в борьбе с ковидом это твоя последняя надежда.
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10.05.2021 10:21 Ответить
 
 