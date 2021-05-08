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Новости Происшествия
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агитация (498) Одесса (7375) пропаганда (3469) СБУ (18668)

СБУ обезвредила ботоферму и интернет-агитаторов, планировавших дестабилизировать ситуацию в Одессе во время майских праздников. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность сети интернет-агитаторов и "ботофермы" в Одессе.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, злоумышленники распространяли фейковую информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и пропаганду сепаратизма.

Оперативники спецслужбы установили, что пятеро жителей Одессы выполняли заказ кураторов на съемку, публикацию и распространение ложной информации о ситуации в Украине. Планировалось, что сюжеты будут освещаться, среди прочего, в российских СМИ. Таким образом злоумышленники хотели создать "нужную информационную картинку" накануне и во время майских праздников.

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Через соцсети злоумышленники распространяли материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя Украины, а также разжигали межнациональную рознь.

По замыслу агитаторов, информационные материалы должны создать предпосылки для дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе в начале мая.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников сотрудники СБУ обнаружили печатные издания, символику с пропагандой тоталитарного режима, а также другую запрещенную законодательством продукцию.

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По версии следствия, злоумышленники планировали распространять это во время массовых майских мероприятий.

СБУ обезвредила ботоферму и интернет-агитаторов, планировавших дестабилизировать ситуацию в Одессе во время майских праздников 01
СБУ обезвредила ботоферму и интернет-агитаторов, планировавших дестабилизировать ситуацию в Одессе во время майских праздников 02

Также оперативники СБУ заблокировали в Одессе работу "ботофермы". Она использовалась для распространения в информационном пространстве антиукраинских и других противоправных призывов.

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Во время проведения обыска правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, а также телекоммуникационное оборудование.

СБУ обезвредила ботоферму и интернет-агитаторов, планировавших дестабилизировать ситуацию в Одессе во время майских праздников 03СБУ обезвредила ботоферму и интернет-агитаторов, планировавших дестабилизировать ситуацию в Одессе во время майских праздников 04
СБУ обезвредила ботоферму и интернет-агитаторов, планировавших дестабилизировать ситуацию в Одессе во время майских праздников 05

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. По их результатам будут приниматься соответствующие процессуальные решения.

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Мероприятия по разоблачению и блокировке противоправной деятельности проводились под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.
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Топ комментарии
+39
А дочуру судьи Константиновой, не?
Несла такое шо Скабеева озавидовалась.
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08.05.2021 11:57
+29
нехило сим -карточек гебня оболдуям накупила...
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08.05.2021 11:52
+17
там мама-отчим-тети-дяди (все судейские))) - не хило тыл прикрывают
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08.05.2021 11:59
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нехило сим -карточек гебня оболдуям накупила...
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08.05.2021 11:52 Ответить
Нічого вони не накупляли. Так званий "Київстар" це "Білайн" кацапсячий. В 2010 році він проковтнув "Київстар", але бренд залишив на території України. Так, що кацапи кругом рулять. Лайф це турки, а Водафон це той же МТС, тільки під британським брендом.
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08.05.2021 12:05 Ответить
Это Киевстар купил мертвый билайн (бывший велком телеком). А UMC , сейчас водафон это уже не мтс, а какой-то айзерком. Но то, что в Украине нет своего оператора после 7 лет агрессии это действительно жуткая правда
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08.05.2021 12:14 Ответить
так что самое интересное, если какой-то олигарх условно Порошенко задумает запилить проект Первый Украинский Мобильный Оператор, на него со старта перейдут лимона три абонентов, особенно если тарифы будут как на Лайфе. Вот Израиль - 9 млн. население, 8 мобильных операторов; необходимость запуска нового мобильного оператора (без российского капитала в уставном фонде) перезрела, причем проект будет финансово успешным, но конечно придётся потратиться на базовые станции сначала. Русские купили Киевстар и Водафон, и качество услуг/связи стано говно за большие деньги. Поэтому в Украине сейчас фактически один нормальный мобильный оператор - Лайфселл
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08.05.2021 13:06 Ответить
не важно кто кого купил, меняются вывески и совет директоров для откачки и распределения бабла, самое важное это место нахождение серверов и дата центров и самое интересное что кацапы позаботились об этом очень давно, вывод - все сервера находятся на территории **********, правильно написали 2010 год, а теперь вспомним когда кацапы делали пробный укус и смотрели какая будет реакция с островом Тузла? это 2003 год, первое фото губарева с тряпкой дыныры слёт ********** новороссии в Донецке - 2006 год, всё готовилось и проверялось очень давно.
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08.05.2021 13:31 Ответить
Якраз "Білайн" і був поглинутий "Київстаром", він не мав своїх базових станцій, а був віртуальним оператором на орендному обладнанні. Що було своїм у Бі, так це мережеве обладнання для доступу в тирнет. Після поглинання, у "Київстар" з'явилась послуга "Домашній інтернет", розгорнута на потужностях колишнього Білайна.
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08.05.2021 12:15 Ответить
опять ети майнери
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08.05.2021 13:32 Ответить
Вотафон больше года азерский.
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08.05.2021 15:55 Ответить
А може Ватафон? СБУ знешкодила ботоферму й інтернет-агітаторів, які планували дестабілізувати ситуацію в Одесі під час травневих свят - Цензор.НЕТ 5078
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08.05.2021 19:03 Ответить
Раньше був, зараз единий не кацапський оператор.
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08.05.2021 21:11 Ответить
СБУ, зверніть увагу на фейсбук групу "Моя Одеса", яка розхитую ситуацію на Півдні країни. Адмін спеціально пропускає анти-українські пости, блокує про-українські дописи, видаляє з групи дописувачів, які пишуть українською.
https://www.facebook.com/groups/myodessa
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08.05.2021 17:06 Ответить
Мене заблокували на місяць, після коментів з приводу 2 травня..
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08.05.2021 22:03 Ответить
Как поймают, убогих на кол посадить - это первое дело, а уж опосля!..
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08.05.2021 11:57 Ответить
А дочуру судьи Константиновой, не?
Несла такое шо Скабеева озавидовалась.
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08.05.2021 11:57 Ответить
там мама-отчим-тети-дяди (все судейские))) - не хило тыл прикрывают
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08.05.2021 11:59 Ответить
то есть полноценная ботоферма. Надеюсь СБУ уже выехало)
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08.05.2021 12:07 Ответить
Уже выдала ролик с извинениями.
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08.05.2021 13:03 Ответить
Маму следует уволить их судейских органов за неправильное воспитание дочки. Как она может правильно судить, если не способна дочь воспитать. А извинений со стороны дочери явно не достаточно.
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09.05.2021 08:53 Ответить
Ботоферма на прищепках. СБУ обезвредила ботоферму и интернет-агитаторов, планировавших дестабилизировать ситуацию в Одессе во время майских праздников - Цензор.НЕТ 4340
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08.05.2021 11:58 Ответить
а чем крепить надо было, что бы не ржали ?
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08.05.2021 12:35 Ответить
От бачите, не тільки твітер з мордокнигою і тєлєгою працюють...
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08.05.2021 11:59 Ответить
даже трудовую на рахе оформил...в надежде,что Украина будет ему пенсию платить
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08.05.2021 12:00 Ответить
Интересует, когда в Верховной Раде мокшанскую скотоботоферму накроют?А также ботоферму карманных судов?
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08.05.2021 12:07 Ответить
я имел ввиду ОПЗЖ
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08.05.2021 12:08 Ответить
Смачно Байден вставляет пропи&#она! СБУ обезвредила ботоферму и интернет-агитаторов, планировавших дестабилизировать ситуацию в Одессе во время майских праздников - Цензор.НЕТ 4767
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08.05.2021 12:10 Ответить
Значит СБУ таки отслеживает ботофермы...Это на самом деле очень радует. Очень!
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08.05.2021 12:10 Ответить
Why are you here?
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08.05.2021 12:15 Ответить
I thin it made for to you asked
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08.05.2021 15:38 Ответить
Это ж на скоко тыс долл тут оборудования? СБУ обезвредила ботоферму и интернет-агитаторов, планировавших дестабилизировать ситуацию в Одессе во время майских праздников - Цензор.НЕТ 7937
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08.05.2021 12:16 Ответить
На самом деле не так и много - примерно на 100 тыс в гривнах.
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08.05.2021 16:08 Ответить
то для кого немного? для тебя на кремлевском пайке? СБУ знешкодила ботоферму й інтернет-агітаторів, які планували дестабілізувати ситуацію в Одесі під час травневих свят - Цензор.НЕТ 2396
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08.05.2021 22:16 Ответить
А ты оказывается ибиот. Был о тебе лучшего мнения.
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08.05.2021 22:25 Ответить
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины Источник: https://censor.net/ru/p3264180\\\\\\\\\\\

Кстати, а на Путина, Жирика, Сцуркова, Рамзана Ахматовича, извиняюсь, Кадырова, падишаха Чечни, извиняюсь и прочую мразь тоже открыли?
Они же на наших солдат даже открывают, хотя те воюют не на их засранной территории даже.
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08.05.2021 12:18 Ответить
чеченскому ишаку свои же отрежут голову,когда ***** выпадет в осадок.
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08.05.2021 12:23 Ответить
ммм, он же Академик, доон(я ролик тут видел, оно упоротое, вісрало "доон" десятки раз когда чет там мычало.. ) блин, и кортежи у него норм. ...... хотелось бы тоже быть таким рабом Аллаха)
как журналисту высрал

где деньги берете?
Аллах дает(Путин)
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08.05.2021 12:45 Ответить
сколько ж у зеленского ботоферм.. это ужас
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08.05.2021 12:25 Ответить
Ах вот они какие, любители русскага мира, проводки с прищепками , других не нашлось
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08.05.2021 12:39 Ответить
В Фейсбуке их там немного, пишут что ждут прихода "своих"
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08.05.2021 14:34 Ответить
Українці, патріоти, допоможіть, будь ласка, боротись з ватою та ботами в головній одеській фейсбук групі. Одеса - дуже важливий регіон, ми не маємо її втрачати
https://www.facebook.com/groups/myodessa СБУ знешкодила ботоферму й інтернет-агітаторів, які планували дестабілізувати ситуацію в Одесі під час травневих свят - Цензор.НЕТ 8030
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08.05.2021 14:58 Ответить
Бани там дають за правду чи адмінам всеодно?
Я ось у цій пробував
https://www.facebook.com/groups/1odessa1/
на друге травня під пропагандистськими висерами про одеса-хатинь кидати відео і фото факти - зразу бан в групі із видаленням коментарів...
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08.05.2021 16:22 Ответить
киес..алу глубоко плевать.
Ежедневно приходит СПАМ. Есть номер. Один и тот же. Может кто-то по наивности думает что киес..л блочит спамеров? Зачем?
Аналогично с "контрактными". Те также любят "гадить". при этом НОМЕР отправителя НЕ узнать НИКАК. Ни в личном кабинете, ни в суппорте.
Куда им убогим проводить АНАЛИЗ? Могут по непонятке другие анализы принести
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08.05.2021 15:27 Ответить
Главное шоб реальние сроки були.
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08.05.2021 15:56 Ответить
Нехай СБУ до цієї групи придивиться все таки там 150 тисяч членів, Одеса.
https://www.facebook.com/groups/1odessa1/
Там на 2 травня вакханалія відбувалась, а за спробу запостити фотографії фактів як російські терористи стріляли під прикриттям поліції, як ці терористи кидали коктейлі молотова із даху - зразу приходив бан із видалення всіх коментарів в групі.
Як мінімум всю адміністрацію за пости які вона зробила можна посадити, та і більшість реакцій під постами там поставлена ботами...
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08.05.2021 16:20 Ответить
СБУ знешкодила ботоферму й інтернет-агітаторів, які планували дестабілізувати ситуацію в Одесі під час травневих свят - Цензор.НЕТ 7079
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08.05.2021 17:15 Ответить
простите а какже демократия и свобода словва за что боролись простите
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08.05.2021 18:56 Ответить
Пропагандонство в пользу страны-агрессора есть преступление. Причем тут свобода слова?
Таким по десятке отвешивать и отправлять в кандалах дороги строить.
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08.05.2021 20:02 Ответить
притом что пропагандонство идет со всех сторон тогда надо и тем пропагандонам по десятке давать и дороги строить
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08.05.2021 20:08 Ответить
пропаганда не есть преступление в ук нет такой статьи а служба брелков просто держит нос по ветру дело политическое криминалом там и не пахнет так что ненадо выдумывать престуления
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08.05.2021 20:10 Ответить
Прокацапов нужно прожаривать. Периодически. Вата должна быть вспушеной и взбитой. Что бы не слеживалась. А всем, кто разоблачает кацапских прихвостней - доп. паек и путевка в Буковель.
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08.05.2021 20:19 Ответить
Подобных тебе кацапоидов то сколько на удобрение пошло. Хотя, тушки таких гнид нужно хлорочкой протравливать, токсичны.
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08.05.2021 22:52 Ответить
Ну конечно. Вижу в бинокль твой окопчик в Путиловской роще.
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09.05.2021 21:01 Ответить
Ты кацап, или коллаборант с украинским паспортом?
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09.05.2021 22:18 Ответить
лаврентий палыч извините не узнал вас
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08.05.2021 20:50 Ответить
А сбу і поліція нічого не хоче пред'явити силіконовій ку.ві, донечці судді, яка нещодавно паплюжила честь України?! Чи все парєшалі? Тоді Аваков і Баканов мають йти під три чорти.
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09.05.2021 10:30 Ответить
 
 