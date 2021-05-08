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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине не осталось ни одного региона с красным уровнем эпидбезопасности, - Минздрав обновил разделение на карантинные зоны. ИНФОГРАФИКА

В Украине не осталось ни одного региона с красным уровнем эпидбезопасности, - Минздрав обновил разделение на карантинные зоны. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 8 мая Сумская область последней покинула "красную" зону карантина. Таким образом в Украине не осталось ни одного региона с красным уровнем эпидбезопасности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, в "оранжевой" зоне на сегодняшний день находятся 7 областей: Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы вышли из третьей волны пандемии. С завтрашнего дня в Украине не останется ни одного региона с красным уровнем эпиднебезопасности", - Степанов

В "желтой" зоне уже 17 областей: Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская, а также город Киев.

В Украине не осталось ни одного региона с красным уровнем эпидбезопасности, - Минздрав обновил разделение на карантинные зоны 01

Также читайте: Индийский штамм коронавируса скоро появится в Украине, - Степанов

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине от COVID-19 умерли 370 человек, зафиксировано 8 710 новых случаев заражения, 19 408 человек выздоровели.

карантин (16729) Минздрав (4898) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
но, в этом НЕТ никакой заслуги "мастеров спорта" - просто САМО "рассосалось".


p.s.: через две недели ждем последствий майских празднований.
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08.05.2021 13:04
+4
Це перемога чемпіонів?
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08.05.2021 13:04
+3
в нашем районе большинство синие .
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08.05.2021 13:06
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Правила форума Совет форумчан
но, в этом НЕТ никакой заслуги "мастеров спорта" - просто САМО "рассосалось".


p.s.: через две недели ждем последствий майских празднований.
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08.05.2021 13:04 Ответить
После Пасхи меньше недели прошло....еще неделька и оно как раз и рассосется...
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08.05.2021 13:06 Ответить
Попы взбрызгнули на стадо и оно разошлость неся благую весть окружению. вирус же после золотого дождя от попа - стал очень добрым(кто подохнет - значит сотона виновата я, а кто нет - значит - бохспас ггг)
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08.05.2021 13:10 Ответить
Празднователь , запомни раз и навсегда, грипп, орви, простуда явно проявляется в течении 3х дней, не надо никаких недель. Теперь беги проверься на простуду тестом
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08.05.2021 13:11 Ответить
А стосовно того що земля пласка що скажеш?
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08.05.2021 13:14 Ответить
Тыпил, а при чем тут грипп, орви и простуда?
Ковид - немного другое заболевание.
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08.05.2021 13:20 Ответить
ковид- обычная простуда, иииоты с промытыми мозгами от страха
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08.05.2021 13:43 Ответить
Це перемога чемпіонів?
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08.05.2021 13:04 Ответить
степашка шестой раз победил короновирус
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08.05.2021 13:34 Ответить
в нашем районе большинство синие .
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08.05.2021 13:06 Ответить
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08.05.2021 13:06 Ответить
ну так деды воевали, завтра их на палки нацепят и гулять с ними будут
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08.05.2021 13:14 Ответить
Не те .
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08.05.2021 13:16 Ответить
гип гип зєльоноє урряя!
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08.05.2021 13:11 Ответить
То що, команду Зеленського можна привітати з перемогою над ковідом?
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08.05.2021 13:12 Ответить
Так, Смицький, а це вже цікаво. Нащо тобі кисневий балон?
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08.05.2021 13:16 Ответить
ну скорее всего для сварочных работ.
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08.05.2021 14:00 Ответить
В Африці президент одної країни переміг СНІД. Він просто видав указ що СНІДу не існує і це все просто змова міжнародної фармацевтичної мафії.
Більше жодна людина в його країні не захворіла, радісно чпокаються без перезервативів і славлять свого президента. Помирають, звичайно- саркома капоши, опортуністичні інфекції... Але жодного випадку СНІДу!
Аби і Зеленський видав указ що ковіду не існує, ото б де отримав справжню любов народу.
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08.05.2021 13:17 Ответить
Ізраїль так само ковід переміг. І що?
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08.05.2021 13:37 Ответить
стіпашка-наш спасітіль.
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08.05.2021 13:28 Ответить
За прогнозом з офіційного документу уряду Великої Британії (сторінка 18)
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/975909/S1182_SPI-M-O_Summary_of_modelling_of_easing_roadmap_step_2_restrictions.pdf

70-80% смертей від ковіду з липня по кінець поточного року складатимуть смерті людей, старших 50 років і отримавших 2 дози чудодійної вакцини.
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08.05.2021 13:36 Ответить
В Україні не залишилося жодного регіону з "червоним" рівнем епіднебезпеки, - МОЗ оновило розподіл на карантинні зони - Цензор.НЕТ 895
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08.05.2021 13:37 Ответить
как только заговорили об отставке Степанова и вдруг сразу резко ковид стал пропадать ...
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08.05.2021 13:57 Ответить
зекретины ,проворовавшись,не нашли ничего лучше чем устроить геноцид под названием "естественный отбор" -надеюсь зесрани очень "повезет",т к Бог не тимошка.
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08.05.2021 14:06 Ответить
Не говори "гоп", пока майские праздники не закончились...
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08.05.2021 14:57 Ответить
І Наша Епідемія "воспрянула духом": позавчора 6+ тисяч нових випадків, вчора 8400, а сьогодні вже 8700. На честь перемоги, мабуть. Над "третью хвилею"...
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08.05.2021 15:30 Ответить
 
 