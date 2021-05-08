СБУ обезвредила ботоферму и интернет-агитаторов, планировавших дестабилизировать ситуацию в Одессе во время майских праздников. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность сети интернет-агитаторов и "ботофермы" в Одессе.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, злоумышленники распространяли фейковую информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и пропаганду сепаратизма.
Оперативники спецслужбы установили, что пятеро жителей Одессы выполняли заказ кураторов на съемку, публикацию и распространение ложной информации о ситуации в Украине. Планировалось, что сюжеты будут освещаться, среди прочего, в российских СМИ. Таким образом злоумышленники хотели создать "нужную информационную картинку" накануне и во время майских праздников.
Через соцсети злоумышленники распространяли материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя Украины, а также разжигали межнациональную рознь.
По замыслу агитаторов, информационные материалы должны создать предпосылки для дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе в начале мая.
Во время обысков по месту жительства злоумышленников сотрудники СБУ обнаружили печатные издания, символику с пропагандой тоталитарного режима, а также другую запрещенную законодательством продукцию.
По версии следствия, злоумышленники планировали распространять это во время массовых майских мероприятий.
Также оперативники СБУ заблокировали в Одессе работу "ботофермы". Она использовалась для распространения в информационном пространстве антиукраинских и других противоправных призывов.
Во время проведения обыска правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, а также телекоммуникационное оборудование.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. По их результатам будут приниматься соответствующие процессуальные решения.
Мероприятия по разоблачению и блокировке противоправной деятельности проводились под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.
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Несла такое шо Скабеева озавидовалась.
Кстати, а на Путина, Жирика, Сцуркова, Рамзана Ахматовича, извиняюсь, Кадырова, падишаха Чечни, извиняюсь и прочую мразь тоже открыли?
Они же на наших солдат даже открывают, хотя те воюют не на их засранной территории даже.
как журналисту высрал
где деньги берете?
Аллах дает(Путин)
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Я ось у цій пробував
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на друге травня під пропагандистськими висерами про одеса-хатинь кидати відео і фото факти - зразу бан в групі із видаленням коментарів...
Ежедневно приходит СПАМ. Есть номер. Один и тот же. Может кто-то по наивности думает что киес..л блочит спамеров? Зачем?
Аналогично с "контрактными". Те также любят "гадить". при этом НОМЕР отправителя НЕ узнать НИКАК. Ни в личном кабинете, ни в суппорте.
Куда им убогим проводить АНАЛИЗ? Могут по непонятке другие анализы принести
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Там на 2 травня вакханалія відбувалась, а за спробу запостити фотографії фактів як російські терористи стріляли під прикриттям поліції, як ці терористи кидали коктейлі молотова із даху - зразу приходив бан із видалення всіх коментарів в групі.
Як мінімум всю адміністрацію за пости які вона зробила можна посадити, та і більшість реакцій під постами там поставлена ботами...
Таким по десятке отвешивать и отправлять в кандалах дороги строить.