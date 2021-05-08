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Ващиковский (148) нормандская четверка (1596)

К Нормандскому формату стоит привлечь США, Великобританию и соседей Украины, - евродепутат Ващиковский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

К Нормандскому формату стоит привлечь США, Великобританию и соседей Украины, - евродепутат Ващиковский

К переговорам по урегулированию ситуации на востоке Украины в Нормандском формате и в Минске стоит привлечь новых участников.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое мнение в ходе дискуссии под эгидой Украинского свободного университета высказал глава делегации Европарламента в Комитете ассоциации Украина - ЕС Витольд Ващиковский (Польша).

"Мы можем подумать о новых форматах, которые придут на смену "Нормандской формуле" и Минскому процессу. Уже семь лет прошло - сколько еще мы должны ждать результатов, чтобы решить этот конфликт? Поэтому мы можем открыто пригласить к этому формату Соединенные Штаты, Великобританию. Они являются сторонами Будапештского меморандума 1994 года (о безъядерном статусе Украины. - Ред.), и должны чувствовать ответственность за мирное решение конфликта. Я думаю, что этот новый формат мог бы также предусматривать приглашение некоторых соседей Украины, например, стран Балтии, Польши, Румынии и, возможно, Турции", - рассказал европейский политик.

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Он отметил, что все соседи Украины так или иначе страдают от этого конфликта. По словам Ващиковского, Польша находится в уникальной ситуации, поскольку является соседом одновременно для страны-агрессора и для страны, ставшей жертвой агрессии. Поэтому именно Польша может адекватно информировать Запад о том, что происходит в этой части Европы.

"Так что у нас достаточно инструментов, чтобы вести себя с Россией, нет дефицита идей, как решить конфликт между Россией и Украиной. Что есть - это отсутствие политической воли и решимости. Мы делаем заявления, у нас очень много политиков, которые хотели бы только сделать гешефт с Россией и забыть о том, что происходит за пределами Европейского Союза", - подчеркнул Ващиковский.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+4
Вы с азерами уже 30 лет меняли форматы, толку ноль, единственный выход мочить кремлёвскую плешь
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08.05.2021 12:19
+3
нормандский формат явно пора менять...бо с такими участниками,как франция и германия нас ждет участь грузии и похлопование макроном членограя по щеке.
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08.05.2021 12:21
+3
форматы можно менять, как карты в колоде из 3600 штук...но пока баба яга против и присутствует желание почему-то с ней считаться, - дальше трепа не продвинуться ...
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08.05.2021 12:37
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Вы с азерами уже 30 лет меняли форматы, толку ноль, единственный выход мочить кремлёвскую плешь
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08.05.2021 12:19 Ответить
Там заранее договорились где заканчивать освобождать.
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08.05.2021 13:13 Ответить
Надо остановить Nord Stream 2 , отключить рашу от Swift , дать Украине оружие . Тогда и привлекать никого не придётся .
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08.05.2021 12:21 Ответить
Успокойтесь уже и не смешите с этим Свифтом. Это серьезное оружие для стран с работающей экономикой и финансами, а рашке это уже пох, кроме нефти газа и леса нех торговать, а расчеты с Китаем производят тем же сырьем как в каменном веке
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08.05.2021 12:26 Ответить
Воно то так, та не зовсім. Заскиглять швидко. Але "Запад" - імпотентні слабаки.
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08.05.2021 12:36 Ответить
Згоден. Є такий фільм Body of lies з ДіКапріо де агент CIA говорить конгресменам про ісламських терористів :»коли вони зрозуміли, що воюють з чуваками із майбутнього, вони зрозуміли, що можуть бути невидимі для чуваків із майбутнього, коли відключать свої телефони і Інтернет і будуть передавати інструкції із рук в руки...».
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08.05.2021 12:38 Ответить
Я про те, що від відключення SWFT може постраждати дуже маленький процент населення, великій кацапії пофігу
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08.05.2021 12:41 Ответить
Грабовский, накуй со своим жЫдгим газом из Германии. Папуасам в своих индейских резервациях впаривайте.
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08.05.2021 13:23 Ответить
Pavel Lymar Павел, не совсем так. Да Китай и Раша, торгуют в своих валютах, и уходят от доллара. Касаемо другого. Нех торговать, то гарно, а то, что в ЗВР Раши, за две недели, под санкциями и КОВИД, пришло 6,8 млрд долларов (аналог). Откуда взялись? Печатного, долларового, станка у Раши нет.
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08.05.2021 13:11 Ответить
нормандский формат явно пора менять...бо с такими участниками,как франция и германия нас ждет участь грузии и похлопование макроном членограя по щеке.
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08.05.2021 12:21 Ответить
согласен .
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08.05.2021 12:24 Ответить
Як мона улігуліровать війну?К Нормандскому формату стоит привлечь США, Великобританию и соседей Украины, - евродепутат Ващиковский - Цензор.НЕТ 3833
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08.05.2021 12:23 Ответить
В точку !
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08.05.2021 12:25 Ответить
Пелестать слелять и убежать до Львова чтобы снаряды не долетали
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08.05.2021 12:28 Ответить
Знищити ворога.
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08.05.2021 12:37 Ответить
форматы можно менять, как карты в колоде из 3600 штук...но пока баба яга против и присутствует желание почему-то с ней считаться, - дальше трепа не продвинуться ...
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08.05.2021 12:37 Ответить
Цікаво, як можна в любий формат добавити того, кого мордор кацапський бачити там не хоче? Зробити формат без ху-ла? А толку?
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08.05.2021 12:40 Ответить
Да щаззз. Зря шоле мордор туда своих друзей определил?
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08.05.2021 13:10 Ответить
Я думаю - к формату нужно привлечь глаза Путина. На крайняк и один сойдет.
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08.05.2021 13:29 Ответить
Та тільки від Америки й Британії у срашисстов пукан розрива а ви ще кажете додати.... х¥йло не погодиться, розмови без сенсу.
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08.05.2021 13:48 Ответить
И для равновесия - Китай и Северную Корею. Кто позволит менять формат?
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08.05.2021 21:10 Ответить
угу, и кто, кроме украины, поддержит смену формата из нынешних участников ? а решение должно приниматься единогласно
так что пустой треп
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08.05.2021 22:29 Ответить
 
 