Саммит НАТО пройдет без участия Украины, но с обсуждением вопроса получения Киевом ПДЧ в НАТО, - Жовква
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Саммит НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, пройдет без участия украинской стороны как страны-партнера, однако в его повестке есть вопрос возможного получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ)
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Интерфакс-Украина сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.
"Нынешний саммит НАТО 14 июня будут проведен без участия стран-партнеров Альянса, к которым среди прочих относится и Украина. В этом саммите примут участие только страны - члены. Главным для нас является содержательное наполнение саммита 14 июня. Здесь мы можем быть уверенными, что тема Украины будет обязательно обсуждена", - заявил Жовква.
Он подчеркнул, что "про обсуждение украинской тематики на саммите НАТО уверяли ближайшие партнеры НАТО, а именно США, Канада, Германия, Франция и Польша".
Жовква добавил, что решения саммита, в том числе по Украине, будут зафиксированы в общем итоговом документе. "Работа над таким документом продолжается. Мы продолжаем переговоры с нашими партнерами, чтобы обеспечить учет интересов Украины в итоговом решении Альянса", - сказал он.
Как отметил заместитель руководителя Офиса президента, "в Альянсе было принято решение о проведении 14 июня заседание Североатлантического совета НАТО на уровне глав государств и правительств стран-членов Альянса".
"Альянс действительно иногда не проводит саммиты с привлечением стран-партнеров. Например, такими были саммиты в Лондоне в 2019 году или Страсбурге и Келе в 2009 году, которые прошли только при участии стран-членов. Поэтому нынешний саммит Альянса после избрания нового президента в США достаточно ожидаемо может проходить именно в "узком кругу" государств-членов НАТО", - сообщил Жовква.
Однако при этом он не исключил, что "такое решение о проведении саммита НАТО только среди членов Альянса и без присутствия стран-партнеров может быть пересмотрено".
Пожалуйста, подождите...
Дякуємо, ЗЄлєчка, все просираєшь !
у нас своїх ЗЬО-баників вистачає....
поляки поставили собі завдання можливості самостійного спротиву російській агресії.
і вони успішно його реалізують, не жаліючи а ні зусиль, а ні грошей.
Наверное в НАТО не видят смысла что-то обсуждать с ватными клоунами.
Пройшли роки. Приїхав парубок з науки. Зібралися діди, послухать мудрості. Прйшли, а батько каже: "Сказав син, що три дні буде думать, а потім говорить буде...".
Минуло три дні. Вийшов парубок до дідів, та й каже:
- Оце, як зібрать з усіх людей світу в одного чоловіка, усі води світу в одне місце, а усі гори світу нагромадить одну на одну, а з усього заліза зробить одну сокиру, що буде?".
- Не знаємо...
- А все просто... Отой чоловік хай вилізе на ту гору з тією сокирою. Розмахнеться і кине сокиру в море... От-то "булькне"!!!...
Так і з "Блазнем" - в голову лише ТАКА наука йде...
Там же без нього ну ніяк 🤣
Ганьба і стидоба !
Головне , що можна здогадуватися - Зеля зрозумів ,
що в США знають все. Абсолютно все !!
І скільки він та інші вкрали, і куди на які рахунки заховали, і хто й як працює на російські спецслужби, і як особисті корупційні інтереси домінують над державними.
От і вся історія... На жаль, на жаль....
А завтра знову вожжа під хвіст попаде і воно передумає. Кому таке треба.
Хто надасть членство в НАТО країні яка обирає проросійських клоунів?
Наіфіг їм приймати в НАТО країну яка через рік вийде звідти отримавши нового президента. Те ж саме стосується мудрого вибору 2019.
2. Особлива подяка НАТО і Заходу за офігенну "підтримку" в 2014 році.
О чем НАТО с ними говорить?
Поскладали б ми до купи гроші,
Припинили б сю озбройню гонку,
Пили б разом нашу самогонку.
Всюди б забуяла черемшина
І була б одна в нас Батьківщина.
І усі народи, їли б на свободі
Київськи торти!
Что им обсуждать с ЗЕбанарием?
Тому НАТО і послало зеленських - єрмаків - таранів- кулеб ... НАЙУХ перед тим натикавши мордою у, даруйте... гівно.