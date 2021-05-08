За сутки в ВСУ зарегистрировано 54 новых случая COVID-19, госпитализированы 17 человек

По состоянию на 10.00 8 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 941 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Всего за время пандемии выздоровели 23 869 человек, летальных случаев 85.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 208 человек.

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За минувшие сутки зарегистрировано 54 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 17 человек.

С начала вакцинации в Вооруженных Силах Украины 48 981 человек получил 1 дозу вакцины. Из них 3 217 военные медики. Повторно провакцинировано 277 человек.

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За минувшие сутки от COVID-19 вакцинированы 1069 человек.