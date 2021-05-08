К Нормандскому формату стоит привлечь США, Великобританию и соседей Украины, - евродепутат Ващиковский

К переговорам по урегулированию ситуации на востоке Украины в Нормандском формате и в Минске стоит привлечь новых участников.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое мнение в ходе дискуссии под эгидой Украинского свободного университета высказал глава делегации Европарламента в Комитете ассоциации Украина - ЕС Витольд Ващиковский (Польша).

"Мы можем подумать о новых форматах, которые придут на смену "Нормандской формуле" и Минскому процессу. Уже семь лет прошло - сколько еще мы должны ждать результатов, чтобы решить этот конфликт? Поэтому мы можем открыто пригласить к этому формату Соединенные Штаты, Великобританию. Они являются сторонами Будапештского меморандума 1994 года (о безъядерном статусе Украины. - Ред.), и должны чувствовать ответственность за мирное решение конфликта. Я думаю, что этот новый формат мог бы также предусматривать приглашение некоторых соседей Украины, например, стран Балтии, Польши, Румынии и, возможно, Турции", - рассказал европейский политик.

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Он отметил, что все соседи Украины так или иначе страдают от этого конфликта. По словам Ващиковского, Польша находится в уникальной ситуации, поскольку является соседом одновременно для страны-агрессора и для страны, ставшей жертвой агрессии. Поэтому именно Польша может адекватно информировать Запад о том, что происходит в этой части Европы.

"Так что у нас достаточно инструментов, чтобы вести себя с Россией, нет дефицита идей, как решить конфликт между Россией и Украиной. Что есть - это отсутствие политической воли и решимости. Мы делаем заявления, у нас очень много политиков, которые хотели бы только сделать гешефт с Россией и забыть о том, что происходит за пределами Европейского Союза", - подчеркнул Ващиковский.

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