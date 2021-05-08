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За сутки в ВСУ зарегистрировано 54 новых случая COVID-19, госпитализированы 17 человек

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Здоровье

За сутки в ВСУ зарегистрировано 54 новых случая COVID-19, госпитализированы 17 человек

По состоянию на 10.00 8 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 941 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Всего за время пандемии выздоровели 23 869 человек, летальных случаев 85.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 208 человек.

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За минувшие сутки зарегистрировано 54 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 17 человек.

С начала вакцинации в Вооруженных Силах Украины 48 981 человек получил 1 дозу вакцины. Из них 3 217 военные медики. Повторно провакцинировано 277 человек.

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За минувшие сутки от COVID-19 вакцинированы 1069 человек.
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надо бы Горького Лука найти ЖЖ - он же там медиком то. правда какую-то херню начал писать, с месяц взад читал ЖЖ его там
но очень умный, мужественный и патриотичен аж до шнурков на берцах

пишет раз - едем и тут простр. участок, а водила(забыл позывной или кликуху, пусть будет Бенджамин Бенджаминович Сухарев) притопил газовую педаль в пол, а Лук:
- Ээээ, Бенджамин Бенджаминович Сухарев, мы же медики, на нас гроб крест видно. Чего ты гонишь то?
- Вот потому и гоню, Лучок, орки как раз приоритетной целью нас имеют из-за высокой заметности.
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08.05.2021 12:36 Ответить
Я так понимаю, что вслед за командой "нужно перестать стрелять", зебил дал другую команду: "нужно перестать вакцинировать военнослужащих", а там глядишь он сможет "договорится по средине" с куйлом, ведь защищать Украину уже не будет кому.
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08.05.2021 12:38 Ответить
 
 