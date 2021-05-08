В Украине не осталось ни одного региона с красным уровнем эпидбезопасности, - Минздрав обновил разделение на карантинные зоны. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 8 мая Сумская область последней покинула "красную" зону карантина. Таким образом в Украине не осталось ни одного региона с красным уровнем эпидбезопасности.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.
Так, в "оранжевой" зоне на сегодняшний день находятся 7 областей: Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская.
В "желтой" зоне уже 17 областей: Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская, а также город Киев.
Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине от COVID-19 умерли 370 человек, зафиксировано 8 710 новых случаев заражения, 19 408 человек выздоровели.
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p.s.: через две недели ждем последствий майских празднований.
Ковид - немного другое заболевание.
Більше жодна людина в його країні не захворіла, радісно чпокаються без перезервативів і славлять свого президента. Помирають, звичайно- саркома капоши, опортуністичні інфекції... Але жодного випадку СНІДу!
Аби і Зеленський видав указ що ковіду не існує, ото б де отримав справжню любов народу.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/975909/S1182_SPI-M-O_Summary_of_modelling_of_easing_roadmap_step_2_restrictions.pdf
70-80% смертей від ковіду з липня по кінець поточного року складатимуть смерті людей, старших 50 років і отримавших 2 дози чудодійної вакцини.