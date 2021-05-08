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НАТО (8926) ПДЧ (137) саммит (1030) членство в НАТО (1215) Жовква Игорь (125)

Саммит НАТО пройдет без участия Украины, но с обсуждением вопроса получения Киевом ПДЧ в НАТО, - Жовква

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Саммит НАТО пройдет без участия Украины, но с обсуждением вопроса получения Киевом ПДЧ в НАТО, - Жовква
Фото: bituk.media

Саммит НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, пройдет без участия украинской стороны как страны-партнера, однако в его повестке есть вопрос возможного получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Интерфакс-Украина сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Нынешний саммит НАТО 14 июня будут проведен без участия стран-партнеров Альянса, к которым среди прочих относится и Украина. В этом саммите примут участие только страны - члены. Главным для нас является содержательное наполнение саммита 14 июня. Здесь мы можем быть уверенными, что тема Украины будет обязательно обсуждена", - заявил Жовква.

Он подчеркнул, что "про обсуждение украинской тематики на саммите НАТО уверяли ближайшие партнеры НАТО, а именно США, Канада, Германия, Франция и Польша".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участие Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока не подтверждено, повестку еще не обнародовали (обновлено)

Жовква добавил, что решения саммита, в том числе по Украине, будут зафиксированы в общем итоговом документе. "Работа над таким документом продолжается. Мы продолжаем переговоры с нашими партнерами, чтобы обеспечить учет интересов Украины в итоговом решении Альянса", - сказал он.

Как отметил заместитель руководителя Офиса президента, "в Альянсе было принято решение о проведении 14 июня заседание Североатлантического совета НАТО на уровне глав государств и правительств стран-членов Альянса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом отредактировал комментарий пресс-секретаря о вступлении Украины в НАТО

"Альянс действительно иногда не проводит саммиты с привлечением стран-партнеров. Например, такими были саммиты в Лондоне в 2019 году или Страсбурге и Келе в 2009 году, которые прошли только при участии стран-членов. Поэтому нынешний саммит Альянса после избрания нового президента в США достаточно ожидаемо может проходить именно в "узком кругу" государств-членов НАТО", - сообщил Жовква.

Однако при этом он не исключил, что "такое решение о проведении саммита НАТО только среди членов Альянса и без присутствия стран-партнеров может быть пересмотрено".

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Топ комментарии
+26
Саммит НАТО пройдет без участия Украины/ четыреждыуклонист -главнокомандующий с пианино там смотрелся бы странно.
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08.05.2021 12:17
+22
Серед серйозних дядьків не місце клоуну !!!))
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08.05.2021 12:23
+20
А нужно чтобы на закрытом заседании присутствие Дерьмака и Зеленскаґо?
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08.05.2021 12:19
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Правила форума Совет форумчан
Венгерские ******* против участия Украины в этом саммите
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08.05.2021 12:15 Ответить
А нужно чтобы на закрытом заседании присутствие Дерьмака и Зеленскаґо?
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08.05.2021 12:19 Ответить
А німецькі фріци та французькі жабоїди виступлять проти України в НАТО взагалі, як завжди. От і все, що потрібно знати про "демократичну" гейропу.
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08.05.2021 12:43 Ответить
казали-балакали, сіли й заплакали !

Дякуємо, ЗЄлєчка, все просираєшь !
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08.05.2021 15:28 Ответить
Венгерские ******* против участия Украины в этом саммите ?

у нас своїх ЗЬО-баників вистачає.... Саміт НАТО відбудеться без участі України, але з обговоренням питання отримання Києвом ПДЧ у НАТО, - Жовква - Цензор.НЕТ 413
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08.05.2021 15:29 Ответить
Мадярські ****** не мають геть ніякої ролі для боєздатності НАТО.Для Альянсу то баласт. Як , Доречі і Польща, Литва, Румунія, Болгарія. - ніхто їх вище за територію для розвертання головних сил і баз та персонал тилового забезпечення не сприймає. Ляхи, мадяри, мамалижники, болгари просто заховалися за чужі спини, оборзіли зі своїми мовними, територіальними і історичними претензіями до сусідів (не тільки до України)
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08.05.2021 17:25 Ответить
ну стосовно ролі Польщі в НАТО ти погарячкував!
поляки поставили собі завдання можливості самостійного спротиву російській агресії.
і вони успішно його реалізують, не жаліючи а ні зусиль, а ні грошей.
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08.05.2021 23:40 Ответить
Поставити завдання і впоратися з ним - то "дві великі різниці". І не дуже то вже той "самостійний спротив": Польща постійно волає до вуйка Сема розмістити американські і НАТО-вські сили на своїй території (що, доречі уже робиться...). На сьогодні печальні реалії такі, що російська армія з Білорусії і Кьонігсберга проходить Польщу транзитом навіть не завжди розвертаючись у бойові порядки. (Як колись німці пройшли і Польщу і Францію). Як не печально, але Польща не має сили проти Росії. І ніколи не мала. У цьому плані Польща не відрізняється від, скажімо, Угорщини, чи Румунії, чи Литви - не ці новоспечені "бойові побратими" захищатимуть НАТО, а НАТО змушене буде захищати їх.
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09.05.2021 11:44 Ответить
Клиента не пригласили на примерку, потому штаны будут шить в его отсутствие. На глазок. И так сойдет. Зеидиотизм во всей красе.
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08.05.2021 12:17 Ответить
а как еще клоуну без мозгов штаны сшить?при его участии. возможно что он без штанов вообще окажется Саммит НАТО пройдет без участия Украины, но с обсуждением вопроса получения Киевом ПДЧ в НАТО, - Жовква - Цензор.НЕТ 3894.а чо?прикольна жы...
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08.05.2021 12:25 Ответить
Саммит НАТО пройдет без участия Украины/ четыреждыуклонист -главнокомандующий с пианино там смотрелся бы странно.
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08.05.2021 12:17 Ответить
Вот только этих людей туда послал бы четырежды уклонист ЗЕ.

Наверное в НАТО не видят смысла что-то обсуждать с ватными клоунами.
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08.05.2021 14:04 Ответить
Вовочка для НАТИ пусте місце.Саммит НАТО пройдет без участия Украины, но с обсуждением вопроса получения Киевом ПДЧ в НАТО, - Жовква - Цензор.НЕТ 6609
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08.05.2021 12:18 Ответить
-- мокрое место...
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08.05.2021 13:21 Ответить
Це не про Вовочку, це про Україну
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08.05.2021 13:23 Ответить
Про идиота зелю все это -за два года не назначил нашего представителя в НАТО,зато теперь этот раненный петух бегает с визгом,что нас просто обязаны туда взять в сию же минуту-так что не прибедняйтесь
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08.05.2021 15:34 Ответить
Спасибо корабельному кловану ...
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08.05.2021 12:19 Ответить
Серед серйозних дядьків не місце клоуну !!!))
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08.05.2021 12:23 Ответить
Воно ж припхнеться туди і Козиря з собою притягне.
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08.05.2021 12:47 Ответить
Никогда. Будет где-то отдыхать на госсдачах или в домиках коломойского.
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08.05.2021 16:35 Ответить
посмотрели на отэтого...главнокакбыкомандующего...а оно еще и прогундосило непереводимые вещи... погримасничало и пошвыргало шнобельком... и подумали серьезные мужи в НАТО...шо таки приглашать отэто еще совсем рановато )))))
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08.05.2021 12:23 Ответить
Вася, не "ранувато", а "неможливо"... Є стара притча українська, з подібного приводу: "Був у справного господаря син. І носився батько з ним, "як дурень зі ступою...". Так розхвалював його: "От, підросте, відправлю в Київ, у науку. Вивчиться, повернеться, вас, селюків, всіх своїм розумом, за пояс заткне!...".
Пройшли роки. Приїхав парубок з науки. Зібралися діди, послухать мудрості. Прйшли, а батько каже: "Сказав син, що три дні буде думать, а потім говорить буде...".
Минуло три дні. Вийшов парубок до дідів, та й каже:
- Оце, як зібрать з усіх людей світу в одного чоловіка, усі води світу в одне місце, а усі гори світу нагромадить одну на одну, а з усього заліза зробить одну сокиру, що буде?".
- Не знаємо...
- А все просто... Отой чоловік хай вилізе на ту гору з тією сокирою. Розмахнеться і кине сокиру в море... От-то "булькне"!!!...
Так і з "Блазнем" - в голову лише ТАКА наука йде...
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08.05.2021 15:53 Ответить
Невже найвеличнішого не запросили на Саміт НАТО ?
Там же без нього ну ніяк 🤣
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08.05.2021 12:24 Ответить
а ото надо было хотя бы посла при нато в свое время назначить
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08.05.2021 12:26 Ответить
В кремлі не було команди для Зе , призначити за два роки посла від Украіни при НАТО !
Ганьба і стидоба !
Головне , що можна здогадуватися - Зеля зрозумів ,
що в США знають все. Абсолютно все !!
І скільки він та інші вкрали, і куди на які рахунки заховали, і хто й як працює на російські спецслужби, і як особисті корупційні інтереси домінують над державними.
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08.05.2021 12:32 Ответить
Там просмотрели пресс-конференцию Блинкена с Зеленским и решили, что нам такой клиент не нужен.
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08.05.2021 12:25 Ответить
Не сильно воно "велічайшему" і потрібно. Йому б в очі фуйла глянуть.
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08.05.2021 12:30 Ответить
Ему 100% не надо , а задачу свою «саботаж» оно🤡💩😈 перевыполняет и отчитаться за аванс в Омане , спешит !
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08.05.2021 16:16 Ответить
Саммит НАТО пройдет без участия Украины, но с обсуждением вопроса получения Киевом ПДЧ в НАТО, - Жовква - Цензор.НЕТ 1529
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08.05.2021 12:30 Ответить
ПЕРВАЯ ГРУППА ЗЕбилов, самая массовая - ЛИЦА С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ. В этой группе есть как откровенные шариковы, так и граждане с интеллектом в нижних пределах нормы, некоторые, имеющие формально высшее образование, иногда гуманитарное, а порой экономическое (однако, этот факт скорее характеризует не их, а текущее состояние нашего высшего образования). Общая особенность представителей данной группы, помимо низкого интеллекта и малообразованности, это МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТЬ, а ГЛАВНЫМ движущим чувством этой группы являются ЗАВИСТЬ, и основанная на ней КЛАССОВАЯ НЕНАВИСТЬ.
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08.05.2021 12:55 Ответить
Там збираються впливові люди щоб вирішувати важливі проблеми (в т. р. і проблеми України), а не слухати маячню бубочки-нелоха та його жополизів.
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08.05.2021 12:32 Ответить
Там не хочуть бачити морду Зеленського.
От і вся історія... На жаль, на жаль....
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08.05.2021 12:33 Ответить
С 2016 года ежегодно нас приглашали, но Зебіли зробили всіх разом.
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08.05.2021 12:35 Ответить
Клоун, тебе я даже обьяснять не буду, ты же думаешь, что прибегут морские котики за нас воевать, на всех аэродромах сядут F-35 и кацапам жопа.А сейчас у Зебизян новая методичка Бубочка все просрал и начинается новая методичка: нас в НАТО никто не ждет, дальше, что Зебилушка хотим в таежный союз?
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08.05.2021 12:51 Ответить
Ты наверно с окопа пишешь герой?
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08.05.2021 12:56 Ответить
В гугле забанили? На саммиты НАТО.
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08.05.2021 12:52 Ответить
Розумієш, щоб ГУГЛ спитати, потрібно правильно питання поставити. Що можна спитати при формуліровці "С 2016 года ежегодно нас приглашали"???? КУДИ? В ЖОПУ?
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08.05.2021 13:14 Ответить
Чукча не читатель? Не пробовал хотя бы название статьи прочитать к которой я оставил коммент? Конечно я Давосский форум имел ввиду.
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08.05.2021 13:18 Ответить
чем скорее закончим с недоразумением под именем клоун и слуги - тем быстрее Украина будет нормально жить - при них не как - уже факт
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08.05.2021 12:39 Ответить
І як ти збираєся "закончить" з Президентом Зеленським?
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08.05.2021 12:46 Ответить
Він сам повинен це зробити.
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08.05.2021 12:47 Ответить
два роки зюзя крутив тому НАТО дулі - тепер припекло?
А завтра знову вожжа під хвіст попаде і воно передумає. Кому таке треба.
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08.05.2021 12:47 Ответить
Давайте бути об'єктивними - Україна могла бути в НАТО ще при Ющі. Але нам дулі тикали. Правда, не без участі Юлі Вєліколєпной.
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08.05.2021 12:49 Ответить
Об'єктивно дулі тикав мудрий нарід обравши в 10-му Януковіча а в 2019-му зеленського.
Хто надасть членство в НАТО країні яка обирає проросійських клоунів?
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08.05.2021 12:54 Ответить
Вибои 1991 р.,Кравчук=понад 60%,В.Чорновол-23% !!! Минуло 30 років і жодних змін ,лохторат незмінний ,продовжує швендяти по граблях !!!)))
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08.05.2021 13:06 Ответить
Об'єктивно могли при Ющі прийняти, до бандюковича. Але всралися.
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08.05.2021 13:12 Ответить
За що персональна подяка бабці жЮлі !!!)))
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08.05.2021 13:13 Ответить
Я б навіть сказав- Жабці Бюлі. С-ка.
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08.05.2021 13:16 Ответить
Нічого ,все ОК !! В 2019 р кремлівське гасло "Лишьби не Порошенко!" зпрацювало на відмінно і БЮТоголові разом з шанувальниками Голобородька обрали зелене нещастя !! Їжте потвори ,необляпайтесь !!!)))
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08.05.2021 13:43 Ответить
Вони не дебіли і прекрасно бачили електоральний розклад. Ющенко тоді був єдиний хто виступав за членство і в нього було 5%.
Наіфіг їм приймати в НАТО країну яка через рік вийде звідти отримавши нового президента. Те ж саме стосується мудрого вибору 2019.
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08.05.2021 13:19 Ответить
Дядьки з НАТО добре розуміють з якого лялькового балагана зелена пліснява !!!)))
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08.05.2021 13:23 Ответить
1. З 5% Ющ не став би президентом.
2. Особлива подяка НАТО і Заходу за офігенну "підтримку" в 2014 році.
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08.05.2021 13:27 Ответить
Когда руководство страны делает все чтоб не взяли, странно чего нам дули тыкали? И да БабЮле привет в 2008 перед Путлером выслужилась она, сейчас очередь Бубочки.
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08.05.2021 12:55 Ответить
Яке керівництво,зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!!)))
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08.05.2021 13:08 Ответить
Згоден.
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08.05.2021 13:28 Ответить
Там, де люди грають в шахи, гравцю в доміно нема чого робити. (((
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08.05.2021 12:52 Ответить
Воно і в доміно не шарить,лише в Чапая !!!!)))
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08.05.2021 13:04 Ответить
Не запросили, бо знають що з Клоуном нема про що говорити. Все про що там буде йти мова він не зрозуміє, а все те що клоун намагається сказати не має ні змісту, ні логіки. Може це й краще, що не запросили. Хоч нічого не зіпсує.
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08.05.2021 13:15 Ответить
а хто Україна? 73% бидла, обравших ганьбу? Це що завгодно, але точно не Україна.
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08.05.2021 13:21 Ответить
Колаборант ЗЕ и агент ФСБ ЕРмак - это Украина?

О чем НАТО с ними говорить?
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08.05.2021 14:12 Ответить
І Медведчук в раді зі своею бригадою...
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09.05.2021 04:14 Ответить
а разі пльохо жилі в сресесер какнул зільоний днями раніше
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08.05.2021 13:18 Ответить
А якщо б ви стали всі хороші,
Поскладали б ми до купи гроші,
Припинили б сю озбройню гонку,

Пили б разом нашу самогонку.
Всюди б забуяла черемшина
І була б одна в нас Батьківщина.
І усі народи, їли б на свободі
Київськи торти!
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08.05.2021 13:20 Ответить
в НАТО не кличуть просовкову *****, яка в дохлій імперії зла плюси бачить.
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08.05.2021 13:23 Ответить
тебе,свинособака,не питають)
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08.05.2021 15:39 Ответить
_Ну в общем всё ясно чем тот саммит ознаменуется: без Украины... и в стенограмме подленько своё "да" вычеркнули - сколь же мало слово их весит! А на саммите снова подельники путлера против Украины предсказуемо рогом упрутся. Так что...
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08.05.2021 13:44 Ответить
У основного игрока НАТО буквально позавчера была возможность оценить людей, представляющих сейчас Украину и то, что они могут и не могут.

Что им обсуждать с ЗЕбанарием?
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08.05.2021 14:10 Ответить
Надо ввести санкции, обсуждать Украину без Украины не позволительно! Саміт НАТО відбудеться без участі України, але з обговоренням питання отримання Києвом ПДЧ у НАТО, - Жовква - Цензор.НЕТ 6651
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08.05.2021 13:46 Ответить
Блинкен поговорил с ЗЕ и принял решение.
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08.05.2021 13:58 Ответить
Грузія своє ПДЧ отримає, а Україна - зачекає наступної зміни влади.
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08.05.2021 14:21 Ответить
Судя по количеству имбецилов Нужно ждать следующих поколейний а не следующих выборов.
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08.05.2021 15:32 Ответить
Бояться що дирижер як почне ручками мандражирувати той очі повиймає
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08.05.2021 14:52 Ответить
Конечно радость и не только у порохнявых, хоть не будут на этом заседании мычать и блеять и позорить страну с безнадежно дебильноватым большинством
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08.05.2021 15:31 Ответить
(Айн Райх, айн Фольк, айн Фюрер). Перефразовуючи - Альянсу потрібна сильна Україна (міцна Держава, єдиний Нарід, сильне Керівництво). Україна є привабливою для НАТО у плані "прищучити" Росію - пи.дець Московщині станеться саме звідси. Але НАТО не хоче, для прикладу, збудувати базу в Очакові щоб завтра до влади прийшли медведчуки і вирішили базу демонтувати а майно "прихапати".. НАТО не хоче давати ********** зброю країні, де керівництво цю зброю розбазарить а порожні склади спалять (як в Ново-Богданівці, Калинівці, Балаклії, Сватовому). А суди і проКУРВори традиційно скажуть про "відсутність винних і складу злочину". НАТО не хоче давати гроші режиму, де ці гроші вкрадуть а суди і проКУРВори не побачать у цьому складу злочину. НАТО не буде ділитися військовими секретами з країною, де половина вищого керівництва працює на російську розвідку.
Тому НАТО і послало зеленських - єрмаків - таранів- кулеб ... НАЙУХ перед тим натикавши мордою у, даруйте... гівно.
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08.05.2021 17:49 Ответить
А Порошенко запрошували на кожне засідання НАТО )
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09.05.2021 02:20 Ответить
Прийняти в нАто ?)) коли в раді України , тобто в управлінні сидять відкрито російські шпигуни ...чого Медведчук стоїть
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09.05.2021 04:11 Ответить
 
 